Hindi Diwas 2025: Date, quotes, slogans, speech, essay, poster and drawing ideas

Hindi Diwas is celebrated every year on September 14, to honour Hindi as one of India’s most widely spoken languages. The day commemorates the adoption of Hindi as an official language of India in 1949. It’s a time to recognise the cultural importance of Hindi and promote its use across schools, colleges, and institutions.
From Hindi Diwas posters and drawings to speeches, slogans, and activities, the day is marked with creative expressions by students and educators. Below, you’ll find everything from ideas and samples to dates and inspiring quotes.
Hindi Diwas date
Hindi Diwas 2025 will be observed on 14 September, Sunday. Every year, the date remains the same as it marks the 1949 decision of the Constituent Assembly.
Hindi Diwas quotes
- Mahatma Gandhi – “Rashtra bhasha ke bina rashtra goonga hai.”
- Acharya Vinoba Bhave – “Hindi ko rashtra bhasha banana hamara kartavya hai.”
- Pt. Jawaharlal Nehru – “Hindi ko rajbhasha banane se hamari ekta aur majboot hogi.”
- Dr. Rajendra Prasad – “Hindi Bharat ki aatma hai.”
- Kaka Kalelkar – “Hindi hamari matrabhasha hai, ise hum sabhi ko samman dena chahiye.”
- Atal Bihari Vajpayee – “Hindi sirf bhasha nahi, Bharat ki asmita hai.”
- Harivansh Rai Bachchan – “Hindi meri kavitaon ki janani hai.”
- Rashtrakavi Maithili Sharan Gupt – “Hindi Bharat ke hriday ki bhasha hai.”
- Subramania Bharati – “Bhasha sirf shabd nahi, ekta ka madhyam hai.”
- Ramdhari Singh Dinkar – “Hindi humein ek sutra mein baandhati hai.”
Hindi Diwas posters
Schools and colleges often organise Hindi Diwas poster-making competitions. Popular themes include “Hindi as the soul of India,” “Hindi unites us,” and “Hindi for global identity.” Here are a few options:
You can make posters as well, like this:
Hindi Diwas drawings
Hindi Diwas drawings often show India’s diversity connected by a single language. Students sketch maps of India, books, or national symbols alongside Hindi alphabet to show unity. Here are a few options:
Hindi Diwas speech
A Hindi Diwas speech usually covers the history of Hindi, its adoption on 14 September 1949, and why it remains essential in India’s cultural fabric today. Students may also add personal reflections.
Option 1
"Namaskar sabhi ko. Aaj hum sab yahan Hindi Diwas manane ke liye ikattha hue hain. 14 September 1949 ko Hindi ko hamari rajbhasha ke roop mein apnaya gaya tha. Hindi sirf ek bhasha nahi, balki hamari sanskriti, hamara gaurav aur hamari pehchaan hai. Aaj ke din humein sankalp lena chahiye ki hum Hindi ka samman karenge aur ise rozmarra ki zindagi mein aur zyada apnayege. Dhanyavaad."
Option 2
"Adarniya shikshak aur mere pyare mitron, Hindi Diwas ki aap sabhi ko hardik shubhkamnayein. Hindi bhasha Bharat ke dil ki dhadkan hai. Yeh humein ekta ka paath padhati hai aur duniya bhar mein Bharat ko pehchaan dilati hai. Hamare samvidhan ne 14 September 1949 ko Hindi ko rajbhasha ka darja diya, aur tab se har saal hum is din ko manate hain.
Mujhe lagta hai ki Hindi ko sirf ek bhasha samajhna galat hoga; yeh hamari virasat hai. Agar hum Hindi ka mahatva samjhen aur ise apne bolchal, padhai aur likhai mein apnaayein, tabhi hum sach mein apni bhasha ka samman kar paayenge. Aaiye aaj Hindi Diwas ke din hum pratigya karein ki apni matrabhasha aur rajbhasha ko hamesha samman denge. Jai Hind!"
Hindi Diwas slogans
- Hindi hamari pehchaan hai, rashtra ki shaan hai.
- Hindi bina Bharat adhoora hai.
- Apni bhasha, apna gaurav.
- Hindi rashtra ki aatma hai.
- Hindi se Bharat ki pehchaan banti hai.
- Hindi Diwas par pratigya – Hindi ka samman hamesha karenge.
- Hindi bolna hamari virasat hai.
- Ekta ka sandesh deti hai Hindi.
- Hindi ko apnana, apni sanskriti ko jeevit rakhna.
- Hindi hamari shakti hai, hamara gaurav hai.
Hindi Diwas par Nibandh
Option 1
Vishay: Hindi Diwas
Hindi hamari rashtriya bhasha hai. Bharat mein vibhinna rajyon mein alag-alag bhashayen boli jaati hain, lekin Hindi ek aisi bhasha hai jo humein ekta ke sutra mein baandhti hai. 14 September 1949 ko Hindi ko samvidhan sabha ne rajbhasha ke roop mein sweekar kiya tha. Tab se har saal 14 September ko hum Hindi Diwas manate hain.
Hindi hamari sanskriti aur itihaas ka avinashya hissa hai. Yeh hamare sahitya, kavita aur kahaniyon ki bhasha hai. Hindi sirf samvaad ka madhyam nahi, balki hamari pehchaan hai. Humein apne rojmarra ke jeevan mein Hindi ko aur badhava dena chahiye aur ise gaurav ke saath bolna chahiye.
Nishkarsh: Hindi Diwas humein yaad dilata hai ki apni bhasha ko samman dena aur ise jeevan mein apnana hamara kartavya hai.
Option 2
Vishay: Hindi Diwas aur iska Mahatva
Bharat ek bahubhashi desh hai jahan 1600 se adhik boli jaati hain. Inmein se Hindi sabse adhik logon dwara boli jaati hai. Hindi ke prati samarpan aur iske prachaar ke liye har saal 14 September ko Hindi Diwas manaya jaata hai. 14 September 1949 ko Bharat ke samvidhan sabha ne Hindi ko rajbhasha ke roop mein apnaya, is din ko hum smaran aur gaurav ke roop mein manate hain.
Hindi bhasha sirf Bharat ke liye nahi, balki vishwa star par bhi apna ek vishesh sthaan rakhti hai. Yeh sahitya, kavita, kahani aur cinema ke madhyam se apne astitva ko aur mazboot banati hai. Lekin aaj ke samay mein log angrezi ko prathmikta dete hain aur Hindi ko pichhe chhod dete hain. Humein samajhna hoga ki ek bhasha ki pragati, us rashtra ki pragati ka darpan hoti hai.
Nishkarsh: Hindi Diwas humein yaad dilata hai ki humein apni bhasha par garv karna chahiye. Hindi ko apnana hamara kartavya hi nahi, balki hamari zimmedari bhi hai. "Jab tak Hindi zinda hai, tab tak Bharat ki pehchaan bhi zinda hai."
Hindi Diwas chart
Charts for Hindi Diwas may include alphabets, timelines of Hindi’s development, or inspirational quotes about the language.
Hindi Diwas images
Images of Hindi Diwas celebrations often include cultural programs, poster-making competitions, poetry recitals, and group performances in schools.
Hindi Diwas activity
Popular Hindi Diwas activities include:
- Poetry and essay writing competitions
- Poster-making and slogan writing
- Quiz competitions on Hindi literature
- Cultural performances and debates