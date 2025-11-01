Khatu Shyam Ji birthday 2025: Video status, captions, images, wishes and quotes for this holy celebration

The devotees of Khatu Shyam Ji, the beloved manifestation of Lord Krishna, celebrate Khatu Shyam Ji’s birthday every year with immense devotion and joy. Known as the Deva of Kalyug, Khatu Shyam Baba is worshipped for his mercy and promise to bless anyone who remembers his name with pure faith.
From temples in Rajasthan decked with flowers to digital prayers filling social media feeds, 'Khatu Shyam Ji ka janmdin' becomes a day of faith, music, and love. Whether you’re visiting the grand Khatu Shyam temple in Sikar, Rajasthan, or joining the celebration online, here are Khatu Shyam birthday wishes, quotes, status videos, captions, and images to share with friends, family, and fellow devotees.
Khatu Shyam video status
Khatu Shyam Ji’s birthday fills social media feeds with bhajans, chants, and heartfelt status videos that celebrate faith and surrender. Here are some trending Khatu Shyam video status ideas you can share with “Jai Shree Shyam” spirit.
Khatu Shyam Baba images and pics
Here are beautiful Khatu Shyam Baba images and pics to share on his divine birthday.
Khatu Shyam captions in English
- Faith begins where logic ends — Jai Shree Shyam
- Bowing to the Lord who turns pain into peace.
- When in doubt, whisper “Khatu Shyam Ji” — he listens.
- Devotion is my language, Shyam Ji is my peace.
- Some prayers need no words — just Jai Shree Shyam.
- His smile, my strength. His name, my calm.
- May every step I take lead me closer to Shyam Baba’s grace.
- Gratitude in every heartbeat, Khatu Shyam in every breath.
- The light in my darkness — Khatu Shyam Ji
- Miracles happen where Shyam’s name is remembered.
Khatu Shyam Captions in Hindi
- “Jai Shree Shyam” – bas itna hi to kehna hai.
- Shyam Baba mere saath hain, mujhe kya darr!
- Bhakti se bada koi sukh nahi. Jai Shree Shyam.
- Har subah Shyam ka naam, har shaam unka dhyaan.
- Baba Shyam ke charanon mein sukoon hai.
- Jahan vishwas hai, wahan Shyam hai.
- Shyam Baba meri rooh ka sukoon hain.
- Dukh door karne wala ek hi naam – Shyam!
- Bhakti mein hai taakat, Shyam mein hai prem.
- Shyam Baba ki kripa har pal mere saath hai.
Khatu Shyam birthday wishes in English
- Wishing you a blessed Khatu Shyam Ji birthday! May his grace fill your life with peace and devotion.
- On this divine day, may Khatu Shyam bless you with strength, love, and wisdom.
- Happy Khatu Shyam Jayanti! May your heart always stay full of faith.
- May Khatu Shyam Ji guide your path and protect your family always.
- Celebrate the birthday of the merciful Lord with joy and gratitude.
- May every prayer offered to Khatu Shyam Ji bring light and prosperity to your home.
- Wishing you divine blessings on Khatu Shyam’s birthday — Jai Shree Shyam!
- May your faith in Khatu Shyam Ji bring peace to your heart, always.
- On the birthday of Khatu Shyam, let your soul glow with devotion.
- Wishing health, happiness, and divine protection from Khatu Shyam Ji.
- May your life reflect the virtues of devotion, love and forgiveness — Jai Shree Shyam!
- Let us celebrate this holy day with prayers that heal and hearts that believe.
- May Khatu Shyam Ji's blessings fill your home with harmony and success.
- On this very special day, relinquish all your cares unto Shyam Baba's divine care.
- Wishing you eternal faith and joy this Khatu Shyam birthday.
- May the Lord of Kalyug bless you with courage and compassion.
- Let this day remind you that devotion is the greatest strength.
- On this divine occasion, may your spirit be renewed with faith.
- Jai Shree Shyam! Celebrate his birthday with joy and surrender.
Khatu Shyam birthday wishes in Hindi
- Khatu Shyam Ji ke janmdin par aapko anant shubhkamnayein.
- Shyam Baba ka ashirwad aapke jeevan mein sada bana rahe.
- Jai Shree Shyam! Bhagwan aapke ghar mein sukh-shanti barse.
- Shyam Baba ke janmdin par prarthna hai ki unka kripa drishti sada rahe.
- Is pavitra avsar par Shyam Ji aapke mann ki har murad poori karein.
- Jai Jai Shree Shyam! Khushiyan aur bhakti dono aapke saath rahein.
- Shyam Baba ke janmotsav par sabke jeevan mein shanti aur prem aaye.
- Baba Shyam ka naam lene se hi dukh door ho jaata hai.
- Khatu Shyam Ji ke janmdin par bhakti aur shraddha se bhare rahen.
- Shyam Ji aapke jeevan mein umang aur utsah laayein.
- Jai Shree Shyam! Aapka jeevan bhakti se roshan ho.
- Baba ke janmotsav par aapke ghar mein sukh aur samriddhi aaye.
- Shyam Ji ke charanon mein samarpan hi jeevan ka sach arth hai.
- Baba Shyam ka janmdin aapke jeevan mein naye rang bhar de.
- Jai Shree Shyam! Har mushkil pal mein Baba aapke saath rahein.
- Shyam Baba aapko sada satya aur dhairya ka marg dikhaayein.
- Khatu Shyam Ji ka naam lene se har manokamna poori hoti hai.
- Shyam Baba ke ashirwad se jeevan mein sada prakash rahe.
- Jai Shree Shyam! Aapka hriday bhakti se bhara rahe.
- Khatu Shyam Ji ke janmdin par sabhi ko anant mangalkamnaayein.
Khatu Shyam quotes in English
- "Faith in Khatu Shyam Ji is the light that never fades."
- "When one surrenders to Shyam, miracles follow silently.
- "The name ‘Shyam' itself is a prayer."
- “Peace starts where ego ends — in Khatu Shyam’s devotion.”
- "Khatu Shyam resides in every believing heart."
- "Let your worries dissolve in the rhythm of Jai Shree Shyam."
- "Devotion is not seen; it is felt when you remember his name."
- "Every dawn is brighter when started with Shyam's name."
- "Khatu Shyam Ji listens to words, but to faith."
- “Khatu Shyam Ji’s mercy is infinite — just believe it, live it.”
Khatu Shyam quotes in Hindi
- “Jahan shraddha hai, wahan Shyam hai.”
- “Baba Shyam unke paas hote hain jo unhe dil se yaad karte hain.”
- “Naam lene se Shyam mil jaate hain.”
- “Shyam Ji ke charanon mein har dukh ka ilaaj hai.”
- “Vishwas rakho, Baba sab theek kar denge.”
- “Jai Shree Shyam — ek naam, anek kripayein.”
- “Bhakti mein hi jeevan ka sukh chhupa hai.”
- “Shyam Ji unke saath hain jo sachcha prem karte hain.”
- “Jeevan ka har mod Shyam Ji ke ashirwad se roshan hota hai.”
- “Jo Shyam ka hai, usse koi chheen nahi sakta.”
Khatu Shyam Ji's birthday is not just a date; it is a day for renewed faith!
