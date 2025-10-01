Maha Navami 2025: Wishes, quotes and images for family and friends

Maha Navami, also known as Durga Navami, will be celebrated on October 1, 2025. This day holds deep spiritual and cultural importance during the Navratri festival. Devotees worship Goddess Durga with great devotion, perform special rituals, and seek blessings for strength, happiness, and prosperity.
On this occasion, people also share warm wishes, heartfelt messages, inspirational quotes, and beautiful images with their friends and family. Here we bring you the best Navami wishes in English, Hindi, Telugu, and Kannada, along with Maha Navami quotes and festive images to share with your loved ones.
Navami wishes in English
- Wishing you a blessed Navami filled with peace and prosperity.
- Happy Navami! May Goddess Durga shower blessings upon you.
- May this Navami bring success and happiness in your life.
- Celebrate Maha Navami with devotion and joy.
- On this Navami, may you conquer all challenges.
- Wishing you health, wealth, and harmony this Navami.
- Happy Navami to you and your family!
- May the divine power protect you always.
- Celebrate this day with gratitude and love.
- Wishing you endless blessings on Maha Navami.
- Happy Navami! Stay strong and positive always.
- May Goddess Durga bless your home with happiness.
- Navami is the time for new beginnings – embrace it!
- Celebrate Maha Navami with joy in your heart.
- May the light of Navami guide your path.
- Sending warm wishes for a spiritual Navami.
- Happy Navami! May success follow you everywhere.
- Wishing you peace, harmony, and joy this Navami.
- Celebrate with devotion, love, and unity.
- May this Navami mark prosperity in your life.
- Happy Navami! May you always find inner strength.
- May Goddess Durga bless you with wisdom and courage.
- Celebrate Maha Navami with family and friends in joy.
- May your prayers be answered this Navami.
- Happy Navami! Wishing you divine blessings.
- May this Navami bring light into your life.
- Celebrate devotion, love, and tradition this Navami.
- May happiness and strength be with you always.
- Wishing you blessings of Goddess Durga today and forever.
- Happy Navami! Celebrate with joy and gratitude.
Maha Navami wishes in Hindi
- Maha Navami ki hardik shubhkamnayein.
- Maa Durga aapko hamesha surakshit rakhein.
- Aapke jeevan mein khushiyon ki barsaat ho.
- Navami par maa Durga se aashirwad paayein.
- Shubh Navami! Aapka jeevan mangalmay ho.
- Maa ki kripa se aapki sabhi manokamna poori ho.
- Maha Navami par aapko shakti aur samriddhi mile.
- Maa Durga ka aashirwad aapke parivar par bani rahe.
- Aapke ghar mein shanti aur sukh bane rahe.
- Navami ke is pavitra din par khush rahiye.
- Maa Durga ki kripa se har dukh door ho.
- Maha Navami ki mangalmay shubhkamnayein.
- Navami par aapke ghar sukh aur shanti aaye.
- Maa Durga aapko hamesha samriddhi pradan karein.
- Aapke ghar mein hamesha bhakti aur prem bane rahe.
- Shubh Navami! Maa aapko samarth banayein.
- Maha Navami par aapki zindagi roshan ho.
- Maa Durga aapke jeevan mein anand bhar dein.
- Navami par sabhi manokamna poori ho.
- Maa ka aashirwad aapko hamesha safal banaye.
- Navami ki shubhkamnayein! Jeevan mein unnati ho.
- Maa Durga aapke saath sadaiv bani rahe.
- Maha Navami par aapko sukh aur samriddhi ka vardaan mile.
- Shubh Navami! Maa aapko har mushkil se bachayein.
- Maa Durga ke aashirwad se aapka jeevan chamak uthhe.
- Navami ke is pavitra avsar par prem aur shanti paayein.
- Maha Navami aapke ghar mein nayi umeed laaye.
- Maa Durga aapko hamesha satya aur nyay ki raah par chalayein.
- Shubh Navami! Aapki zindagi mangalmay bane.
- Maha Navami ki hardik badhaiyan aur shubhkamnayein.
Maha Navami wishes in Telugu
- Shubha Maha Navami! Devi Durga mee intlo anandam to nimpaalani.
- Navami roju mee jeevitam lo santoshanni teesukuraavali.
- Amma vari ashirvadam mee family ki shakti ga undaali.
- Maha Navami sandarbham lo shubhakankshalu.
- Durga maa mee manasulo shakti kaliginchaali.
- Shubha Navami! Mee korikalanni tiravalanukuntunnanu.
- Amma vari daya mee jeevitam lo shanti kaliginchaali.
- Navami roju mee kutumbam lo premanu penchukondi.
- Durga devi mee andariki arogyam ichchaali.
- Shubhakankshalu! Navami roju mee jeevitam andhamga marali.
- Maa vari krupa mee manchidi jarigelaa cheyali.
- Maha Navami roju mee manasulo balam pondandi.
- Shubha Navami! Devi mee mundu ellanti badhulu lekunda cheyali.
- Amma vari daya mee jeevitam lo vijayanni kaliginchaali.
- Shubhakankshalu! Mee kutumbam lo santoshanni teesukuraavali.
- Durga maa mee andarini rakshinchaali.
- Maha Navami mee intlo aarogyaanni, sampadaanni kaliginchaali.
- Navami roju mee andari jeevitalo manchi jaragali.
- Amma vari daya mee andariki premanu panchali.
- Shubha Maha Navami! Mee jeevitam vijayam tho nindali.
- Navami mee hrudayam lo nava balam kaliginchaali.
- Amma vari krupa mee ku korikalanni tiravadaniki sahayapadali.
- Shubhakankshalu! Navami roju mee kutumbam lo premanu penchali.
- Maa vari daya mee jeevitam lo prakashanni kaliginchaali.
- Durga maa mee andariki aarogyaanni ichchaali.
- Navami roju mee jeevitam santosham to nindali.
- Shubha Navami! Mee manasulo shanti tho nindali.
- Amma vari krupa mee andarini rakshinchaali.
- Maha Navami mee jeevitalo unnati mariyu vijayanni teesukuraavali.
- Shubha Maha Navami! Devi mee andariki aasirvadalu ichchaali.
Maha Navami wishes in Kannada
- Shubha Maha Navami! Durga maa ninna maneyalli santoshavannu tarali.
- Navami dina ninna jeevanadalli shakti mattu shanti barali.
- Amma devi ninna kutumbakke aarogya mattu arogya kodali.
- Maha Navamiya sandarbhadalli hosa harushavannu tarali.
- Navamiya dina ninna manassige nava balavannu kodali.
- Shubha Navami! Amma devi ninna manege sukhavannu tarali.
- Durga maa ninna manassige balavannu tarali.
- Navami dina ninna kutumbadalli prema mattu anandavannu tarali.
- Amma devi ninna ellaru rakshisali.
- Maha Navami ninna jeevanadalli yashassina hosa hadiyannu tarali.
- Shubha Navami! Devi ninna jeevanadalli mangalavannu tarali.
- Amma devi ninna aashirvadadinda shanti mattu samruddhi barali.
- Navami dina ninna maneyalli aarogya mattu santoshavannu kodali.
- Shubha Maha Navami! Amma devi ninna hrudayadalli balavannu kodali.
- Amma devi ninna kutumbakke samruddhiyannu tarali.
- Navami dina ninna aasegalu ella purna agali.
- Shubha Navami! Amma devi ninna jeevanadalli nava prakashavannu tarali.
- Maha Navami ninna jeevanadalli vijaya mattu yashassu kodali.
- Amma devi ninna kutumbakke sukha mattu shanti kodali.
- Navamiya dina ninna jeevanadalli balavannu kodali.
- Amma devi ninna hrudayadalli bhakti mattu prema kodali.
- Shubha Maha Navami! Devi ninna ellarannu rakshisali.
- Navamiya dina ninna manassu hosa urjeyinda nindali.
- Amma devi ninna jeevanadalli mangala mattu yashassu tarali.
- Maha Navami ninna kutumbadalli preeti mattu ananda kodali.
- Shubha Navami! Amma devi ninna jeevanadalli santoshavannu kodali.
- Deviya aashirvadadinda ninna jeevanadalli mangala barali.
- Amma devi ninna hrudayavannu dhairya mattu shaktiyinda nindali.
- Navamiya dina ninna kutumbakke aarogya mattu samruddhi kodali.
- Shubha Maha Navami! Amma devi ninna ellarannu hrudayapoorvaka rakshisali.
Maha Navami quotes
- “Maha Navami is the triumph of devotion over despair.”
- “On Navami, faith becomes our greatest strength.”
- “Maha Navami inspires us to conquer negativity.”
- “Navami is a reminder of the divine within us.”
- “Strength and courage blossom on Maha Navami.”
- “Celebrate Navami with devotion and gratitude.”
- “Maha Navami symbolizes good defeating evil.”
- “On Navami, let us embrace light over darkness.”
- “Navami is the spirit of resilience and victory.”
- “Celebrate Maha Navami with hope in your heart.”
Maha Navami images
Maha Navami images showcase the beauty of devotion with Goddess Durga idols, decorated puja thalis, diyas, flowers, and vibrant cultural celebrations. Share these festive images on WhatsApp, Instagram, and Facebook to spread the joy of Navami.
Maha Navami is a day of devotion, positivity, and celebration. You can share Navami wishes in English, Hindi, Telugu or Kannada, inspirational quotes, or festive images; ultimately, it is all about spreading blessings and joy. May this Maha Navami bring happiness, health, and prosperity to everyone’s lives.