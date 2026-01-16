Solapur Municipal Corporation Results 2026: Complete list of ward and party-wise winners

The BJP and ally Shiv Sena are leading in Maharashtra Municipal Corporation elections as per latest trends and the counting of votes is underway. The final results will be declared by today evening. Earlier, exit polls have predicted a sweep for the ruling Mahayuti alliance in the elections to 29 municipal corporations held on Thursday.
In a significant political turn of events ahead of the elections, Uddhav and Raj Thackeray reunited last month even as rival NCP factions forged a local alliance in Pune and Pimpri-Chinchwad.
Elections to the 29 municipal corporations were held on January 15 after a gap of several years, with terms of most of them having ended between 2020 and 2023.
Of these, nine fall in the Mumbai Metropolitan Region (MMR), the most urbanised belt in India.
Voting took place in these municipal corporations: Mumbai, Chhatrapati Sambhajinagar, Navi Mumbai, Vasai-Virar, Kalyan-Dombivli, Kolhapur, Nagpur, Solapur, Amravati, Akola, Nashik, Pimpri-Chinchwad, Pune, Ulhasnagar, Thane, Chandrapur, Parbhani, Mira-Bhayandar, Nanded-Waghala, Panvel, Bhiwandi-Nizampur, Latur, Malegaon, Sangli-Miraj-Kupwad, Jalgaon, Ahilyanagar, Dhule, Jalna and Ichalkaranji.
Here is the complete list of winners of the Solapur Municipal Corporation:
|Ward no
|Winning candidate
|Political party
|Narayan Bansode
|BJP
|Kalpana Steward
|BJP
|Shalan Shinde
|BJP
|Kiran Deshmukh
|BJP
