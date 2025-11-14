Who is leading/trailing in Samastipur, Begusarai and Madhubani districts of Bihar in 2025?

Patna:
Bihar voted for the 2025 Assembly elections in two phases, the first on November 6 and the second on November 11. This time, people turned out in large numbers to cast their votes. As per the Election Commission, 65.98% of voters voted in the first phase, while the second phase saw an even higher turnout of 68.52%. These are the highest voting figures ever recorded in the state. Now, as vote counting is underway, everyone is waiting to see if Bihar will continue with the NDA’s government or if the Mahagathbandhan, led by Tejashwi Yadav, will make a comeback.
Stay tuned for all the list of leading and trailing candidates from Samastipur, Begusarai, and Madhubani districts…
Samastipur
|Constituency no.
|Constituency name
|Leading Candidate
|Party
|131
|Kalyanpur (SC)
|Maheshwar Hazari
|JD(U)
|132
|Warisnagar
|Manjarik Mrinal
|JD(U)
|133
|Samastipur
|Ashwamedh Devi
|JD(U)
|134
|Ujiarpur
|Alok Kumar Mehta
|RJD
|135
|Morwa
|Vidya Sagar Singh Nishad
|JD(U)
|136
|Sarairanjan
|Vijay Kumar Choudhary
|JD(U)
|137
|Mohiuddinnagar
|Ejya Yadav
|RJD
|138
|Bibhutipur
|Ravina Kushwaha
|JD(U)
|139
|Rosera (SC)
|Birendra Kumar
|BJP
|140
|Hasanpur
|Raj Kumar Ray
|JD(U)
Begusarai
|Constituency no.
|Constituency name
|Leading Candidate
|Party
|141
|Cheria Bariyarpur
|Sushil Kumar
|RJD
|142
|Bachhwara
|Surendra Mehta
|BJP
|143
|Teghra
|Rajnish Kumar
|BJP
|144
|Matihani
|Narendra Kumar Singh alias Bogo Singh
|RJD
|145
|Sahebpur Kamal
|Sattanand Sambuddha aias Lalan Jee
|RJD
|146
|Begusarai
|Amita Bhushan
|Congress
|147
|Bakhri (SC)
|Sanjay Kumar
|LJP(RV)
Madhubani
|Constituency no.
|Constituency name
|Leading Candidate
|Party
|31
|Harlakhi
|Sudhanshu Shekhar
|JD(U)
|32
|Benipatti
|Vinod Narayan Jha
|BJP
|33
|Khajauli
|Arun Shankar Prasad
|BJP
|34
|Babubarhi
|Mina Kumari
|JD(U)
|35
|Bisfi
|Haribhushan Thakur
|BJP
|36
|Madhubani
|Madhaw Anand
|RLM
|37
|Rajnagar (SC)
|Sujeet Kumar
|BJP
|38
|Jhanjharpur
|Nitish Mishra
|BJP
|39
|Phulparas
|Subodh Mandal
|Congress
|40
|Laukaha
|Satish Kumar Sah
|JD(U)