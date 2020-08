MHA says Amit Shah has not undergone a COVID-19 test so far

Image Source : PTI Amit Shah tests negative for coronavirus

Union Home Minister Amit Shah has not undergone a COVID-19 test today, MHA sources have confirmed. Earlier, BJP MP Manoj Tiwari tweeted that Amit Shah had tested negative for coronavirus. tested negative for coronavirus.

Amit Shah had tweeted about his test being positive at 4:43 pm on August 3.

कोरोना के शुरूआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है परन्तु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आयें हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं। — Amit Shah (@AmitShah) August 2, 2020

