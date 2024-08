Gujarat rains: 75 trains cancelled amid severe waterlogging in Vadodara division | Complete list

Follow us on Image Source : PTI/FILE Representative Image

As rains continue to wreak havoc in Gujarat, several areas got flooded, disrupting normal life. Private and public transport, including buses and trains, have been severely affected by incessant rains. The railway tracks in several areas were completely inundated leading to the cancellation of trains. Due to the severe waterlogging in the Vadodara division, the railway has cancelled 75 short and long-distance trains. It has also diverted 2 trains while 4 trains have been short-terminated and two short-originated. Here is the complete list of cancelled, diverted and short-terminated trains.

Diverted trains

19320-Indore – Veraval Mahamana Exp on June 27, 2024, has been diverted and will pass via Godhra – Vadodara – Geratpur 20823-Puri – Ajmer SF Exp June 26, 2024, has been diverted and will pass via Paldhi – Bhusaval – Khandwa – Sant Hirdaram Nagar – Ratlam – Chanderiya

Short-terminated, short-originated trains

20946 Hazrat Nizamuddin – Ekta Nagar Sampark Kranti Exp (started on June 27, 2024) short-terminated at Vadodara 19484 Barauni – Ahmedabad Exp (started on June 26 2024) short-terminated at Udhna 12994 Puri – Gandhidham Weekly SF Exp (started on 26.08.2024) short-terminated at Udhna 09164 Alirajpur – Pratapnagar Passenger Spl short-terminated at Dabhoi 09181 Pratapnagar – Alirajpur Passenger Spl to short originate from Dabhoi 09163 Pratapnagar – Chhota Udepur Passenger Spl to short originate from Dabhoi

Cancelled trains

12934/12933 Ahmedabad – Mumbai Central – Ahmedabad Karnavati Exp 09316 Ahmedabad – Vadodara MEMU Special 82902/82901 Ahmedabad – Mumbai Central – Ahmedabad Tejas Express 22962/22961 Ahmedabad – Mumbai Central – Ahmedabad 12009/12010 Mumbai Central – Ahmedabad – Mumbai Shatabdi Express 19015 Dadar – Porbandar Saurashtra Express 22954 Ahmedabad – Mumbai Central Gujarat SF Express 20947/20950 Ahmedabad – Ekta Nagar – Ahmedabad Jan Shatabdi Exp 09399 Anand – Ahmedabad MEMU Spl 09328 Ahmedabad – Vadodara MEMU 09391 Vadodara – Godhra MEMU 19036 Ahmedabad – Vadodara InterCity Exp 09495/09496 Vadodara – Ahmedabad – Vadodara Passenger Spl 09392 Godhra – Vadodara MEMU Spl 09273 Vadodara – Ahmedabad MEMU Spl 09312 Ahmedabad – Vadodara MEMU Spl 09327 Vadodara – Ahmedabad MEMU Spl 09311 Vadodara – Ahmedabad MEMU Spl 09400 Ahmedabad – Anand MEMU Spl 09318 Anand – Vadodara MEMU Spl 09300 Anand – Bharuch MEMU Spl 09315 Vadodara – Ahmedabad MEMU Spl 09274 Ahmedabad – Anand MEMU Spl 09280 Mathura – Bayana MEMU Spl 09277 Bayana – Yamuna Bridge Agra MEMU Spl 09278 Yamuna Bridge Agra – Bayana MEMU Spl 09279 Bayana – Mathura MEMU Spl 19103 Ratlam – Kota 19109 Kota – Mathura 09161 Valsad – Vadodara Express Spl 09162 Valsad – Vadodara Express Spl 22953 Mumbai Central – Ahmedabad Gujarat SF Exp 09079 Surat – Vadodara MEMU Spl 09155 Surat – Vadodara MEMU Spl 19033 Valsad – Ahmedabad Gujarat Queen 20959 Valsad – Vadnagar Intercity SF Exp 12929 Valsad – Vadodara InterCity SF Exp 09393 Anand – Godhra MEMU Spl 09396 Godhra – Anand MEMU Spl 09395 Anand – Godhra MEMU Spl 09349 Anand – Godhra MEMU Spl 09282 Godhra – Vadodara MEMU Spl 09133 Anand – Godhra MEMU Spl 09134 Godhra – Anand MEMU Spl 09350 Dahod – Anand Memu Spl 09387 Anand – Dakor MEMU Spl 09388 Dakor – Anand MEMU Spl 09300 Anand – Bharuch MEMU Spl 09395 Anand – Godhra MEMU Spl 09394 Godhra – Anand MEMU Spl 09392 Godhra – Vadodara MEMU Spl 09320 Dahod – Vadodara MEMU Spl 09317 Vadodara – Dahod MEMU Spl 09105 Vadodara – Dahod MEMU Spl 09106 Dahod – Vadodara MEMU Spl 09156 Vadodara – Surat MEMU Spl 09152 Surat – Valsad MEMU Spl 09154 Valsad – Umargam Road MEMU Spl 09153 Umargam Road – Valsad MEMU Spl 09151 Valsad – Surat MEMU Spl 09155 Surat – Vadodara MEMU Spl 09080 Vadodara – Bharuch MEMU 09082 Bharuch – Surat MEMU 09088 Surat – Sanjan MEMU 09090 Sanjan – Virar 09299 Bharuch – Anand MEMU Spl of 29.08.2024 22929 / 22930 Dahanu Road – Vadodara – Dahanu Road SF Exp 09182 Chhota Udepur – Pratapnagar Passenger Spl 09355 Pratapnagar – Chhota Udepur DEMU Spl 09170 Pratapnagar – Ekta Nagar Spl 09108 Ekta Nagar – Pratapnagar MEMU Spl 09109 Pratapnagar – Ekta Nagar MEMU Spl 09110 Ekta Nagar – Pratapnagar MEMU Spl 09113 Pratapnagar – Ekta Nagar MEMU Spl 09114 Ekta Nagar – Pratapnagar MEMU Spl

