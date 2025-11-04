Guru Nanak Jayanti 2025: Heartfelt Gurpurab wishes, quotes, teachings and images to share on 5 November

Guru Nanak Jayanti, or Gurpurab, marks the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak ji was the first Sikh Guru and founder of Sikhism. Even today his teachings of truth, compassion, and equality continue to light the path for millions around the world.
On the day, Gurudwaras glow with kirtans, langars, and devotion. People from all of the world observe this occasion with great joy and warmth. Here are some hearty Guru Nanak Jayanti 2025 wishes, quotes, and images to be shared with your loved ones in the most enlightening way.
Guru Nanak Jayanti wishes in English
- May the birthday of Guru Nanak Dev Ji inspire you to walk on the path of peace, wisdom, and truth. Happy Guru Nanak Jayanti!
- On this sacred day, let the light of Guru Nanak's teachings lead the way in your life.
- I wish you and your family love, harmony, and joy on Guru Nanak Jayanti 2025.
- May Waheguru give you strength, wisdom, and compassion.
- Let us celebrate the spirit of equality and compassion, the true message of Guru Nanak Dev Ji.
- May the divine blessings of Guru Nanak Dev Ji be with you in every step of life.
- On this Gurpurab, may your heart be filled with love and your home with peace.
- Follow the light of truth, and the Guru will always guide your way.
- May this Guru Nanak Jayanti bring peace, prosperity, and positivity to your life.
- The more we give, the more we receive-that's the message of the Guru.
- May the words of Guru Nanak remind us that service to humanity alone is the highest prayer.
- Allow your heart to resonate with thankfulness this sacred Gurpurab.
- Sending you divine blessings and infinite joy on this Guru Nanak Jayanti.
- May the Guru's teachings take you from darkness to light.
- May the spirit of Seva and Simran fill your soul today and always.
- Walk on the path of love and truth, which is Guru Nanak Dev Ji's eternal message.
- Wishing you a holy day filled with peace, purpose, and prosperity.
- May this Gurpurab bring you blessings beyond measure.
- Let compassion guide you, and let your religion be kindness.
- Happy Guru Nanak Jayanti to you and your family; may your faith shine brighter than ever.
Guru Nanak Jayanti wishes in Punjabi
- Guru Nanak Dev Ji di kirpa sada tuhade naal rahe. Happy Gurpurab!
- Waheguru tuhanu sukh, shanti te samriddhi bakhshe.
- Is pavittar din te, Guru Nanak Dev Ji tuhadi zindagi roshan karan.
- Rab kare har din tuhade layi navein khushiyan leke aave.
- Guru di kripa sada tuhade ghar vich vasdi rahe.
- Gurpurab di lakh lakh vadhaiyan!
- Guru Nanak Dev Ji di updesh tuhade dil vich sada vasda rahe.
- Kirpa karo Waheguru, saanu sacha raah dikhavo.
- Satnam Waheguru! Khush raho, tandurust raho.
- Sewa te simran di shakti tuhade andar sada rahe.
- Guru Nanak Dev Ji de updesh tuhanu hamesha prerna den.
- Is Gurpurab te, tuhade man vich pyar te daya bhare.
- Guru Nanak Dev Ji tuhanu har mushkil ton bachavan.
- Waheguru tuhanu sada apne charna vich rakh le.
- Tuhadi zindagi vich roshni te umeed da prakash hove.
- Gurpurab tuhade layi khushiyan da tyohaar ban jaave.
- Waheguru tuhade man nu shanti bakhshe.
- Guru Nanak Dev Ji tuhade sapne poore karan.
- Khush raho te Guru di kirpa sada paonde raho.
- Satguru tuhanu sada apne aasre vich rakhe.
Guru Nanak Jayanti Wishes in Hindi
- Guru Nanak Dev Ji ke updesh aapke jeevan ko roshan karen.
- Waheguru aapke jeevan mein shanti, pyaar aur sukh bhare.
- Is pavitra din par Guru Nanak Dev Ji sabke ghar khushiyaan laayein.
- Guru Nanak Dev Ji ke charnon mein prem aur shraddha arpit karein.
- Aapko aur aapke parivaar ko Guru Nanak Jayanti ki lakh lakh badhaaiyan.
- Waheguru sada aap par apni kripa banaye rakhein.
- Guru Nanak Dev Ji ke updesh hamesha aapka marg pradarshan karein.
- Satnam Waheguru, sada khush raho aur sehatmand raho.
- Aaj ka din daya, prem aur seva ka prateek hai.
- Guru Nanak Dev Ji ka prakash aapke jeevan mein ujala bhare.
- Aapke man mein sada Guru Nanak Ji ka prem aur shanti bani rahe.
- Guru Nanak Dev Ji hamesha aapke saath hain, vishwas banaye rakho.
- Is Gurpurab par sabka jeevan pyaar aur daya se bhar jaaye.
- Guru Nanak Dev Ji aapke sapne poore karen aur dukh door karein.
- Waheguru di kirpa sada aapke ghar mein bani rahe.
- Guru Nanak Dev Ji ke updesh se aapka jeevan prakashit ho.
- Seva aur simran se jeevan mein sukh aur samriddhi aaye.
- Ik Onkar, sab ek hain, aur prem hi sabse bada dharm hai.
- Guru Nanak Dev Ji ke ashirvaad se har mushkil aasaan ho jaaye.
- Guru Nanak Ji ki kripa se aapka din aur jeevan dono shubh ho.
Guru Nanak Jayanti quotes and teachings
- “There is but one God. His name is Truth. He is the Creator.” – Guru Nanak Dev Ji
- “Speak only that which brings you honour.”
- “Even kings and emperors with heaps of wealth cannot compare with an ant filled with the love of God.”
- “The world is a drama, staged in a dream.”
- “Through shallow intellect, the mind becomes shallow, and one eats the fly, along with the sweets.”
- “He who has no faith in himself can never have faith in God.”
- “Let no man in the world live in delusion. Without a Guru, none can cross over to the other shore.”
- “Truth is high, but higher still is truthful living.”
- “Sing the songs of love, for God listens only to the language of the heart.”
- “With your heart filled with compassion, you have already met God.”
Guru Nanak Jayanti images
Here are some beautiful Guru Nanak Jayanti 2025 images to share with your loved ones and spread the message of love and compassion.
Guru Nanak Jayanti isn’t just a festival; it’s a reminder of how simple acts of kindness and humility can change the world. Whether you share a wish, light a diya, or volunteer at a langar, each gesture carries the same message: Ik Onkar — there is one Creator, and we are all one.