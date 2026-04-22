Tamil Nadu Assembly Election 2026: Complete list of AIADMK, BJP, PMK and AMMK candidates

Edited By: Abhishek Sheoran
Published: ,Updated:

Voting in Tamil Nadu will take place in single phase on Thursday. Image Source : X/@EPSTamilNadu
Chennai:

Voting for all 234 Assembly constituencies in Tamil Nadu is set to take place on Thursday, with the Election Commission completing all necessary arrangements for a smooth polling process. Campaigning officially concluded at 6 pm on April 21, marking the start of the mandatory 48-hour silence period ahead of voting.

Key political parties in the fray include the DMK, AIADMK, Congress, BJP, PMK, AMMK, and TVK. Candidates across these parties carried out intense and high-energy campaigns, presenting their agendas and seeking voter support in what is expected to be a closely watched electoral contest.

All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) General Secretary Edappadi K Palaniswami announced the seat-sharing pact among allies on March 25. As per the arrangement, AIADMK will field candidates in 167 seats, while the Bharatiya Janata Party (BJP) will contest 27 seats. The Pattali Makkal Katchi (PMK) has been allotted 18 seats, and the Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK) will contest 11 seats. There are few other allies as well, who have been allocated rest of the seats.

Complete list of AIADMK candidates

Serial No Assembly Constituency Name Candidate Name
1 Edappadi K. Palaniswami
2 Veppanahalli K.P. Munusamy
3 Thindukkal C. Srinivasan
4 Natham Natham R. Viswanathan
5 Thondamuthur S.P. Velumani
6 Kumarapalayam P. Thangamani
7 Rayapuram D. Jayakumar
8 Mailam C.Ve. Shanmugam
9 Madurai West Sellur K. Raju
10 Palacode K.P. Anbazhagan
11 Nannilam R. Kamaraj
12 Vedaranyam O.S. Manian
13 Viralimali Dr. C. Vijayabaskar
14 Kolathur K.P. Rajan
15 Tirumangalam R.B. Udhayakumar
16 Sivakasi K.T. Rajenthra Bhalaji
17 Madhavaram P. Benjamin
18 Kalasapakkam V. Karunanithi
19 Thiruparankundram V.V. Rajan Chellappa
20 Bhavani K.C. Karuppannan
21 Jolarpet K.C. Veeramani
22 Karur M.R. Vijayabhaskar
23 Ariyalur S. Rajendran
24 Kumbidipundi V. Sathan
25 Thuraiyur (SC) I. Saroja
26 Perambalur (SC) R. Tamilselvan
27 Neyveli Sorathur R. Rajendran
28 Panruti K. Mohan
29 Cuddalore M.C. Sampath
30 Kurinjipadi A. Bhuvanendran
31 Bhuvanagiri A. Arunmozhithevan
32 Chidambaram K.A. Pandiyan
33 Sirkazhi (SC) M. Sakthi
34 Poompuhar S. Pavunraj
35 Nagapattinam Thanga. Kathiravan
36 Thiruthuraipoondi (SC) U. Baladandayutham
37 Thiruvidaimarudur (SC) Ilamathi Subramanian
38 Papanasam D. Shanmugaprabu
39 Orathanadu M. Sekar
40 Pattukkottai C.V. Sekar
41 Peravurani Kovi. Ilango
42 Thirumayam P.K. Vairamuthu
43 Sivaganga PR. Senthilnathan
44 Melur P. Periyapullan (Selvam)
45 Madurai East Mangalam K. Mahendran
46 Sholavandan (SC) K. Manikkam
47 Madurai North P. Saravanan
48 Usilampatti I. Mahendran
49 Andipatti A. Logirajan
50 Bodinayakanur V.T. Narayanasamy
51 Cumbum S.T.K. Jakkaiyan
52 Srivilliputhur (SC) M. Chandhrapraba
53 Virudhunagar V.G. Ganesan
54 Aruppukkottai S. Sethupathi
55 Paramakudi (SC) S. Muthaiah
56 Tiruvadanai Keerthika Muniyasamy
57 Mudukulathur Malaysia S. Pandi
58 Vilathikulam R. Sathya
59 Thoothukudi Ci.Dha. Sellappandiyan
60 Srivaikuntam S.P. Shanmuganathan
61 Sankarankovil (SC) Thilipan Jaisankar
62 Kadayanallur C. Krishnamurali
63 Tenkasi S. Selvamogandhas-Pandiyan
64 Alangulam K.R.P. Prabakaran
65 Tirunelveli Thatchai N. Ganesharaja
66 Ambasamudram Esakki Subbaiah (I. Subbaiah)
67 Palayamkottai S. Syed Sulthan Samsudeen
68 Kanniyakumari N. Thalavaisundaram
69 Ponneri (SC) P. Balaraman
70 Tiruttani K. Thiruthani
71 Tiruvallur B.V. Ramana
72 Madhavaram V. Moorthy
73 Tiruvottiyur K. Kuppan
74 Srirampur (SC) K. Pazhani
75 Dharmapuri S. Ramachandran
76 Chengalpattu M. Raja (K. Rajendran)
77 Cheyyur (SC) E. Rajasekar
78 Maduranthakam (SC) Maragatham Kumaravel
79 Kancheepuram V. Somnath
80 Arakkonam (SC) S. Ravi
81 Katpadi V. Ramu
82 Arcot S.M. Sugumar
83 Pappireddippatti Maragatham Vetrivel
84 Harur (SC) V. Sampathkumar
85 Chengam (SC) T.S. Velu
86 Kilpennathur S. Ramachandran
87 Arani L. Jayasudha
88 Cheyyar Mukkur N. Subramanian
89 Vandavasi (SC) P. Rani
90 Tindivanam (SC) P. Arjunan
91 Vanur (SC) P. Murugan
92 Vellore S.R.K. Appu
93 Anaicut D. Velazhagan
94 Gudiyattam (SC) G. Parisa Purushothaman
95 Vaniyambadi G. Sendhil Kumar
96 Ambur R. Venkatesan
97 Uthangarai (SC) T.M. Tamilselvam
98 Bargur E.C. Govindarasu
99 Krishnagiri K. Ashok Kumar
100 Hosur P. Balakrishna Reddy
101 Coimbatore South Amman K. Arjunan
102 Singanallur K.R. Jayaram
103 Kinathukadavu Se. Damodaran
104 Pollachi V. Jayaraman
105 Valparai (SC) D. Lakshmanan
106 Udumalaipettai K. Radhakrishnan
107 Palani K. Ravi Manoharan
108 Oddanchatram A. Viswanathan
109 Nilakottai (SC) S. Thenmozhi
110 Vedasandur V.P.B. Paramasivam
111 Aravakurichi K. Selvakumar
112 Krishnarayapuram (SC) S. Divya
113 Kulithalai S. Kandhasamy
114 Manapparai P.L. Vijayakumar
115 Srirangam R. Manoharan
116 Tiruchirappalli (East) K. Rajasekaran
117 Tiruchirappalli (West) P. Kumar
118 Thiruverumbur M. Leela Rajesh
119 Musiri N. Yogalingam
120 Vikravandi K. Vijaya
121 Tirukkoyilur S. Pazhanisamy
122 Ulundurpettai R. Kumaraguru
123 Sankarapuram R. Madhavan
124 Kallakurichi (SC) S. Rajendran
125 Gangavalli (SC) A. Nallathambi
126 Attur (SC) A.P. Jayasankaran
127 Yercaud (ST) P. Usha Rani
128 Omalur R. Mani
129 Mettur G. Venkatachalam
130 Sankari S. Vetrivel
131 Salem (South) J. Robert
132 Veerapandi P. Senthil Kumar
133 Sendamangalam (ST) C. Chandrasekaran
134 Namakkal P.S. Madhavi
135 Paramathi Velur S. Sekar
136 Tiruchengodu R. Chandrasekar
137 Erode (East) R. Manoharan
138 Dharapuram (SC) P. Sathiyabama
139 Kangayam N.S.N. Nataraj
140 Perundurai S. Jayakumar
141 Anthiyur P. Haribhaskar
142 Gobichettipalayam V.B. Babu
143 Bhavanisagar (SC) A. Bannari
144 Gudalur (SC) Pon. Jayaseelan
145 Coonoor A. Ramu
146 Mettupalayam O.K. Chinnaraj
147 Tiruppur (North) M.S.M. Anandan
148 Palladam K.P. Paramasivam
149 Sulur V.P. Kandhasamy
150 Kavundampalayam P.R.G. Arunkumar
151 Thousand Lights  B. Valarmathi
152 Anna Nagar  S. Gokula Indira
153 Chepauk-Thiruvallikeni  Adhirajaram
154 Tittakudi (SC)  N. Murugumaran
155 Harbour  Royapuram R. Mano
156 Virugambakkam  Virugai V.N. Ravi
157 Thyagarayanagar  B. Sathyanarayanan
158 Velachery  M.K. Ashok
159 Sholinganallur  K.P. Kandan
160 Dr. Radhakrishnan Nagar  R.S. Rajesh
161 Villivakkam  S.R. Vijayakumar
162 Thiruchuli  M.S.R. Rajavarman
163 Alandur  S. Saravanan
164 Kolathur  P. Santhanakrishnan
165 Thiru.Vi.Ka. Nagar (SC)  A. Porkodi
166 Egmore (SC)  Abhishek Rangasamy
167 Alangudi  Dhan. Vimal

Complete list of BJP candidates

Serial No Assembly Constituency Name Candidate Name
1 Avadi M. Rajasimha Mahindra (M. Ashwiinkumar)
2 Mylapore Tamilisai Soundararajan
3 Thalli Nagesh Kumar
4 Tiruvannamalai C. Elumalai
5 Rasipuram (SC) S.D. Premkumar
6 Modakkurichi Kirthika Shivkumar
7 Udhagamandalam Bhojarajan
8 Avanashi (SC) L. Murugan
9 Tiruppur (South) S. Thangaraj
10 Coimbatore (North) Vanathi Srinivasan
11 Thiruvarur Govi Chandru
12 Thanjavur M. Muruganandam
13 Gandharvakottai (SC) C. Udhayakumar
14 Pudukkottai N. Ramachandran
15 Aranthangi Kavitha Srikanth
16 Tiruppattur K.C. Thirumaran
17 Manamadurai (SC) Pon. V. Balaganapathy
18 Madurai South Raama Sreenivasan
19 Sattur Nainar Nagenthran
20 Ramanathapuram GBS K. Nagendran
21 Tiruchendur KRM Radhakrishnan
22 Vasudevanallur (SC) Ananthan Ayyasamy
23 Radhapuram S.P. Balakrishnan
24 Nagercoil M.R. Gandhi
25 Colachel T. Sivakumar
26 Padmanabhapuram P. Ramesh
27 Vilavancode S. Vijayadharini

Complete list of PMK candidates

Serial No Assembly Constituency Name Candidate Name
1 Salem (West) M Karthi
2 Dharmapuri Sowmiya Anbumani
3 Pennagaram Paadi V Selvam
4 Vikravandi C Sivakumar
5 Sholingur K Saravanan
6 Mayiladuthurai Sithamalli A Palanichamy
7 Thirupporur K Balu
8 Uthiramerur P Maheshkumar
9 Jayamkondam K Vaithi
10 Polur CR Bhaskaran
11 Chengji Ganesh Kumar
12 Virudhachalam Tamilarasi Adhimoolam
13 Rishivandiyam AP Chezhiyan
14 Kattumannarkoil (R) Anbu Cholan
15 Keezhvelur (R) Vadivel Ravanan
16 Perambur M Thilagabama
17 Salem (North) S Sadasivam
18 Ambattur K.N. Sekar

Complete list of AMMK candidates

Serial No Assembly Constituency Name Candidate Name
1 Madathukulam C Shanmugavelu
2 Periyakulam K Kathir Kaman
3 Mannargudi S Kamaraj
4 Thiruvaiyaru V Karthikeyan
5 Karaikudi Dherpoki V Pandi
6 Tirupathur A Gnanasekar
7 Nanguneri Esakki Muthu
8 Ottapidaram (R) R Sundararaj
9 Trichy West Rajasekharan
10 Saidapet G Senthamizhan
11 Poonthamallee (R) T A Elumalai
 
Top News

