Shaadi season 2025: Check auspicious marriage muhurats in November and December

The first day of November in 2025 is Devuthani Ekadashi. Since Lord Vishnu awakens after four months of yogic sleep, this day holds great significance in Hinduism. This day marks the start of auspicious rituals, including marriage, tonsure, and house-warming.
After Devuthani, the wedding season begins, and many individuals join in the holy union of marriage. After Devuthani Ekadashi, let's examine the best times to get married in November and December.
Auspicious Dates for Marriage in November 2025
The month of November is considered very auspicious for weddings. There are many auspicious dates in this month.
- November 2, 2025
- November 3, 2025
- November 5, 2025
- November 8, 2025
- November 12, 2025
- November 13, 2025
- November 16, 2025
- November 17, 2025
- November 18, 2025
- November 21, 2025
- November 22, 2025
- November 23, 2025
- November 25, 2025
- November 30, 2025
Auspicious Dates for Marriage in December 2025
There are a few auspicious times for marriage in December. This month marks the beginning of Kharmas, when the Sun enters Sagittarius, and the Sun's intensity diminishes, making weddings during this time inauspicious. The Sun will enter Sagittarius after December 15th, so weddings can be performed on the three auspicious dates listed below before the 15th.
- December 4, 2025
- December 5, 2025
- December 6, 2025
(Disclaimer: The information given here is based on religious beliefs and folk beliefs. There is no scientific evidence for this. India TV does not provide any proof of the truth of any of the things.)