Advertisement
  1. News
  2. Lifestyle
  3. Spirituality
  4. Telugu calendar 2026: Month-wise Ekadashi, Pradosh vrat and festival dates

Telugu calendar 2026: Month-wise Ekadashi, Pradosh vrat and festival dates

A month-wise guide to the Telugu calendar 2026, listing Ekadashi, Pradosh vrat, Sankashti days and major festivals followed across the year.

Telugu Calendar 2026
Telugu Calendar 2026 Image Source : India TV
Written ByIndia TV Lifestyle Desk  Edited ByKamna Arora  
Published: , Updated:
New Delhi:

The Telugu calendar has its own steady rhythm. It moves with lunar phases, solar shifts, and long-held observances that quietly guide daily worship, fasting, and festival planning.

In 2026, the Telugu calendar brings a full year of Ekadashis, Pradosh vratas, Sankashti days, and major celebrations that many households still follow closely, marking time in a way that feels rooted and familiar.

Telugu calendar January 2026: Pradosh, Ekadashi and Sankashti dates

January 1, Thursday

  • Guru Pradosh Vrat

January 6, Tuesday

  • Lambodara Sankashtahara

January 14, Wednesday

  • Shattila Ekadashi

January 16, Friday

  • Shukra Pradosh Vrat

January 29, Thursday

  • Bhishma Dwadashi
  • Jaya Ekadashi

January 30, Friday

  • Shukra Pradosh Vrat

Telugu calendar February 2026: Maha Shivaratri and Ekadashi list

February 5, Thursday

  • Dwijapriya Sankashtahara

February 13, Friday

  • Vijaya Ekadashi

February 14, Saturday

  • Shani Trayodashi
  • Shani Pradosh Vrat

February 15, Sunday

  • Maha Shivaratri

February 27, Friday

  • Amalaki Ekadashi

February 28, Saturday

  • Narasimha Dwadashi
  • Shani Trayodashi
  • Shani Pradosh Vrat

Telugu calendar March 2026: Ugadi, Rama Navami and Holi

March 2, Monday

  • Chhoti Holi
  • Holika Dahan

March 3, Tuesday

  • Holi

March 6, Friday

  • Bhalachandra Sankashtahara

March 15, Sunday

  • Papamochani Ekadashi

March 16, Monday

  • Soma Pradosh Vrat

March 19, Thursday

  • Ugadi

March 21, Saturday

  • Dola Gowri Vratam
  • Andolana Trutiya

March 26, Thursday

  • Shree Rama Navami (Smarta)

March 27, Friday

  • Shree Rama Navami (ISKCON)

March 29, Sunday

  • Vamana Dwadashi
  • Kamada Ekadashi

March 30, Monday

  • Soma Pradosh Vrat

Telugu calendar April 2026: Akshaya Trutiya and Ekadashi dates

April 2, Thursday

  • Madana Pournami

April 5, Sunday

  • Vikata Sankashtahara

April 13, Monday

  • Varuthini Ekadashi

April 15, Wednesday

  • Budha Pradosh Vrat

April 19, Sunday

  • Akshaya Trutiya

April 27, Monday

  • Mohini Ekadashi

April 28, Tuesday

  • Parashurama Dwadashi
  • Bhauma Pradosh Vrat

Telugu calendar May 2026: Hanuman Jayanthi and Padmini Ekadashi

May 5, Tuesday

  • Ekadanta Sankashtahara

May 12, Tuesday

  • Hanuman Jayanthi

May 13, Wednesday

  • Apara Ekadashi

May 14, Thursday

  • Guru Pradosh Vrat

May 27, Wednesday

  • Adhika Ramalakshmana Dwadashi
  • Padmini Ekadashi

May 28, Thursday

  • Guru Pradosh Vrat

Telugu calendar June 2026: Nirjala Ekadashi and Pradosh vrat

June 3, Wednesday

  • Vibhuvana Sankashtahara

June 11, Thursday

  • Parama Ekadashi

June 12, Friday

  • Shukra Pradosh Vrat

June 25, Thursday

  • Nirjala Ekadashi

June 26, Friday

  • Ramalakshmana Dwadashi

June 27, Saturday

  • Shani Trayodashi
  • Shani Pradosh Vrat

Telugu calendar July 2026: Devshayani Ekadashi and Sankashti

July 3, Friday

  • Krishnapingala Sankashtahara

July 10, Friday

  • Yogini Ekadashi

July 11, Saturday

  • Gauna Yogini Ekadashi
  • Vaishnava Yogini Ekadashi

July 12, Sunday

  • Ravi Pradosh Vrat

July 25, Saturday

  • Vasudeva Dwadashi
  • Devshayani Ekadashi

July 26, Sunday

  • Ravi Pradosh Vrat

Telugu calendar August 2026: Varalakshmi Vratam and Raksha Bandhan

August 2, Sunday

  • Gajanana Sankashtahara

August 9, Sunday

  • Kamika Ekadashi

August 10, Monday

  • Soma Pradosh Vrat

August 13, Thursday

  • Agastya Arghya

August 23, Sunday

  • Shravana Putrada Ekadashi

August 24, Monday

  • Damodara Dwadashi

August 25, Tuesday

  • Bhauma Pradosh Vrat

August 27, Thursday

  • Jandhyala Purnima

August 28, Friday

  • Varalakshmi Vratam
  • Raksha Bandhan

August 31, Monday

  • Heramba Sankashtahara

Telugu calendar September 2026: Krishna Janmashtami and Ganesh Chaturthi

September 4, Friday

  • Krishna Janmashtami

September 7, Monday

  • Aja Ekadashi

September 8, Tuesday

  • Bhauma Pradosh Vrat

September 14, Monday

  • Ganesh Chaturthi

September 22, Tuesday

  • Kalki Dwadashi
  • Parivartani Ekadashi

September 24, Thursday

  • Guru Pradosh Vrat

September 25, Friday

  • Ganesh Visarjan

September 29, Tuesday

  • Vighnaraja Sankashtahara

Telugu calendar October 2026: Navratri, Dussehra and Ekadashi

October 6, Tuesday

  • Indira Ekadashi

October 8, Thursday

  • Guru Pradosh Vrat

October 11, Sunday

  • Navratri Begins

October 19, Monday

  • Durga Ashtami
  • Maha Navami

October 20, Tuesday

  • Dussehra

October 22, Thursday

  • Padmanabha Dwadashi
  • Papankusha Ekadashi

October 23, Friday

  • Shukra Pradosh Vrat

October 28, Wednesday

  • Atla Tadde

October 29, Thursday

  • Vakratunda Sankashtahara

Telugu calendar November 2026: Diwali and Devutthana Ekadashi

November 5, Thursday

  • Rama Ekadashi

November 6, Friday

  • Shukra Pradosh Vrat

November 8, Sunday

  • Lakshmi Puja
  • Diwali

November 13, Friday

  • Nagula Chavithi

November 20, Friday

  • Devutthana Ekadashi

November 21, Saturday

  • Yogeshwara Dwadashi
  • Gauna Devutthana Ekadashi
  • Vaishnava Devutthana Ekadashi

November 22, Sunday

  • Ravi Pradosh Vrat

November 27, Friday

  • Ganadhipa Sankashtahara

Telugu calendar December 2026: Mokshada Ekadashi and Sankashti

December 4, Friday

  • Utpanna Ekadashi

December 6, Sunday

  • Ravi Pradosh Vrat

December 14, Monday

  • Naga Panchami

December 20, Sunday

  • Mokshada Ekadashi

December 21, Monday

  • Matsya Dwadashi
  • Soma Pradosh Vrat

December 26, Saturday

  • Akhuratha Sankashtahara

Taken as a whole, the year reflects balance rather than rush. It reminds us that faith, in the Telugu tradition, unfolds patiently, one sacred day at a time.

ALSO READ: Hindu calendar 2026: Month-wise festivals and vrat dates from January to December

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Lifestyle and Spirituality Section
Telugu Calendar New Year 2026
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\