PSL 2026: Where to watch Pakistan Super League on TV and stream online in India? Check full squads

The Pakistan Super League (PSL) 2026 is set to begin on March 26 with defending champions Lahore Qalandars taking on the new franchise Hyderabad Kingsmen. Under the leadership of Shaheen Afridi, the Qalandars have been one of the most consistent sides in the tournament and are once again the title contenders. Hyderabad, on the other hand, have appointed Marnus Labuschagne as the new captain, who is no longer considered in the Australia T20I squad.
The squad features the likes of Saim Ayub, Maheesh Theekshana, Glenn Maxwell and Riley Meredith, among others, which makes them a dangerous opponent. Notably, the Gaddafi Stadium in Lahore will host the opening match of the competition, which will see a total of 44 matches being played in the group stage, followed by the playoffs.
Meanwhile, the upcoming edition has also undergone significant restructuring. Matches will be limited to just two venues, Gaddafi Stadium and National Bank Stadium in Karachi, namely, due to the fuel crisis in Pakistan. The Pakistan Cricket Board (PCB) has already announced that the tournament will be played behind closed doors and the opening ceremony has also been scrapped.
Pakistan Super League 2026 squads
Rawalpindiz: Mohammad Rizwan (c), Sam Billings, Jalat Khan, Yasir Khan, Naseem Shah, Rishad Hossain, Daryl Mitchell, Mohammad Amir, Abdullah Fazal, Amad Butt, Dian Forrestor, Laurie Evans, Asif Afridi, Kamran Ghulam, Fawad Ali, Mohammad Amir Khan, Shahzaib Khan, Cole McConchie, Saad Masood.
Multan Sultans: Ashton Turner (c), Mohammad Nawaz, Shehzad Gul, Faisal Akram, Imran Randhawa, Arafat Minhas, Sahibzada Farhan, Steve Smith, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Shan Masood, Momin Qamar, Muhammad Awais Zafar, Muhammad Shahzad, Arshad Iqbal, Mohammad Wasim Jnr, Muhammad Ismail, Atizaz Habib Khan.
Karachi Kings: David Warner (c), Hasan Ali, Mohammad Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan, Haroon Arshad, Salman Ali Agha, Shahid Aziz, Mir Hamza, Adam Zampa, Mohammad Hamza Sohail, Aqib Ilyas, Khuzaima Bin Tanveer, Reeza Hendricks, Muhammad Waseem, Ihsanullah, Rizwanullah.
Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem, Mustafizur Rahman, Asif Ali, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah, Mohammad Farooq, Daniel Sams, Parvez Hussain Emon, Hussain Talat, Tayyab Tahir, Dunith Wellalage, Rubin Hermann, Maaz Khan, Shahab Khan, Gudakesh Motie.
Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Sufyan Moqim, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Khalid Usman, Mohammad Haris, Abdul Subhan, James Vince, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Mirza Tahir Baig, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousuf, Shoriful Islam, Tanzid Hasan Tamim, Brian Bennett.
Hyderabad Kingsmen: Marnus Labuschagne (c), Usman Khan, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Saim Ayub, Mohammad Ali, Saad Ali, Kusal Perera, Muhammad Irfan Khan, Hassan Khan, Shayan Jahangir, Glenn Maxwell, Hammad Azam, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Asif Mehmood, Hunain Shah, Rizwan Mehmood, Tayyab Arif, Ahmed Hussain, Maheesh Theekshana.
Islamabad United: Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Max Bryant, Mark Chapman, Nisar Ahmed, Mir Hamza Sajjad, Sameen Gul, Sameer Minhas, Imad Wasim, Richard Gleeson, Haider Ali, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Mohammad Salman Mirza.
Quetta Gladiators: Saud Shakeel (c), Usman Tariq, Hasan Nawaz, Shamyl Hussain, Alzarri Joseph, Rilee Rossouw, Ahmed Daniyal, Abrar Ahmed, Jahanzaib Sultan, Jahandad Khan, Khawaja Mohammad Nafay, Wasim Akram Jnr, Khan Zeb, Bismillah Khan, Saqib Khan, Ahsan Ali, Brett Hampton, Sam Harper, Bevon Jacobs, Ben McDermott, Tom Curran, Khalil Ahmed.
PSL 2026 Broadcasting details
The Pakistan Super League (PSL) 2026 won’t be broadcast live on TV in India. This year, it won’t even be streamed online for Indian viewers.
