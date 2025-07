Happy Nag Panchami 2025: Wishes, quotes and images to share From Sanskrit shlokas to Marathi blessings, find and share the most heart-touching Nag Panchami 2025 wishes, quotes, and images for your loved ones today.

Nag Panchami is one of those festivals that quietly holds a special place in many Indian homes. This year, it will be celebrated on Tuesday, July 29, 2025, right in the middle of Shravan, a month that's full of devotion, rituals, and monsoon memories.

On this day, across villages and cities alike, people offer milk, turmeric, flowers, and quiet prayers to the Nag Devta—serpent deities who are seen not with fear, but with devotion. It’s a ritual that goes back centuries, especially in states like Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, and Madhya Pradesh, where the bond between humans and nature is still honoured with folded hands and faith.

Nag Panchami 2025 date

This year, Nag Panchami falls on Tuesday, July 29, 2025, during Shravan Shukla Panchami, which is a highly auspicious day in the Hindu calendar.

Happy Nag Panchami 2025 wishes

Looking for the perfect message? These heartfelt wishes are great for texts, WhatsApp, or handwritten notes.

May Nag Devta bless your home with harmony and grace. Happy Nag Panchami! Wishing you peace and prosperity. May all your fears vanish on this divine day. Wishing you strength, balance, and good health. Celebrate the sacred bond between nature and life. Let devotion guide your path this Nag Panchami. Sending divine blessings your way today. May this holy day remove all negativity from your life. Rejoice in faith and tradition—Happy Nag Panchami! May your home be a haven of blessings and joy. Embrace the serenity of Shravan with devotion. Let peace and devotion fill your soul today. May the serpent gods protect you always. May you be free of all obstacles this festive day. Wishing you love, faith, and divine protection. Happy Nag Panchami! May your wishes come true. Celebrate the roots of our culture and faith today. May Nag Devta bless your family abundantly. Let the blessings of Nag Devta empower your spirit. With folded hands and open hearts—Happy Nag Panchami!

Nag Panchami wishes in Hindi

Send blessings in Hindi for friends and family who connect with tradition.

Nag Devta ki kripa se aapka jeevan sukhmay ho. Shubh Nag Panchami! Aapke ghar mein shanti bani rahe. Is pavitra din par sabhi sankat door ho jayein. Aapko aur aapke parivaar ko Nag Devta ka aashirwad mile. Jeevan mein sadayav sukh aur samriddhi bani rahe. Bhakti aur shraddha ke saath manayein Nag Panchami. Sabhi vighnon ka nash ho is divya avsar par. Nag Devta ki kripa sadaiv bani rahe. Aapka jeevan roshan ho bhakti ke prakash se. Shubhkamnayein is pavitra tyohar par. Nag Devta ke ashirwad se aapka manobal badhe. Is Shravan mein mile aapko shuddh bhavnaon ka var. Prem aur karuna se bhara ho aapka ghar. Aapke jeevan mein kabhi andhkaar na aaye. Shubh Nag Panchami! Jeevan mein ho vikas. Har kaam mein mile safalta ka vardaan. Is pavitra tithi par mile sukh-shanti ka vardaan. Nag Devta ki upasna se mile aatmashakti. Is tyohar par mile dharm aur bhakti ka saath. Shubhkamnayein is paavan avsar par.

Nag Panchami wishes in Sanskrit

Bring a spiritual touch with these sacred Sanskrit blessings, perfect for elders or temple offerings.

Sarpa-devaya namah. Shubh Nag Panchami! Om Namo Nagaya. Aashirwadam bhavatu. Sarvan rogan nashaya Nagaya namah. Shubhkamnayah Nag Panchami parvani. Bhavatu kalyanam sarvatre Nag pujanena. Om Sarpebhyo Namah—sadaiv mangalam bhavatu. Sarpa-stotra paathanam kuryat shubham labhet. Yato Nagah tato bhayah na bhavati. Nag Devatah rakshantu twam sadaiva. Shravan maasasya Panchami—sarva mangala daayini. Om naga-devaya namah—shubha vardhanam bhavatu. Shubh Nav Panchami, dharmasya vardhanam astu. Devah sarpah prasannastu sadaa rakshatu tvam. Jayatu sarpa-devah! Sukhena bhava. Sarpa namaskarena sarva klesha naashanam. Panchami tithihi—mangala pradayi. Sarpanam pujanena sukhavaham bhavatu. Om Panchami mahotsava shubhamastu. Nag Devatah anugraham praptum yachamah. Shubham bhavatu Nag Panchami!

Nag Panchami Marathi wishes

Celebrate the day the Marathi way with these warm, traditional wishes.

Nag Devtanche aashirwad tumchya kuttumbavar asude. Shubh Nag Panchami! Sukh, samadhan anand milava. Sarpa pojanacha ha pavitra divas mangalmay thavao. Shravanatila ya utsavat tumhala anek shubhechha. Tumchya jeevanat ghetlele pratyek paaul asude yogya. Shakti, bhakti, aani shanti milavi ya divashi. Prarthana karuya ki saglya badha nivrt ho. Shubhkamnaye Nag Devtanchya pojanachya divshi. Devacha aashirwad aaplya barobar asava. Pooja, shraddha aani bhakti ne bharla divas. Sarpanche poojan kelyane labhto shanti aani samruddhi. Gharat hamesha anand ani ekta asavi. Bhakti cha prakash aaplya manat phirava. Ya divsi karma yogache mahatva samjave. Nag Panchamichya hardik shubhechha! Ashirwadacha varsha ya pawan divasi. Tumcha marg hamesha sopya ani shant asava. Shravan mahina samruddhicha kal asato. Tumhi divas paryant shanti aani sukha anubhavava. Samarpan ani shraddha ha divas arthpurn banvito.

Nag Panchami wishes in Kannada

From Bengaluru to Belgaum, share these heartfelt Kannada blessings with loved ones.

Nagadevategala ashirvada nimma kutumbakke sigali. Shubha Nag Panchami! Nimma jeevanalli samruddhi barali. Ee pavitra dina bhakti mattu shantiyinda irali. Nagadevategala poojege shubhashaya. Ellarigu santosha mattu arogya barali. Sarpa devara pooje moolaka nimage daya sigali. Shubha dinada subhashayagalu. Nimma mane nityavagi shubha irali. Shravanada ee dina olleyadu tarali. Nag Devate nimmanu rakshisali. Samruddhi mattu santosha nimma jeevanadalli. Nagadevategala krupeya balavannu paDeyiri. Pooje mattu bhakti nimma manassu toLasi. Pavitra Nag Panchamiya shubhashayagalu. Nimage hosa aayke mattu hosa aashaya. Devara daya ellarigu koodi barali. Shantiyannu tande konda dinavide. Shraddhe mattu bhaktiyinda kramisiri. Aashirvada nimma jeevana naaledu maadi. Ee dina olavina dina aagali.

Nag Panchami quotes in English

Short, poetic, and meaningful — these English quotes reflect the spirit of the festival beautifully.

"Where there is reverence for nature, there is peace within." "Nag Panchami reminds us to honour even the most misunderstood forms of life." "Milk, prayer, and respect — that’s all the divine ever asks for." "On Nag Panchami, we bow not in fear, but in harmony." "Worshipping Nag Devta is worshipping the energy that sustains life itself." "Traditions aren’t old — they’re timeless." "Let devotion ground you, like the earth grounds the serpent." "Nature protects those who respect her." "Every prayer offered today finds its way to protection." "Nag Panchami: a gentle reminder that power can be peaceful." "Celebrate not just a festival, but our bond with the natural world." "To honour the serpent is to honour life’s mysteries." "In the coiled serpent lies strength, stillness, and grace." "Nag Panchami teaches us that even fear deserves respect." "Some divinity lies close to the ground. Look there too." "May every offering bring light to your path." "Today, let tradition whisper ancient truths to your heart." "Nag Devta blesses those who approach with humility." "Faith isn’t always loud — sometimes, it’s silent and sacred." "Let your spirit move as gracefully as a serpent this Nag Panchami."

Nag Panchami quotes in Hindi

Celebrate the bond between nature and faith with simple Hindi quotes.

"Jahaan prakriti ka samman hai, wahaan sukh hai." "Nag Panchami humein prakriti ke prati shraddha sikhaata hai." "Doodh aur phool hi nahi, prem bhi arpit karo." "Naag Devta se dar nahi, daya maango." "Jo zameen se juda hai, wahi asli bal hota hai." "Naag pujan se milti hai shakti aur shanti." "Naag Panchami — ek parampara, ek prakriti ka utsav." "Sarpa mein bhi devta virajmaan hain." "Is Pavitra din, bhakti hi sabse bada daan hai." "Jo sabko sweekar karta hai, wahi sachcha bhakt hai." "Bhawnao se bhara ho har prarthana." "Naag Devta ke charno mein vishwas rakho." "Sankat jab aave, Nag Dev raksha karein." "Jeevan mein dhairya aur vinamrata ho." "Aaj ka din samarpan ka din hai." "Naag Panchami ka arth hai – prakriti ka poojan." "Jo prakriti ko poojta hai, vah bhagwan ke paas hota hai." "Aaj ki prarthana kal ka vardaan ban sakti hai." "Man mein ho vishwas, prarthana ban jaati hai ashirwad." "Naag Devta sabhi ke jeevan mein sukh laayein."

Nag Panchami Marathi quotes

These Marathi quotes add a graceful, regional touch to your greetings and social posts.

"Sarpebhyo Namah – shubham bhavatu." "Nag Devah rakshatu sadaa." "Sarva bhuta hitaya sarpa poojanam." "Shantirastu Nag Devaya." "Bhaktih paramam balam." "Panchami tithihi – sarva dosha naashini." "Sarpa devo daata sukhasya." "Yatra bhaktih tatra shubham." "Nagaya namah – shuddham manasam." "Sarpa pujanam – dharma margasya darshanam." "Sarpa rakshaam karotu me Devah." "Jayatu shraddha, jayatu dharma." "Sarpa stotra paathanam mangalam bhavatu." "Naaga devata prasadah sarva abhaya daata." "Vishwasam bhakti roopam bhavatu." "Panchami Shubha Dina – Sarva Shanti Karaka." "Bhakti moolam sukhadayakam." "Naagasya smaranam pavitram." "Sarpa pujanam satyam sukhadam." "Nag Devtaah prasannaah bhavantu."

Nag Panchami quotes in Sanskrit

Deep, timeless, and devotional — Sanskrit quotes that honour the energy of the serpent gods.

"Naag devtaanchi pooja jeevanala santulan detey." "Bhakti aani shraddha hach khara marg ahe." "Naag Panchami mhanje prakritiche poojan." "Naag devataanchya krupene sankat door hotat." "Aajcha divas bhaktiche, shantiche aani premache ahe." "Naag devanchi pooja shakti aani samruddhi detey." "Shravan mahina – bhakti aani pavitratecha kaal." "Naag pooja mhanje prakritila naman." "Naag devtaanchi krupa hamesha aaplya sobat asavi." "Bhakticha divas shantiche vardaan gheun yeto." "Naag Panchamiche mahattva samjun gya ani palya." "Pavitra Panchami – manala shuddhi detey." "Jithe bhakti tithye devpan asat." "Prarthana mhanje devashi samvaad." "Naag Panchami – ek sanskrutik sampatti." "Pavitra bhavna aani premachi bhasha samjun gya." "Manapasun kelya poojecha asar nishchit hoto." "Naag devtaanchi pooja manala shanti detey." "Shraddhechya ekach shabdane dev prasann hoto." "Panchami chya divshi ashirvadanchi dhara vahete."

Nag Panchami wishes images

Looking for images with beautiful quotes and blessings? This section offers shareable visuals for every mood.

(Image Source : AI-GENERATED IMAGE)A serene Nag Panchami 2025 greeting with folded hands and cobra imagery, symbolising devotion and respect for Nag Devta.

(Image Source : AI-GENERATED IMAGE)Celebrate the divine energy of Nag Devta

(Image Source : FREEPIK)Celebrate Nag Panchami with this spiritual greeting featuring Lord Shiva’s symbol

(Image Source : FREEPIK)A bright Nag Panchami greeting featuring a cobra, Shivling, and festive decorations

Nag Panchami images HD 1080p download

Download high-quality Nag Panchami images in full HD — perfect for WhatsApp status, Instagram stories, or family groups.

(Image Source : AI-GENERATED IMAGE)Traditional Nag Panchami illustration featuring Nag Devta and temple backdrop

(Image Source : AI-GENERATED IMAGE)A clean and classic Nag Panchami design in monochrome

(Image Source : AI-GENERATED IMAGE)A family performing Nag Panchami puja with traditional offerings

Celebrate the day with devotion and love! Share these wholesome Nag Panchami wishes with your loved ones and let the spirit of the festival bring peace and positivity.

