  Bihar Assembly Election Results 2025 LIVE: Complete list of constituency-wise leading candidates and parties

Bihar Assembly Election Results 2025 LIVE: Samrat Choudhary (BJP) from Tarapur, Anant Kumar Singh (JDU) from Mokama, Maithili Thakur (BJP) from Alinagar, and Tej Pratap Yadav (JJD) from Mahua are leading in initial trends.

RJD leader Tejashwi Yadav, Bihar Deputy CM Samrat Choudhary, JJD leader Tej Pratap Yadav, BJP leader Vijay Kumar Sinha and JDU's Anant Kumar Singh.
RJD leader Tejashwi Yadav, Bihar Deputy CM Samrat Choudhary, JJD leader Tej Pratap Yadav, BJP leader Vijay Kumar Sinha and JDU's Anant Kumar Singh.
Patna:

The counting of votes for the Assembly elections in Bihar is underway. The National Democratic Alliance (NDA) is leading in 42 seats, while the Mahagathbandhan is far behind with 20 in early trends till 8:25 am. Samrat Choudhary (BJP) from Tarapur, Anant Kumar Singh (JDU) from Mokama, Maithili Thakur (BJP) from Alinagar, and Tej Pratap Yadav (JJD) from Mahua are leading in initial trends. The Assembly elections in Bihar were held in two phases on November 6 and November 11. There are 243 Assembly seats in Bihar. 38 seats are reserved for Scheduled Castes (SCs), and only two seats are reserved for Scheduled Tribes (STs) in the state Assembly. The term of the present Bihar Assembly is from November 23, 2020, to November 11, 2025. The total number of electors in Bihar as per electoral rolls is 7,43,55,976, including 1,63,619 service voters. The vote counting for bypolls in Rajasthan, Punjab, Telangana, Jharkhand, Mizoram, Odisha, and Jammu and Kashmir is taking place simultaneously with Bihar.

The Rashtriya Janata Dal (RJD), the Bharatiya Janata Party (BJP), the Janata Dal United (JDU) and the Congress party are the important parties in Bihar. The BJP is contesting elections in an alliance with the Nitish Kumar-led Janata Dal United (JDU), Chirag Paswan's Lok Janshakti Party (Ram Vilas), the Upendra Kushwaha-led Rashtriya Lok Morcha (RLM) and Jitan Ram Manjhi's Hindustani Awam Morcha (HAM), while the RJD is contesting elections with the Congress, Mukesh Sahani's Vikassheel Insaan Party (VIP) and Left parties. According to the Election Commission of India (ECI), Bihar saw a record turnout this time, with 67.13% of voters using their franchise. The voter turnout in the Bihar Assembly elections witnessed an encouraging rise, with 65.08% of voters casting their ballots in the first phase, followed by around 69.20% turnout in the second phase.

Key candidates in Bihar

Former Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav (RJD) from Raghopur, Deputy Chief Minister Samrat Choudhary (BJP) from Tarapur, Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha (BJP) from Lakhisarai, Vijay Kumar Chaudhary (JDU) from Sarairanjan, Ram Kripal Yadav (BJP) from Danapur, Anant Kumar Singh (JDU) from Mokama, Nitin Nabin (BJP) from Bankipur, and Shyam Rajak (JDU) from Phulwari are some of the key candidates in the Bihar Assembly polls.

Key constituencies in Bihar

Raghopur, Tarapur, Mahua, Lakhisarai, Bettiah, Mokama, Kutumba, Gaya Town, Sasaram, Govindganj, Danapur, Chapra, Sarairanjan, Imamganj, Begusarai, Jamui, Madhubani, Amour and Phulwari are some of the key Assembly constituencies in Bihar.

Here is the complete list of constituency-wise leading candidates and parties in Bihar for the Assembly Elections 2025:

Assembly Election 2025 Results: Complete List of Leading Candidates and Parties in Bihar
S. Number Constituency Name Leading Candidate Leading Party
1. Valmiki Nagar    
2. Ramnagar    
3. Narkatiaganj    
4. Bagaha    
5. Lauriya    
6. Nautan    
7. Chanpatia    
8. Bettiah    
9. Sikta    
10. Raxaul    
11. Sugauli    
12. Narkatiya    
13. Harsidhi    
14. Govindganj    
15. Kesaria    
16. Kalyanpur    
17. Pipra    
18. Madhuban    
19. Motihari    
20. Chiraia    
21. Dhaka    
22. Sheohar    
23. Riga    
24. Bathnaha    
25. Parihar    
26. Sursand    
27. Bajpatti    
28. Sitamarhi    
29. Runnisaidpur    
30. Belsand    
31. Harlakhi    
32. Benipatti    
33. Khajauli    
34. Babubarhi    
35. Bisfi    
36. Madhubani    
37. Rajnagar    
38. Jhanjharpur    
39. Phulparas    
40. Laukaha    
41. Nirmali    
42. Pipra    
43. Supaul    
44. Triveniganj    
45. Chhatapur    
46. Narpatganj    
47. Raniganj    
48. Forbesganj    
49. Araria    
50. Jokihat    
51. Sikti    
52. Bahadurganj Mohd Tauseef Alam AIMIM
53. Thakurganj    
54. Kishanganj    
55. Kochadhaman    
56. Amour Akhtarul Iman AIMIM
57. Baisi    
58. Kasba    
59. Banmankhi    
60. Rupauli    
61. Dhamdaha    
62. Purnia    
63. Katihar Tarkishore Prasad BJP
64. Kadwa    
65. Balrampur    
66. Pranpur    
67. Manihari    
68. Barari    
69. Korha    
70. Alamnagar    
71. Bihariganj    
72. Singheshwar    
73. Madhepura    
74. Sonbarsha    
75. Saharsa    
76. Simri Bakhtiarpur    
77. Mahishi    
78. Kusheshwar Asthan    
79. Gaura Bauram    
80. Benipur    
81. Alinagar Maithili Thakur BJP
82. Darbhanga Rural    
83. Darbhanga    
84. Hayaghat    
85. Bahadurpur    
86. Keoti    
87. Jale    
88. Gaighat    
89. Aurai    
90. Minapur    
91. Bochahan    
92. Sakra    
93. Kurhani    
94. Muzaffarpur    
95. Kanti    
96. Baruraj    
97. Paroo    
98. Sahebganj    
99. Baikunthpur    
100. Barauli    
101. Gopalganj    
102. Kuchaikote    
103. Bhore    
104. Hathua    
105. Siwan    
106. Ziradei    
107. Darauli    
108. Raghunathpur    
109. Daraunda    
110. Barharia    
111. Goriakothi    
112. Maharajganj    
113. Ekma    
114. Manjhi    
115. Baniapur    
116. Taraiya    
117. Marhaura    
118. Chapra    
119. Garkha    
120. Amnour    
121. Parsa    
122. Sonpur    
123. Hajipur    
124. Lalganj Shivani Shukla RJD
125. Vaishali    
126. Mahua Tej Pratap Yadav JJD
127. Raja Pakar    
128. Raghopur    
129. Mahnar    
130. Patepur    
131. Kalyanpur    
132. Warisnagar    
133. Samastipur    
134. Ujiarpur    
135. Morwa    
136. Sarairanjan    
137. Mohiuddinnagar    
138. Bibhutipur    
139. Rosera    
140. Hasanpur    
141. Cheria-Bariarpur    
142. Bachhwara    
143. Teghra    
144. Matihani    
145. Sahebpur Kamal    
146. Begusarai    
147. Bakhri    
148. Alauli    
149. Khagaria    
150. Beldaur    
151. Parbatta    
152. Bihpur    
153. Gopalpur    
154. Pirpainti    
155. Kahalgaon    
156. Bhagalpur    
157. Sultanganj    
158. Nathnagar    
159. Amarpur    
160. Dhoraiya    
161. Banka    
162. Katoria    
163. Belhar    
164. Tarapur Samrat Choudhary BJP
165. Munger    
166. Jamalpur    
167. Surajgarha    
168. Lakhisarai Vijay Kumar Sinha BJP
169. Sheikhpura    
170. Barbigha    
171. Asthawan    
172. Bihar Sharif    
173. Rajgir    
174. Islampur    
175. Hilsa    
176. Nalanda    
177. Harnaut    
178. Mokama Anant Kumar Singh JDU
179. Barh    
180. Bakhtiarpur    
181. Digha    
182. Bankipur    
183. Kumhrar    
184. Patna Sahib    
185. Fatuha    
186. Danapur    
187. Maner    
188. Phulwari    
189. Masaurhi    
190. Paliganj    
191. Bikram    
192. Sandesh    
193. Barhara    
194. Arrah    
195. Agiaon    
196. Tarari    
197. Jagdishpur    
198. Shahpur    
199. Brahampur    
200. Buxar    
201. Dumraon    
202. Rajpur    
203. Ramgarh    
204. Mohania    
205. Bhabua    
206. Chainpur    
207. Chenari    
208. Sasaram    
209. Kargahar    
210. Dinara    
211. Nokha    
212. Dehri    
213. Karakat    
214. Arwal    
215. Kurtha    
216. Jehanabad    
217. Ghosi    
218. Makhdumpur    
219. Goh    
220. Obra    
221. Nabinagar    
222. Kutumba    
223. Aurangabad    
224. Rafiganj    
225. Gurua    
226. Sherghati    
227. Imamganj    
228. Barachatti    
229. Bodh Gaya    
230. Gaya Town    
231. Tikari    
232. Belaganj    
233. Atri    
234. Wazirganj    
235. Rajauli    
236. Hisua    
237. Nawada    
238. Gobindpur    
239. Warsaliganj    
240. Sikandra    
241. Jamui    
242. Jhajha    
243. Chakai    
Bihar Assembly Election Results 2025 – Watch the fastest coverage, only on India TV.
