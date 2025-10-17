Happy Dhanteras 2025 wishes: English, Hindi, Marathi, Gujarati and Sanskrit messages to share

Dhanteras 2025 will be celebrated on Saturday, October 18, marking the beautiful start of the five-day Diwali festival. On this day, people pray to Goddess Lakshmi, Lord Dhanvantari, and Lord Kubera for health, wealth, and prosperity.
Sending wishes on Dhanteras is a way to share good luck and positivity with our loved ones. Here are some heartfelt Dhanteras 2025 wishes you can send this year!
Dhanteras Wishes in English
- Wishing you a bright and prosperous Dhanteras filled with wealth and joy.
- May Goddess Lakshmi bless your home with endless fortune.
- Happy Dhanteras! May gold and happiness overflow in your life.
- Shine bright like the diyas this Dhanteras.
- Wishing you health, wealth, and everlasting happiness.
- May Dhanteras bring new beginnings and golden memories.
- On Dhanteras, let’s welcome wealth and positivity together.
- May your heart glow brighter than the lamps of Dhanteras.
- Prosperity and peace — that’s my Dhanteras wish for you.
- Let this Dhanteras bring a shower of success in your life.
- Wishing you endless blessings of Goddess Lakshmi.
- May your days sparkle with wealth and wisdom.
- Happy Dhanteras to you and your family!
- May every diya you light bring double happiness.
- This Dhanteras, let’s pray for peace and progress.
- Gold shines bright, but your smile shines brighter.
- May Lakshmi Ma enter your home with love and luck.
- Here’s wishing you a year full of abundance.
- May you glow with good health and fortune.
- Wishing you a Dhanteras as radiant as your heart.
- Let the lights of Dhanteras guide you to success.
- Celebrate wealth in every form — love, health, joy.
- May your business flourish and your home prosper.
- This Dhanteras, light up lives with kindness.
- May the gold you buy today multiply with blessings.
- Here’s to a sparkling and safe Dhanteras.
- Let the spirit of Dhanteras fill your heart with hope.
- May your path be lit with divine light and fortune.
- Wishing you happy shopping and happier blessings!
- Happy Dhanteras — the day when prosperity knocks on every door.
Shubh Dhanteras Wishes in Hindi
- Shubh Dhanteras! Aapke ghar Maa Lakshmi ka vaas ho.
- Dhanteras ke is pavitra din par aapko dhan aur sukh ki badhai.
- Lakshmi Mata aapko samriddhi aur swasthya de.
- Is Dhanteras aapke jeevan mein prakash hi prakash ho.
- Dhanteras ki har diya aapka bhavishya roshan kare.
- Aapke ghar kabhi dhan aur khushiyan kami na ho.
- Shubh Dhantrayodashi! Maa Lakshmi aapko sukh de.
- Is Dhanteras par sabke ghar mein khushhali ho.
- Dhanteras mubarak! Aapke jeevan mein safalta aaye.
- Har dhan jo aaye, wo shubh ho aur seva mein lage.
- Dhanteras ke is mauke par aapko dher saari shubhkaamnayein.
- Prakash ka ye tyohar aapke ghar ko roshan kare.
- Aap ka jeevan sona jaisa chamak uthhe.
- Dhanteras par Maa Lakshmi aapke ghar ka vaas karein.
- Har dhanteras aapke liye nayi umeedein le aaye.
- Aapka ghar sada dhan-dhan rahe.
- Shubh Dhanteras aur Diwali ki agrim shubhkaamnayein.
- Aapke har kaam mein Lakshmi ka aashirwad mile.
- Dhanteras par aapko dher saari tarakki mile.
- Aapka ghar hamesha sukh samriddhi se bhara rahe.
- Is Dhanteras aapko naye mokhe milein.
- Har diya aapke sapno ko roshan kare.
- Maa Lakshmi aapke ghar aaye aur kabhi na jaaye.
- Dhanteras par aap aur aapke parivar ko anant sukh.
- Dhanteras ki hardik shubhkaamnayein!
- Khushiyon se bhar jaaye aapka ghar.
- Aapke jeevan mein roshan prakash ki dhaar ho.
- Dhanteras aapke ghar mein sukh aur sampatti le aaye.
- Aapko dhan, swasthya aur sukh mile ye Maa Lakshmi se prarthana hai.
- Har din Dhanteras jaisa mangal ho aapke liye.
Dhanteras Wishes in Marathi
- Shubh Dhantrayodashi! Tumchya ghar Lakshmiche vas hou de.
- Dhanteras cha ha utsav tumchya aayushyala samruddhi de.
- Lakshmi devi tumhala dhan ani sukh deu de.
- Tumcha ghar deepmalene prakasit hou de.
- Dhanteras cha pratyek deep tumcha bhavishya ujjal karu de.
- Tumchya aayushyala aathavani sukhachi milot.
- Shubh Dhanteras! Tumhala aarogya ani samruddhi milot.
- Tumcha ghar sada Lakshmiche kirti ne bharla raho.
- Dhanteras tumchya vyavsayala navi oonchi milavot.
- Deepawali cha suruvat ha dhanachi divas ane sukhachi hou de.
- Tumchya jivanat navi umedein udao de.
- Dhanteras tumhala anant anand deu de.
- Shubh Dhantrayodashi! Sukh samruddhi tumchya ghar yao de.
- Tumhala Lakshmi devi chya aashirvadacha prakash milot.
- Tumcha ghar hamesha dhan aani prem ne bharla raho.
- Dhanteras tumchya dilalahi sukha cha prakas deu de.
- Tumchya parivaras Dhanteras cha manpasant utsav hou de.
- Shubh Dhanteras! Tumhala sarva manokamna purn hou de.
- Tumcha jeevan sonyasarkha chamakto raho.
- Dhanteras tumhala navi shakti ani umang deu de.
- Tumchya ghar Lakshmi devi kaalje kare.
- Tumcha vyavsay vadhat raho ani nava dhan ane.
- Dhanteras tumchya aayushyala sukha ani shanti de.
- Shubh Dhantrayodashi! Prem ani aadar bharpur raho.
- Tumhala Dhanteras cha harsha milot.
- Tumcha divas deepasarkha prakashit hou de.
- Tumcha ghar hamesha khushh raho.
- Dhanteras tumhala navi shuruvat deu de.
- Tumhala shanti, sukh ani samruddhi milot.
- Dhanteras cha ha divas tumchya aayushyala prakash de.
Dhanteras Wishes in Gujarati
- Shubh Dhanteras! Tamaru ghar Lakshmiji na ashirvad thi bharaylu rahe.
- Dhanteras na avsar e tamne dhan ane sukh malse.
- Maa Lakshmi tamara upar krupa kare.
- Tamara ghar ma samruddhi ane shanti rahe.
- Dhanteras ni hardik shubhkamnao!
- Tamne dhan, swasthya ane sukh malse.
- Dhanteras na deep tamari jindagi ujjval banave.
- Maa Lakshmi ni krupa tamne malse aavi prarthana.
- Shubh Dhantrayodashi!
- Tamne vyavsay ma vadharo ane gharma sukh malse.
- Tamari jindagi sona jevi chamak uṭhe.
- Dhanteras par tamne navu dhan malse.
- Tamne khushiyo thi bharpur diwas malse.
- Dhanteras tamari parivaar ma umang lave.
- Maa Lakshmi ni krupa sada tamara upar rahe.
- Tamara ghar ni sukh samruddhi vadhave.
- Tamne dhan, shanti ane aarogya malse.
- Dhanteras ni shubhkamnao!
- Tamara divaso deep jeva ujwala rahe.
- Dhanteras par tamne sukh ni vadhai.
- Tamne navu sukh ane shakti malse.
- Maa Lakshmi tamara ghar ma pravish kare.
- Tamara sapnao purna thay aavi prarthana.
- Dhanteras par tamara ghar ma aanand rahe.
- Tamne khub khub shubhkamnao!
- Tamne nava mokao malse.
- Tamari jindagi madhurta thi bharayeli rahe.
- Dhanteras tamne mangal phal aape.
- Tamara parivaar ma prem ane samruddhi rahe.
- Dhanteras ni a subh ghadi tamne khushhali aape.
Dhanteras Wishes in Sanskrit
- Shubham Dhanteras dinam astu te.
- Lakshmyaah prasadena sarvam mangal bhavet.
- Dhanteras utsave te samriddhih vardhataam.
- Arogya sampadah labhantam.
- Te kutumbasya sukhani vardhantam.
- Dhantrayodashyam te mangal dinam.
- Yatra deepah tatra Lakshmi.
- Te grihe Lakshmi nityam sthaatu.
- Shubham bhavatu sarvadā.
- Dhanteras parva mangal mayam astu.
- Lakshmi prasannā bhavatu te.
- Dhanvantari daya te syāt.
- Te jeevane aishvaryam vardhataam.
- Te aayuh sampadah labhantām.
- Dhanteras te sarva mangal karotu.
- Te manasi shanti sada sthaatu.
- Lakshmi puja phalani te praaptāni bhavantu.
- Dhanteras mangal sandeshah te astu.
- Te dhana labhah visheshah syāt.
- Shubha deepāvali dhanteras te astu.
- Te kulam sada sukhitam bhavet.
- Te vyavahāraḥ safalam bhavet.
- Te manasi santoshaḥ vardhataam.
- Dhanteras utsave harshaḥ vardhataam.
- Sarva abhīṣṭāni siddhyantu te.
- Shubha dinam dhantrayodashi te.
- Te lakshmiḥ anugrahāt sampannah bhavet.
- Arogya sampadah sada te saha bhavantu.
- Deepa jyotir vardhataam te grihe.
- Dhanteras mangal dinam astu sarvadā.
Dhanteras is not only about buying gold or silver, but also about spreading joy, light, and blessings. Say “Happy Dhanteras” in English, Hindi, Marathi, Gujarati, or Sanskrit, as every wish carries the same sparkle of good fortune.
Send these messages to your friends and family on October 18, 2025, and fill their hearts with the glow of prosperity and peace.