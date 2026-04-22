Tamil Nadu Assembly Election 2026: Complete list of AIADMK, BJP, PMK and AMMK candidates

Chennai:
Voting for all 234 Assembly constituencies in Tamil Nadu is set to take place on Thursday, with the Election Commission completing all necessary arrangements for a smooth polling process. Campaigning officially concluded at 6 pm on April 21, marking the start of the mandatory 48-hour silence period ahead of voting.
Key political parties in the fray include the DMK, AIADMK, Congress, BJP, PMK, AMMK, and TVK. Candidates across these parties carried out intense and high-energy campaigns, presenting their agendas and seeking voter support in what is expected to be a closely watched electoral contest.
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) General Secretary Edappadi K Palaniswami announced the seat-sharing pact among allies on March 25. As per the arrangement, AIADMK will field candidates in 167 seats, while the Bharatiya Janata Party (BJP) will contest 27 seats. The Pattali Makkal Katchi (PMK) has been allotted 18 seats, and the Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK) will contest 11 seats. There are few other allies as well, who have been allocated rest of the seats.
Complete list of AIADMK candidates
|Serial No
|Assembly Constituency Name
|Candidate Name
|1
|Edappadi
|K. Palaniswami
|2
|Veppanahalli
|K.P. Munusamy
|3
|Thindukkal
|C. Srinivasan
|4
|Natham
|Natham R. Viswanathan
|5
|Thondamuthur
|S.P. Velumani
|6
|Kumarapalayam
|P. Thangamani
|7
|Rayapuram
|D. Jayakumar
|8
|Mailam
|C.Ve. Shanmugam
|9
|Madurai West
|Sellur K. Raju
|10
|Palacode
|K.P. Anbazhagan
|11
|Nannilam
|R. Kamaraj
|12
|Vedaranyam
|O.S. Manian
|13
|Viralimali
|Dr. C. Vijayabaskar
|14
|Kolathur
|K.P. Rajan
|15
|Tirumangalam
|R.B. Udhayakumar
|16
|Sivakasi
|K.T. Rajenthra Bhalaji
|17
|Madhavaram
|P. Benjamin
|18
|Kalasapakkam
|V. Karunanithi
|19
|Thiruparankundram
|V.V. Rajan Chellappa
|20
|Bhavani
|K.C. Karuppannan
|21
|Jolarpet
|K.C. Veeramani
|22
|Karur
|M.R. Vijayabhaskar
|23
|Ariyalur
|S. Rajendran
|24
|Kumbidipundi
|V. Sathan
|25
|Thuraiyur (SC)
|I. Saroja
|26
|Perambalur (SC)
|R. Tamilselvan
|27
|Neyveli
|Sorathur R. Rajendran
|28
|Panruti
|K. Mohan
|29
|Cuddalore
|M.C. Sampath
|30
|Kurinjipadi
|A. Bhuvanendran
|31
|Bhuvanagiri
|A. Arunmozhithevan
|32
|Chidambaram
|K.A. Pandiyan
|33
|Sirkazhi (SC)
|M. Sakthi
|34
|Poompuhar
|S. Pavunraj
|35
|Nagapattinam
|Thanga. Kathiravan
|36
|Thiruthuraipoondi (SC)
|U. Baladandayutham
|37
|Thiruvidaimarudur (SC)
|Ilamathi Subramanian
|38
|Papanasam
|D. Shanmugaprabu
|39
|Orathanadu
|M. Sekar
|40
|Pattukkottai
|C.V. Sekar
|41
|Peravurani
|Kovi. Ilango
|42
|Thirumayam
|P.K. Vairamuthu
|43
|Sivaganga
|PR. Senthilnathan
|44
|Melur
|P. Periyapullan (Selvam)
|45
|Madurai East
|Mangalam K. Mahendran
|46
|Sholavandan (SC)
|K. Manikkam
|47
|Madurai North
|P. Saravanan
|48
|Usilampatti
|I. Mahendran
|49
|Andipatti
|A. Logirajan
|50
|Bodinayakanur
|V.T. Narayanasamy
|51
|Cumbum
|S.T.K. Jakkaiyan
|52
|Srivilliputhur (SC)
|M. Chandhrapraba
|53
|Virudhunagar
|V.G. Ganesan
|54
|Aruppukkottai
|S. Sethupathi
|55
|Paramakudi (SC)
|S. Muthaiah
|56
|Tiruvadanai
|Keerthika Muniyasamy
|57
|Mudukulathur
|Malaysia S. Pandi
|58
|Vilathikulam
|R. Sathya
|59
|Thoothukudi
|Ci.Dha. Sellappandiyan
|60
|Srivaikuntam
|S.P. Shanmuganathan
|61
|Sankarankovil (SC)
|Thilipan Jaisankar
|62
|Kadayanallur
|C. Krishnamurali
|63
|Tenkasi
|S. Selvamogandhas-Pandiyan
|64
|Alangulam
|K.R.P. Prabakaran
|65
|Tirunelveli
|Thatchai N. Ganesharaja
|66
|Ambasamudram
|Esakki Subbaiah (I. Subbaiah)
|67
|Palayamkottai
|S. Syed Sulthan Samsudeen
|68
|Kanniyakumari
|N. Thalavaisundaram
|69
|Ponneri (SC)
|P. Balaraman
|70
|Tiruttani
|K. Thiruthani
|71
|Tiruvallur
|B.V. Ramana
|72
|Madhavaram
|V. Moorthy
|73
|Tiruvottiyur
|K. Kuppan
|74
|Srirampur (SC)
|K. Pazhani
|75
|Dharmapuri
|S. Ramachandran
|76
|Chengalpattu
|M. Raja (K. Rajendran)
|77
|Cheyyur (SC)
|E. Rajasekar
|78
|Maduranthakam (SC)
|Maragatham Kumaravel
|79
|Kancheepuram
|V. Somnath
|80
|Arakkonam (SC)
|S. Ravi
|81
|Katpadi
|V. Ramu
|82
|Arcot
|S.M. Sugumar
|83
|Pappireddippatti
|Maragatham Vetrivel
|84
|Harur (SC)
|V. Sampathkumar
|85
|Chengam (SC)
|T.S. Velu
|86
|Kilpennathur
|S. Ramachandran
|87
|Arani
|L. Jayasudha
|88
|Cheyyar
|Mukkur N. Subramanian
|89
|Vandavasi (SC)
|P. Rani
|90
|Tindivanam (SC)
|P. Arjunan
|91
|Vanur (SC)
|P. Murugan
|92
|Vellore
|S.R.K. Appu
|93
|Anaicut
|D. Velazhagan
|94
|Gudiyattam (SC)
|G. Parisa Purushothaman
|95
|Vaniyambadi
|G. Sendhil Kumar
|96
|Ambur
|R. Venkatesan
|97
|Uthangarai (SC)
|T.M. Tamilselvam
|98
|Bargur
|E.C. Govindarasu
|99
|Krishnagiri
|K. Ashok Kumar
|100
|Hosur
|P. Balakrishna Reddy
|101
|Coimbatore South
|Amman K. Arjunan
|102
|Singanallur
|K.R. Jayaram
|103
|Kinathukadavu
|Se. Damodaran
|104
|Pollachi
|V. Jayaraman
|105
|Valparai (SC)
|D. Lakshmanan
|106
|Udumalaipettai
|K. Radhakrishnan
|107
|Palani
|K. Ravi Manoharan
|108
|Oddanchatram
|A. Viswanathan
|109
|Nilakottai (SC)
|S. Thenmozhi
|110
|Vedasandur
|V.P.B. Paramasivam
|111
|Aravakurichi
|K. Selvakumar
|112
|Krishnarayapuram (SC)
|S. Divya
|113
|Kulithalai
|S. Kandhasamy
|114
|Manapparai
|P.L. Vijayakumar
|115
|Srirangam
|R. Manoharan
|116
|Tiruchirappalli (East)
|K. Rajasekaran
|117
|Tiruchirappalli (West)
|P. Kumar
|118
|Thiruverumbur
|M. Leela Rajesh
|119
|Musiri
|N. Yogalingam
|120
|Vikravandi
|K. Vijaya
|121
|Tirukkoyilur
|S. Pazhanisamy
|122
|Ulundurpettai
|R. Kumaraguru
|123
|Sankarapuram
|R. Madhavan
|124
|Kallakurichi (SC)
|S. Rajendran
|125
|Gangavalli (SC)
|A. Nallathambi
|126
|Attur (SC)
|A.P. Jayasankaran
|127
|Yercaud (ST)
|P. Usha Rani
|128
|Omalur
|R. Mani
|129
|Mettur
|G. Venkatachalam
|130
|Sankari
|S. Vetrivel
|131
|Salem (South)
|J. Robert
|132
|Veerapandi
|P. Senthil Kumar
|133
|Sendamangalam (ST)
|C. Chandrasekaran
|134
|Namakkal
|P.S. Madhavi
|135
|Paramathi Velur
|S. Sekar
|136
|Tiruchengodu
|R. Chandrasekar
|137
|Erode (East)
|R. Manoharan
|138
|Dharapuram (SC)
|P. Sathiyabama
|139
|Kangayam
|N.S.N. Nataraj
|140
|Perundurai
|S. Jayakumar
|141
|Anthiyur
|P. Haribhaskar
|142
|Gobichettipalayam
|V.B. Babu
|143
|Bhavanisagar (SC)
|A. Bannari
|144
|Gudalur (SC)
|Pon. Jayaseelan
|145
|Coonoor
|A. Ramu
|146
|Mettupalayam
|O.K. Chinnaraj
|147
|Tiruppur (North)
|M.S.M. Anandan
|148
|Palladam
|K.P. Paramasivam
|149
|Sulur
|V.P. Kandhasamy
|150
|Kavundampalayam
|P.R.G. Arunkumar
|151
|Thousand Lights
|B. Valarmathi
|152
|Anna Nagar
|S. Gokula Indira
|153
|Chepauk-Thiruvallikeni
|Adhirajaram
|154
|Tittakudi (SC)
|N. Murugumaran
|155
|Harbour
|Royapuram R. Mano
|156
|Virugambakkam
|Virugai V.N. Ravi
|157
|Thyagarayanagar
|B. Sathyanarayanan
|158
|Velachery
|M.K. Ashok
|159
|Sholinganallur
|K.P. Kandan
|160
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|R.S. Rajesh
|161
|Villivakkam
|S.R. Vijayakumar
|162
|Thiruchuli
|M.S.R. Rajavarman
|163
|Alandur
|S. Saravanan
|164
|Kolathur
|P. Santhanakrishnan
|165
|Thiru.Vi.Ka. Nagar (SC)
|A. Porkodi
|166
|Egmore (SC)
|Abhishek Rangasamy
|167
|Alangudi
|Dhan. Vimal
Complete list of BJP candidates
|Serial No
|Assembly Constituency Name
|Candidate Name
|1
|Avadi
|M. Rajasimha Mahindra (M. Ashwiinkumar)
|2
|Mylapore
|Tamilisai Soundararajan
|3
|Thalli
|Nagesh Kumar
|4
|Tiruvannamalai
|C. Elumalai
|5
|Rasipuram (SC)
|S.D. Premkumar
|6
|Modakkurichi
|Kirthika Shivkumar
|7
|Udhagamandalam
|Bhojarajan
|8
|Avanashi (SC)
|L. Murugan
|9
|Tiruppur (South)
|S. Thangaraj
|10
|Coimbatore (North)
|Vanathi Srinivasan
|11
|Thiruvarur
|Govi Chandru
|12
|Thanjavur
|M. Muruganandam
|13
|Gandharvakottai (SC)
|C. Udhayakumar
|14
|Pudukkottai
|N. Ramachandran
|15
|Aranthangi
|Kavitha Srikanth
|16
|Tiruppattur
|K.C. Thirumaran
|17
|Manamadurai (SC)
|Pon. V. Balaganapathy
|18
|Madurai South
|Raama Sreenivasan
|19
|Sattur
|Nainar Nagenthran
|20
|Ramanathapuram
|GBS K. Nagendran
|21
|Tiruchendur
|KRM Radhakrishnan
|22
|Vasudevanallur (SC)
|Ananthan Ayyasamy
|23
|Radhapuram
|S.P. Balakrishnan
|24
|Nagercoil
|M.R. Gandhi
|25
|Colachel
|T. Sivakumar
|26
|Padmanabhapuram
|P. Ramesh
|27
|Vilavancode
|S. Vijayadharini
Complete list of PMK candidates
|Serial No
|Assembly Constituency Name
|Candidate Name
|1
|Salem (West)
|M Karthi
|2
|Dharmapuri
|Sowmiya Anbumani
|3
|Pennagaram
|Paadi V Selvam
|4
|Vikravandi
|C Sivakumar
|5
|Sholingur
|K Saravanan
|6
|Mayiladuthurai
|Sithamalli A Palanichamy
|7
|Thirupporur
|K Balu
|8
|Uthiramerur
|P Maheshkumar
|9
|Jayamkondam
|K Vaithi
|10
|Polur
|CR Bhaskaran
|11
|Chengji
|Ganesh Kumar
|12
|Virudhachalam
|Tamilarasi Adhimoolam
|13
|Rishivandiyam
|AP Chezhiyan
|14
|Kattumannarkoil (R)
|Anbu Cholan
|15
|Keezhvelur (R)
|Vadivel Ravanan
|16
|Perambur
|M Thilagabama
|17
|Salem (North)
|S Sadasivam
|18
|Ambattur
|K.N. Sekar
Complete list of AMMK candidates
|Serial No
|Assembly Constituency Name
|Candidate Name
|1
|Madathukulam
|C Shanmugavelu
|2
|Periyakulam
|K Kathir Kaman
|3
|Mannargudi
|S Kamaraj
|4
|Thiruvaiyaru
|V Karthikeyan
|5
|Karaikudi
|Dherpoki V Pandi
|6
|Tirupathur
|A Gnanasekar
|7
|Nanguneri
|Esakki Muthu
|8
|Ottapidaram (R)
|R Sundararaj
|9
|Trichy West
|Rajasekharan
|10
|Saidapet
|G Senthamizhan
|11
|Poonthamallee (R)
|T A Elumalai
