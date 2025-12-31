New Year 2026 and Pongal wishes in Tamil: Heartfelt messages to share

The New Year and Pongal settle into our lives almost simultaneously. While one beckons us to look ahead with renewed zeal and excitement for all that it brings, the other subtly reminds us to take a moment and be grateful for all that we have received and all that we continue to receive. Cute Pongal and New Year wishes in Tamil can make this time extra special.
Whether you’re sending wishes to family elders, close friends or WhatsApp groups buzzing with festive messages, these Tamil wishes are written to feel warm, simple and heartfelt, easy to read, easy to share, and full of genuine feeling. Take a look:
Happy New Year wishes in Tamil
- Indha Puthandu ungal vaazhvil pudhiya nambikkai kondu varattum.
- Puthiya varusham ungal kanavugal ellam niraivera udhavi seyyattum.
- Indha New Year ungalukku sandhoshamum amaidhiyum kodukkattum.
- Puthandu vaazhthukkal! Ungal naalgal sirippaal nirainthirukkattum.
- Indha varusham ungal vaazhvil nalla maatrangal varattum.
- Puthiya aarambam, puthiya sandhosham, Happy New Year!
- Indha New Year ungal kudumbathukku aarogiyam kodukkattum.
- Puthandu ungal vaazhvil oli kondu varattum.
- Indha varusham ungalukku ellam nallaa nadakka vendum.
- Puthandu vaazhthukkal matrum nalla naalgal.
- Puthiya varusham ungal manadhukku amaidhi tharattum.
- Indha New Year ungal vaazhvil magizhchi perukkattum.
- Puthandu ungalukku luck matrum success kondu varattum.
- Indha varusham ungal kanavugalukku oru nalla aarambam aagattum.
- Puthandu vaazhthukkal — endrum sirippu irukkattum.
- Puthiya varusham ungal vaazhvil nalla nerangal nirainthirukkattum.
- Indha New Year ungal manasu light-aa irukka udhavi seyyattum.
- Puthandu ungal vaazhvil puthiya paadhai kaattattum.
- Indha varusham ungalukku amaidhi matrum sandhosham.
- Happy New Year! Indha varusham nallaa irukkattum.
Short and sweet New Year wishes in Tamil
- Puthandu vaazhthukkal!
- Indha varusham nallaa irukkattum.
- Puthiya aarambam, puthiya hope.
- Happy New Year to you!
- Nalla naalgal varattum.
- Puthandu sandhosham.
- Indha varusham luck irukkattum.
- Puthiya varusham, puthiya energy.
- Puthandu nalvaazhthukkal.
- Indha New Year amaidhi tharattum.
- Sirippu niraintha varusham.
- Puthandu nalla aarambam.
- Indha varusham best-aa irukkattum.
- Puthiya hopes, puthiya dreams.
- Happy 2026!
- Indha varusham ungalukku nallaa pogattum.
- Puthandu magizhchi.
- Nalla vibes mattum.
- Puthiya varusham nalla varattum.
- Sandhoshama irunga!
Pongal wishes in Tamil
- Pongalo Pongal! Ungal vaazhvu selippaa irukkattum.
- Indha Thai Pongal ungal veetil sandhosham kondu varattum.
- Sakkarai Pongal pola ungal vaazhvu inippaa irukkattum.
- Pongal vaazhthukkal! Ungal uzhaippu palithu varattum.
- Indha Pongal aarogiyam matrum amaidhi tharattum.
- Thai Pongal ungal vaazhvil niraivu kondu varattum.
- Pongal sandhosham ungal kudumbathai nirappattum.
- Indha Pongal ungal kanavugal niraivera udhavi seyyattum.
- Pongalo Pongal! Nalla naalgal varattum.
- Ungal veedu sirippaal nirainthirukkattum indha Pongal.
- Indha Pongal selva selvam perukkattum.
- Thai Pongal ungalukku nalla aarambam aagattum.
- Pongal vaazhthukkal — endrum magizhchi.
- Indha Pongal ungal manasu amaidhiyoda irukkattum.
- Siru sandhoshangal periya magizhchi aagattum.
- Pongal ungal vaazhvil oli kondu varattum.
- Indha Pongal nalla nerangal nirainthirukkattum.
- Thai Pongal ungal kudumbathai paadhukaappattum.
- Pongalo Pongal! Ellam nallaa nadakka vendum.
- Indha Pongal sandhoshamum aarogiyamum tharattum.
New Year and Pongal wishes for friends and family
- Indha Puthandu matrum Pongal nam ellorukkum nalla naalgal kondu varattum.
- New Year’um Pongal’um ungal vaazhvil sandhosham perukkattum.
- Ungal kudumbam indha varushamum Pongal’um sandhoshama irukkattum.
- Puthandu vaazhthukkal matrum Pongal nalvaazhthukkal.
- Indha varushamum indha Pongal’um nam ellorukkum nalla aarambam.
- New Year matrum Pongal ungal vaazhvil amaidhi tharattum.
- Ungal veedu sirippu matrum anbinaal nirainthirukkattum.
- Indha Puthandu matrum Pongal namai nerukkama vaikkattum.
- Sandhosham, aarogiyam matrum nambikkai perukkattum.
- New Year’um Pongal’um serndhu nalla naalgal tharattum.
- Ungal vaazhvu indha varusham inippaa irukkattum.
- Pongal matrum Puthandu ungal manadhai light-aa vaikkattum.
- Indha festive season ungalukku magizhchi tharattum.
- New Year wishes matrum Pongal vaazhthukkal.
- Ungal kudumbam endrum sandhoshama irukkattum.
- Indha varushamum Pongal’um nam ellorukkum nallaa pogattum.
- Puthandu matrum Pongal ungal vaazhvil oli kondu varattum.
- Ungal uzhaippu indha varushamum palithu varattum.
- Sandhoshamum anbuma irukkattum indha Pongal.
- Happy New Year and Pongal! Endrum sirippu nirainthirukkattum.
Make sure you have the best time with your friends and family!
