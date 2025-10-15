BJP releases third list of 18 candidates for Bihar polls, fields Satish Yadav against Tejashwi in Raghopur

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Wednesday released its third list of 18 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections, fielding Satish Yadav from the high-profile Raghopur constituency against RJD leader Tejashwi Yadav. The Raghopur seat is considered one of the key battlegrounds in the polls, as Tejashwi Yadav, the Leader of the Opposition, has held the seat since 2015.
With this announcement, the BJP has now finalised candidates for all 101 seats allotted to it under the NDA's seat-sharing arrangement for the Bihar Assembly elections.
Here is the full list of 18 candidates
The party has fielded Bina Devi from the Kochadhaman seat and Sangeeta Kumari from Mohania, which is reserved for the Scheduled Castes. Murari Paswan will join the fray from Pirpainti, an SC seat, while Ashok Kumar Singh will contest from Ramgarh assembly constituency.
BJP fields Maithili Thakur from Alinagar
Earlier in the day, the BJP released the second list of 12 candidates for the Bihar elections. Among the notable names is folk singer Maithili Thakur, who will contest from the Alinagar constituency, a day after she joined the party. The party has also given a ticket to former IPS Anand Mishra from Buxar.
The young singing sensation had recently expressed her willingness to contest the upcoming assembly polls after meeting senior BJP leaders.
Thakur was earlier selected for the prestigious Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar of the Sangeet Natak Akademi (SNA) for her contribution to the folk music of Bihar for 2021.
Maithili, born in Benipatti in Madhubani district in Bihar, and her two brothers - Rishav and Ayachi - were trained in Maithili folk, Hindustani classical music, harmonium and tabla by their grandfather and father.
Here's the complete list of BJP candidates for Bihar polls
|S.No.
|Candidates
|Constituency
|1.
|Renu Devi
|Bettiah
|2.
|Pramod Kumar Sinha
|Raxaul
|3.
|Shyambabu Prasad Yadav
|Pipra
|4.
|Rana Randhir Singh
|Madhuban
|5.
|Pramod Kumar
|Motihari
|6.
|Pawan Jaiswal
|Dhaka
|7.
|Baidyanath Prasad
|Riga
|8.
|Anil Kumar Ram
|Bathnaha (SC)
|9.
|Gayatri Devi
|Parihar
|10.
|Sunil Kumar Pintu
|Sitamarhi
|11.
|Vinod Narayan Jha
|Benipatti
|12.
|Arun Shankar Prasad
|Khajauli
|13.
|Haribhushan Thakur Bachaul
|Bisfi
|14.
|Sujeet Paswan
|Rajnagar (SC)
|15.
|Nitish Mishra
|Jhanjharpur
|16.
|Neeraj Kumar Singh Bablu
|Chhatapur
|17.
|Devanti Yadav
|Narpatganj
|18.
|Vidya Sagar Keshri
|Forbesganj
|19.
|Vijay Kumar Mandal
|Sikti
|20.
|Sweety Singh
|Kishanganj
|21.
|Krishna Kumar Rishi
|Banmankhi (SC)
|22.
|Vijay Kumar Khemka
|Purnia
|23.
|Tarkishore Prasad
|Katihar
|24.
|Nisha Singh
|Pranpur
|25.
|Kavita Devi
|Korha (SC)
|26.
|Alok Ranjan Jha
|Saharsa
|27.
|Sujit Kumar Singh
|Gaura Bauram
|28.
|Sanjay Saraogi
|Darbhanga
|29.
|Murari Mohan Jha
|Keoti
|30.
|Jibesh Kumar Mishra
|Jale
|31.
|Rama Nishad
|Aurai
|32.
|Kedar Prasad Gupta
|Kurhani
|33.
|Arun Kumar Singh
|Baruraj
|34.
|Raju Kumar Singh
|Sahebganj
|35.
|Mithilesh Tiwari
|Baikunthpur
|36.
|Mangal Pandey
|Siwan
|37.
|Kanjeet Singh
|Daraundha
|38.
|Devesh Kant Singh
|Goriyakothi
|39.
|Janak Singh
|Taraiya
|40.
|Krishan Kumar Mantoo
|Amnour
|41.
|Awadhesh Singh
|Hajipur
|42.
|Sanjay Kumar Singh
|Lalganj
|43.
|Lakhendra Kumar Raushan
|Patepur (SC)
|44.
|Rajesh Kumar Singh
|Mohiuddinnagar
|45.
|Surendra Mehta
|Bachhwara
|46.
|Rajnish Kumar
|Teghra
|47.
|Kundan Kumar
|Begusarai
|48.
|Rohit Pandey
|Bhagalpur
|49.
|Ram Narayan Mandal
|Banka
|50.
|Puran Lal Tudu
|Katoria (ST)
|51.
|Samrat Chaudhary
|Tarapur
|52.
|Kumar Pranay
|Munger
|53.
|Vijay Kumar Sinha
|Lakhisarai
|54.
|Dr Sunil Kumar
|Biharsharif
|55.
|Sanjiv Chaurasia
|Digha
|56.
|Nitin Nabin
|Bankipur
|57.
|Sanjay Gupta
|Kumhrar
|58.
|Ratnesh Kushwaha
|Patna Sahib
|59.
|Ramkripal Yadav
|Danapur
|60.
|Siddharth Saurav
|Bikram
|61.
|Raghvendra Pratap Singh
|Barhara
|62.
|Sanjay Singh "Tiger"
|Arrah
|63.
|Vishal Prashant
|Tarari
|64.
|Manoj Sharma
|Arwal
|65.
|Trivikram Singh
|Aurangabad
|66.
|Upendra Dangi
|Gurua
|67.
|Dr Prem Kumar
|Gaya Town
|68.
|Birendra Singh
|Wazirganj
|69.
|Anil Singh
|Hisua
|70.
|Aruna Devi
|Warsaliganj
|71.
|Shreyasi Singh
|Jamui
|72.
|Maithili Thakur
|Alinagar
|73.
|Ram Chandra Prasad
|Hayaghat
|74.
|Ranjan Kumar
|Muzaffarpur
|75.
|Rupak Kumar
|Minapur
|76.
|Subhash Singh
|Gopalganj
|77.
|Kedar Nath Singh
|Banipur
|78.
|Chhoti Kumari
|Chhapra
|79.
|Vinay Kumar Singh
|Sonepur
|80.
|Suryan Singh
|Barh
|81.
|Mahesh Paswan
|Agiaon
|82.
|Rakesh Ojha
|Shahpur
|83.
|Anand Mishra
|Buxar
|84.
|Nand Kishor Ram
|Ramnagar (SC)
|85.
|Sanjay Pandey
|Narkatiaganj
|86.
|Ram Singh
|Bagaha
|87.
|Vinay Bihari
|Lauriya
|88.
|Narayan Prasad
|Nautan
|89.
|Umakant Singh
|Chanpatia
|90.
|Krishnanandan Paswan
|Harsidhi (SC)
|91.
|Sachindra Prasad Singh
|Kalyanpur
|92.
|Lalbabu Prasad Gupta
|Chiraia
|93.
|Bina Devi
|Kochadhaman
|94.
|Vinod Yadav
|Baisi
|95.
|Satish Kumar Yadav
|Raghopur
|96.
|Kumar Shailendra
|Bihpur
|97.
|Murari Paswan
|Pirpainti (SC)
|98.
|Ashok Kumar Singh
|Ramgarh
|99.
|Mohania (SC)
|Sageeta Kumari
|100
|Bharat Bind
|Bhabua
|101.
|Ranvijay Singh
|Goh