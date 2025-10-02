Dussehra 2025 wishes in Marathi, Hindi, Telugu, and Odia: 110+ greetings for October 2

Dussehra, also called Vijayadashami, is one of India’s most loved festivals. In 2025, the festival falls on Thursday, October 2, and people across the country will celebrate it with prayers, processions, and heartfelt greetings.
Sending wishes in one’s mother tongue is always special. Here we bring you the best Happy Dussehra 2025 wishes in Marathi, Hindi, Telugu and Odia that you can send on WhatsApp, post on social media, or share with family and friends.
Dussehra wishes in Marathi
- Vijayadashami cha hardik shubhechha! Tumcha jeevan sukhaane bharun jaao.
- Dushehra tumhala navin anand aani samruddhi gheun yevo.
- Raavanache dushta karm dahan kara aani satkarmacha marg dhara.
- Vijayadashami tumcha gharat shanti aani prem gheun yevo.
- Happy Dussehra! Tumcha divas anandi hou de.
- Vijayadashami cha divshi tumhala satya aani dhairya milel.
- Devi Durge tumhala shakti aani krupa dyo.
- Dushehra tumcha pratyek swapna purna karnyasathi prerna devo.
- Tumcha jeevan anandi, nirbhay aani samrudh hou de.
- Vijayadashami tumcha divas yashacha hou de.
- Happy Dussehra 2025! Tumhi hamesha pragati kara.
- Tumchya kutumbat prem aani ekta hamesha rahu de.
- Dushehra cha pratyek divas tumhala navin utsah dyo.
- Tumcha man hamesha satkarmani bharun raaho.
- Vijayadashami tumhala shakti aani yash devo.
- Happy Dussehra! Tumcha marg hamesha ujwal hou de.
- Vijayadashami tumcha divas anandi hou de.
- Tumhala hamesha samrudhi aani shanti milel.
- Dushehra tumcha divas sukhacha hou de.
- Happy Dussehra! Tumchya aayushyat satya hamesha vijay milvo.
- Vijayadashami tumhala navin shakti dyo.
- Tumhala dushehra cha utsav khushal hou de.
- Satya aani dharmacha vijay tumchya jeevanat hamesha hou de.
- Dushehra tumhala prem aani utsah dyo.
- Vijayadashami tumchya gharat anand bharun yevo.
- Happy Dussehra 2025! Tumcha divas yashacha hou de.
- Tumhala shubhechha — satkarmacha marg hamesha swikar.
- Dushehra tumhala dhairya aani prem dyo.
- Vijayadashami tumcha jeevan prerna dya.
- Tumchya aayushyat hamesha satya aani prem vijayee hou de.
Dussehra wishes in Hindi
- Vijayadashami ki hardik shubhkamnayein!
- Is Dussehra, asatya par satya ki vijay ho.
- Aapko aur aapke parivar ko Dussehra ki dheron badhai.
- Raavan ke saath apni pareshaaniyon ko bhi jalao.
- Dussehra aapke jeevan me sukh aur samriddhi laaye.
- Happy Dussehra! Satya hamesha jeetega.
- Vijayadashami ke is pavitra avsar par mangalmay shubhkamnayein.
- Aapki zindagi mein Ram ka margdarshan bane.
- Dussehra par sabhi dukh door ho jayein.
- Vijayadashami ki dher saari shubhkamnayein.
- Raavan dahan ke saath dukh bhi samapt ho.
- Aapko Dussehra ke is utsav par khushiyan milein.
- Vijayadashami ki subhkamna apke parivar ko.
- Happy Dussehra 2025! Sada khush raho.
- Vijayadashami aapke ghar mein shanti laaye.
- Dussehra par satkarm ka paath seekhein.
- Vijayadashami aapko dhairya aur shakti de.
- Is Dussehra, apne man ke Ravan ko mitayein.
- Happy Dussehra! Zindagi mein prakash ho.
- Vijayadashami aapke liye sukhad ho.
- Dussehra par sabhi manokamna poori ho.
- Happy Dussehra 2025! Aapko sabhi safalta milein.
- Vijayadashami ki subhkamna har taraf failao.
- Dussehra par naye sapne shuru ho.
- Vijayadashami aapke liye mangalmay bane.
- Happy Dussehra! Khushiyon ka tyohar manayein.
- Vijayadashami ki shubhkamnayein dheron prem ke saath.
- Dussehra aapke ghar mein utsah laaye.
- Vijayadashami par satya aur dharma ka paalan karein.
- Happy Dussehra 2025! Har taraf shanti aur prem ho.
Dussehra wishes in Telugu
- Vijayadashami shubhakankshalu!
- Mee kutumbamlo anandam nityam undali.
- Dussehra panduga mee jeevitham vijayalato nindi undali.
- Vijayadashami mee manasulo satyam gelavali.
- Happy Dussehra! Mee aashalu nerapabadali.
- Durga mata mee ku balam maryu aashirvadam andali.
- Mee jeevithamlo prati adrushtam gelavali.
- Vijayadashami subhakankshalu, mee kutumbaniki prematho.
- Mee manasu hamesha deepam laga velugu padutundi.
- Happy Dussehra 2025! Mee margham sadhinchandi.
- Vijayadashami panduga mee hrudayanni anandam tho nimputundi.
- Mee jeevithamlo yatra yashaswi avvali.
- Vijayadashami lo satya vijayam sadhipinchandi.
- Happy Dussehra! Mee kutumbamlo shanti undali.
- Vijayadashami mee manasu lo balam andali.
- Mee hrudayamlo prema maryu anandam nindi undali.
- Vijayadashami subhakankshalu mee kutumbaniki.
- Happy Dussehra 2025! Mee jeevitham vijayalato nindi povali.
- Vijayadashami mee aasalu poorthi cheyali.
- Happy Dussehra! Mee divasalu utsahatho gadavalani.
- Mee kutumbam lo shubham maryu sukham undali.
- Vijayadashami panduga mee jivitham prakasham tho nindi povali.
- Happy Dussehra 2025! Vijayam mee jeevitham lo sadhipinchandi.
- Vijayadashami mee hrudayamlo santosham tho nindi undali.
- Durga devi mee ku raksha kalpistundi.
- Mee kutumbaniki vijayam maryu anandam kalugutundi.
- Vijayadashami shubhakankshalu! Mee aasalu nerapabadali.
- Happy Dussehra! Mee margamlo gelupu undali.
- Vijayadashami mee ku kotta avakashalu andali.
- Happy Dussehra 2025! Mee kutumbamlo prematho utsavam jarugali.
Dussehra wishes in Odia
- Vijayadashami ra shubhechha!
- Dussehra apanaanka jibana re sukha anantu.
- Ravan dahan saha dukha bhi jiba.
- Vijayadashami re prem o shanti rahu.
- Maa Durga apanaanku ashirbad karantu.
- Apanaanka jibana re satya sada vijayi hoantu.
- Vijayadashami ra utsav apanaanka gharaku ananda bharantu.
- Happy Dussehra! Apanaanka swapna poornata paantu.
- Vijayadashami ra dinare sabu bighna durantu.
- Apanaanka jibana shanti o sukhare ninda rahu.
- Vijayadashami re utsahare jibana katieantu.
- Happy Dussehra! Apanaanka hrudaya deepa pari jhilu jhilu karantu.
- Vijayadashami ra dinare prem o daya bharantu.
- Maa Durga apanaanka jibana ku raksha karantu.
- Vijayadashami ra utsav re naba arambha karantu.
- Happy Dussehra 2025! Sukha sada sangi rahu.
- Vijayadashami apanaanku yashaswini karantu.
- Apanaanka jibana re utsah o ananda rahu.
- Vijayadashami ra dinare sakala bhalata anantu.
- Maa Durga apanaanka jibana re sahasa bharantu.
- Vijayadashami apanaanka kutumbaku ananda bharantu.
- Happy Dussehra! Sukha sada apana saha rahu.
- Vijayadashami ra shubha dinare prem o dayalu rahu.
- Apanaanka jibana re satya sada vijayi hoantu.
- Vijayadashami ra utsav apanaanku utsaha bharantu.
- Vijayadashami ra dinare ananda o samruddhi rahu.
Dussehra is a festival that unites India in its diversity. Whether you speak Marathi, Hindi, Telugu or Odia, these Dussehra 2025 wishes let you greet your loved ones in their own language. This Vijayadashami, spread positivity and joy by sharing these heartfelt regional greetings.