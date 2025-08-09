Raksha Bandhan shayari 2025: Heart-touching Hindi and English poetry for brothers and sisters

Raksha Bandhan on 9 August 2025 is the perfect time to express the deep bond between brothers and sisters through heartfelt words. Shayari adds an emotional and poetic touch to your wishes, making the festival even more memorable.
If you’re looking for Hindi lines full of tradition or English shayari with a modern vibe, this collection brings together the best of both worlds. From bhai-behan ka pyar to fun sibling moments, here are the most touching shayari for this Rakhi season.
Raksha Bandhan par shayari in Hindi
1. Kalai pe bandhi rakhi ka dhaaga,
pyaar ka ehsaas ban gaya chhupa sa raaz.
2. Bhai-behan ka rishta nirala,
pyaar bhara, gehra, aur laajawaab pyala.
3. Rakhi ke dhaage se judi duaayein,
sadiyon tak rahe yeh chhaayaayein.
4. Bhai ki muskaan, behan ki khushi,
Raksha Bandhan ki yeh hai asli roshni.
5. Ek chhoti si dor mein juda sansaar,
bhai-behan ka anmol pyaar.
6. Rakhi ka rang hamesha mehka rahe,
pyaar ka phool hamesha khilta rahe.
7. Bandhan yeh sirf dhaage ka nahi,
yeh dil se dil ka rishta hai wahi.
8. Chhoti si rakhi, badi si dua,
khush rahe mera bhai sadaa.
9. Bhai behan ka pyaar amar kahani,
rakhi likhe iski suhani kahani.
10. Rishta yeh rakhi se sajta hai,
pyaar yeh umar bhar basajta hai.
Raksha Bandhan shayari in English
1. A simple thread, yet stronger than steel,
this Rakhi shows the love we feel.
2. No treasure can measure the bond we share,
a love so pure, beyond compare.
3. Through every storm, through every mile,
your love has been my constant smile.
4. A thread of gold, a bond so true,
Rakhi is nothing without you.
5. The world may change, seasons may go,
but our Rakhi bond will forever grow.
6. No matter how far, no matter how near,
Rakhi keeps our hearts sincere.
7. In this small thread, a universe resides,
with blessings and love on both sides.
8. This Rakhi is more than a ritual old,
it’s a story of love that’s forever told.
9. Through childhood fights and laughter’s call,
Rakhi reminds me we’ve been through it all.
10. This thread is my promise, my prayer, my song,
that our sibling bond will always be strong.
Happy Raksha Bandhan shayari
1. Har saal aata yeh tyohar,
laata khushiyon ka uphaar.
2. Raksha Bandhan ka yeh geet,
bhai-behan ka hai preet.
3. Sadiyon tak yeh bandhan rahe,
har din hum saath rahe.
4. Raksha ka dhaaga, pyaar ka rang,
jeevan rahe khushiyon ke sang.
5. Tyohar yeh hai rishton ka mela,
jahan pyaar ka rang kabhi na feeka.
6. Rakhi ka din hai bada suhana,
bhai-behan ka saath hai paana.
7. Dil se dil ka yeh mel hai,
Raksha Bandhan ka asli khel hai.
8. Khushiyon ki baat, duaon ka saath,
Rakhi banaye dil ka raasta saaf.
9. Yeh din hai duaon ka asar,
Raksha Bandhan kare sab ka safar.
10. Rakhi ka bandhan, pyaar ka sandesh,
jeevan bhar rahe yeh vishesh.
Raksha Bandhan shayari for brother in English
1. To my brother, my guide, my friend,
our Rakhi bond will never end.
2. You’ve been my shield through every fight,
my anchor in the darkest night.
3. No words can capture the love I feel,
but this Rakhi makes the promise real.
4. Through every laugh, through every tear,
you’ve been my comfort year after year.
5. Brother, you’re my strength, my pride,
my forever joy with arms open wide.
6. This thread I tie is a sacred vow,
to love and protect you, here and now.
7, You’re my hero in ways untold,
a bond more precious than silver or gold.
8. Brother, you’re my safe place to fall,
and my greatest gift of all.
9. No distance can make our bond sway,
Rakhi keeps us connected each day.
10. To the best brother I could ever see,
Happy Rakhi from your loving me.
Raksha Bandhan bhai behan ka pyar shayari
1. Bhai behan ka pyaar hai gehra,
samundar se bhi zyada gehra.
2. Har sukh-dukh ka hum hai saathi,
Raksha Bandhan ka pyaar hai sachi baat hi.
3. Ek chhoti si rakhi ka dhaaga,
dil se dil ka ban jaata raasta.
4. Bhai behan ka rishta nirala,
har pal lagta hai pyara.
5. Ladte hain, roothte hain, fir bhi saath,
Raksha Bandhan ka yeh hai raag saaf.
6. Bhai ki muskaan, behan ki dua,
Rakhi ka din banaye suhana.
7. Dor rakhi ki hai itni mazboot,
toot na sake kabhi yeh jadoo ki loot.
8. Bhai behan ka pyaar hai anmol,
duniya ke har rishton se bhol.
9. Rakhi ka dhaaga hai vishwas ka pramaan,
jo banaye bhai behan ka rishta mahan.
10. Is pyaar ko koi na tod sake,
rakhi ka rishta hamesha jod rahe.
Raksha Bandhan is not just about tying a thread; it’s about celebrating love, trust, and the lifelong bond between brothers and sisters. Whether in Hindi or English, these shayari capture the emotions of this special day perfectly. Share them with your siblings and make this Rakhi 2025 truly unforgettable.
