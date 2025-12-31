Tamil calendar 2026: Full list of festivals, vratams and important days

The Tamil calendar is more than a list of dates. It quietly shapes daily life, rituals, and seasonal rhythms, marking time through festivals that follow the Sun, the Moon, and ancient traditions passed down carefully.
The 2026 Tamil calendar brings together temple observances, fasting days, and key celebrations that many families still plan their year around. From harvest festivals to deeply spiritual vratams, it offers a steady cultural compass.
Tamil Calendar January 2026
January 3, Saturday
- Arudra Darshan
January 13, Tuesday
- Bhogi Pandigai
January 14, Wednesday
- Pongal
January 15, Thursday
- Mattu Pongal
January 18, Sunday
- Thai Amavasai
January 25, Sunday
- Ratha Sapthami
Tamil Calendar February 2026
February 1, Sunday
- Thai Pusam
February 15, Sunday
- Shivaratri
Tamil Calendar March 2026
March 3, Tuesday
- Masi Magam
March 14, Saturday
- Karadaiyan Nombu
March 19, Thursday
- Ugadi (Telugu New Year)
March 26, Thursday
- Rama Navami (Smarta)
March 27, Friday
- Rama Navami (ISKCON)
Tamil Calendar April 2026
April 1, Wednesday
- Panguni Uthiram
April 14, Tuesday
- Puthandu (Tamil New Year)
April 15, Wednesday
- Vishu
April 19, Sunday
- Akshaya Thiruthiyai
April 21, Tuesday
- Sankara Jayanthi
April 22, Wednesday
- Ramanuja Jayanthi
Tamil Calendar May 2026
May 1, Friday
- Chitra Pournami
May 4, Monday
- Agni Nakshatram Begins
May 28, Thursday
- Agni Nakshatram Ends
May 30, Saturday
- Vaikasi Visakam
Tamil Calendar August 2026
August 3, Monday
- Aadi Perukku
August 12, Wednesday
- Aadi Amavasai
August 13, Thursday
- Agastya Arghya
August 14, Friday
- Andal Jayanthi
August 17, Monday
- Garuda Panchami
August 26, Wednesday
- Avani Avittam (Rigveda)
- Onam
August 27, Thursday
- Avani Avittam (Yajurveda)
August 28, Friday
- Varalakshmi Vratam
- Gayathri Japam
August 31, Monday
- Maha Sangada Hara Chathurthi
Tamil Calendar September 2026
September 4, Friday
- Gokulastami (Krishna Jayanthi)
- Ashtami Rohini
September 12, Saturday
- Avani Avittam (Samaveda)
September 14, Monday
- Vinayagar Chathurthi
September 29, Tuesday
- Maha Bharani
Tamil Calendar October 2026
October 7, Wednesday
- Magha Shraddha
October 10, Saturday
- Mahalaya Amavasai
October 11, Sunday
- Navarathiri Begins
October 20, Tuesday
- Ayutha Poojai
- Saraswati Poojai
- Vijaya Dashami
October 21, Wednesday
- Vidyarambham
Tamil Calendar November 2026
November 8, Sunday
- Lakshmi Puja
- Kedara Gowri Vratham
- Deepavali
November 15, Sunday
- Soora Samharam
November 24, Tuesday
- Karthigai Deepam
Tamil Calendar December 2026
December 15, Tuesday
- Subrahmanya Sashti
December 20, Sunday
- Vaikuntha Ekadashi
December 24, Thursday
- Arudra Darshan
Taken together, these observances create a year that feels grounded and cyclical, not rushed. They remind us that time, in the Tamil tradition, is meant to be honoured, not hurried.