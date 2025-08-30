Advertisement
  PM Modi arrives in China, first visit in 7 years; SCO Summit and key talks with Xi, Putin scheduled

PM Modi in China: PM Modi wrapped up his Japan visit, urging stronger India-Japan collaboration, and left for China to attend the SCO summit amid heightened India-US tensions.

New Delhi:

Prime Minister Narendra Modi concluded his two-day visit to Japan and left for China to attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit on August 30 in Tianjin. Earlier in the day, he visited a semiconductor plant in Sendai, located in the Miyagi prefecture of Japan. During his visit, PM Modi called for deeper collaborations between Japanese governors and Indian state governments in areas such as manufacturing, infrastructure, innovation, start-ups, and small businesses. In China, PM Modi is set to participate in the SCO summit on August 31 and September 1.

 

Live updates :PM Modi in China

  • 4:57 PM (IST)Aug 30, 2025
    Posted by Isha Bhandari

    'Looking forward to deliberations at SCO Summit': PM Modi

    PM Modi arrived in China's Tianjin on Saturday. Upon reaching, he posted, "Landed in Tianjin, China. Looking forward to deliberations at the SCO Summit and meeting various world leaders." 

  • 4:26 PM (IST)Aug 30, 2025
    Posted by Isha Bhandari

    PM Modi receives warm welcome in China's Tianjin

    Prime Minister Narendra Modi arrived in Tianjin, China, to a warm welcome as he kicked off his official visit to attend the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit. This marks PM Modi’s first visit to China in seven years. 

     

  • 4:08 PM (IST)Aug 30, 2025
    Posted by Isha Bhandari

    PM Modi lands in China to attend SCO Summit

    Wrapping up his Japan visit, PM Modi is landing in China to attend the SCO summit amid heightened India-US tensions. 

  • 4:05 PM (IST)Aug 30, 2025
    Posted by Isha Bhandari

    PM Modi arrives in China, talks planned with Jinping & Putin

    Soon after the Japan visit, PM Modi arrived in China. SCO meet, talks with Xi Jinping and Putin are on the agenda. 

     

  • 4:03 PM (IST)Aug 30, 2025
    Posted by Isha Bhandari

    PM lands in Tianjin, to hold meets with Xi Jinping, Putin

    Prime Minister Narendra Modi arrived in China's Tianjin. SCO meet, talks with Xi Jinping and Putin on agenda. 

     

  • 3:59 PM (IST)Aug 30, 2025
    Posted by Isha Bhandari

    PM Modi to land in China shortly

    Soon after concluding his two-day Japan visit, Prime Minister Narendra Modi is en route to China’s Tianjin to attend the Shanghai Cooperation Organsation (SCO) summit. 

     

