Advertisement
  1. News
  2. Lifestyle
  3. Spirituality
  4. Diwali 2025: City-wise Lakshmi puja muhurat across India

Diwali 2025: City-wise Lakshmi puja muhurat across India

Looking to perform Lakshmi Puja at the right time this Diwali? Here's the complete city-wise list of Shubh Muhurat for Diwali 2025. From Delhi to Mumbai, Kolkata to Bangalore, find the exact puja timing based on Pradosh Kaal and Vrishabha Lagna.

City-wise Lakshmi puja muhurat on Diwali 2025.
City-wise Lakshmi puja muhurat on Diwali 2025. Image Source : Freepik
Written By: India TV Lifestyle Desk
Published: , Updated:
New Delhi:

The Hindu calendar indicates that October 20, 2025, is the date of this year's celebration of the auspicious festival of Diwali, also known as Deepawali.  During this auspicious time, devotees worship Lord Ganesha and Goddess Lakshmi ritualistically.  They then use diyas to adorn their homes. 

Lakshmi Puja is thought to be most effective during Pradosh Kaal.  But during Nishita Kaal, some people also do Diwali Puja. Let us know the auspicious time for Diwali Puja this year.

Diwali Lakshmi Pujan Muhurat 2025

  • Diwali Lakshmi Pujan Muhurat 2025: 07:08 PM to 08:18 PM
  • Diwali Lakshmi Pujan Nishita Kaal Muhurat 2025: 11:41 PM to 12:31 AM, October 21
  • Diwali Pradosh Kaal Muhurat 2025: 05:46 PM to 08:18 PM
  • Diwali Vrishabha Kaal Muhurat 2025: 07:08 PM to 09:03 PM
  • Start of Amavasya Tithi: October 20, 2025, at 03:44 PM
  • End of Amavasya date: October 21, 202,5, at 05:54 PM

City-Wise Diwali Puja Muhurat 2025 

  • Pune: 07:38 PM to 08:37 PM
  • New Delhi: 07:08 PM to 08:18 PM
  • Chennai: 07:20 PM to 08:14 PM
  • Jaipur: 07:17 PM to 08:25 PM
  • Hyderabad: 07:21 PM to 08:19 PM
  • Gurugram: 07:09 PM to 08:19 PM 
  • Chandigarh: 07:06 PM to 08:19 PM
  • Kolkata: 05:06 PM to 05:54 PM, Oct 21 
  • Mumbai: 07:41 PM to 08:41 PM 
  • Bengaluru: 07:31 PM to 08:25 PM 
  • Ahmedabad: 07:36 PM to 08:40 PM 
  • Noida: 07:07 PM to 08:18 PM
  • Lucknow: 06:56 PM to 08:04 PM
  • Jaipur: 07:16 PM to 08:25 PM

Diwali Laxmi Puja Choghadiya Muhurat 2025

Afternoon Muhurta (Char, Labh, Amrit) - 03:44 PM to 05:46 PM

Evening time (variable) – 05:46 PM to 07:21 PM
Night Muhurta (Benefits) - 10:31 PM to 12:06 AM, October 21
Dawn time (auspicious, amrit, char) - 01:41 AM to 06:26 AM, October 21

ALSO READ: Diwali 2025: Lakshmi puja muhurat for shops, offices and factories

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Lifestyle and Spirituality Section
Diwali
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\