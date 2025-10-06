Valmiki Jayanti 2025: Wishes in English, Hindi, and Kannada to honour Adi Kavi Maharishi Valmiki

Valmiki Jayanti 2025 will be celebrated on Tuesday, October 7, marking the birth anniversary of Maharishi Valmiki, the revered sage and author of the Ramayana. The day falls on Ashwin Purnima as per the Hindu lunar calendar.
According to Drik Panchang, the Purnima Tithi begins at 12:23 PM on October 6 and ends at 9:16 AM on October 7. The festival symbolises the triumph of wisdom, devotion, and transformation - from darkness to enlightenment, just as Maharishi Valmiki journeyed from a dacoit named Ratnakar to a saint whose verses illuminated the world.
Valmiki Jayanti is celebrated with deep reverence across India, where devotees recite verses from the Ramayana, visit temples, and share wishes to spread Valmiki’s message of truth, humility, and dharma.
Valmiki Jayanti Wishes in English
- May Maharishi Valmiki’s wisdom guide you towards light and peace.
- Let this Valmiki Jayanti remind us that change begins within.
- On this sacred day, honour the poet who gave us the Ramayana.
- Wishing you a day filled with knowledge, devotion, and truth.
- May your life reflect the teachings of the Adi Kavi.
- Light the lamp of wisdom and walk the path of dharma.
- From darkness to enlightenment — that’s the message of Valmiki.
- Let your words inspire, just like Valmiki’s verses.
- Wishing you a blessed Valmiki Jayanti full of positivity.
- Follow the light of Valmiki’s guidance and find your truth.
- May the blessings of Maharishi Valmiki be with you always.
- His journey from sinner to saint teaches us hope never ends.
- Spread love and truth this Valmiki Jayanti.
- The Ramayana lives on because truth never dies.
- May devotion and knowledge illuminate your heart.
- Celebrate the poet who turned pain into poetry.
- Be fearless in your search for truth — like Valmiki.
- May wisdom flow through your words and actions.
- On Valmiki Jayanti, let compassion be your greatest strength.
- Honour the Adi Kavi by living with kindness and purpose.
Maharishi Valmiki Jayanti Wishes in Hindi
- Maharishi Valmiki ke aashirwad se aapka jeevan roshan ho.
- Valmiki Jayanti ke is pavitra din par gyaan ka deep jalayein.
- Adi Kavi ke charanon mein shraddha aur prem samarpit karein.
- Valmiki ji ke updesh aapko sada satya ke raaste par chalayein.
- Bhagwan Valmiki aapke jeevan mein sukh aur samriddhi laayein.
- Valmiki Jayanti par sabhi ke dil mein shanti aur daya rahe.
- Is din dharm aur satya ke deep apne man mein jalayein.
- Adi Kavi Valmiki ki kirpa se sab dukh door ho jaayein.
- Valmiki Jayanti par gyaan aur bhakti dono ka sangam ho.
- Valmiki ji ka jeevan prerna hai badalne ka sahas dene wala.
- Ramayana likhne wale kavi ko naman, jo amar bane rahe.
- Valmiki Jayanti par aapka man pavitra aur nirmal bane.
- Maharishi Valmiki ke updesh hum sabko jeevan ka marg dikhayein.
- Valmiki ji ka naam lekar apne din ki shuruaat karein.
- Valmiki Jayanti par prem aur daya ka sandesh failayein.
- Adi Kavi ke shabd aaj bhi man mein ghoonj uthte hain.
- Valmiki Jayanti par aapke jeevan mein prakash bane rahe.
- Is pavitra din par Ramayana ke adarsh yaad karein.
- Maharishi Valmiki ki kripa se aapka jeevan safal ho.
- Valmiki Jayanti ki hardik shubhkamnayein!
Valmiki Jayanti Wishes in Kannada
- Maharshi Valmikiya aashirvada ninna jeevanadalli belaku tarali.
- Valmiki Jayantiyalli gnyana mattu dharmada deepa belagali.
- Adi Kaviya upadesha ninna manasige shanti kodali.
- Valmiki Jayantiyalli prema mattu daya ninna hrudayadalli tumba beku.
- Ramayanada rachane madida kavige vandane.
- Valmiki Jayanti ninna jeevanadalli hosada prerna tarali.
- Maharshi Valmikiya hesaru sada ninna jeevanadalli ghoonjisali.
- Satya mattu nyayada margadalli ninna naadey irali.
- Valmikiya jeevana namage badalavaneya prerna koduttade.
- Valmiki Jayantiyalli ninna manasige shanti mattu samruddhi barali.
- Gnyanada belakina jyoti ninna hrudayadalli hoisali.
- Valmikiya upadesha ninna dina pratyeka belagali.
- Adi Kaviya aashirvada ninna kutumbake sukha kodali.
- Ramayanada mahima ellarige prerna kodali.
- Valmiki Jayantiyalli ellaru santosha mattu samarpanadinda aacharisali.
- Maharshi Valmikiya daya mattu karuna ninna hrudayadalli irali.
- Valmiki Jayanti ninna gnyanada deepa haagu prerna belagali.
- Adi Kaviya margadalli ninna jeevana nadaeyali.
- Valmikiya hesaru ninna manasige balavannu kodali.
- Happy Valmiki Jayanti – Maharshi Valmikiya aashirvada sada ninna mele irali!
Share these Maharishi Valmiki Jayanti wishes in English, Hindi, or Kannada with family and friends, and let the message of truth and devotion spread like the glow of countless diyas across the world.