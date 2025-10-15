Advertisement
  3. Bihar Assembly Elections 2025: Complete list of BJP candidates and their constituencies

Bihar Assembly Elections 2025: As per the NDA seat-sharing deal, the BJP and the JD(U) will each contest on 101 seats in the Bihar assembly elections, while Union minister Chirag Paswan-led Lok Janshakti Party will field its candidates on 29 seats.

Representative image Image Source : PTI
Patna:

The Bharatiya Janata Party (BJP) has released the complete list of candidates for all 101 seats allotted to it under the NDA seat-sharing arrangement for the Bihar Assembly elections 2025. The list includes many notable names like folk singer Maithili Thakur, who will contest from the Alinagar constituency, and former IPS Anand Mishra from Buxar. The list includes both Deputy Chief Ministers, Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha. 

The party has fielded Satish Yadav from the high-profile Raghopur constituency against RJD leader Tejashwi Yadav. The Raghopur seat is considered one of the key battlegrounds in the polls, as Tejashwi Yadav, the Leader of the Opposition, has held the seat since 2015.

Here's the complete list of BJP candidates for Bihar polls 

S.No. Candidates  Constituency
1. Renu Devi Bettiah
2. Pramod Kumar Sinha Raxaul 
3. Shyambabu Prasad Yadav Pipra
4. Rana Randhir Singh Madhuban
5. Pramod Kumar Motihari
6. Pawan Jaiswal Dhaka
7. Baidyanath Prasad Riga
8. Anil Kumar Ram Bathnaha (SC)
9. Gayatri Devi Parihar 
10. Sunil Kumar Pintu Sitamarhi
11. Vinod Narayan Jha Benipatti
12. Arun Shankar Prasad Khajauli 
13. Haribhushan Thakur Bachaul Bisfi 
14. Sujeet Paswan Rajnagar (SC)
15. Nitish Mishra Jhanjharpur 
16. Neeraj Kumar Singh Bablu Chhatapur 
17. Devanti Yadav Narpatganj 
18. Vidya Sagar Keshri Forbesganj 
19. Vijay Kumar Mandal Sikti
20. Sweety Singh Kishanganj
21. Krishna Kumar Rishi Banmankhi (SC)
22. Vijay Kumar Khemka Purnia
23. Tarkishore Prasad Katihar
24. Nisha Singh Pranpur
25. Kavita Devi Korha (SC)
26. Alok Ranjan Jha Saharsa
27. Sujit Kumar Singh Gaura Bauram
28. Sanjay Saraogi Darbhanga
29. Murari Mohan Jha Keoti 
30. Jibesh Kumar Mishra Jale 
31. Rama Nishad Aurai 
32. Kedar Prasad Gupta Kurhani
33. Arun Kumar Singh Baruraj 
34. Raju Kumar Singh Sahebganj 
35. Mithilesh Tiwari Baikunthpur
36. Mangal Pandey Siwan 
37. Kanjeet Singh Daraundha 
38. Devesh Kant Singh Goriyakothi
39. Janak Singh Taraiya 
40. Krishan Kumar Mantoo Amnour
41. Awadhesh Singh Hajipur 
42. Sanjay Kumar Singh Lalganj 
43. Lakhendra Kumar Raushan Patepur (SC)
44. Rajesh Kumar Singh Mohiuddinnagar 
45. Surendra Mehta Bachhwara
46. Rajnish Kumar Teghra
47. Kundan Kumar Begusarai
48. Rohit Pandey Bhagalpur
49. Ram Narayan Mandal Banka
50. Puran Lal Tudu Katoria (ST)
51. Samrat Chaudhary Tarapur 
52. Kumar Pranay Munger 
53. Vijay Kumar Sinha Lakhisarai
54. Dr Sunil Kumar Biharsharif
55. Sanjiv Chaurasia Digha
56. Nitin Nabin Bankipur
57. Sanjay Gupta Kumhrar 
58. Ratnesh Kushwaha Patna Sahib
59. Ramkripal Yadav Danapur
60. Siddharth Saurav Bikram
61. Raghvendra Pratap Singh Barhara
62. Sanjay Singh "Tiger" Arrah 
63. Vishal Prashant Tarari
64. Manoj Sharma Arwal 
65. Trivikram Singh Aurangabad
66. Upendra Dangi Gurua
67. Dr Prem Kumar Gaya Town
68. Birendra Singh Wazirganj
69. Anil Singh Hisua
70. Aruna Devi Warsaliganj 
71. Shreyasi Singh Jamui
72. Maithili Thakur Alinagar
73. Ram Chandra Prasad Hayaghat
74. Ranjan Kumar Muzaffarpur
75. Rupak Kumar Minapur
76. Subhash Singh Gopalganj
77. Kedar Nath Singh Banipur
78. Chhoti Kumari Chhapra
79. Vinay Kumar Singh Sonepur
80. Suryan Singh Barh
81. Mahesh Paswan Agiaon
82. Rakesh Ojha Shahpur
83. Anand Mishra Buxar
84.  Nand Kishor Ram Ramnagar (SC) 
85. Sanjay Pandey Narkatiaganj 
86. Ram Singh Bagaha 
87. Vinay Bihari Lauriya  
88. Narayan Prasad Nautan 
89. Umakant Singh Chanpatia 
90. Krishnanandan Paswan Harsidhi (SC)
91. Sachindra Prasad Singh Kalyanpur  
92. Lalbabu Prasad Gupta Chiraia 
93. Bina Devi Kochadhaman 
94. Vinod Yadav Baisi 
95. Satish Kumar Yadav  Raghopur 
96. Kumar Shailendra Bihpur 
97. Murari Paswan Pirpainti (SC) 
98. Ashok Kumar Singh Ramgarh 
99. Mohania (SC)  Sageeta Kumari
100 Bharat Bind Bhabua
101. Ranvijay Singh Goh

