Bihar Assembly Elections 2025: Complete list of BJP candidates and their constituencies

The Bharatiya Janata Party (BJP) has released the complete list of candidates for all 101 seats allotted to it under the NDA seat-sharing arrangement for the Bihar Assembly elections 2025. The list includes many notable names like folk singer Maithili Thakur, who will contest from the Alinagar constituency, and former IPS Anand Mishra from Buxar. The list includes both Deputy Chief Ministers, Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha.
The party has fielded Satish Yadav from the high-profile Raghopur constituency against RJD leader Tejashwi Yadav. The Raghopur seat is considered one of the key battlegrounds in the polls, as Tejashwi Yadav, the Leader of the Opposition, has held the seat since 2015.
Here's the complete list of BJP candidates for Bihar polls
|S.No.
|Candidates
|Constituency
|1.
|Renu Devi
|Bettiah
|2.
|Pramod Kumar Sinha
|Raxaul
|3.
|Shyambabu Prasad Yadav
|Pipra
|4.
|Rana Randhir Singh
|Madhuban
|5.
|Pramod Kumar
|Motihari
|6.
|Pawan Jaiswal
|Dhaka
|7.
|Baidyanath Prasad
|Riga
|8.
|Anil Kumar Ram
|Bathnaha (SC)
|9.
|Gayatri Devi
|Parihar
|10.
|Sunil Kumar Pintu
|Sitamarhi
|11.
|Vinod Narayan Jha
|Benipatti
|12.
|Arun Shankar Prasad
|Khajauli
|13.
|Haribhushan Thakur Bachaul
|Bisfi
|14.
|Sujeet Paswan
|Rajnagar (SC)
|15.
|Nitish Mishra
|Jhanjharpur
|16.
|Neeraj Kumar Singh Bablu
|Chhatapur
|17.
|Devanti Yadav
|Narpatganj
|18.
|Vidya Sagar Keshri
|Forbesganj
|19.
|Vijay Kumar Mandal
|Sikti
|20.
|Sweety Singh
|Kishanganj
|21.
|Krishna Kumar Rishi
|Banmankhi (SC)
|22.
|Vijay Kumar Khemka
|Purnia
|23.
|Tarkishore Prasad
|Katihar
|24.
|Nisha Singh
|Pranpur
|25.
|Kavita Devi
|Korha (SC)
|26.
|Alok Ranjan Jha
|Saharsa
|27.
|Sujit Kumar Singh
|Gaura Bauram
|28.
|Sanjay Saraogi
|Darbhanga
|29.
|Murari Mohan Jha
|Keoti
|30.
|Jibesh Kumar Mishra
|Jale
|31.
|Rama Nishad
|Aurai
|32.
|Kedar Prasad Gupta
|Kurhani
|33.
|Arun Kumar Singh
|Baruraj
|34.
|Raju Kumar Singh
|Sahebganj
|35.
|Mithilesh Tiwari
|Baikunthpur
|36.
|Mangal Pandey
|Siwan
|37.
|Kanjeet Singh
|Daraundha
|38.
|Devesh Kant Singh
|Goriyakothi
|39.
|Janak Singh
|Taraiya
|40.
|Krishan Kumar Mantoo
|Amnour
|41.
|Awadhesh Singh
|Hajipur
|42.
|Sanjay Kumar Singh
|Lalganj
|43.
|Lakhendra Kumar Raushan
|Patepur (SC)
|44.
|Rajesh Kumar Singh
|Mohiuddinnagar
|45.
|Surendra Mehta
|Bachhwara
|46.
|Rajnish Kumar
|Teghra
|47.
|Kundan Kumar
|Begusarai
|48.
|Rohit Pandey
|Bhagalpur
|49.
|Ram Narayan Mandal
|Banka
|50.
|Puran Lal Tudu
|Katoria (ST)
|51.
|Samrat Chaudhary
|Tarapur
|52.
|Kumar Pranay
|Munger
|53.
|Vijay Kumar Sinha
|Lakhisarai
|54.
|Dr Sunil Kumar
|Biharsharif
|55.
|Sanjiv Chaurasia
|Digha
|56.
|Nitin Nabin
|Bankipur
|57.
|Sanjay Gupta
|Kumhrar
|58.
|Ratnesh Kushwaha
|Patna Sahib
|59.
|Ramkripal Yadav
|Danapur
|60.
|Siddharth Saurav
|Bikram
|61.
|Raghvendra Pratap Singh
|Barhara
|62.
|Sanjay Singh "Tiger"
|Arrah
|63.
|Vishal Prashant
|Tarari
|64.
|Manoj Sharma
|Arwal
|65.
|Trivikram Singh
|Aurangabad
|66.
|Upendra Dangi
|Gurua
|67.
|Dr Prem Kumar
|Gaya Town
|68.
|Birendra Singh
|Wazirganj
|69.
|Anil Singh
|Hisua
|70.
|Aruna Devi
|Warsaliganj
|71.
|Shreyasi Singh
|Jamui
|72.
|Maithili Thakur
|Alinagar
|73.
|Ram Chandra Prasad
|Hayaghat
|74.
|Ranjan Kumar
|Muzaffarpur
|75.
|Rupak Kumar
|Minapur
|76.
|Subhash Singh
|Gopalganj
|77.
|Kedar Nath Singh
|Banipur
|78.
|Chhoti Kumari
|Chhapra
|79.
|Vinay Kumar Singh
|Sonepur
|80.
|Suryan Singh
|Barh
|81.
|Mahesh Paswan
|Agiaon
|82.
|Rakesh Ojha
|Shahpur
|83.
|Anand Mishra
|Buxar
|84.
|Nand Kishor Ram
|Ramnagar (SC)
|85.
|Sanjay Pandey
|Narkatiaganj
|86.
|Ram Singh
|Bagaha
|87.
|Vinay Bihari
|Lauriya
|88.
|Narayan Prasad
|Nautan
|89.
|Umakant Singh
|Chanpatia
|90.
|Krishnanandan Paswan
|Harsidhi (SC)
|91.
|Sachindra Prasad Singh
|Kalyanpur
|92.
|Lalbabu Prasad Gupta
|Chiraia
|93.
|Bina Devi
|Kochadhaman
|94.
|Vinod Yadav
|Baisi
|95.
|Satish Kumar Yadav
|Raghopur
|96.
|Kumar Shailendra
|Bihpur
|97.
|Murari Paswan
|Pirpainti (SC)
|98.
|Ashok Kumar Singh
|Ramgarh
|99.
|Mohania (SC)
|Sageeta Kumari
|100
|Bharat Bind
|Bhabua
|101.
|Ranvijay Singh
|Goh
