Moving into a new house in 2025? These are the luckiest Griha Pravesh dates

Griha Pravesh muhurat for November and December 2025 includes several auspicious days. Performing the housewarming during these periods is believed to bring peace, prosperity, and positive energy into your new home.

Every activity, including marriage, engagement, naming, shaving, and housewarming, is said to require finding an auspicious time. It is stated that undertakings without an opportune moment either encounter difficulties or fail. In a similar vein, knowing when to move into a new house is essential. Because it brings peace, prosperity, and pleasant energy into the home, housewarming (Griha Pravesh) is done during an auspicious season.

Entering a house during an auspicious hour is believed by some religions to eliminate Vastu faults, release negative energy, and bring pleasure and wealth to the household. The year 2025 is coming to a close in just two months. Therefore, let us inform you of the fortunate housewarming times for November and December if you intend to move into a new residence next month.

Auspicious Griha Pravesh dates and times for November 2025

November 3: Auspicious time

November 6: Auspicious time

November 7: Auspicious time

November 8: Auspicious time

November 14: 9:20 pm to 6:44 am (November 15)

November 15: 6:44 am to 11:34 pm

November 24: 9:53 pm to November 25, 6:52 am

November 29: 2:22 am to November 30, 6:56 am

Griha Pravesh muhurat dates and timings for December 2025

December 1 (Monday): 6:56 am to 7:01 pm

December 5 (Friday): 6:59 am to 7:00 am (December 6)

December 6 (Saturday): 7:00 am to 8:48 am

Rahu Kaal and Bhadra should be taken into account while determining the best time to do Griha Prabesh, and one should only move into a new residence during a fortunate period. Housewarming is forbidden on Tuesdays and Sundays due to religious beliefs.

