  Chhath Puja special trains to Bihar on October 24: Check full list here

Chhath Puja special trains: A total of 17 festival special trains will run from Delhi to Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal on October 24. These trains aim to ensure passengers have a comfortable and safe journey home during the festive season.

Representative image
Representative image
New Delhi:

In a move to ease travel during the festive season, Northern Railway has announced the operation of 17 special trains on Friday (October 24), catering to the increased demand for Chhath festival travel. These trains will run from major stations in Delhi to key cities in Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal, ensuring passengers a comfortable and safe journey home.

The special trains will depart from New Delhi, Anand Vihar, Hazrat Nizamuddin, and Shakur Basti stations. These trains will operate to major cities including Patna, Lucknow, Darbhanga, Mansi, Dhanbad, and Howrah. All bookings for these trains will be fully reserved to guarantee a safe and convenient journey for passengers.

To manage the festive rush, additional ticket counters, waiting halls, and strengthened security arrangements have been put in place, aiming to reduce crowding and long queues.

Here's a list of festival special trains

Train No. From  To  Departure Time Arrival Time Stoppage
04090  Anand Vihar Terminal  Patna Junction 02:25 PM 11:00 AM (Next Day) Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Ghazipur City, Ballia, Sahatwar, Suremanpur, Chhapra and Patliputra.
04022 New Delhi  Gorakhpur Junction 02:00 PM 05:00 AM (Next Day) Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow Junction, Gonda Junction and Basti.
04070     Anand Vihar Terminal Rajgir 00:20 AM 07:50 PM  Govindpuri, Prayagraj Junction, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Arrah, Danapur, Patna Junction, Rajendra Nagar, Bakhtiyapur Junction, Bihar Sharif and Nalanda.
04450

 

 New Delhi Darbhanga  03:10 PM 04:30 PM (Next Day) Ghaziabad, Aligarh Junction, Kanpur Central, Unnao Junction, Aishbagh, Badshahnagar, Gonda Junction, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chhapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Muzaffarpur Junction and Samastipur Junction.
04454       New Delhi Mansi 08:00 PM 11:30 PM (Next Day) Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Kanpur Central, Unnao Junction, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki Junction, Gonda Junction, Basti, Khalilabad, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan Junction, Chhapra, Sonpur Junction, Hajipur Junction, Shahpur Patori, Barauni Junction, Begu Sarai and Khagaria Junction.
04456     New Delhi Dhanbad  10:40 PM 02:20 PM (3rd Day) Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Govindpuri, Prayagraj Junction, Janghai Junction, Varanasi Junction, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri on Sone, Anugrah Narayan Road, Gaya, Koderma, Parasnath, Dhanbad Junction, Asansol Junction, Durgapur, Bardhaman and Badel Junction.
04458     Anand Vihar Terminal Bhagalpur 01:40 PM 02:30 PM (Next Day) Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara, Patna Junction, Patna Saheb, Fatuha, Khusrupur, Bakhtiyarpur Junction, Barh, Mokama Junction, Hathidah Junction, Barahiya, Lakhisarai Junction, Kiul Junction, Kajra, Abhaypur, Dharhara, Jamalpur Junction, Bariarpur and Sultanganj.
04016     Anand Vihar Terminal Sitamarhi 03:30 PM 03:00 PM (Next Day) Ghaziabad, Hapur, Moradabad, Bareilly, Shahjahanpur, Hardoi, Lucknow, Gonda Junction, Gorakhpur, Kaptanganj Junction, Siswa Bazar, Bagaha, Harinagar, Narkatiaganj Junction, Sikta, Raxaul Junction and Bairgania.
04452  New Delhi Howrah Junction 06:15 PM 23:30 PM (Next Day) Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla Junction, Etawah, Govindpuri, Prayagraj Junction, Janghai Junction, Varanasi Junction, Deen Dayal Upadhyay Junction, Bhabua Road, Sasaram, Dehri on Sone, Anugrah Narayan Road, Gaya, Koderma, Parasnath, Dhanbad Junction, Asansol Junction, Durgapur, Bardhaman and Bandel Junction.
04096      Anand Vihar Terminal Patliputra 00:05 AM 09:30 PM Ghaziabad, Kanpur Central, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Ghazipur City, Phephna Junction, Ballia, Sahatwar, Bakulha, Chhapra and Dighwara.
04098  New Delhi Hasanpur Road  09:30 AM 12:30 PM (Next Day) Ghaziabad, Kanpur Central, Unnao, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki, Burhwal, Gonda, Gorakhpur, Kaptanganj, Siswa Bazar, Bagaha, Narkatiaganj, Bettiah, Sagauli, Bapudham Motihari, Muzaffarpur and Samastipur Junction.
04404  Shakur Basti Patna Junction 03:15 PM 01:00 PM (next day) New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla, Etawah, Govindpuri, Subedarganj, Mirzapur, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Arrah and Danapur.
04406 Shakur Basti Saharsa Junction 08:15 PM 05:35 AM (3rd Day) New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Junction, Tundla, Etawah, Kanpur Central, Unnao, Aishbagh, Badshahnagar, Barabanki Junction, Gonda, Basti Khalilabad, Gorakhpur, Deoria Sadar, Siwan, Chhapra, Sonpur, Hajipur, Muzaffarpur, Samastipur, Dalsingh Sarai, Barauni, Begusarai, Khagaria and Mansi Junction.
04410   Shakur Basti Jhanjharpur Junction  01:00 PM

06:30 PM (Next Day) 

 New Delhi, Ghaziabad, Aligarh Junction, Kanpur Central, Unnao Junction Aishbagh, Badshahnagar, Gonda Junction, Gorakhpur Junction, Kaptanganj Junction, Narkatiaganj Junction, Raxaul Junction, Sitamarhi and Shisho.
04458 
04236 Shakur Basti Lucknow  09:45 AM 08:00 PM Delhi Safdarganj, Hazrat Nizamuddin, Ghaziabad, Moradabad, Bareilly and Shahjahanpur,
04094 Hazrat Nizamuddin Patna Junction 11:00 AM 05:00 AM (next day) Ghaziabad, Govindpuri, Prayagraj Junction, Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Buxar, Ara and Danapur.

Important things to note before travelling

Northern Railways has requested passengers to check train schedules and stoppage information before their journey. Passengers can call the helpline number 139 or visit the official website www.enquiry.indianrail.gov.in for the latest updates.

