WPL 2026: Full squads of all five teams after mega auction The mega auction ahead of the fourth edition of the Women's Premier League took place today. All five teams built their squads from scratch after being allowed to retain only a limited number of players. Here's how all five squads stack up after the mega auction.

New Delhi:

The mega auction for the fourth edition of the Women's Premier League (WPL) took place today in New Delhi as five franchises splurged a massive amount over several players. All teams built their squads from scratch after being allowed to retain only a limited number of players. Deepti Sharma was the most expensive player at the event as the UP Warriors shelled out Rs 3.2 crore for her, even as Amelia Kerr was next, having received Rs 3 crore from Mumbai Indians.

Here's how all five teams are stacked up for WPL 2026:

Delhi Capitals: Shafali Verma, Annabel Sutherland, Jemimah Rodrigues, Marizanne Kapp, Shree Charani, Chinelle Henry, Laura Wolvaardt, Niki Prasad, Sneh Rana, Taniya Bhatia, Lizelle Lee, Deeya Yadav, Mamatha Madiwala, Nandani Sharma, Lucy Hamilton, Minnu Mani

Gujarat Giants: Ashleigh Gardner, Beth Mooney, Sophie Devine, Georgia Wareham, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Renuka Singh, Yastika Bhatia, Anushka Sharma, Tanuja Kanwar, Kanika Ahuja, Titas Sadhu, Happy Kumari, Kim Garth, Shivani Singh, Danielle Wyatt-Hodge, Rajeshwari Gayakwad, Ayushi Soni

Mumbai Indians: Nat Sciver-Brunt, Amelia Kerr, Harmanpreet Kaur, Hayley Matthews, Amanjot Kaur, Sajeevan Sajana, Shabnim Ismail, Gunalan Kullkarni, Nicola Carey, Sanskriti Gupta, Rahil Firdous, Poonam Khemnar, Triveni Vasistha, Nalla Reddy, Saika Ishaque, Milly Illingworth

Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana, Richa Ghosh, Ellyse Perry, Lauren Bell, Pooja Vastrakar, Arundhati Reddy, Radha Yadav, Nadine de Klerk, Shreyanka Patil, Georgia Voll, Linsey Smith, Prema Rawat, Gautami Naik, Prathyoosha Kumar, Dayalan Hemalatha

UP Warriorz: Deepti Sharma, Shikha Pandey, Meg Lanning, Phoebe Litchfield, Asha Sobhana, Sophie Ecclestone, Deandra Dottin, Kiran Navgire, Kranti Gaud, Shweta Sehrawat, Harleen Deol, Chloe Tryon, Suman Meena, Simran Shaikh, G Trisha, Pratika Rawal

More to follow...