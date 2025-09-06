Advertisement
  4. Ganpati Bappa last day captions in Marathi for visarjan posts and reels on Instagram

Ganesh visarjan on 6 September 2025 is filled with devotion and nostalgia. Here are 100+ Ganpati Bappa captions in Marathi for your Instagram posts.

Ganesh idol immersed in water during visarjan on the last day of Ganesh Chaturthi
Ganesh idol immersed in water during visarjan on the last day of Ganesh Chaturthi Image Source : PTI
Written ByIndia TV Lifestyle Desk  Edited ByKamna Arora  
Published: , Updated:
New Delhi:

Today, 6 September 2025, marks the last day of Ganesh Chaturthi, also known as Anant Chaturdashi or Ganpati Visarjan. Devotees across India bid an emotional farewell to Lord Ganesha with grand processions, chants of “Ganpati Bappa Morya” and heartfelt prayers.

As Bappa is immersed, people capture these moments for social media to express both devotion and nostalgia. To help you share your feelings, here are 100+ Ganpati captions in Marathi — perfect for Instagram posts, reels, and stories.

Also Read: Anant Chaturdashi 2025 status videos in Hindi and Marathi for WhatsApp

Ganpati Bappa last day captions in Marathi

  1. Ganpati Bappa morya, pudhchya varshi lavkar ya
  2. Visarjanacha divas ala, aaj dole olale
  3. Yaada rahil bappa, pudhchya varshi lavkar ya
  4. Shubha visarjan Bappa, sadaiv ashirwad theva
  5. Ganpati gele gaavala, yaad rahil sadaiva
  6. Ganraya, aali re aali tuzi yaad
  7. Pudhchya varshi lavkar ya, Bappa
  8. Ganpati cha shubha visarjan, hruday bharun nighala
  9. Majhya gharacha raja, punha lavkar ya
  10. Bappa tula manacha mujra
  11. Ganpati bappa morya, pudhchya varshi lavkar ya pn
  12. Aaj visarjan, kalpataru manacha rajaa
  13. Bappa tuzi yaad sadaiv rahil
  14. Morya re Bappa, punha aali re aali yaad
  15. Hrudayacha raja, pudhchya varshi ya
  16. Visarjanacha velela, dole thambat nahi
  17. Ganpati cha aashirwad sadaiv sobat
  18. Chintamani tu aata pudhchya varshi lavkar ya
  19. Yaada rahil gharacha ganraya
  20. Ganpati visarjanacha divas, hruday dukhi jhala
  21. Ganpati bappa, majhya manacha shwas
  22. Bappa tula laavto vandan
  23. Ganpati visarjan, hruday gela bhijun
  24. Morya Morya, pudhchya varshi lavkar ya
  25. Visarjanacha divas, punha ya Bappa
  26. Shubha visarjanacha divas
  27. Ganesh tuzi mahima apar
  28. Majhya gharacha shaan Bappa
  29. Ganesh visarjan, manat olakh rahil
  30. Yaad rahil tuzi moorti sundar
  31. Ganpati visarjan, hruday dukhi hota
  32. Ganeshacha shubha visarjan
  33. Visarjanacha utsav, hrudayacha vedna
  34. Ganpati visarjan divas aala
  35. Ganpati cha visarjan, punha lavkar ya
  36. Hrudayacha raja Bappa, yaad rahil sadaiva
  37. Ganpati visarjan, sadaiv olakh rahil
  38. Pudhil varshi aali re aali yaad
  39. Ganesh visarjan, man dukhi hota
  40. Ganpati visarjanacha vedna, sadaiv rahil
  41. Majhya gharacha Bappa, pudhchya varshi lavkar ya
  42. Ganesh visarjan utsav, anandi ani dukhi
  43. Visarjanacha divas, man vyakul hota
  44. Ganpati visarjan, tuzi yaad rahil
  45. Pudhil varshi lavkar ya Bappa
  46. Ganesh visarjan utsav, man dukhi rahil
  47. Ganesh visarjan, olakh sadaiv rahil
  48. Bappa cha visarjan, dole anandi-dukhi
  49. Ganesh visarjan utsavacha divas
  50. Ganpati visarjan, pudhchya varshi ya

Ganpati captions for Instagram in Marathi

  1. Ganpati bappa morya, pudhchya varshi lavkar ya pn
  2. Instagram reel sathi perfect: Bappa tula manacha namaskar
  3. Ganesh visarjanacha anandi ani vedna ekatra
  4. Ganraya pudhchya varshi lavkar ya
  5. Dil kasa bharun aale re Bappa
  6. Insta caption: Ganpati visarjanacha yaad
  7. Ganesh visarjan, hrudayacha utsav
  8. Ganesh Bappa morya, insta story sathi caption
  9. Visarjan divasacha reel caption
  10. Ganeshacha visarjan, man dukhi jhala
  11. Ganpati visarjan, pudhchya varshi lavkar ya
  12. Insta caption: Ganraya cha visarjan
  13. Ganesh visarjan, man bhijla ashruvar
  14. Instagram caption: Ganesh visarjan sathi
  15. Ganpati visarjan utsav
  16. Bappa cha visarjanacha vedna
  17. Ganpati visarjanacha utsav
  18. Majhya Bappacha visarjan
  19. Insta reel caption for visarjan
  20. Ganpati visarjan ani yaada
  21. Visarjan divas Instagram caption
  22. Ganpati visarjan manacha utsav
  23. Ganpati visarjan Insta reel
  24. Insta story caption visarjan sathi
  25. Ganpati visarjan man dukhi
  26. Instagram caption: visarjanacha divas
  27. Ganpati visarjan manacha vedna
  28. Ganesh visarjan Insta photo caption
  29. Pudhil varshi lavkar ya insta caption
  30. Ganesh visarjan ani hruday dukhi
  31. Ganesh visarjan Insta update
  32. Ganesh visarjan Insta reel idea
  33. Ganesh visarjan ani Insta photo
  34. Ganpati visarjan caption Insta sathi
  35. Ganesh visarjanacha utsav Insta caption
  36. Ganesh visarjan divas Insta line
  37. Ganpati visarjan Insta story caption
  38. Insta caption visarjan man dukhi
  39. Ganesh visarjan Insta trending caption
  40. Ganesh visarjan Insta reel special
  41. Insta caption visarjan special
  42. Insta caption visarjan vedna
  43. Insta caption visarjan utsav
  44. Insta caption visarjan Bappa
  45. Insta caption visarjan hruday dukhi
  46. Insta caption visarjan pudhchya varshi ya
  47. Insta caption visarjan man dukhi
  48. Insta caption visarjan yaad
  49. Insta caption visarjan special vedna
  50. Insta caption visarjan man dukhi hota
  51. Insta caption visarjan hruday vedna
  52. Insta caption visarjan anandi-dukhi
  53. Insta caption visarjan sadya yaad
  54. Insta caption visarjan pudhil varshi
  55. Insta caption visarjan sathi perfect

Ganesh Visarjan is always a moment of mixed emotions; filled with joy, devotion, and an inevitable sense of separation. The chants of “Ganpati Bappa Morya” echo in every street, reminding us that while the festival ends today, Bappa’s blessings remain forever.

As devotees immerse their beloved Ganpati idols today, these captions in Marathi will help capture the spirit of faith, nostalgia, and celebration on Instagram. Until next year, may Bappa’s grace stay with us all.

