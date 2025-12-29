Hindu festival calendar 2026: Month-wise dates for Holi, Diwali, Ekadashi and more

As the new year approaches, searches for the dates of this year's festivals are increasing. If you're interested in knowing the dates of fasts and festivals for 2026, you have come to the right place.
Here, in this article, we will tell you the dates for all Hindu festivals, including Holi, Diwali, Ekadashi, Pradosh Vrat, Mahashivratri, Gudi Padwa, Makar Sankranti, Chaitra Navratri, Basant Panchami, Dussehra, Sankashti Chaturthi, Ganesh Chaturthi, and Rakshabandhan, for 2026.
Hindu Calendar 2026: Month-wise list of fasts and festivals
January 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
January 1, Thursday - Pradosh fast (Shukla)
January 3, Saturday - Paush Purnima fast
January 6, Tuesday - Sankashti Chaturthi
January 13, Tuesday - Lohri
January 14, Wednesday - Shattila Ekadashi, Pongal, Uttarayan, Makar Sankranti
January 16, Friday – Pradosh Vrat (Krishna), Monthly Shivaratri
January 18, Sunday - Magha Amavasya
January 23, Friday - Basant Panchami, Saraswati Puja
January 29, Thursday - Jaya Ekadashi
January 30, Friday - Pradosh fast (Shukla)
February 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
February 1, Sunday - Magha Purnima fast
Thursday, February 5 - Sankashti Chaturthi
February 13, Friday - Vijaya Ekadashi, Kumbha Sankranti
February 14, Saturday - Pradosh Vrat (Krishna)
February 15, Sunday – Mahashivaratri, the monthly Shivaratri
February 17, Tuesday - Phalguna Amavasya
February 27, Friday - Amalaki Ekadashi
February 28, Saturday - Pradosh fast (Shukla)
March 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
March 3, Tuesday - Holika Dahan, Phalguna Purnima fast
March 4, Wednesday - Holi
March 6, Friday - Sankashti Chaturthi
March 15, Sunday - Papmochani Ekadashi, Pisces Sankranti
March 16, Monday - Pradosh Vrat (Krishna)
March 17, Tuesday - Monthly Shivaratri
March 19, Thursday - Chaitra Navratri, Ugadi, Ghatasthapana, Gudi Padwa
March 20, Friday - Cheti Chand
March 26, Thursday - Ram Navami
March 27, Friday - Chaitra Navratri Parana
March 29, Sunday - Kamada Ekadashi
March 30, Monday - Pradosh fast (Shukla)
April 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
April 2, Thursday - Hanuman Jayanti, Chaitra Purnima fast
April 5, Sunday - Sankashti Chaturthi
April 13, Monday - Varuthini Ekadashi
April 14, Tuesday - Aries Sankranti
April 15, Wednesday - Monthly Shivaratri, Pradosh Vrat (Krishna)
Friday, April 17 - Vaishakh Amavasya
Sunday, April 19 - Akshaya Tritiya
April 27, Monday - Mohini Ekadashi
April 28, Tuesday - Pradosh fast (Shukla)
May 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
May 1, Friday - Vaishakh Purnima fast
May 5, Tuesday - Sankashti Chaturthi
May 13, Wednesday - Apara Ekadashi
May 14, Thursday - Pradosh Vrat (Krishna)
May 15, Friday - Monthly Shivaratri, Taurus Sankranti
May 16, Saturday - Jyeshtha Amavasya
May 27, Wednesday - Padmini Ekadashi
May 28, Thursday - Pradosh fast (Shukla)
May 31, Sunday - Purnima Vrat
June 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
Wednesday, June 3 - Sankashti Chaturthi
June 11, Thursday - Param Ekadashi
June 12, Friday - Pradosh Vrat (Krishna)
June 13, Saturday - Monthly Shivaratri
June 15, Monday - New Moon, Gemini Sankranti
Thursday, June 25 - Nirjala Ekadashi
June 27, Saturday - Pradosh fast (Shukla)
June 29, Monday - Jyeshtha Purnima fast
July 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
Friday, July 3 - Sankashti Chaturthi
July 10, Friday - Yogini Ekadashi
July 12, Sunday - Monthly Shivaratri, Pradosh Vrat (Krishna)
Tuesday, July 14 - Ashadha Amavasya
Thursday, July 16 - Jagannath Rath Yatra, Cancer Sankranti
July 25, Saturday - Devshayani Ekadashi, Ashadhi Ekadashi
July 26, Sunday - Pradosh fast (Shukla)
July 29, Wednesday - Guru Purnima, Ashadha Purnima fast
August 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
August 2, Sunday - Sankashti Chaturthi
August 9, Sunday - Kamika Ekadashi
August 10, Monday - Pradosh Vrat (Krishna)
August 11, Tuesday - Monthly Shivaratri
August 12, Wednesday - Shravan Amavasya
August 15, Saturday - Hariyali Teej
August 17, Monday - Nag Panchami, Leo Sankranti
August 23, Sunday - Shravan Putrada Ekadashi
Tuesday, August 25 - Pradosh fast (Shukla)
August 26, Wednesday - Onam/Thiruvonam
August 28, Friday - Raksha Bandhan, Shravan Purnima fast
August 31, Monday - Sankashti Chaturthi, Kajari Teej
September 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
September 4, Friday - Janmashtami
September 7, Monday - Aja Ekadashi
September 8, Tuesday - Pradosh Vrat (Krishna)
September 9, Wednesday - Monthly Shivaratri
September 11, Friday - Bhadrapada Amavasya
September 14, Monday - Ganesh Chaturthi, Hartalika Teej
September 17, Thursday - Virgo Sankranti
September 22, Tuesday - Parivartini Ekadashi
September 24, Thursday - Pradosh fast (Shukla)
September 25, Friday - Anant Chaturdashi
September 26, Saturday - Bhadrapada Purnima fast
September 29, Tuesday - Sankashti Chaturthi
October 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
October 6, Tuesday - Indira Ekadashi
October 8, Thursday - Monthly Shivaratri, Pradosh Vrat (Krishna)
October 10, Saturday - Ashwin Amavasya
October 11, Sunday - Sharad Navratri, Ghatasthapana
October 16, Friday - Kalparambha
October 17, Saturday - Navpatrika Puja, Libra Sankranti
October 19, Monday - Durga Maha Navami Puja, Durga Maha Ashtami Puja
October 20, Tuesday - Dussehra, Sharad Navratri Parana
October 21, Wednesday - Durga Visarjan
October 22, Thursday - Papankusha Ekadashi
October 23, Friday - Pradosh Vrat (Shukla)
October 26, Monday - Ashwin Purnima fast
October 29, Thursday - Sankashti Chaturthi, Karva Chauth
November 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
November 5, Thursday - Rama Ekadashi
November 6, Friday - Dhanteras, Pradosh Vrat (Krishna)
November 7, Saturday - Monthly Shivaratri
November 8, Sunday - Diwali, Naraka Chaturdashi
November 9, Monday - Kartik Amavasya
Tuesday, November 10 - Govardhan Puja
November 11, Wednesday - Bhai Dooj
November 15, Sunday - Chhath Puja
November 16, Monday - Scorpio Sankranti
November 20, Friday - Devutthana Ekadashi
November 22, Sunday - Pradosh fast (Shukla)
Tuesday, November 24 - Kartik Purnima fast
November 27, Friday - Sankashti Chaturthi
December 2026 Hindu calendar: Festivals and vrat dates
December 4, Friday - Utpanna Ekadashi
December 6, Sunday - Pradosh Vrat (Krishna)
December 7, Monday - Monthly Shivaratri
December 8, Tuesday - Margashirsha Amavasya
December 16, Wednesday - Sagittarius Sankranti
December 20, Sunday - Mokshada Ekadashi
December 21, Monday - Pradosh fast (Shukla)
December 23, Wednesday - Margashirsha Purnima fast
December 26, Saturday - Sankashti Chaturthi