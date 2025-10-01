Ayudha Pooja 2025 today: 100+ wishes in English, Kannada and Tamil, and images

Ayudha Pooja 2025 will be celebrated on Wednesday, October 1, 2025, during Navami Tithi of Navratri. The auspicious Vijaya Muhurat is from 1:58 pm to 2:47 pm. Known as Shastra Puja or Astra Puja, the festival honours the importance of tools, weapons, books, and vehicles in our daily lives.
In South India, especially Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and Kerala, Ayudha Pooja is celebrated with devotion. Homes, workplaces, and vehicles are decorated, tools are worshipped, and Goddess Saraswati is invoked for wisdom, prosperity, and safety. Along with rituals, sharing warm wishes with loved ones has become a big part of the celebration.
Ayudha Pooja Wishes
- Wishing you a blessed and prosperous Ayudha Pooja 2025.
- May Goddess Saraswati bless you with wisdom and peace.
- Happy Ayudha Puja! May your hard work bring endless success.
- Celebrate this Ayudha Pooja with joy, light, and devotion.
- On this auspicious day, may your life be filled with prosperity.
- Wishing you strength, wisdom, and blessings this Ayudha Puja.
- May the tools of your work always lead you to success.
- Happy Ayudha Pooja! May knowledge and wisdom light your path.
- May your home be filled with peace and divine blessings.
- Ayudha Puja greetings for a bright and joyful future.
- Celebrate your efforts and honor your work this Ayudha Puja.
- May your vehicles and tools bring you safety and success.
- Wishing you and your family a blessed Ayudha Pooja.
- On this Ayudha Pooja, may your dreams take shape beautifully.
- May Goddess Saraswati shower her grace on you today.
- Happy Ayudha Puja! May positivity always guide you.
- Let this day bring you peace, wealth, and happiness.
- May all obstacles in your life be removed this Ayudha Pooja.
- Celebrate tradition, honor knowledge – Happy Ayudha Pooja.
- May devotion and discipline take you towards success.
- Sending heartfelt Ayudha Puja wishes for happiness.
- On this day of devotion, may you find clarity and peace.
- May this Ayudha Pooja mark a new chapter of growth.
- Happy Ayudha Puja! Let wisdom be your guiding light.
- May Goddess Saraswati bless your family with knowledge.
- Celebrate tools of success with prayers and gratitude today.
- Ayudha Puja wishes for strength, prosperity, and harmony.
- May your life shine with blessings this Ayudha Pooja.
- Celebrate your work, honor your efforts – Happy Ayudha Pooja.
- Wishing you joy, peace, and divine blessings on Ayudha Puja 2025.
Ayudha Puja Wishes in Kannada
- Ayudha Pooja habbada shubhashayagalu! Nimma jeevana santoshadinda tumbirali.
- Saraswati devi nimma mele daya maadisali, Happy Ayudha Puja.
- Ayudha Pooja dina nimma kelasa yashasviyaagali.
- Nimma kutumbakke santosha mattu samruddhi barali.
- Ayudha Pooja habbada hrudayapoorvaka shubhashayagalu.
- Nimma jeevanadalli ellavu shubha sambhavisi barali.
- Ayudha Puja dina soukya mattu arogya sigali.
- Nimage yashas mattu buddhi barali – Ayudha Puja shubhashayagalu.
- Nimma vahana mattu sadhanegalu rakshane paDeLi.
- Happy Ayudha Puja! Nimma kelsadalli vetri barali.
- Saraswati devi krupadinda gnana mattu shanti barali.
- Nimma mane ellarige Ayudha Pooja shubhashayagalu.
- Nimma jeevana deepavu yavagalu belagali.
- Ayudha Puja dina hrudaya poorvaka preeti mattu daya sigali.
- Nimma kelasa sadhanegalu yashasviyaagi tumbirali.
- Ayudha Puja habba nimage hosada shubha aarambha aagali.
- Nimma mane santoshadinda niranthara tumbirali.
- Nimma jeevanadalli ellavu kaliyali, arogya barali.
- Saraswati devi nimma mele sada daya maadisali.
- Ayudha Puja dina nimage yashas mattu santosha sigali.
- Nimma kutumbadalli arogya mattu samruddhi irali.
- Nimma vahana mattu upakara sadhanegalu rakshane paDeLi.
- Ayudha Pooja habbada dina nimage hosa prarambha aagali.
- Nimma jeevanadalli niranthara deepa belagali.
- Nimma kelsa yashasviyaagi nimage santosha tarali.
- Saraswati devi daya nimage buddhi mattu gnana tarali.
- Nimma maneyalli arogya, shanti mattu yashas tumbirali.
- Ayudha Puja habbada dina preeti mattu daya barali.
- Nimma mane soukya, yashas mattu gnana purna aagali.
- Ayudha Pooja habba nimage ellavu shubha tarali.
Happy Ayudha Pooja Wishes in Tamil
- Iniya Ayudha Pooja Nalvazhthukkal! Vaazhkaiyil inbam peruga.
- Saraswati devi arivu mattrum selvam tharuvaal.
- Ungal velai vetri pera Ayudha Pooja nalil vazhthukkal.
- Kudumbaththil anbu mattum samadhanam nirainthirukkattum.
- Ayudha Pooja naalil iniya thirunaal vazhthukkal.
- Ellorukkum arogiyamum magizhchiyum tharuvaal Saraswati.
- Ayudha Pooja naalil vetriyum selvamum peruga.
- Ungal sadhanangal ellam thunaiyaagattum.
- Vazhkaiyil nalla valarchi kidaikkattum.
- Ayudha Pooja thirunaalil inbamum santhoshamum adaikkattum.
- Saraswati devi krupa undaaga arivu valarattum.
- Kudumbaththil samriddhium arogiyamum adaikkattum.
- Iniya Ayudha Pooja vazhthukkal! Ungal ellam vetri pera.
- Vahana poojaiyil rakshanaum magizhchiyum peruga.
- Ungal velai thodarndhu vetri pera Saraswati vazhthuvaar.
- Iniya Ayudha Pooja Nalvazhthukkal!
- Kudumbaththil santhosham mattum magizhchi peruga.
- Saraswati devi ungalukku arivu mattum dhairiyam tharuvaal.
- Iniya Ayudha Pooja naalil vetriyum valarchiyum peruga.
- Vazhkaiyil selvamum inbamum adaikkattum.
- Ellorukkum arogiyamum vetriyum tharuvaal Saraswati.
- Ungal velaiyil vetriyum sadhanaiyum adaikkattum.
- Ayudha Pooja naalil kudumbaththil anbum santhoshamum peruga.
- Saraswati krupaiyil gnanaum arogiyamum kidaikkattum.
- Vetriyum inbamum vazhkaiyil kidaikkattum.
- Ayudha Pooja naalil iniya vazhthukkal!
- Ungal sadhanangal vetriyum kidaikkattum.
- Saraswati devi krupa undaaga selvamum magizhchiyum peruga.
- Iniya Ayudha Pooja vazhthukkal! Kudumbamum vetri pera.
- Ayudha Pooja naalil anbum selvamum tharum Saraswati devi.
Ayudha Pooja 2025 is a festival that honours knowledge, tools, and vehicles, reminding us to respect the means of our progress. As families across South India celebrate with devotion, sharing wishes in English, Kannada, and Tamil spreads joy and cultural unity. May this Ayudha Pooja bring wisdom, safety, and prosperity to everyone.