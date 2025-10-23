Chhath Puja special trains to Bihar on October 24: Check full list here

In a move to ease travel during the festive season, Northern Railway has announced the operation of 17 special trains on Friday (October 24), catering to the increased demand for Chhath festival travel. These trains will run from major stations in Delhi to key cities in Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal, ensuring passengers a comfortable and safe journey home.
The special trains will depart from New Delhi, Anand Vihar, Hazrat Nizamuddin, and Shakur Basti stations. These trains will operate to major cities including Patna, Lucknow, Darbhanga, Mansi, Dhanbad, and Howrah. All bookings for these trains will be fully reserved to guarantee a safe and convenient journey for passengers.
To manage the festive rush, additional ticket counters, waiting halls, and strengthened security arrangements have been put in place, aiming to reduce crowding and long queues.
Here's a list of festival special trains
|Train No.
|From
|To
|Departure Time
|Arrival Time
|Stoppage
|04090
|Anand Vihar Terminal
|Patna Junction
|02:25 PM
|11:00 AM (Next Day)
|Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Ghazipur City, Ballia, Sahatwar, Suremanpur, Chhapra and Patliputra.
|04022
|New Delhi
|Gorakhpur Junction
|02:00 PM
|05:00 AM (Next Day)
|Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow Junction, Gonda Junction and Basti.
|04070
|Anand Vihar Terminal
|Rajgir
|00:20 AM
|07:50 PM
|Govindpuri, Prayagraj Junction, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Arrah, Danapur, Patna Junction, Rajendra Nagar, Bakhtiyapur Junction, Bihar Sharif and Nalanda.
|04450
|New Delhi
|Darbhanga
|03:10 PM
|04:30 PM (Next Day)
|Ghaziabad, Aligarh Junction, Kanpur Central, Unnao Junction, Aishbagh, Badshahnagar, Gonda Junction, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chhapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Muzaffarpur Junction and Samastipur Junction.
|04454
|New Delhi
|Mansi
|08:00 PM
|11:30 PM (Next Day)
|Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Kanpur Central, Unnao Junction, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki Junction, Gonda Junction, Basti, Khalilabad, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chhapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Shahpur Patori, Barauni Junction, Begu Sarai and Khagaria Junction.
|04456
|New Delhi
|Dhanbad
|10:40 PM
|02:20 PM (3rd Day)
|Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Govindpuri, Prayagraj Junction, Janghai Junction, Varanasi Junction, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri on Sone, Anugrah Narayan Road, Gaya, Koderma, Parasnath, Dhanbad Junction, Asansol Junction, Durgapur, Bardhaman and Badel Junction.
|04458
|Anand Vihar Terminal
|Bhagalpur
|01:40 PM
|02:30 PM (Next Day)
|Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Patna Junction, Patna Saheb, Fatuha, Khusrupur, Bakhtiyarpur Junction, Barh, Mokama Junction, Hathidah Junction, Barahiya, Lakhisarai Junction, Kiul Junction, Kajra, Abhaypur, Dharhara, Jamalpur Junction, Bariarpur and Sultanganj.
|04016
|Anand Vihar Terminal
|Sitamarhi
|03:30 PM
|03:00 PM (Next Day)
|Ghaziabad, Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Gonda Junction, Gorakhpur, Kaptanganj Junction, Siswa Bazar, Bagaha, Harinagar, Narkatiaganj Junction, Sikta, Raxaul Junction and Bairgania.
|04452
|New Delhi
|Howrah Junction
|06:15 PM
|23:30 PM (Next Day)
|Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Govindpuri, Prayagraj Junction, Janghai Junction, Varanasi Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri on Sone, Anugrah Narayan Road, Gaya, Koderma, Parasnath, Dhanbad Junction, Asansol Junction, Durgapur, Bardhaman and Bandel Junction.
|04096
|Anand Vihar Terminal
|Patliputra
|00:05 AM
|09:30 PM
|Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Ghazipur City, Phephna Junction, Ballia, Sahatwar, Bakulha, Chhapra and Dighwara.
|04098
|New Delhi
|Hasanpur Road
|09:30 AM
|12:30 PM (Next Day)
|Ghaziabad, Kanpur Central, Unnao, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki, Burhwal, Gonda, Gorakhpur, Kaptanganj, Siswa Bazar, Bagaha, Narkatiaganj, Bettiah, Sagauli, Bapudham Motihari, Muzaffarpur and Samastipur Junction.
|04404
|Shakur Basti
|Patna Junction
|03:15 PM
|01:00 PM (next day)
|New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla, Etawah, Govindpuri, Subedarganj, Mirzapur, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Arrah and Danapur.
|04406
|Shakur Basti
|Saharsa Junction
|08:15 PM
|05:35 AM (3rd Day)
|New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla, Etawah, Kanpur Central, Unnao, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki Junction, Gonda, Basti Khalilabad, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan, Chhapra, Sonpur, Hajipur, Muzaffarpur, Samastipur, Dalsingh Sarai, Barauni, Begusarai, Khagaria and Mansi Junction.
|04410
|Shakur Basti
|Jhanjharpur Junction
|01:00 PM
|
06:30 PM (Next Day)
|New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Junction, Kanpur Central, Unnao Junction Aishbagh, Badshahnagar, Gonda Junction, Gorakhpur Junction, Kaptanganj Junction, Narkatiaganj Junction, Raxaul Junction, Sitamarhi and Shisho.
|04458
|Anand Vihar Terminal
|Bhagalpur
|01:40 PM
|02:30 PM (Next Day)
|Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Patna Junction, Patna Sahib, Fatuha, Khusrupur, Bakhtiyarpur Junction, Barh, Mokama Junction, Hathidah Junction, Barhia, Lakhisarai Junction, Kiul Junction, Kajra, Abhaypur, Dharhara, Jamalpur Junction, Bariarpur and Sultanganj.
|04236
|Shakur Basti
|Lucknow
|09:45 AM
|08:00 PM
|Delhi Safdarganj, Hazrat Nizamuddin, Ghaziabad, Moradabad, Bareilly and Shahjahanpur,
|04094
|Hazrat Nizamuddin
|Patna Junction
|11:00 AM
|05:00 AM (next day)
|Ghaziabad, Govindpuri, Prayagraj Junction, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara and Danapur.
Important things to note before travelling
Northern Railways has requested passengers to check train schedules and stoppage information before their journey. Passengers can call the helpline number 139 or visit the official website www.enquiry.indianrail.gov.in for the latest updates.
