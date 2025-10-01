Subho Maha Navami 2025 wishes in Bengali: Share joy and blessings

Maha Navami, also known as Durga Navami, will be celebrated on October 1, 2025. This day marks the ninth day of Navratri and holds immense significance for devotees across India, especially in Bengal where it is celebrated with great enthusiasm.
On this sacred day, people worship Goddess Durga, perform rituals, and share heartfelt wishes in Bengali with their loved ones. Here, we bring you the best Subho Maha Navami wishes in Bengali to share with family and friends.
Subho Maha Navami in Bengali
Here are heartfelt Subho Maha Navami wishes in Bengali to send love and blessings on this auspicious day.
- Subho Maha Navami! Maa Durga tomar jibone anondo niye asun.
- Ei Navami din tomar paribarer jonyo shanti bhoruk.
- Maa’r ashirbad tomar shokti o sahos barak.
- Subho Maha Navami! Tomar sob sapno puron hok.
- Ei pavitra dine tomar hridoy shuddho hoke.
- Maa Durga tomar jibone sukher aloy bhore din.
- Navami dine tomar jibone shanti o somriddhi asuk.
- Maa tomar protidin raksha korun.
- Ei Maha Navami tomar jibone notun anondo ante hok.
- Maa Durga tomar kache shobar khushi pathak.
- Subho Maha Navami! Maa tomar jibone shakti barak.
- Maa tomar jibone sukher rong ene din.
- Navami’r dine tomar paribarer shobai bhalo thakun.
- Maa’r ashirbad tomar jibon shukh shanti niye asuk.
- Subho Maha Navami! Tomar hridoy bhakti niye bhore uthuk.
- Ei din tomar moner shob dukh dure jabe.
- Maa Durga tomar jibone unnati path abar din.
- Subho Navami! Maa tomar jibone anondo baruk.
- Ei Navami’r din tomar jibone shanti asuk.
- Maa’r ashirbad tomar jibone sapholta niye asuk.
Subho Nabami in Bengali
Share these warm Subho Nabami wishes in Bengali to spread happiness and devotion.
- Subho Nabami! Maa Durga tomar jibone shanti baruk.
- Ei Nabami tomar kache sukher barosha hok.
- Maa tomar jibone shokti o bhakti baran.
- Subho Nabami! Tomar mon khushi niye bhore uthuk.
- Ei pavitra dine tomar jibone shanti asuk.
- Maa Durga tomar sopno puron korun.
- Nabami’r dine tomar jibone sukher rong asuk.
- Subho Nabami! Maa tomar paribarer kache anondo pathak.
- Maa tomar kache notun utsah dan korun.
- Ei Nabami tomar jibone unnati asuk.
- Subho Nabami! Maa tomar protidin raksha korun.
- Maa’r daya tomar jibone sapholta ante hok.
- Ei pavitra Nabami tomar jibone prachur khushi hok.
- Maa tomar jibone shukh o somriddhi baran.
- Subho Nabami! Maa tomar hridoy shanti diye bhore din.
- Ei Nabami tomar jibone nobo aloy bhore din.
- Maa Durga tomar protidin unnati ante hok.
- Subho Nabami! Maa tomar jibone sukher rong ene din.
- Ei din tomar jibone sapholota ante hok.
- Maa’r ashirbad tomar jibone notun asha ante hok.
Subho Navami in Bengali
Send these Subho Navami greetings in Bengali to wish your loved ones happiness, health, and prosperity.
- Subho Navami! Maa Durga tomar jibone sapholota baruk.
- Ei Navami tomar jibone sukher rong asuk.
- Maa tomar hridoye bhakti diye bhore din.
- Subho Navami! Tomar sopno puron hok.
- Maa tomar jibone notun anondo pathak.
- Ei din tomar jibone shanti bhoruk.
- Subho Navami! Maa tomar moner shokti baran.
- Maa Durga tomar jibone unnati niye asun.
- Ei Navami tomar jibone sukher probah hok.
- Subho Navami! Tomar jibone somriddhi asuk.
- Maa’r ashirbad tomar jibone aro alo ante hok.
- Ei Navami tomar jibone notun utsah hok.
- Maa Durga tomar jibone bhalo kotha niye asun.
- Subho Navami! Tomar hridoye bhakti baruk.
- Ei pavitra din tomar jibone anondo baruk.
- Maa tomar jibone aro unnati ante hok.
- Subho Navami! Tomar paribarer shobai bhalo thakun.
- Maa Durga tomar jibone shanti baruk.
- Ei Navami tomar jibone notun shokti hok.
- Subho Navami! Maa tomar jibone khushi bhoruk.
Maha Navami, celebrated on October 1, 2025, is a day of devotion, blessings, and joy. By sharing Subho Maha Navami, Subho Nabami, and Subho Navami wishes in Bengali with loved ones, you spread positivity and festive cheer.
May Goddess Durga bless everyone with happiness, peace, and prosperity on this auspicious day.
