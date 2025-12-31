Advertisement
  1. News
  2. Lifestyle
  3. Spirituality
  4. Tamil calendar 2026: Full list of festivals, vratams and important days

Tamil calendar 2026: Full list of festivals, vratams and important days

The Tamil calendar 2026 lists month-wise festivals, fasting days and rituals, guiding families through Pongal, Navarathiri, Deepavali and other key observances.

Tamil calendar 2026 highlights major festivals, vratams and spiritual observances followed across the year.
Tamil calendar 2026 highlights major festivals, vratams and spiritual observances followed across the year. Image Source : India TV
Written ByIndia TV Lifestyle Desk  Edited ByKamna Arora  
Published: , Updated:
New Delhi:

The Tamil calendar is more than a list of dates. It quietly shapes daily life, rituals, and seasonal rhythms, marking time through festivals that follow the Sun, the Moon, and ancient traditions passed down carefully.

The 2026 Tamil calendar brings together temple observances, fasting days, and key celebrations that many families still plan their year around. From harvest festivals to deeply spiritual vratams, it offers a steady cultural compass.

Tamil Calendar January 2026

January 3, Saturday

  • Arudra Darshan

January 13, Tuesday

  • Bhogi Pandigai

January 14, Wednesday

  • Pongal

January 15, Thursday

  • Mattu Pongal

January 18, Sunday

  • Thai Amavasai

January 25, Sunday

  • Ratha Sapthami

Tamil Calendar February 2026

February 1, Sunday

  • Thai Pusam

February 15, Sunday

  • Shivaratri

Tamil Calendar March 2026

March 3, Tuesday

  • Masi Magam

March 14, Saturday

  • Karadaiyan Nombu

March 19, Thursday

  • Ugadi (Telugu New Year)

March 26, Thursday

  • Rama Navami (Smarta)

March 27, Friday

  • Rama Navami (ISKCON)

Tamil Calendar April 2026

April 1, Wednesday

  • Panguni Uthiram

April 14, Tuesday

  • Puthandu (Tamil New Year)

April 15, Wednesday

  • Vishu

April 19, Sunday

  • Akshaya Thiruthiyai

April 21, Tuesday

  • Sankara Jayanthi

April 22, Wednesday

  • Ramanuja Jayanthi

Tamil Calendar May 2026

May 1, Friday

  • Chitra Pournami

May 4, Monday

  • Agni Nakshatram Begins

May 28, Thursday

  • Agni Nakshatram Ends

May 30, Saturday

  • Vaikasi Visakam

Tamil Calendar August 2026

August 3, Monday

  • Aadi Perukku

August 12, Wednesday

  • Aadi Amavasai

August 13, Thursday

  • Agastya Arghya

August 14, Friday

  • Andal Jayanthi

August 17, Monday

  • Garuda Panchami

August 26, Wednesday

  • Avani Avittam (Rigveda)
  • Onam

August 27, Thursday

  • Avani Avittam (Yajurveda)

August 28, Friday

  • Varalakshmi Vratam
  • Gayathri Japam

August 31, Monday

  • Maha Sangada Hara Chathurthi

Tamil Calendar September 2026

September 4, Friday

  • Gokulastami (Krishna Jayanthi)
  • Ashtami Rohini

September 12, Saturday

  • Avani Avittam (Samaveda)

September 14, Monday

  • Vinayagar Chathurthi

September 29, Tuesday

  • Maha Bharani

Tamil Calendar October 2026

October 7, Wednesday

  • Magha Shraddha

October 10, Saturday

  • Mahalaya Amavasai

October 11, Sunday

  • Navarathiri Begins

October 20, Tuesday

  • Ayutha Poojai
  • Saraswati Poojai
  • Vijaya Dashami

October 21, Wednesday

  • Vidyarambham

Tamil Calendar November 2026

November 8, Sunday

  • Lakshmi Puja
  • Kedara Gowri Vratham
  • Deepavali

November 15, Sunday

  • Soora Samharam

November 24, Tuesday

  • Karthigai Deepam

Tamil Calendar December 2026

December 15, Tuesday

  • Subrahmanya Sashti

December 20, Sunday

  • Vaikuntha Ekadashi

December 24, Thursday

  • Arudra Darshan

Taken together, these observances create a year that feels grounded and cyclical, not rushed. They remind us that time, in the Tamil tradition, is meant to be honoured, not hurried.

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Lifestyle and Spirituality Section
Tamil Calendar New Year 2026
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\