New Year 2026 wishes in Malayalam, Kannada, Tamil and Telugu to share on WhatsApp

Start 2026 on a warm note with easy New Year wishes in Malayalam, Kannada, Tamil and Telugu, simple messages that carry hope, peace and positivity.

People across India welcome 2026 with warmth, hope and New Year wishes shared in many languages.
New Delhi:

The New Year always arrives quietly. One calendar page flips, and suddenly there’s room to breathe again. New plans, old hopes, half-made resolutions. Nothing dramatic. Just a soft reset that feels necessary.

Across India, New Year wishes sound different in every language, but the feeling stays the same. Warmth. Hope. A simple wish that the year ahead treats us a little better than the last. Here are some easy, heartfelt wishes you can share.

New Year 2026 wishes in Malayalam

  1. Puthiya varsham nalla aarogyavum samadhanavum nalkatte
  2. Ee puthiya varsham ningalku santhoshavum samriddhiyum konduvaratte
  3. 2026 ningalude swapnangal sathyamavatte
  4. Jeevithathil puthiya prakaasham kittatte
  5. Ee varsham manassinu shanthi nalkatte
  6. Ningalude ellaa pravarthanangalum vijayikkatte
  7. Puthiya varsham puthiya aashayangal konduvaratte
  8. Kudumbathinu santhosham nalkunna varsham aavatte
  9. Jeevitham nalla vazhikalilekku nadathatte
  10. Ee varsham sneham valarthatte
  11. Ningalude dhairyam koodatte
  12. Arogya samriddhi kittatte
  13. Ella divasavum chiriyode kazhiyatte
  14. Ningalude swapnangal poorthiyavatte
  15. Ee varsham nalla smaranakal nalkatte
  16. Jeevithathil puthiya aarambham kittatte
  17. Ningalude manassinu sukhavum shanthi yum
  18. Puthiya varsham nalla bhagyam konduvaratte
  19. Ella dukhavum kazhinju pokatte
  20. 2026 ningalku nalla varsham aavatte

Happy New Year wishes in Kannada

  1. Hosa varsha nimge santhosha mattu aarogya tarali
  2. Ee hosa varsha nimma jeevanake belaku tarali
  3. 2026 nimma ellaa kanasugalannu neraverisali
  4. Nimma jeevanadalli shanti irali
  5. Hosa aarambhakke hosa varsha
  6. Nimma kashtagalu doora hogali
  7. Ee varsha nimma palige shubhavadaagali
  8. Kutumbadalli santhosha thumbirali
  9. Nimma prayatnagalige vijaya sigali
  10. Hosa varsha hosa aasegalannu tarali
  11. Nimma manassige samadhana sigali
  12. Aarogya mattu sampaththu sigali
  13. Ee varsha nimage nalla nenapugalannu kodali
  14. Nimma dinagalu sukhamayavaagali
  15. Hosa varsha nimage dhairya tarali
  16. Nimma jeevana sari daariyalli hogali
  17. Nimma sneha inna balavaagali
  18. Ee varsha nimma palige labhadayakavaagali
  19. Hosa varsha nimage nalla bhagya tarali
  20. 2026 nimma jeevanake hosadaagi barali

New Year wishes in Tamil

  1. Puthiya aandu ungalukku santhosham tharattum
  2. Indha puthiya aandu ungal vaazhvil velicham kondu varattum
  3. 2026 ungal kanavugalai nijamaakkattum
  4. Ungal vaazhvil amaithi irukkattum
  5. Puthiya aarambham puthiya aandu
  6. Ungal kashtangal ellam mudindhu pogattum
  7. Indha aandu ungalukku nalladhai tharattum
  8. Kudumbathil santhosham adhigamaagattum
  9. Ungal uzhaippukku palan kidaikkattum
  10. Puthiya aandu puthiya nambikkai tharattum
  11. Ungal manam amaidhiyaaga irukkattum
  12. Aarogiyamum selvamum perugattum
  13. Indha aandu nalla ninaivugal nirambattum
  14. Ungal naatkal sandhoshamaaga pogattum
  15. Puthiya aandu dhairiyam tharattum
  16. Ungal vaazhkai sari paadhaiyil pogattum
  17. Ungal anbu adhigamaagattum
  18. Indha aandu ungalukku palan tharum aandu aagattum
  19. Puthiya aandu nalla bhagyam kondu varattum
  20. 2026 ungalukku nalla aandu aagattum

New Year wishes in Telugu for WhatsApp

  1. Kotha samvatsaram meekku santhosham kaliginchali
  2. Ee kotha samvatsaram mee jeevithaniki velugu tevali
  3. 2026 mee kalalanni nijam kaavali
  4. Mee jeevithamlo shanti undali
  5. Kotha aarambhaniki kotha samvatsaram
  6. Mee kashtalu dooram kaavali
  7. Ee samvatsaram meekku shubhakaram kaavali
  8. Kutumbamlo anandam peragaali
  9. Mee prayatnalu vijayam pondali
  10. Kotha samvatsaram kotha aashalu ivvali
  11. Mee manasuki prashantatha raavali
  12. Aarogyam mariyu sampada peragaali
  13. Ee samvatsaram manchi gnapakalu ivvali
  14. Mee rojulu anandanga gadavaali
  15. Kotha samvatsaram dhairyam ivvali
  16. Mee jeevitham manchi margamlo nadavali
  17. Mee sneham inka balapadali
  18. Ee samvatsaram meekku labham kaliginchali
  19. Kotha samvatsaram manchi bhagyam tevali
  20. 2026 meekku manchi samvatsaram kaavali

Different languages. Same feeling. Here’s to starting 2026 with warmth, hope, and just enough belief to keep going.

