Prime Minister Narendra Modi concluded his two-day visit to Japan and left for China to attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit on August 30 in Tianjin. Earlier in the day, he visited a semiconductor plant in Sendai, located in the Miyagi prefecture of Japan. During his visit, PM Modi called for deeper collaborations between Japanese governors and Indian state governments in areas such as manufacturing, infrastructure, innovation, start-ups, and small businesses. In China, PM Modi is set to participate in the SCO summit on August 31 and September 1.