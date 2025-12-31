New Year 2026 wishes in Malayalam, Kannada, Tamil and Telugu to share on WhatsApp Start 2026 on a warm note with easy New Year wishes in Malayalam, Kannada, Tamil and Telugu, simple messages that carry hope, peace and positivity.

The New Year always arrives quietly. One calendar page flips, and suddenly there’s room to breathe again. New plans, old hopes, half-made resolutions. Nothing dramatic. Just a soft reset that feels necessary.

Across India, New Year wishes sound different in every language, but the feeling stays the same. Warmth. Hope. A simple wish that the year ahead treats us a little better than the last. Here are some easy, heartfelt wishes you can share.

New Year 2026 wishes in Malayalam

Puthiya varsham nalla aarogyavum samadhanavum nalkatte Ee puthiya varsham ningalku santhoshavum samriddhiyum konduvaratte 2026 ningalude swapnangal sathyamavatte Jeevithathil puthiya prakaasham kittatte Ee varsham manassinu shanthi nalkatte Ningalude ellaa pravarthanangalum vijayikkatte Puthiya varsham puthiya aashayangal konduvaratte Kudumbathinu santhosham nalkunna varsham aavatte Jeevitham nalla vazhikalilekku nadathatte Ee varsham sneham valarthatte Ningalude dhairyam koodatte Arogya samriddhi kittatte Ella divasavum chiriyode kazhiyatte Ningalude swapnangal poorthiyavatte Ee varsham nalla smaranakal nalkatte Jeevithathil puthiya aarambham kittatte Ningalude manassinu sukhavum shanthi yum Puthiya varsham nalla bhagyam konduvaratte Ella dukhavum kazhinju pokatte 2026 ningalku nalla varsham aavatte

Happy New Year wishes in Kannada

Hosa varsha nimge santhosha mattu aarogya tarali Ee hosa varsha nimma jeevanake belaku tarali 2026 nimma ellaa kanasugalannu neraverisali Nimma jeevanadalli shanti irali Hosa aarambhakke hosa varsha Nimma kashtagalu doora hogali Ee varsha nimma palige shubhavadaagali Kutumbadalli santhosha thumbirali Nimma prayatnagalige vijaya sigali Hosa varsha hosa aasegalannu tarali Nimma manassige samadhana sigali Aarogya mattu sampaththu sigali Ee varsha nimage nalla nenapugalannu kodali Nimma dinagalu sukhamayavaagali Hosa varsha nimage dhairya tarali Nimma jeevana sari daariyalli hogali Nimma sneha inna balavaagali Ee varsha nimma palige labhadayakavaagali Hosa varsha nimage nalla bhagya tarali 2026 nimma jeevanake hosadaagi barali

New Year wishes in Tamil

Puthiya aandu ungalukku santhosham tharattum Indha puthiya aandu ungal vaazhvil velicham kondu varattum 2026 ungal kanavugalai nijamaakkattum Ungal vaazhvil amaithi irukkattum Puthiya aarambham puthiya aandu Ungal kashtangal ellam mudindhu pogattum Indha aandu ungalukku nalladhai tharattum Kudumbathil santhosham adhigamaagattum Ungal uzhaippukku palan kidaikkattum Puthiya aandu puthiya nambikkai tharattum Ungal manam amaidhiyaaga irukkattum Aarogiyamum selvamum perugattum Indha aandu nalla ninaivugal nirambattum Ungal naatkal sandhoshamaaga pogattum Puthiya aandu dhairiyam tharattum Ungal vaazhkai sari paadhaiyil pogattum Ungal anbu adhigamaagattum Indha aandu ungalukku palan tharum aandu aagattum Puthiya aandu nalla bhagyam kondu varattum 2026 ungalukku nalla aandu aagattum

New Year wishes in Telugu for WhatsApp

Kotha samvatsaram meekku santhosham kaliginchali Ee kotha samvatsaram mee jeevithaniki velugu tevali 2026 mee kalalanni nijam kaavali Mee jeevithamlo shanti undali Kotha aarambhaniki kotha samvatsaram Mee kashtalu dooram kaavali Ee samvatsaram meekku shubhakaram kaavali Kutumbamlo anandam peragaali Mee prayatnalu vijayam pondali Kotha samvatsaram kotha aashalu ivvali Mee manasuki prashantatha raavali Aarogyam mariyu sampada peragaali Ee samvatsaram manchi gnapakalu ivvali Mee rojulu anandanga gadavaali Kotha samvatsaram dhairyam ivvali Mee jeevitham manchi margamlo nadavali Mee sneham inka balapadali Ee samvatsaram meekku labham kaliginchali Kotha samvatsaram manchi bhagyam tevali 2026 meekku manchi samvatsaram kaavali

Different languages. Same feeling. Here’s to starting 2026 with warmth, hope, and just enough belief to keep going.

