Ganpati Bappa last day captions in Marathi for visarjan posts and reels on Instagram Ganesh visarjan on 6 September 2025 is filled with devotion and nostalgia. Here are 100+ Ganpati Bappa captions in Marathi for your Instagram posts.

Today, 6 September 2025, marks the last day of Ganesh Chaturthi, also known as Anant Chaturdashi or Ganpati Visarjan. Devotees across India bid an emotional farewell to Lord Ganesha with grand processions, chants of “Ganpati Bappa Morya” and heartfelt prayers.

As Bappa is immersed, people capture these moments for social media to express both devotion and nostalgia. To help you share your feelings, here are 100+ Ganpati captions in Marathi — perfect for Instagram posts, reels, and stories.

Ganpati Bappa last day captions in Marathi

Ganpati Bappa morya, pudhchya varshi lavkar ya Visarjanacha divas ala, aaj dole olale Yaada rahil bappa, pudhchya varshi lavkar ya Shubha visarjan Bappa, sadaiv ashirwad theva Ganpati gele gaavala, yaad rahil sadaiva Ganraya, aali re aali tuzi yaad Pudhchya varshi lavkar ya, Bappa Ganpati cha shubha visarjan, hruday bharun nighala Majhya gharacha raja, punha lavkar ya Bappa tula manacha mujra Ganpati bappa morya, pudhchya varshi lavkar ya pn Aaj visarjan, kalpataru manacha rajaa Bappa tuzi yaad sadaiv rahil Morya re Bappa, punha aali re aali yaad Hrudayacha raja, pudhchya varshi ya Visarjanacha velela, dole thambat nahi Ganpati cha aashirwad sadaiv sobat Chintamani tu aata pudhchya varshi lavkar ya Yaada rahil gharacha ganraya Ganpati visarjanacha divas, hruday dukhi jhala Ganpati bappa, majhya manacha shwas Bappa tula laavto vandan Ganpati visarjan, hruday gela bhijun Morya Morya, pudhchya varshi lavkar ya Visarjanacha divas, punha ya Bappa Shubha visarjanacha divas Ganesh tuzi mahima apar Majhya gharacha shaan Bappa Ganesh visarjan, manat olakh rahil Yaad rahil tuzi moorti sundar Ganpati visarjan, hruday dukhi hota Ganeshacha shubha visarjan Visarjanacha utsav, hrudayacha vedna Ganpati visarjan divas aala Ganpati cha visarjan, punha lavkar ya Hrudayacha raja Bappa, yaad rahil sadaiva Ganpati visarjan, sadaiv olakh rahil Pudhil varshi aali re aali yaad Ganesh visarjan, man dukhi hota Ganpati visarjanacha vedna, sadaiv rahil Majhya gharacha Bappa, pudhchya varshi lavkar ya Ganesh visarjan utsav, anandi ani dukhi Visarjanacha divas, man vyakul hota Ganpati visarjan, tuzi yaad rahil Pudhil varshi lavkar ya Bappa Ganesh visarjan utsav, man dukhi rahil Ganesh visarjan, olakh sadaiv rahil Bappa cha visarjan, dole anandi-dukhi Ganesh visarjan utsavacha divas Ganpati visarjan, pudhchya varshi ya

Ganpati captions for Instagram in Marathi

Ganpati bappa morya, pudhchya varshi lavkar ya pn Instagram reel sathi perfect: Bappa tula manacha namaskar Ganesh visarjanacha anandi ani vedna ekatra Ganraya pudhchya varshi lavkar ya Dil kasa bharun aale re Bappa Insta caption: Ganpati visarjanacha yaad Ganesh visarjan, hrudayacha utsav Ganesh Bappa morya, insta story sathi caption Visarjan divasacha reel caption Ganeshacha visarjan, man dukhi jhala Ganpati visarjan, pudhchya varshi lavkar ya Insta caption: Ganraya cha visarjan Ganesh visarjan, man bhijla ashruvar Instagram caption: Ganesh visarjan sathi Ganpati visarjan utsav Bappa cha visarjanacha vedna Ganpati visarjanacha utsav Majhya Bappacha visarjan Insta reel caption for visarjan Ganpati visarjan ani yaada Visarjan divas Instagram caption Ganpati visarjan manacha utsav Ganpati visarjan Insta reel Insta story caption visarjan sathi Ganpati visarjan man dukhi Instagram caption: visarjanacha divas Ganpati visarjan manacha vedna Ganesh visarjan Insta photo caption Pudhil varshi lavkar ya insta caption Ganesh visarjan ani hruday dukhi Ganesh visarjan Insta update Ganesh visarjan Insta reel idea Ganesh visarjan ani Insta photo Ganpati visarjan caption Insta sathi Ganesh visarjanacha utsav Insta caption Ganesh visarjan divas Insta line Ganpati visarjan Insta story caption Insta caption visarjan man dukhi Ganesh visarjan Insta trending caption Ganesh visarjan Insta reel special Insta caption visarjan special Insta caption visarjan vedna Insta caption visarjan utsav Insta caption visarjan Bappa Insta caption visarjan hruday dukhi Insta caption visarjan pudhchya varshi ya Insta caption visarjan man dukhi Insta caption visarjan yaad Insta caption visarjan special vedna Insta caption visarjan man dukhi hota Insta caption visarjan hruday vedna Insta caption visarjan anandi-dukhi Insta caption visarjan sadya yaad Insta caption visarjan pudhil varshi Insta caption visarjan sathi perfect

Ganesh Visarjan is always a moment of mixed emotions; filled with joy, devotion, and an inevitable sense of separation. The chants of “Ganpati Bappa Morya” echo in every street, reminding us that while the festival ends today, Bappa’s blessings remain forever.

As devotees immerse their beloved Ganpati idols today, these captions in Marathi will help capture the spirit of faith, nostalgia, and celebration on Instagram. Until next year, may Bappa’s grace stay with us all.