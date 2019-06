Mayawati likely to skip PM Narendra Modi's meeting on One Nation One Election

BSP CHIEF Mayawati

BSP Chief Mayawati has joined the growing list of prominent leaders not attending PM Modi's One Nation One Election meeting.

In her tweets form her verified account, Mayawati said that 'One Nation One Election' is just an effort to distract people from real issues in the country.

She has mentioned poverty, inflation, unemployment and violence as the issues country needs to tackle.

Mayawati seemed to renew Opposition's attack on the use of EVMs to conduct elections in the country.

बैलेट पेपर के बजाए ईवीएम के माध्यम से चुनाव की सरकारी जिद से देश के लोकतंत्र व संविधान को असली खतरे का सामना है। ईवीएम के प्रति जनता का विश्वास चिन्ताजनक स्तर तक घट गया है। ऐसे में इस घातक समस्या पर विचार करने हेतु अगर आज की बैठक बुलाई गई होती तो मैं अवश्य ही उसमें शामिल होती। — Mayawati (@Mayawati) June 19, 2019

किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है और न ही चुनाव को कभी धन के व्यय-अपव्यय से तौलना उचित है। देश में ’एक देश, एक चुनाव’ की बात वास्तव में गरीबी, महंगाई, बेरोजबारी, बढ़ती हिंसा जैसी ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्याओं से ध्यान बांटने का प्रयास व छलावा मात्र है। — Mayawati (@Mayawati) June 19, 2019

