- Aaj Ki Baat: Why there has been a change in India-China relationship ?
Aaj Ki Baat
Updated on:
Aaj Ki Baat: Why there has been a change in India-China relationship ?
आज भारत चीन के रिश्तों में बड़ा बदलाव दिखा....चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने....सरहद पर शान्ति बनाए रखने...और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की प्रतिबद्धता जताई है....चीन ने भी ये भी कहा है कि वो भारत को रेयर अर्थ मैटल्स....फर्टिलाइजर्स...और टनल बोरिंग मशीन्स की सप्लाई वक्त पर करेगा....
