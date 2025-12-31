Telugu calendar 2026: Month-wise Ekadashi, Pradosh vrat and festival dates

The Telugu calendar has its own steady rhythm. It moves with lunar phases, solar shifts, and long-held observances that quietly guide daily worship, fasting, and festival planning.
In 2026, the Telugu calendar brings a full year of Ekadashis, Pradosh vratas, Sankashti days, and major celebrations that many households still follow closely, marking time in a way that feels rooted and familiar.
Telugu calendar January 2026: Pradosh, Ekadashi and Sankashti dates
January 1, Thursday
- Guru Pradosh Vrat
January 6, Tuesday
- Lambodara Sankashtahara
January 14, Wednesday
- Shattila Ekadashi
January 16, Friday
- Shukra Pradosh Vrat
January 29, Thursday
- Bhishma Dwadashi
- Jaya Ekadashi
January 30, Friday
- Shukra Pradosh Vrat
Telugu calendar February 2026: Maha Shivaratri and Ekadashi list
February 5, Thursday
- Dwijapriya Sankashtahara
February 13, Friday
- Vijaya Ekadashi
February 14, Saturday
- Shani Trayodashi
- Shani Pradosh Vrat
February 15, Sunday
- Maha Shivaratri
February 27, Friday
- Amalaki Ekadashi
February 28, Saturday
- Narasimha Dwadashi
- Shani Trayodashi
- Shani Pradosh Vrat
Telugu calendar March 2026: Ugadi, Rama Navami and Holi
March 2, Monday
- Chhoti Holi
- Holika Dahan
March 3, Tuesday
- Holi
March 6, Friday
- Bhalachandra Sankashtahara
March 15, Sunday
- Papamochani Ekadashi
March 16, Monday
- Soma Pradosh Vrat
March 19, Thursday
- Ugadi
March 21, Saturday
- Dola Gowri Vratam
- Andolana Trutiya
March 26, Thursday
- Shree Rama Navami (Smarta)
March 27, Friday
- Shree Rama Navami (ISKCON)
March 29, Sunday
- Vamana Dwadashi
- Kamada Ekadashi
March 30, Monday
- Soma Pradosh Vrat
Telugu calendar April 2026: Akshaya Trutiya and Ekadashi dates
April 2, Thursday
- Madana Pournami
April 5, Sunday
- Vikata Sankashtahara
April 13, Monday
- Varuthini Ekadashi
April 15, Wednesday
- Budha Pradosh Vrat
April 19, Sunday
- Akshaya Trutiya
April 27, Monday
- Mohini Ekadashi
April 28, Tuesday
- Parashurama Dwadashi
- Bhauma Pradosh Vrat
Telugu calendar May 2026: Hanuman Jayanthi and Padmini Ekadashi
May 5, Tuesday
- Ekadanta Sankashtahara
May 12, Tuesday
- Hanuman Jayanthi
May 13, Wednesday
- Apara Ekadashi
May 14, Thursday
- Guru Pradosh Vrat
May 27, Wednesday
- Adhika Ramalakshmana Dwadashi
- Padmini Ekadashi
May 28, Thursday
- Guru Pradosh Vrat
Telugu calendar June 2026: Nirjala Ekadashi and Pradosh vrat
June 3, Wednesday
- Vibhuvana Sankashtahara
June 11, Thursday
- Parama Ekadashi
June 12, Friday
- Shukra Pradosh Vrat
June 25, Thursday
- Nirjala Ekadashi
June 26, Friday
- Ramalakshmana Dwadashi
June 27, Saturday
- Shani Trayodashi
- Shani Pradosh Vrat
Telugu calendar July 2026: Devshayani Ekadashi and Sankashti
July 3, Friday
- Krishnapingala Sankashtahara
July 10, Friday
- Yogini Ekadashi
July 11, Saturday
- Gauna Yogini Ekadashi
- Vaishnava Yogini Ekadashi
July 12, Sunday
- Ravi Pradosh Vrat
July 25, Saturday
- Vasudeva Dwadashi
- Devshayani Ekadashi
July 26, Sunday
- Ravi Pradosh Vrat
Telugu calendar August 2026: Varalakshmi Vratam and Raksha Bandhan
August 2, Sunday
- Gajanana Sankashtahara
August 9, Sunday
- Kamika Ekadashi
August 10, Monday
- Soma Pradosh Vrat
August 13, Thursday
- Agastya Arghya
August 23, Sunday
- Shravana Putrada Ekadashi
August 24, Monday
- Damodara Dwadashi
August 25, Tuesday
- Bhauma Pradosh Vrat
August 27, Thursday
- Jandhyala Purnima
August 28, Friday
- Varalakshmi Vratam
- Raksha Bandhan
August 31, Monday
- Heramba Sankashtahara
Telugu calendar September 2026: Krishna Janmashtami and Ganesh Chaturthi
September 4, Friday
- Krishna Janmashtami
September 7, Monday
- Aja Ekadashi
September 8, Tuesday
- Bhauma Pradosh Vrat
September 14, Monday
- Ganesh Chaturthi
September 22, Tuesday
- Kalki Dwadashi
- Parivartani Ekadashi
September 24, Thursday
- Guru Pradosh Vrat
September 25, Friday
- Ganesh Visarjan
September 29, Tuesday
- Vighnaraja Sankashtahara
Telugu calendar October 2026: Navratri, Dussehra and Ekadashi
October 6, Tuesday
- Indira Ekadashi
October 8, Thursday
- Guru Pradosh Vrat
October 11, Sunday
- Navratri Begins
October 19, Monday
- Durga Ashtami
- Maha Navami
October 20, Tuesday
- Dussehra
October 22, Thursday
- Padmanabha Dwadashi
- Papankusha Ekadashi
October 23, Friday
- Shukra Pradosh Vrat
October 28, Wednesday
- Atla Tadde
October 29, Thursday
- Vakratunda Sankashtahara
Telugu calendar November 2026: Diwali and Devutthana Ekadashi
November 5, Thursday
- Rama Ekadashi
November 6, Friday
- Shukra Pradosh Vrat
November 8, Sunday
- Lakshmi Puja
- Diwali
November 13, Friday
- Nagula Chavithi
November 20, Friday
- Devutthana Ekadashi
November 21, Saturday
- Yogeshwara Dwadashi
- Gauna Devutthana Ekadashi
- Vaishnava Devutthana Ekadashi
November 22, Sunday
- Ravi Pradosh Vrat
November 27, Friday
- Ganadhipa Sankashtahara
Telugu calendar December 2026: Mokshada Ekadashi and Sankashti
December 4, Friday
- Utpanna Ekadashi
December 6, Sunday
- Ravi Pradosh Vrat
December 14, Monday
- Naga Panchami
December 20, Sunday
- Mokshada Ekadashi
December 21, Monday
- Matsya Dwadashi
- Soma Pradosh Vrat
December 26, Saturday
- Akhuratha Sankashtahara
Taken as a whole, the year reflects balance rather than rush. It reminds us that faith, in the Telugu tradition, unfolds patiently, one sacred day at a time.
