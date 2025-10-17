Vasubaras 2025: Marathi and Hindi wishes, status, rangoli designs and images to celebrate Govatsa Dwadashi

The festival of Vasubaras 2025, also known as Govatsa Dwadashi, marks the beginning of Diwali in Maharashtra. Celebrated on Friday, October 17, 2025, the day is dedicated to worshipping the sacred cow and her calf. Across homes in Maharashtra, people prepare traditional sweets, light diyas, and draw colourful rangolis to welcome positivity.
On Vasubaras in Maharashtra, women perform puja for cows and calves, families exchange Vasubaras wishes, and the fragrance of turmeric and cow dung (used in rituals) fills the air.
From heartfelt Marathi messages and Hindi wishes to creative rangoli designs, here’s everything to make your Vasubaras 2025 celebration more special and shareable.
Vasubaras Status
Light up your WhatsApp and Instagram with these Vasubaras status:
Vasubaras Rangoli Designs
Rangolis for Vasubaras are all about simplicity, purity, and devotion. Use cow-and-calf motifs, flowers, diyas, and natural colours like haldi (yellow) and kumkum (red).
Happy Vasubaras in Marathi
Celebrate in your mother tongue! Here are heartfelt Marathi lines to send across WhatsApp or post online:
- “Vasu Baras cha Hardik Shubhechha! Gai mata tumchyavar krupa karu de.”
- “Aajcha divas samruddhi, prem ani shanti gheun yeo de.”
- “Vasu Baras sobat Diwali cha aarambh sukhmay ho.”
- “Gai mata cha aashirvadane tumcha kutumb hamesha samruddha raho.”
- “Prem ani karuna yanchya rangane bharleli Vasu Baras asu de.”
- “Aajcha divas shuddh ani pavitra vatava.”
- “Tumchya gharat shanti ani sukhachi diyayane prakash phailo de.”
- “Gai mata chi puja kelyane hruday shuddha hota.”
- “Vasu Baras sobat navin suruvat karu ya.”
- “Tumchya jivanat hamesha aishwarya ani aarogya raho.”
- “Shubha Vasubaras! Diwali cha pehla diya tumchya gharat ujale.”
- “Gai mata tumchyavar apaar krupa karu de.”
- “Vasu Baras ha aabhaalitla shanti cha divas ahe.”
- “Sukh samruddhi tumcha margala lagun raho.”
- “Tumchya hrudayat pavitra bhavna hamesha raho.”
- “Shubha Vasubaras! Tumcha ghar aishwaryane bharu de.”
- “Prem, shanti ani krupa yanchya diyayane Vasubaras sajavu ya.”
- “Gai mata tumchyavar ashirvadachi chhatra thevu de.”
- “Aajcha divas ani aalele divas samruddhiche asu de.”
- “Diwali la sukhacha prarambh karu ya – Shubha Vasubaras!”
Vasubaras Marathi Wishes
Perfect for cards, captions, and messages — gentle and traditional lines to share with elders and friends.
- Shubha Vasubaras! Tumchya jivanat sukh ani shanti raho.
- Vasu Baras cha pavitra divas tumchya gharat samruddhi gheun yeo de.
- Diwali cha aarambh aaj cha divas sobat sundar hou de.
- Tumchya hrudayat krupachi jyot hamesha jalu de.
- Gai mata tumchya kutumbavar aashirvadachi chhaya thevu de.
- Aajcha Vasubaras tumhala samruddhiche darwaze ughadu de.
- Tumcha din purna ani aishwaryapurna hou de.
- Prem ani karuna tumchya gharat vadhu de.
- Shubha Vasubaras! Tumchya swapananna udaan milu de.
- Diwali cha pehla utsav tumchya gharat ujale gheun yeo de.
- Aajcha divas sukhacha aarambh hou de.
- Vasubaras tumhala navin shakti ani utsah dila de.
- Tumcha marg samruddhiche phulane bharu de.
- Gai mata tumhala sukh ani aarogya dila de.
- Shubha Vasubaras! Tumchya kalyanacha divas aaj ahe.
- Tumchya gharat sada utsav ani premacha vatavaran raho.
- Aajcha puja tumchya jivanat shanti gheun yeo de.
- Vasubaras cha aashirvad tumchya hrudayat basu de.
- Tumcha din sundar ani pavitra hou de.
- Shubha Vasubaras! Tumchya jivanat hamesha diyayacha prakash rahu de.
Vasubaras Messages in Marathi
- Aaj Vasu Baras ahe — Gai mata chi puja kara ani krupa milva.
- Shubha Vasubaras! Tumchya jivanat aishwarya ani sukh yavo.
- Gai mata cha aashirvadane tumcha marg ujala hou de.
- Aajcha divas pavitra ahe — bhakti ani premane bharu de.
- Tumchya gharat Diwali cha ujala lavkar yeo de.
- Shubha Vasubaras! Tumchya hrudayat prem ani krupa bharu de.
- Aajcha puja tumchya jivanat navin shakti gheun yeo de.
- Tumcha din aaj pavitra ani sukhacha hou de.
- Gai mata tumchyavar sada krupa thevu de.
- Shubha Vasubaras! Tumcha marg shantiche diyane ujalu de.
- Prem, shanti ani aarogya tumchya gharat bharu de.
- Aajcha Vasubaras tumhala samruddhiche phal dila de.
- Gai mata cha smaran karun aajcha divas shubh karu ya.
- Shubha Vasubaras! Tumchyavar bhakti ani premacha vardaan milu de.
- Tumchya gharat sada samruddhi ani shanti raho.
- Diwali cha aarambh aajcha Vasubaras pasun sundar hou de.
- Tumchyavar Gai mata chi sada krupa raho.
- Shubha Vasubaras! Tumchya aayushyat sukhacha diya jalu de.
- Tumchyavar Diwali cha pehla aashirvad yeo de.
- Aajcha divas tumchyasathi pavitra ani sukhacha rahu de.
Vasubaras Wishes in Hindi
- Shubh Vasubaras! Maa Nandini ka aashirvaad sada aap par bana rahe.
- Gaay mata ki pooja karein, sukh-samriddhi aapke jeevan mein aaye.
- Deepo ka parv shuru ho chuka hai — Happy Vasubaras!
- Vasubaras ka din aapke ghar khushiyaan laaye.
- Maa Lakshmi aur Gaay mata ki kripa aapke parivaar par bani rahe.
- Vasubaras ki shubhkaamnayein! Dhan, swasthya aur shanti mile.
- Is Vasubaras, aapke jeevan mein nayi roshni jale.
- Gaay mata ki kripa se aapka ghar samriddhi se bhar jaaye.
- Shubh Vasubaras! Saadgi mein bhi bhakti ka saundarya dekhiye.
- Vasubaras se shuru ho khushiyon ki Deepawali!
- Gaay mata ki pooja se jeevan mein shanti aati hai.
- Vasubaras parv aapke jeevan mein mangal laaye.
- Maa Nandini ka aashirvaad sada aapke saath rahe.
- Har ghar mein prem aur prakash faile — Shubh Vasubaras!
- Maa Lakshmi aur Gaay mata ke aashirvaad se jeevan sanwar jaaye.
- Is Vasubaras, har man mein bhakti ka deep jale.
- Shubh Vasubaras! Shanti, samriddhi aur saubhagya ki kaamna.
- Gaay mata ke charanon mein samarpan karein aur anand paayein.
- Dhan aur dharm dono ka sangam hai Vasubaras.
- Deepawali ki shuruaat bhakti se karein — Happy Vasubaras!
Vasubaras Images
Celebrate this Vasubaras with devotion-filled images of cow and calf, symbolic rangolis, and festive Marathi greetings that express purity and gratitude.
Use or share Vasubaras rangoli 2025 images, Govatsa Dwadashi photos, and Vasubaras wishes in Marathi and Hindi on social media to spread festive cheer.