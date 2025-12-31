New Year 2026 wishes in Malayalam, Kannada, Tamil and Telugu to share on WhatsApp

The New Year always arrives quietly. One calendar page flips, and suddenly there’s room to breathe again. New plans, old hopes, half-made resolutions. Nothing dramatic. Just a soft reset that feels necessary.
Across India, New Year wishes sound different in every language, but the feeling stays the same. Warmth. Hope. A simple wish that the year ahead treats us a little better than the last. Here are some easy, heartfelt wishes you can share.
New Year 2026 wishes in Malayalam
- Puthiya varsham nalla aarogyavum samadhanavum nalkatte
- Ee puthiya varsham ningalku santhoshavum samriddhiyum konduvaratte
- 2026 ningalude swapnangal sathyamavatte
- Jeevithathil puthiya prakaasham kittatte
- Ee varsham manassinu shanthi nalkatte
- Ningalude ellaa pravarthanangalum vijayikkatte
- Puthiya varsham puthiya aashayangal konduvaratte
- Kudumbathinu santhosham nalkunna varsham aavatte
- Jeevitham nalla vazhikalilekku nadathatte
- Ee varsham sneham valarthatte
- Ningalude dhairyam koodatte
- Arogya samriddhi kittatte
- Ella divasavum chiriyode kazhiyatte
- Ningalude swapnangal poorthiyavatte
- Ee varsham nalla smaranakal nalkatte
- Jeevithathil puthiya aarambham kittatte
- Ningalude manassinu sukhavum shanthi yum
- Puthiya varsham nalla bhagyam konduvaratte
- Ella dukhavum kazhinju pokatte
- 2026 ningalku nalla varsham aavatte
Happy New Year wishes in Kannada
- Hosa varsha nimge santhosha mattu aarogya tarali
- Ee hosa varsha nimma jeevanake belaku tarali
- 2026 nimma ellaa kanasugalannu neraverisali
- Nimma jeevanadalli shanti irali
- Hosa aarambhakke hosa varsha
- Nimma kashtagalu doora hogali
- Ee varsha nimma palige shubhavadaagali
- Kutumbadalli santhosha thumbirali
- Nimma prayatnagalige vijaya sigali
- Hosa varsha hosa aasegalannu tarali
- Nimma manassige samadhana sigali
- Aarogya mattu sampaththu sigali
- Ee varsha nimage nalla nenapugalannu kodali
- Nimma dinagalu sukhamayavaagali
- Hosa varsha nimage dhairya tarali
- Nimma jeevana sari daariyalli hogali
- Nimma sneha inna balavaagali
- Ee varsha nimma palige labhadayakavaagali
- Hosa varsha nimage nalla bhagya tarali
- 2026 nimma jeevanake hosadaagi barali
New Year wishes in Tamil
- Puthiya aandu ungalukku santhosham tharattum
- Indha puthiya aandu ungal vaazhvil velicham kondu varattum
- 2026 ungal kanavugalai nijamaakkattum
- Ungal vaazhvil amaithi irukkattum
- Puthiya aarambham puthiya aandu
- Ungal kashtangal ellam mudindhu pogattum
- Indha aandu ungalukku nalladhai tharattum
- Kudumbathil santhosham adhigamaagattum
- Ungal uzhaippukku palan kidaikkattum
- Puthiya aandu puthiya nambikkai tharattum
- Ungal manam amaidhiyaaga irukkattum
- Aarogiyamum selvamum perugattum
- Indha aandu nalla ninaivugal nirambattum
- Ungal naatkal sandhoshamaaga pogattum
- Puthiya aandu dhairiyam tharattum
- Ungal vaazhkai sari paadhaiyil pogattum
- Ungal anbu adhigamaagattum
- Indha aandu ungalukku palan tharum aandu aagattum
- Puthiya aandu nalla bhagyam kondu varattum
- 2026 ungalukku nalla aandu aagattum
New Year wishes in Telugu for WhatsApp
- Kotha samvatsaram meekku santhosham kaliginchali
- Ee kotha samvatsaram mee jeevithaniki velugu tevali
- 2026 mee kalalanni nijam kaavali
- Mee jeevithamlo shanti undali
- Kotha aarambhaniki kotha samvatsaram
- Mee kashtalu dooram kaavali
- Ee samvatsaram meekku shubhakaram kaavali
- Kutumbamlo anandam peragaali
- Mee prayatnalu vijayam pondali
- Kotha samvatsaram kotha aashalu ivvali
- Mee manasuki prashantatha raavali
- Aarogyam mariyu sampada peragaali
- Ee samvatsaram manchi gnapakalu ivvali
- Mee rojulu anandanga gadavaali
- Kotha samvatsaram dhairyam ivvali
- Mee jeevitham manchi margamlo nadavali
- Mee sneham inka balapadali
- Ee samvatsaram meekku labham kaliginchali
- Kotha samvatsaram manchi bhagyam tevali
- 2026 meekku manchi samvatsaram kaavali
Different languages. Same feeling. Here’s to starting 2026 with warmth, hope, and just enough belief to keep going.
