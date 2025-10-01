Saraswati Puja 2025 wishes in Tamil: Greetings and messages to share today

Saraswati Puja is a special day dedicated to Goddess Saraswati, the divine source of wisdom, learning, and creativity. In 2025, Saraswati Puja in South India falls on Wednesday, October 1, which coincides with Ayudha Puja, while in Northern and Western India, Saraswati is worshipped for four days during Navratri.
On this auspicious occasion, devotees exchange heartfelt wishes and greetings in their native language. Here we bring you Happy Saraswati Puja wishes, greetings, and messages in Tamil that you can share with friends, family, and loved ones.
Happy Saraswati Puja Wishes in Tamil
- Saraswati devi ungalukku anandhamum arivu tharum.
- Iniya Saraswati Puja nalvazhthukkal!
- Arivum aayul peruga Saraswati devi vazhthu.
- Gnana oli un vazhkkaiyai thazhuvum.
- Saraswati devi anugraham unakku eppodhum irukkattum.
- Isaiyum kalaiyum arulum Saraswati devi nalvazhthukkal.
- Arivudanum mudivudanum vaazha Saraswati devi vazhthu.
- Iniya Saraswati Puja vaazhthukkal un kudumbathukku.
- Unakku vettri varam Saraswati devi tharuvaal.
- Thunaiyaiyum thunivaiyum kodukkum Saraswati puja nalvazhthukkal.
- Gnana oli veesiyaal un vazhkkai malarattum.
- Saraswati devi un nenjathil vasikkattum.
- Manadhil sandhoshamum arivum thodarattum.
- Saraswati devi paadam pugazhndhu, un vazhkkai perugattum.
- Vettri tharum Saraswati puja vaazhthukkal.
- Gnana oliyum inbamum serndha vaazhthukkal.
- Kalvi, kalai, arivaiyum peruga Saraswati devi.
- Iniya Saraswati Puja vaazhthukkal un suvaikkum.
- Saraswati thunaiyudan kalvi thodarattum.
- Ungal ellorum vazhkkaiyil gnana oli thondrattum.
Saraswati Puja Greetings in Tamil
- Saraswati devi thunaiyudan inbamum vettriyum.
- Iniya Saraswati Puja greetings!
- Gnana deviyin anugraham eppodhum irukkattum.
- Kalvi vazhi thelivum anandhamum serndhu varattum.
- Saraswati devi unakku vettri varangal koduppaal.
- Nalamum arivum serndha vazhthukkal.
- Saraswati Puja naalil kalvi oli veesattum.
- Un udalum manamum arivudan perugattum.
- Saraswati devi arulum vettri peruga.
- Gnana, isai, kalai un vazhkkaiyai thazhuvattum.
- Saraswati Puja nalvazhthukkal, sandhoshamum arivum peruga.
- Saraswati puja greetings to you and family.
- Inbamum arivum peruga Saraswati thunai.
- Vettri payanam Saraswati anugrahathudan aarambikkattum.
- Gnana oli veesiyaal un thunai thelivu peruga.
- Saraswati devi varam kodukkum nalvazhthukkal.
- Un kudumbathin anandham Saraswati puja thodangattum.
- Arivum mudivum serndha vaazhthukkal Saraswati puja naalil.
- Saraswati oliyudan un manam thazhuvattum.
- Saraswati puja greetings — vettri, arivu, inbam peruga.
Saraswathi Pooja Wishes in Tamil
- Saraswathi pooja nalvazhthukkal — arivu, vettri, inbam.
- Gnana oli un vazhkkaiyai thazhuvattum.
- Saraswathi devi anugraham eppodhum irukkattum.
- Vettri vaazhvai Saraswathi thunaiyudan adaivom.
- Saraswathi pooja naalil kalvi oli peruga.
- Ungal manathil arivu thondrattum.
- Saraswathi pooja wishes with love and blessings.
- Gnana, kalvi, kalai Saraswathi thunaiyudan.
- Vettri varangal Saraswathi devi koduppa.
- Arivudanum thunivudanum vaazha Saraswathi pooja vazhthukkal.
- Saraswathi pooja naalil sandhosham peruga.
- Gnana devi varam kodukkum naal.
- Saraswathi oliyudan un nenjam kalanthirukkattum.
- Vettri malar Saraswathi pooja vazhthukkal.
- Kalvi arivudan thodarattum.
- Saraswathi puja naalil isaiyum arivum peruga.
- Gnana oliyum kalvi oliyum serndhu varattum.
- Iniya Saraswathi pooja wishes to all.
- Saraswathi devi un kudumbathil sandhosham tharuvaal.
- Vettri varam kodukkum Saraswathi pooja naal.
Saraswati Puja 2025 Wishes
- Saraswati Puja 2025 vaazhthukkal — anandhamum arivum.
- Goddess Saraswati un vazhkkaiyil oliyum arulum tharuvaal.
- 2025 Saraswati Puja greetings with love.
- Gnana oli thazhuvum Saraswati puja wishes.
- Vettri tharum Saraswati devi blessings.
- Saraswati Puja 2025 special wishes to you.
- Saraswati devi anugraham 2025-il perugattum.
- Un kalvi payanam vettri perugattum.
- Saraswati Puja 2025 wishes to your family.
- Gnana, kalvi, vettri un vazhkkaiyai thazhuvattum.
- Saraswati puja oli veesiyaal inbam thondrattum.
- 2025 Saraswati puja greetings with blessings.
- Saraswati devi oli varam koduppa.
- Vettri, sandhoshamum arivum Saraswati puja 2025.
- Kalvi oli un kudumbathil veesattum.
- Saraswati puja wishes with divine blessings.
- Gnana oli varam Saraswati puja 2025-il perugattum.
- Saraswati devi thunaiyudan un vettri thodarattum.
- Iniya Saraswati puja 2025 wishes.
- Saraswati puja naalil anandhamum arivum kidaikkattum.
Saraswati Puja is a celebration of wisdom, learning, and creativity, making it one of the most cherished festivals for students, teachers, and families alike. These heartfelt Tamil wishes and greetings for Saraswati Puja 2025 are perfect to share with loved ones and spread divine blessings of Goddess Saraswati.