Karnataka Rajyotsava Awards 2025 announced: Prakash Raj among 70 selected

The Karnataka Rajyotsava Awards for the year 2025 have been announced and 70 people have been selected from various fields, including film actor Prakash Raj.
This is the first time that this selection has been made without inviting any applications. The selection process has been done based on district-wise, social compliance, and the recommendations of the selection committee.
Why 2025 Karnataka Rajyotsava Awards are special
For the first time in history of Rajyotsava Awards, two talents belonging to the Samagar Haralayya community have been identified and selected for the award. This time, no award was given to any organisation. 12 women have been selected for the award this time. Some of them had submitted their own applications.
Film/Short Film
- Prakash Raj Dakshina Kannada
- Mati Vijayalakshmi Singh Kodagu
Administrative/ Medical
- H Siddaiah BAS(N) Bangalore South (Ramanagar)
- Dr. Alamma Maranna Tumkur
- Dr. Jayaranganath Bangalore Rural
Literary field
- Prof. Rajendra Chenni Shimoga
- Tambadi Ramaiah Tumkur
- Prof Ar Sunandamma Chikkaballapur
- Dr. H.L. Pushpa Tumkur
- Rahmat Tarikere Chikmagalur
- H.M. Pujara Vijayapura
Folklore
- Basappa Bharamappa Chaudhuri Koppal
- B. Takappa Kannur Shimoga
- Sanningappa Sattappa Mushennagol Belgaum
- Hanumanthappa, Marappa, Chilangi Chitradurga
- M. Topanna Kolar
- Vijayapura where Somanna Dundappa got rich
- Mati Sindhu Gujaran South Kannada
- L. Mahadevappa Udigala Mysore
Social service
- Mati Soolgitti Eramma Vijayanagara
- Mati Fakhiri Bangalore Rural
- Mati Corinne Antoinette Ruskina Dakshina Kannada
- Dr. N. Seetharama Shetty Udupi
- Konandur Lingappa Shimoga
- Umesh Pamba's Dakshina Kannada
- Dr. Ravindra Korishettir Dharwad
- K.Dinesh Bangalore
- Shantaraju Tumkur
- Jafar Mohiuddin Raichur
- Penna Obalaiah Bangalore Rural
- Shanti Bai Bellary
- Pundaleeka Shastri (Budbudake) Belgaum
Abroad/ Abroad
- Zachariah Bajpai (Saudi)
- PV Shetty (Mumbai)
Music/Dance field
- Devendrakumar Pattar Koppal
- Madiwaliah Sali Bidar
- Prof. K. Ramamurthy Rao Mysore
Environment
- Ramegowda Chamarajanagara
- Mallikarjuna Ningappa Yadagiri
Agriculture
- Dr. S.V. Hitalamani Haveri
- M. C. Rangaswamy Hassan
Media sector
- K.Subramanya Bangalore
- Anshi Prasannakumar Mysore
- B.M. Hanif South Kannada
- M Siddharaju Mandya
Science and technology
- Ramaiah Chikkaballapura
- Air Marshal Rajkumar Davanagere
- Dr. R. V Nadagowda Gadag
Cooperation
- Shekar Gowda v Mali Patil Koppal
- Yakshagana/ Bayalata/ Theater
- Kota Suresh Bangera Udupi
- Airabail Ananda Shetty Udupi
- Krishna Parameshwara Hegde (K.P. Hegde) Uttara Kannada
- Gunduraj Hassan
- H.M. Paramashivaiah Bangalore South (Ramanagar)
- L.B. Sheikh (Master) Vijayapura
- Bangarappa Khudanpur Bangalore
- Maim Ramesh South Kannada
- Mrs. D.Rathnamma Desai Raichur
Education sector
- Dr. M.R. Jayaram Bangalore
- Dr. N. S. Ramegowda Mysore
- S. B. Hosamani Kalaburagi
- Nagaraju Belgaum
Sports
- Ashish Kumar Ballal Bangalore
- M Yogendra Mysore
- Dr. Babina N.M (Yoga) Kodagu
Judiciary
Ny. P.B. Bhajantri (Pawankumar Bhajantri) Bagalkote
Sculpture/ Painting/ Crafts
- Basanna Monappa Badigera Yadagiri
- Nagalingappa G Gangura Bagalkot
- B. Maruti Vijayanagar
- L. Hemashekar Mysore
