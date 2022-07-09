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  5. IND vs ENG 2nd T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs England

IND vs ENG 2nd T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs England

IND vs ENG, 2nd T20I dream11 prediction fantasy cricket tips dream11 team playing xi pitch report injury, India vs England

Aachal Maniyar Written By: Aachal Maniyar New Delhi Published on: July 09, 2022 17:19 IST
Team India
Image Source : TWITTER Team India in action

IND vs ENG 2nd T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs England

Match Details

India vs England

2nd match, IND vs ENG T20I

Saturday, 7 PM

Edgbaston, Birmingham

Dream 11 for IND vs ENG, 2nd T20I

Keeper: Jos Buttler

Batsmen: Virat Kohli(VC), Deepak Hooda, Jason Roy(C), Rohit Sharma

All-rounders: Hardik Pandya, Moeen Ali, Sam Curran

Bowlers: Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal, Reece Topley

Probable Playing XI for IND vs ENG, 2nd T20I

Probable XI of Team India: Rohit Sharma, Virat Kohli, Deepak Hooda, Suryakumar Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Arshdeep Singh, Hardik Pandya, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal

Probable XI of Team England:  Jos Buttler, Jason Roy, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Jordan,Dawid Malan, Liam Livingstone, Harry Brook, Reece Topley, Tymal Mills, Matthew Parkinson

Full squads

Team India: Rohit Sharma, Rishabh Pant, Ishan Kishan, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal, Deepak Hooda, Axar Patel, Shreyas Iyer, Dinesh Karthik, Avesh Khan, Ravi Bishnoi, Umran Malik

Team England: Jos Buttler, Jason Roy, Dawid Malan, Liam Livingstone, Harry Brook, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Jordan, Tymal Mills, Reece Topley, Matthew Parkinson, David Willey, Philip Salt, Richard Gleeson

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