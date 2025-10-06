Diwali 2025 wishes in English, Hindi, Marathi, and Gujarati to share with loved ones

Diwali 2025 will be celebrated on October 20, 2025 (Monday). Known as the Festival of Lights, it symbolises the victory of light over darkness and good over evil. People exchange Happy Diwali wishes in English, Hindi, Marathi and Gujarati to share love, peace and prosperity.
The festive energy is already buzzing everywhere. Homes are being cleaned to welcome Maa Lakshmi, boxes of sweets are stacking up, and that familiar sparkle of excitement is in the air.
As families reunite and friends exchange greetings, a heartfelt wish can truly brighten someone’s day. Here’s a massive list of Happy Diwali 2025 wishes in English, Hindi, Marathi, and Gujarati to help you share the light.
Diwali 2025 Wishes in English
Start your celebrations by sending modern, cheerful, and heartfelt wishes in English that blend warmth with a little sparkle.
- Wishing you all the sparkle and sweetness this Diwali!
- Let the light of Diwali bring endless smiles and success your way.
- May your home shine bright with happiness and positivity.
- Sending you love, laughter, and laddoos this festive season.
- Here’s to new beginnings and brighter days ahead.
- Light a lamp of hope and joy in every corner of your heart.
- May this Diwali fill your life with sweet moments and endless love.
- Let’s celebrate the festival of lights with hearts full of gratitude.
- Shine brighter than the fireworks this year!
- Wishing you health, wealth, and every happiness under the lights.
- Eat sweets, burst laughter, not crackers.
- Diwali vibes only — love, glow, and good food.
- May Goddess Lakshmi bless you with prosperity and peace.
- Let the light guide your dreams and goals this Diwali.
- Here’s to a Diwali that glows brighter than your phone screen.
- Hope your Diwali is as lit as your spirit!
- This Diwali, manifest good vibes only.
- May every diya you light burn away negativity.
- Wishing you a sparkling year full of laughter and luck.
- Let’s make this Diwali count — love louder, smile wider.
- Your light adds magic to every celebration.
- Keep glowing and growing — it’s your Diwali era!
- Light, laughter, and love — your Diwali checklist sorted.
- Celebrate with sweets, not stress.
- May your heart be as bright as a thousand diyas.
- This Diwali, send gratitude into the universe.
- Let’s welcome happiness like we welcome guests — warmly and endlessly.
- Here’s to a prosperous Diwali and a joyful new start.
- Make your home a galaxy of good vibes.
- Let Diwali remind you that light always wins.
- May your relationships sparkle stronger than the fireworks.
- Diwali is not just a festival — it’s a feeling.
- Hope your Diwali selfies are as bright as your heart!
- Let peace and prosperity be your brightest decor.
- Wishing you endless blessings wrapped in gold and joy.
- Keep shining — the world needs your light.
- Make wishes, not excuses — it’s Diwali magic time.
- Diwali looks good on you.
- Here’s to light, laughter, and laddoos forever.
- Happy Diwali 2025 — keep your soul shining!
Diwali 2025 Wishes in Hindi
These simple and heartfelt Hindi wishes bring desi warmth and emotion, and are perfect for family WhatsApp groups and captions.
- Deepawali ki dher saari shubhkamnayein!
- Aapke ghar mein sukh samriddhi ka prakash rahe.
- Is Diwali aapke jeevan mein khushiyon ki barsaat ho.
- Deep jalte rahein aur aapka chehra muskurata rahe.
- Maa Lakshmi aapko dhan aur samriddhi ka vardaan dein.
- Aapki zindagi roshan ho jaise diye ki lau.
- Khushiyon ka utsav aapke ghar mein sada rahe.
- Deepawali ki roshni aapke jeevan ko roshan kare.
- Is Diwali dil se dua hai aap hamesha muskurayein.
- Deepawali mubarak ho aapko aur aapke parivaar ko.
- Aapke ghar aayein Maa Lakshmi aur Bappa ka ashirvaad.
- Umeed hai yeh Diwali nayi umeedein le aaye.
- Is Diwali aapke sapne sach ho jaayein.
- Har diya aapke jeevan ko roshan kare.
- Roshni ki tarah aapka dil bhi chamakta rahe.
- Is Diwali se aapka jeevan sukhmay ho jaaye.
- Deep jalayein aur andhera bhagaayein.
- Khushiyon ka utsav aapke ghar aaye is Diwali pe.
- Dosto ke saath hansne aur muskuraane ka mausam hai.
- Deepawali ki roshni aapke sapnon ko safal banaye.
- Aapko aur aapke parivaar ko Diwali ki bahut bahut badhaiyaan.
- Har diya ek nayi umang le aaye.
- Aapke jeevan mein kabhi andhera na rahe.
- Is Diwali aapko mile dher sara pyar aur sukh.
- Deepawali aayi hai, khushiyon ka safar le aayi hai.
- Aapke ghar mein Lakshmi ji ka aagman ho.
- Aapka jeevan mithi mithai jaise meetha rahe.
- Dilon mein pyar aur ghar mein roshni rahe.
- Is Diwali sab dukh door ho jaayein.
- Deepawali ka yeh tyohar aapke jeevan mein roshni bharde.
- Dil se nikli duayein aapko Diwali ki mubarak dein.
- Har chehra khushi se chamakta rahe.
- Roshni ke saath aapka jeevan bhi roshan rahe.
- Khushiyon ka yeh tyohar aapko mubarak ho.
- Deepawali ka utsav aapke jeevan mein sukh le aaye.
- Is Diwali har pal meetha aur muskuraahat bhara ho.
- Doston ke saath yeh Diwali aur khaas banayein.
- Har diya ek nayi aasha le aaye.
- Diwali ki roshni aapke sapnon ko chamakaye.
- Aapko aur aapke apno ko Diwali mubarak ho!
Diwali 2025 Wishes in Marathi
These Marathi wishes radiate warmth and simplicity, and are perfect for family, elders, and colleagues.
- Diwali cha har ek diya tumcha jeevan ujwal karu de.
- Tumhala Diwali cha anjan aani sukhacha aashirwad milo.
- Lakshmi Mata tumcha ghar sukhane bharu de.
- Deepavali tumcha jeevan anandane bharu de.
- Tumcha diwas aaj sukhaacha ani samruddhiche jao.
- Har diya tumcha man roshan karu de.
- Diwali tumcha jeevan prem aani anand bharu de.
- Tumhala aaj divas motha bhaagyacha asava.
- Diwali cha prakaash tumcha man sukhane bharu de.
- Tumhala Diwali cha motha utsav milo.
- Har divas Diwali sarkha anandi asava.
- Deepavali cha ha utsav tumhala navi shakti devu de.
- Tumcha ghar anandane ani premane bharu de.
- Diwali cha ha utsav tumcha jeevan roshan karu de.
- Tumhala aaj motha anand milo.
- Tumcha jeevan deepachya roshnene bharu de.
- Har pal tumhala sukhacha anubhav milo.
- Diwali tumcha ghar madhur ani shantine bharu de.
- Tumhala Diwali cha ha divas motha sukh devu de.
- Tumcha man roshan karu de ha utsav.
- Prem, anand aani aashirwad tumchya sobat rahau de.
- Tumcha jeevan gulabachya phulan sarkha sundar asava.
- Diwali cha ha utsav tumhala smruddhi devu de.
- Tumcha pratyek diwas Diwali sarkha anandi asava.
- Deepavali tumchya sathi navi suruvat tharu de.
- Tumcha jeevan utsah ani sukhane bharu de.
- Tumcha ghar roshan karu de Lakshmi Mata.
- Tumhala mothi Diwali cha shubhcha de.
- Tumcha man deepachya prakashane chamakto raho.
- Tumhala prem ani anandacha aashirwad milo.
- Diwali cha ha utsav tumcha man sukhane bharu de.
- Tumhala navin swapnanchi shuruvat milo.
- Tumcha ghar khushineni bharu de.
- Tumcha jeevan diyachya prakashane ujwal raho.
- Diwali tumchya sathi navi umang gheu ye.
- Tumhala Diwali cha ha utsav motha anand devu de.
- Tumcha jeevan sukhacha diya banavo.
- Tumhala mothya Diwali cha shubhcha pathavto.
- Tumcha divas mitha ani anandi jao.
- Diwali cha ha utsav tumcha jeevan roshan karu de!
Diwali 2025 Wishes in Gujarati
Sweet and vibrant Gujarati wishes to send love, blessings, and festive cheer.
- Tamne ane tamara kutumbne Diwali ni shubhkamnao!
- Aapna jeevan prakash thi bharai jaay.
- Lakshmi Mata aapne sukh samruddhi aape.
- Diwali aave ane tamara dil ma umang bharai jaay.
- Tamara ghar ma khushi ni roshni chamke.
- Diwali ni roshni tamara sapna sach kare.
- Aapna jeevan ma shanti ane prem rahe.
- Deepavali ni aapne dher badhai.
- Aapna ghar ma sukh ni lavaav aave.
- Diwali aapna dil ne roshan kare.
- Tamne Diwali ni dher badhaai.
- Aapne ane aapna kutumbne Lakshmi Mata ni krupa male.
- Tamara jeevan ma diya ni jyot hamesha rahe.
- Diwali aapna jeevan ma umang lave.
- Tamara dil ni roshni kabhi na bujhaay.
- Aapne ane aapna mitrone Diwali ni mubarak.
- Deepavali no utsav tamne navi shakti aape.
- Tamara ghar ma har diya khushi le aave.
- Aapne jeevan sukh samruddhi thi bharai jaay.
- Tamara sapna ni roshni kabhi na dhimi thay.
- Diwali aapne jeevan ma navo utsah aape.
- Tamne Diwali ni roshni sukh thi bharai de.
- Aapna ghar ma hamesha shanti ane prem rahe.
- Lakshmi Mata aapne aashirwad aape.
- Diwali aapna jeevan ne roshan kare.
- Tamara dil ma khushi ni diya jalta rahe.
- Aapne ane aapna kutumbne Diwali ni shubhkamna.
- Deepavali no utsav aapna jeevan badali naakhe.
- Tamne navi umeede ni Diwali mubarak.
- Aapna ghar ni roshni kabhi na bujhaay.
- Diwali ni shubhkamnao saathe navi shuruaat.
- Tamara jeevan ma umang ni bahar aave.
- Diwali no utsav aapna dil ne roshan kare.
- Tamne dher sukh ani samruddhi milo.
- Diwali ma tamara ghar ma Lakshmi no vaas rahe.
- Aapna jeevan diyachya prakash jevo ujwal rahe.
- Tamara mitro ane kutumbne Diwali ni badhai.
- Deepavali no utsav tamne navi aasha aape.
- Tamara ghar ni roshni sukh thi bharai de.
- Tamne ane aapna kutumbne Happy Diwali 2025!
Diwali 2025 is all about lighting up lives, yours and others’. So go ahead, pick your favourite wish, share it on WhatsApp, post it on Instagram, or say it out loud to someone who matters. Because every wish shared multiplies the joy.