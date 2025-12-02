Hanuman Jayanti wishes in Kannada: Best messages to share on December 3, 2025 Hanuman Jayanti in Karnataka falls on December 3. Here are the best Kannada wishes to share with family and friends as devotees celebrate the birth of Lord Hanuman.

New Delhi:

Kannada Hanuman Jayanti, which falls on December 3 this year, is a day of great importance to the devotees of Lord Hanuman throughout Karnataka. It celebrates the birth of the mighty Vanara deity and is symbolic of strength, devotion, courage, and selfless service.

The devotees throng temples early in the morning and seek Hanuman’s blessings for protection and spiritual upliftment through special prayers, reciting the Hanuman Chalisa, and various religious rituals. A few observe fasting, engage themselves in charitable acts, and also participate in processions and cultural programs. It beautifully reflects Karnataka’s rich devotional heritage and unwavering faith in Lord Hanuman.

Hanuman Jayanti wishes in Kannada

Since most Hanuman devotees are busy on Hanuman Jayanti, they barely have time to write wishes for their loved ones. In order to help those devotees, we have compiled a list of Hanuman Jayanti wishes in Kannada. One can pick a message of their choice from the list given below and send it across without interrupting their Hanuman Jayanti routine. Take a look:

Hanuman Jayantiya shubhashayagalu! Sri Anjaneyara anugraha nimmellara mele irali. Sri Hanumanta devara krupadinda nimma jeevanadalli arogya, aishwarya mattu shanti irali. I Hanuman Jayantiyalli Bhaktara hrudayadalli balavannu tumbuva anjaneya nimage shakti kodali. Bajrangabaliya ashirvada nimma kutumbakke santosha mattu samruddhi tarali. Hanumanta devara daya, dhairya matte bhakti nimmannu yavaagalu rakshisali. Hanuman Jayantiya pavanadina, nimma ellaa kaamategalu poornavagaali. Sri Hanumanta devara baladinda nimage ellaa kashtagaLannu daddurisi hosa aarambhake margadarshana kodaali. Hanuman Jayantiya hobbakke hrudayapoorvaka shubhashayagalu. Jai Bajrangabali! Anjaneyara pavitra daya nimmannu yava pariksheyalloo doddadagi nilisirali. Hanumantana hrudayabharita bhakti nimmalli belali, shaurya mattu saamarthya hecchisali. I pavitra dina nimmannu balashali, buddhimanta mattu sahana shaktiyinda tumbali. Sri Hanumanta devara mahatmya nimmalli namma baravaseya deepa belagisali. Hanuman Jayantiyalli nimmagu nimma kutumbakke shanti, preeti mattu samruddhi sigali. Anjaniputranige arpane madida bhakti nimma jeevanadalli daiva anugraham tarali. Bajrangabalige aradhane madida nimma hrudaya, yavaagalu nambike mattu olavinda tumbaIrali. Hanumanta devara jayashree! I dina nimage hosa utsaaha mattu balavannu kodali. Hanuman Jayantiyalli Sri Ramabhaktha Hanumantana daya nimmannu yava kashtadinda kooda rakshisali. Anjaneya devara bhaktige namana—nimmellara maneyalli santosha sadaa belagali. Hanumanta devara ashaktavada balavu nimage ella savalugaLanunoo gelalu shakti kodaali. Pavitra Hanuman Jayanti nimma jeevanadalli hosa beLaku, hosa shubha mattu hosa yashassannu tarali.

Wishing every Hanuman devotee out there a very happy Hanuman Jayanti!