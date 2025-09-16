Vishwakarma Puja 2025 invitation messages in English and Hindi

Vishwakarma Puja is celebrated every year with devotion to Lord Vishwakarma, the divine architect and creator. On this day, factories, workshops, and offices worship their tools and machinery to seek blessings for prosperity and safety. Invitations are often shared among colleagues, employees, friends, and family to join the puja celebrations.
If you are organising a small puja at home or a large event in your workplace, the right invitation message adds warmth and respect. Below are some sample invitation messages in English and Hindi that you can share on WhatsApp, email, or printed cards.
Invitation message for Vishwakarma Puja in English
- You are warmly invited to join us for Vishwakarma Puja and seek the blessings of Lord Vishwakarma.
- Join us in celebrating Vishwakarma Puja with devotion, prayers, and togetherness.
- We request your gracious presence on the occasion of Vishwakarma Puja at our workplace.
- Please join us for Vishwakarma Puja and seek divine blessings for growth and prosperity.
- Let us come together on this auspicious day to celebrate Vishwakarma Puja with faith.
- You and your family are cordially invited to join Vishwakarma Puja celebrations.
- Celebrate Vishwakarma Puja with us as we worship the divine creator of the universe.
- Join us in honouring Lord Vishwakarma with prayers, rituals, and togetherness.
- Your presence will make our Vishwakarma Puja more special and memorable.
- Let us gather to celebrate Vishwakarma Puja and pray for peace and progress.
- Please accept our humble invitation to attend the Vishwakarma Puja at our office.
- Together let’s celebrate the divine spirit of Vishwakarma Puja. Kindly join us.
- On this auspicious day, we invite you to join our Vishwakarma Puja celebrations.
- We request your kind presence as we celebrate Vishwakarma Puja with devotion.
- Come and be part of our Vishwakarma Puja and receive divine blessings.
- We warmly invite you to attend Vishwakarma Puja at our workplace.
- Please join us as we pay homage to Lord Vishwakarma this festive day.
- Your presence is requested on the sacred occasion of Vishwakarma Puja.
- We invite you and your family to join our Vishwakarma Puja function.
- May Lord Vishwakarma bless us all—join us in celebrating his day.
- Celebrate the divine architect with us—please attend Vishwakarma Puja.
- Kindly be a part of our Vishwakarma Puja and seek divine grace.
- We are delighted to invite you to our Vishwakarma Puja celebration.
- Join us in worship and prayers as we celebrate Vishwakarma Puja.
- You are cordially invited to our Vishwakarma Puja at [venue].
- Celebrate Vishwakarma Puja with us and spread happiness together.
- Let’s gather in devotion for Vishwakarma Puja. Please join us.
- We warmly welcome you to join our Vishwakarma Puja rituals.
- Please be part of our Vishwakarma Puja and share blessings.
- Join us in faith and celebration for Vishwakarma Puja.
Vishwakarma Puja invitation message in Hindi
- Aapko hamare Vishwakarma Puja mein aadarpoorvak amantrit kiya jaata hai.
- Kripya Vishwakarma Puja ke shubh avsar par humein apni upasthiti se gauravshali banayein.
- Aap aur aapke parivaar ko Vishwakarma Puja mein shamil hone ka nimantran.
- Kripya hamare saath Vishwakarma Puja manayein aur bhagwan se ashirwad paayein.
- Vishwakarma Puja ke pavan avsar par aapki upasthiti humein anand degi.
- Hamare karyasthal par hone wale Vishwakarma Puja mein aaiye aur shamil ho.
- Bhagwan Vishwakarma ki kripa paane ke liye aapko nimantran bheja jaata hai.
- Kripya Vishwakarma Puja ke pavitra avsar par hamare mehmaan banein.
- Aapki upasthiti se hamara Vishwakarma Puja aur bhi vishesh banega.
- Vishwakarma Puja ke shubh din par humein saath milkar prarthana karni hai.
- Aap aur aapke parivaar ko hamare Vishwakarma Puja samaroh mein aamantrit kiya jata hai.
- Kripya hamare saath milkar Vishwakarma Puja mein bhag lein.
- Bhagwan Vishwakarma ke pujan par aapka aadarpoorvak swagat hai.
- Vishwakarma Puja mein shamil hone ke liye aapko vinamra amantran.
- Is pavitra avsar par aapki upasthiti humein anandit karegi.
- Kripya Vishwakarma Puja mein shamil ho kar is din ko aur pavitra banayein.
- Hamare saath Vishwakarma Puja mein bhag lekar ashirwad paayein.
- Aapka swagat hai Vishwakarma Puja ke is mahan avsar par.
- Vishwakarma Puja samaroh mein aaiye aur saath milkar utsav manayein.
- Bhagwan Vishwakarma ki aradhana mein hamare saath shamil ho.
- Aap aur aapka parivaar Vishwakarma Puja mein swagat yogya mehmaan hain.
- Kripya Vishwakarma Puja mein aakar apne aashirwad se humein samriddh karein.
- Aapko Vishwakarma Puja mein shamil hone ke liye hriday se nimantran.
- Bhagwan Vishwakarma ke is utsav mein aapki upasthiti avashyak hai.
- Vishwakarma Puja ke samay aapka swagat hamesha khula hai.
- Kripya Vishwakarma Puja mein aakar is pavitra din ko saarthak banayein.
- Aapke bina Vishwakarma Puja adhoora hai, kripya sammilit ho.
- Vishwakarma Puja mein shamil ho kar aap humein gauravshali banayein.
- Aap aur aapke mitron ko Vishwakarma Puja mein nimantran.
- Vishwakarma Puja samaroh mein aaiye aur bhagwan se ashirwad paayein.
Vishwakarma Puja is not just about rituals but also about unity, faith, and gratitude. By sending heartfelt invitations—whether in English or Hindi—you make people feel welcome and part of the celebration. This year, let your invitation carry warmth, respect, and devotion to Lord Vishwakarma.