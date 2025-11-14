Advertisement
Who is leading/trailing in Samastipur, Begusarai and Madhubani districts of Bihar in 2025?

Bihar Elections Results 2025: Now, as vote counting is underway, everyone is waiting to see if Bihar will continue with the NDA’s government or if the Mahagathbandhan, led by Tejashwi Yadav, will make a comeback.

Bihar voted for the 2025 Assembly elections in two phases, the first on November 6 and the second on November 11. This time, people turned out in large numbers to cast their votes. As per the Election Commission, 65.98% of voters voted in the first phase, while the second phase saw an even higher turnout of 68.52%. These are the highest voting figures ever recorded in the state. Now, as vote counting is underway, everyone is waiting to see if Bihar will continue with the NDA’s government or if the Mahagathbandhan, led by Tejashwi Yadav, will make a comeback.

Stay tuned for all the list of leading and trailing candidates from Samastipur, Begusarai, and Madhubani districts…

Samastipur

Constituency no. Constituency name Leading Candidate Party
131 Kalyanpur (SC) Maheshwar Hazari  JD(U)
132 Warisnagar Manjarik Mrinal JD(U)
133 Samastipur Ashwamedh Devi JD(U) 
134 Ujiarpur Alok Kumar Mehta  RJD
135 Morwa Vidya Sagar Singh Nishad  JD(U)
136 Sarairanjan Vijay Kumar Choudhary  JD(U)
137 Mohiuddinnagar Ejya Yadav  RJD
138 Bibhutipur Ravina Kushwaha  JD(U)
139 Rosera (SC) Birendra Kumar  BJP 
140 Hasanpur Raj Kumar Ray  JD(U) 

 Begusarai

Constituency no. Constituency name Leading Candidate Party
141 Cheria Bariyarpur Sushil Kumar  RJD
142 Bachhwara Surendra Mehta  BJP
143 Teghra Rajnish Kumar  BJP 
144 Matihani Narendra Kumar Singh alias Bogo Singh  RJD
145 Sahebpur Kamal Sattanand Sambuddha aias Lalan Jee  RJD
146 Begusarai Amita Bhushan  Congress
147 Bakhri (SC) Sanjay Kumar  LJP(RV)

 Madhubani

Constituency no. Constituency name Leading Candidate Party
31 Harlakhi Sudhanshu Shekhar  JD(U)
32 Benipatti Vinod Narayan Jha  BJP
33 Khajauli Arun Shankar Prasad BJP 
34 Babubarhi Mina Kumari  JD(U)
35 Bisfi Haribhushan Thakur  BJP 
36 Madhubani Madhaw Anand  RLM 
37 Rajnagar (SC) Sujeet Kumar  BJP 
38 Jhanjharpur Nitish Mishra  BJP 
39 Phulparas Subodh Mandal  Congress
40 Laukaha Satish Kumar Sah  JD(U)
