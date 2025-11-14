Bihar Assembly Election Results 2025 LIVE: Complete list of constituency-wise leading candidates and parties

The counting of votes for the Assembly elections in Bihar is underway. The National Democratic Alliance (NDA) is leading in 42 seats, while the Mahagathbandhan is far behind with 20 in early trends till 8:25 am. Samrat Choudhary (BJP) from Tarapur, Anant Kumar Singh (JDU) from Mokama, Maithili Thakur (BJP) from Alinagar, and Tej Pratap Yadav (JJD) from Mahua are leading in initial trends. The Assembly elections in Bihar were held in two phases on November 6 and November 11. There are 243 Assembly seats in Bihar. 38 seats are reserved for Scheduled Castes (SCs), and only two seats are reserved for Scheduled Tribes (STs) in the state Assembly. The term of the present Bihar Assembly is from November 23, 2020, to November 11, 2025. The total number of electors in Bihar as per electoral rolls is 7,43,55,976, including 1,63,619 service voters. The vote counting for bypolls in Rajasthan, Punjab, Telangana, Jharkhand, Mizoram, Odisha, and Jammu and Kashmir is taking place simultaneously with Bihar.
The Rashtriya Janata Dal (RJD), the Bharatiya Janata Party (BJP), the Janata Dal United (JDU) and the Congress party are the important parties in Bihar. The BJP is contesting elections in an alliance with the Nitish Kumar-led Janata Dal United (JDU), Chirag Paswan's Lok Janshakti Party (Ram Vilas), the Upendra Kushwaha-led Rashtriya Lok Morcha (RLM) and Jitan Ram Manjhi's Hindustani Awam Morcha (HAM), while the RJD is contesting elections with the Congress, Mukesh Sahani's Vikassheel Insaan Party (VIP) and Left parties. According to the Election Commission of India (ECI), Bihar saw a record turnout this time, with 67.13% of voters using their franchise. The voter turnout in the Bihar Assembly elections witnessed an encouraging rise, with 65.08% of voters casting their ballots in the first phase, followed by around 69.20% turnout in the second phase.
Key candidates in Bihar
Former Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav (RJD) from Raghopur, Deputy Chief Minister Samrat Choudhary (BJP) from Tarapur, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha (BJP) from Lakhisarai, Vijay Kumar Chaudhary (JDU) from Sarairanjan, Ram Kripal Yadav (BJP) from Danapur, Anant Kumar Singh (JDU) from Mokama, Nitin Nabin (BJP) from Bankipur, and Shyam Rajak (JDU) from Phulwari are some of the key candidates in the Bihar Assembly polls.
Key constituencies in Bihar
Raghopur, Tarapur, Mahua, Lakhisarai, Bettiah, Mokama, Kutumba, Gaya Town, Sasaram, Govindganj, Danapur, Chapra, Sarairanjan, Imamganj, Begusarai, Jamui, Madhubani, Amour and Phulwari are some of the key Assembly constituencies in Bihar.
Here is the complete list of constituency-wise leading candidates and parties in Bihar for the Assembly Elections 2025:
|S. Number
|Constituency Name
|Leading Candidate
|Leading Party
|1.
|Valmiki Nagar
|2.
|Ramnagar
|3.
|Narkatiaganj
|4.
|Bagaha
|5.
|Lauriya
|6.
|Nautan
|7.
|Chanpatia
|8.
|Bettiah
|9.
|Sikta
|10.
|Raxaul
|11.
|Sugauli
|12.
|Narkatiya
|13.
|Harsidhi
|14.
|Govindganj
|15.
|Kesaria
|16.
|Kalyanpur
|17.
|Pipra
|18.
|Madhuban
|19.
|Motihari
|20.
|Chiraia
|21.
|Dhaka
|22.
|Sheohar
|23.
|Riga
|24.
|Bathnaha
|25.
|Parihar
|26.
|Sursand
|27.
|Bajpatti
|28.
|Sitamarhi
|29.
|Runnisaidpur
|30.
|Belsand
|31.
|Harlakhi
|32.
|Benipatti
|33.
|Khajauli
|34.
|Babubarhi
|35.
|Bisfi
|36.
|Madhubani
|37.
|Rajnagar
|38.
|Jhanjharpur
|39.
|Phulparas
|40.
|Laukaha
|41.
|Nirmali
|42.
|Pipra
|43.
|Supaul
|44.
|Triveniganj
|45.
|Chhatapur
|46.
|Narpatganj
|47.
|Raniganj
|48.
|Forbesganj
|49.
|Araria
|50.
|Jokihat
|51.
|Sikti
|52.
|Bahadurganj
|Mohd Tauseef Alam
|AIMIM
|53.
|Thakurganj
|54.
|Kishanganj
|55.
|Kochadhaman
|56.
|Amour
|Akhtarul Iman
|AIMIM
|57.
|Baisi
|58.
|Kasba
|59.
|Banmankhi
|60.
|Rupauli
|61.
|Dhamdaha
|62.
|Purnia
|63.
|Katihar
|Tarkishore Prasad
|BJP
|64.
|Kadwa
|65.
|Balrampur
|66.
|Pranpur
|67.
|Manihari
|68.
|Barari
|69.
|Korha
|70.
|Alamnagar
|71.
|Bihariganj
|72.
|Singheshwar
|73.
|Madhepura
|74.
|Sonbarsha
|75.
|Saharsa
|76.
|Simri Bakhtiarpur
|77.
|Mahishi
|78.
|Kusheshwar Asthan
|79.
|Gaura Bauram
|80.
|Benipur
|81.
|Alinagar
|Maithili Thakur
|BJP
|82.
|Darbhanga Rural
|83.
|Darbhanga
|84.
|Hayaghat
|85.
|Bahadurpur
|86.
|Keoti
|87.
|Jale
|88.
|Gaighat
|89.
|Aurai
|90.
|Minapur
|91.
|Bochahan
|92.
|Sakra
|93.
|Kurhani
|94.
|Muzaffarpur
|95.
|Kanti
|96.
|Baruraj
|97.
|Paroo
|98.
|Sahebganj
|99.
|Baikunthpur
|100.
|Barauli
|101.
|Gopalganj
|102.
|Kuchaikote
|103.
|Bhore
|104.
|Hathua
|105.
|Siwan
|106.
|Ziradei
|107.
|Darauli
|108.
|Raghunathpur
|109.
|Daraunda
|110.
|Barharia
|111.
|Goriakothi
|112.
|Maharajganj
|113.
|Ekma
|114.
|Manjhi
|115.
|Baniapur
|116.
|Taraiya
|117.
|Marhaura
|118.
|Chapra
|119.
|Garkha
|120.
|Amnour
|121.
|Parsa
|122.
|Sonpur
|123.
|Hajipur
|124.
|Lalganj
|Shivani Shukla
|RJD
|125.
|Vaishali
|126.
|Mahua
|Tej Pratap Yadav
|JJD
|127.
|Raja Pakar
|128.
|Raghopur
|129.
|Mahnar
|130.
|Patepur
|131.
|Kalyanpur
|132.
|Warisnagar
|133.
|Samastipur
|134.
|Ujiarpur
|135.
|Morwa
|136.
|Sarairanjan
|137.
|Mohiuddinnagar
|138.
|Bibhutipur
|139.
|Rosera
|140.
|Hasanpur
|141.
|Cheria-Bariarpur
|142.
|Bachhwara
|143.
|Teghra
|144.
|Matihani
|145.
|Sahebpur Kamal
|146.
|Begusarai
|147.
|Bakhri
|148.
|Alauli
|149.
|Khagaria
|150.
|Beldaur
|151.
|Parbatta
|152.
|Bihpur
|153.
|Gopalpur
|154.
|Pirpainti
|155.
|Kahalgaon
|156.
|Bhagalpur
|157.
|Sultanganj
|158.
|Nathnagar
|159.
|Amarpur
|160.
|Dhoraiya
|161.
|Banka
|162.
|Katoria
|163.
|Belhar
|164.
|Tarapur
|Samrat Choudhary
|BJP
|165.
|Munger
|166.
|Jamalpur
|167.
|Surajgarha
|168.
|Lakhisarai
|Vijay Kumar Sinha
|BJP
|169.
|Sheikhpura
|170.
|Barbigha
|171.
|Asthawan
|172.
|Bihar Sharif
|173.
|Rajgir
|174.
|Islampur
|175.
|Hilsa
|176.
|Nalanda
|177.
|Harnaut
|178.
|Mokama
|Anant Kumar Singh
|JDU
|179.
|Barh
|180.
|Bakhtiarpur
|181.
|Digha
|182.
|Bankipur
|183.
|Kumhrar
|184.
|Patna Sahib
|185.
|Fatuha
|186.
|Danapur
|187.
|Maner
|188.
|Phulwari
|189.
|Masaurhi
|190.
|Paliganj
|191.
|Bikram
|192.
|Sandesh
|193.
|Barhara
|194.
|Arrah
|195.
|Agiaon
|196.
|Tarari
|197.
|Jagdishpur
|198.
|Shahpur
|199.
|Brahampur
|200.
|Buxar
|201.
|Dumraon
|202.
|Rajpur
|203.
|Ramgarh
|204.
|Mohania
|205.
|Bhabua
|206.
|Chainpur
|207.
|Chenari
|208.
|Sasaram
|209.
|Kargahar
|210.
|Dinara
|211.
|Nokha
|212.
|Dehri
|213.
|Karakat
|214.
|Arwal
|215.
|Kurtha
|216.
|Jehanabad
|217.
|Ghosi
|218.
|Makhdumpur
|219.
|Goh
|220.
|Obra
|221.
|Nabinagar
|222.
|Kutumba
|223.
|Aurangabad
|224.
|Rafiganj
|225.
|Gurua
|226.
|Sherghati
|227.
|Imamganj
|228.
|Barachatti
|229.
|Bodh Gaya
|230.
|Gaya Town
|231.
|Tikari
|232.
|Belaganj
|233.
|Atri
|234.
|Wazirganj
|235.
|Rajauli
|236.
|Hisua
|237.
|Nawada
|238.
|Gobindpur
|239.
|Warsaliganj
|240.
|Sikandra
|241.
|Jamui
|242.
|Jhajha
|243.
|Chakai