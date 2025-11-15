Jharkhand Foundation Day wishes: Heartfelt Birsa Munda Jayanti messages to share

Harkhand Foundation Day isn’t just a date on the calendar, it’s a celebration of identity, courage, culture and the extraordinary legacy of Bhagwan Birsa Munda. Every year, 15 November brings together people across the state and the country to honour the land’s tribal roots, its rich heritage and the spirit of a community that has always stood strong.
It’s also the birth anniversary of Birsa Munda, one of India’s most powerful freedom fighters and tribal icons. His Jayanti is a reminder of his unforgettable fight against oppression and his deep love for his land and people. If you’re looking for heartfelt wishes to share, here are a few amazing options:
Birsa Munda Jayanti wishes in Hindi
- Birsa Munda Jayanti ki hardik shubhkaamnayein.
- Dharti Aba Birsa Munda ko koti–koti naman.
- Bhagwan Birsa Munda ki jayantii par unke sahas ko salaam.
- Unke sangharsh aur balidaan ko shat-shat pranam.
- Jayanti ke is avsar par unke marg ko yaad karein.
- Birsa Munda ke adarsh sadaiv prerna dete rahein.
- Unke sapnon ka Jharkhand hamesha pragati kare.
- Jananayak Birsa Munda ko gauravpoorn shraddhanjali.
- Unki kahani har peedhi ko honsla deti hai.
- Birsa Munda ki jayanti par poore rajya ko shubhkaamnayein.
- Unke jeevan se seekh — sahas hi sabse badi shakti hai.
- Dharti Aba ki kripa sab par bani rahe.
- Unka sangharsh humein sachchai aur nyay ka marg dikhata hai.
- Birsa Munda ko yaad karna hum sabka garv hai.
- Jayanti ke is pavitra din par unko vinamra naman.
Birsa Munda Jayanti wishes in English
- Warm wishes on Birsa Munda Jayanti.
- Remembering the great tribal hero on his birth anniversary.
- May Birsa Munda’s courage guide us always.
- Heartfelt tribute on Birsa Munda Jayanti.
- Wishing strength, unity and progress to everyone.
- His bravery continues to inspire generations.
- Saluting the legacy of Jharkhand’s great warrior.
- May his spirit live on in every heart.
- Tribute to the hero who fought for his land.
- May this Jayanti remind us of his sacrifice.
- His legacy is India’s pride.
- Celebrating his indomitable spirit today and always.
- Birsa Munda Jayanti greetings to all.
- His teachings light our path forward.
- Honour to the leader who shaped history.
Birsa Munda Jayanti wishes in Marathi
- Birsa Munda Jayantichya hardik shubhechha.
- Dharti Aba Birsa Munda yanna vandan.
- Tyancha shaurya aaj hi prerna deto.
- Jayantichya mangal shubhechha.
- Tyancha balidaanala koti pranam.
- Jharkhandchya veer putrala jayanti shubhechha.
- Tyancha vichar sadaiv margadarshak raho.
- Rajyatil shanti ani pragati sathi shubhechha.
- Tyancha kartutv aamha sarvanna prerna deto.
- Jayantichya pavitra divshi shubhechha.
- Tyancha dhairyaache smaran sadaiv raho.
- Adivasi samudayachya abhimanas naman.
- Jayanti tumcha divas sukhmay karo.
- Tyancha karya bharatacha gaurav aahe.
- Aaj tyancha smaran sarvanchya manaat ujalun raho.
Birsa Munda Jayanti quotes
- “Birsa Munda ek sena nahi, ek kranti the.”
- “Unka sahas peedhiyon tak ujalta rahega.”
- “Dharti ke sachche putr ko shat-shat naman.”
- “Birsa Munda ki kahani nyay aur asmita ka sangharsh hai.”
- “Woh ek aam aadmi nahi, ek andolan the.”
- “Unke balidaan ne itihaas ki disha badli.”
- “Jharkhand ki dhadkan, Bharat ka gaurav.”
- “Unhone saabit kiya — dar nahi, dharma sabse bada hai.”
- “Unka jeevan azaadi ki ore ek mashaal tha.”
- “Birsa Munda ka naam hamesha samman ke saath liya jayega.”
- “Woh sirf nayak nahi, ek soch the.”
- “Unki virasat har manushya ke andar himmat jagati hai.”
Birsa Munda Jayanti images
Happy Birsa Munda Jayanti!