Bail Pola 2025 is being celebrated today, 22 August 2025, across Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Telangana, and Karnataka with great devotion. Farmers honour their bulls and oxen, the backbone of agriculture, by decorating them with colourful ornaments, applying turmeric and kumkum, and performing traditional aartis.
On this special day, families prepare festive meals, children play with wooden bull toys, and villages come alive with dhol-tasha processions and rangoli. In the digital age, people also share Bail Pola wishes, quotes, photos, and rangoli designs on WhatsApp and social media to spread the festive spirit.
Bail Pola wishes in Marathi
Celebrate the joy of Bail Pola by sharing these heartfelt Marathi wishes with your loved ones.
- Bail Pola shubhechha! Anand ani samruddhi tumchya ghari yavo.
- Bailanna namaskar, shramacha gaurav – Happy Bail Pola!
- Polya cha ha utsav tumchya jivanat anand bharun takho.
- Bail Pola shubhechha, satat pragati hovi.
- Gaav bharlya utsavane, Bail Pola aala anandane.
- Tumchya jivanat samruddhi ani shanti yavi – Happy Bail Pola!
- Krushikaranche mitra bailanna namaskar.
- Bail Pola tumhala nava utsah de.
- Shraddha, bhakti ani anandacha utsav – Bail Pola!
- Polya cha ha utsav tumhala satat pragati de.
- Bailanna vishesh divas, krtadnyatacha utsav.
- Bail Pola tumchya parivarasathi shantimay hovo.
- Bail Pola shubhechha! Anand ani prem bharpur.
- Bail Pola tumhala khushali ani aarogya de.
- Polya cha utsav tumhala navi urja de.
- Bailanna namaskar, samruddhiche pratik.
- Bail Pola tumhala ya shubdivashi aashirvad de.
- Krushi, samskruti ani anandacha utsav – Bail Pola.
- Tumchya gharat Bail Polyacha anand bharpur rahava.
- Bail Pola tumhala anant khushali de.
Bail Pola shubhechha
Here are some simple and warm Bail Pola shubhechha messages to share with friends and family.
- Bail Pola shubhechha! Tumchya jivanat sadaiv anand rahava.
- Polya cha utsav tumhala navi shakti de.
- Bail Pola tumcha divas khushal hovo.
- Polya cha ha utsav tumhala samruddhi de.
- Bailanna namaskar, utsavacha gaurav.
- Bail Pola shubhechha! Anand tumchya gharat bharun rahava.
- Tumcha Bail Pola utsav premane bharun jao.
- Bail Pola tumhala sukha ani aarogya de.
- Polya cha ha divas tumchya jivanat kirtimay hovo.
- Bail Pola tumhala anek anandachi shubhechha.
- Bailanna samman, utsavacha anand.
- Bail Pola tumhala satat pragati de.
- Polya cha utsav tumhala satat prem ani krupa de.
- Bail Pola shubhechha! Anandachi navi kiran.
- Tumchya gharat Bail Polya cha utsav sadaiv hovo.
- Polya cha ha utsav tumhala navi suruvat de.
- Bail Pola tumhala yashasvi banavo.
- Anand, prem ani utsavacha ha Bail Pola.
- Tumhala Bail Polyachi anek shubhechha.
- Bail Pola tumchya jivanat sukh samruddhi bharun jao.
Bail Pola Marathi quotes
Share these meaningful Marathi quotes on Bail Pola that reflect gratitude and tradition.
- “Bail ha krushiche pratik ahe, tyacha samman Bail Polyacha utsav ahe.”
- “Polya cha utsav, krushikarancha gaurav.”
- “Bail Pola – shramala dilaela samman.”
- “Jithe bail, tithe khushali ani samruddhi.”
- “Krushi ani samskruti, Bail Polyat ekatra.”
- “Polya cha utsav, gaav gharat anandachi khushbu.”
- “Bail Pola – shramacha mahotsav.”
- “Krushikaranche mitra bailanna namaskar.”
- “Bail Pola – utsav premacha ani aashirvadacha.”
- “Jivanat bailache mahatva amulya ahe.”
- “Bail Pola – gaav gharacha utsav.”
- “Polya cha utsav, anandacha parv.”
- “Bail Pola – shraddha ani krutadnyatecha utsav.”
- “Bail Pola – krushikarancha aabhari divas.”
- “Polya cha utsav – samruddhiche pratik.”
- “Bail Pola – jeevanacha utsav.”
- “Bail Pola – utsav anandacha ani premacha.”
- “Krushi ha deshacha aadhar, Bail Pola tyacha utsav.”
- “Polya cha utsav – bailanna vishesh samman.”
- “Bail Pola – shraddha, bhakti ani anandacha pratik.”
Happy Pola wishes in English
Here are cheerful Bail Pola wishes in English to send on WhatsApp or social media.
- Happy Bail Pola! May this festival bring joy and prosperity.
- Wishing you peace and happiness this Bail Pola 2025.
- Bail Pola is the day of gratitude – happy celebrations!
- May your home be filled with love and blessings this Bail Pola.
- Bail Pola 2025 greetings of health, wealth and joy.
- Wishing you a colourful and prosperous Bail Pola.
- Happy Bail Pola to you and your family!
- Celebrate Bail Pola with love, joy and devotion.
- Wishing endless blessings on this Bail Pola festival.
- Bail Pola reminds us of gratitude and unity. Happy Pola!
- May your fields and life be filled with abundance. Happy Bail Pola.
- Bail Pola wishes of peace, love and prosperity.
- On this Bail Pola, may happiness knock at your door.
- Happy Bail Pola 2025! May your family always stay blessed.
- Bail Pola brings devotion and joy – celebrate with pride.
- Wishing you divine blessings and endless happiness this Pola.
- May this Bail Pola bring light and positivity in your home.
- Bail Pola wishes of good fortune and success to you.
- Celebrate tradition, celebrate joy – Happy Bail Pola.
- Happy Bail Pola 2025! A day of love, gratitude and devotion.
Bail Pola images
Bail Pola is also celebrated by sharing festive images of decorated bulls, rangoli, and puja moments on WhatsApp and social media.
Pola rangoli
Colourful rangolis are an integral part of Bail Pola celebrations. Families decorate their homes with traditional designs to welcome positivity and prosperity.
Bail Pola 2025, celebrated today on 22 August 2025, is n expression of gratitude to the animals that support farming life. From vibrant rangolis to heartfelt wishes shared online, the day blends tradition with modern connections.
May this Bail Pola bring happiness, prosperity, and blessings to every home.