Telangana Bhasha Dinotsavam 2025: Speech and essay samples in Telugu Telangana Bhasha Dinotsavam 2025 on September 9 celebrates Telugu pride and Kaloji Narayana Rao. Find speech and essay samples in Telugu here.

New Delhi:

Telangana Bhasha Dinotsavam or Telangana Language Day is celebrated every year on September 9 to honour the rich Telugu language and its cultural heritage. The day is also observed as the birth anniversary of poet, freedom fighter, and literary figure Kaloji Narayana Rao, who played a key role in preserving and promoting Telugu language and traditions.

Schools, colleges, and cultural organisations across Telangana observe this day with speeches, essays, competitions, and cultural programmes. Students prepare special essays and speeches in Telugu to highlight the pride, history, and uniqueness of their mother tongue.

It is a day that reminds people to stay connected with their roots and pass on the love for Telugu to the next generation.

Telangana Bhasha Dinotsavam speech in Telugu

Adaraniya Adhyapakulu, priyamaina snehitulaara, andariki naa namaskaaram.

Ee roju manam Telangana Bhasha Dinotsavam sandarbhanga ikkada cherukunnaamu. Ee dinam September 9 rojuna jarupukuntaaru, endukante mana Telugu bhaasha ku prerana mariyu gauravam andinchina Kaloji Narayana Rao gari puttina roju idi.

Telugu bhaasha lo mana samskruti, charitra, mariyu manchi viluvalu unnayi. Mana maatallo prema, kavitvam, mariyu sahityam untayi. Kaloji gaaru tana kavitalato Telugu bhaasha ku praanam posi, janalu lo chaitanyam kaligincharu.

Manam ee roju bhaasha gurinchi maathrame kaadu, mana gurutini gurthuchesukune roju. Telugu maatallo maatladadam, Telugu raayadam, mariyu Telugu kavitalu chadavadam mana kartavyam.

Andarikii Telangana Bhasha Dinotsavam subhakaankshalu. Dhanyavaadalu.

Telangana Bhasha Dinotsavam essay in Telugu

Telangana Bhasha Dinotsavam prati samvatsaram September 9 na jarupukuntaaru. Ee roju Telangana prajala ku atyanta pratyeka dinam. Idhi mahakavi, freedom fighter mariyu jnapakaala kavitha pitamaha Kaloji Narayana Rao gari janmadinam.

Kaloji gaaru Telugu bhaasha ku goppati sthaanam andincharu. Tana kavitalalo janam yoka kashtalu, rajakeeya poratala gnapakalu, mariyu saamaajika prajna gurinchi rayadam dvara Telugu ku praanam posaru. Vallani "praja kavi" ani kuda pilustaaru.

Ee roju Telangana anta paatashaalalu, colleges lo speeches, essays, kavitha pathana mariyu kalaa pradarshanalu jarugutayi. Pillalu mariyu yuva vargam tana bhaasha gurinchi garvam pondi, telugu lo rachanaalu mariyu prasangalu chestaaru.

Mana Telugu bhaasha mana gurutini chupistundi. Anduke Telangana Bhasha Dinotsavam roju, manam mana bhaasha pai prema chupinchadam, bhavishyat tharalaku telugu patinchadam manandariki kartavyam.

Telangana Bhasha Dinotsavam 2025 is a celebration of identity, pride, and heritage. Through speeches, essays, and remembrance of Kaloji Narayana Rao, this day inspires the youth to embrace their mother tongue and keep the flame of Telugu literature alive for future generations.