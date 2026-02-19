Happy Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026: Top wishes, quotes and greetings in Marathi, Hindi and English

Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti is being celebrated with great enthusiasm across the country on February 19th. Shivaji was born on February 19th, 1630, in Shivneri Fort. Chhatrapati Shivaji Maharaj's full name was Shivaji Raje Bhosale. His father was Shahaji Bhosale, and his mother was Jijabai. He founded the Maratha Empire and later received the title of Chhatrapati. Therefore, this day is celebrated with special enthusiasm in Maharashtra. Events are organised everywhere, processions are taken out, and people remember his bravery and pay tribute to him.
If you want to wish your friends and family on this special occasion, you can do so by sharing the wishes and Shayari provided here in Hindi, Marathi, and English.
Marathi Wishes for Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026
Jai Bhavani, Jai Shivaji! Shivaji Maharaj Jayanti chya hardik shubhechha.
Shivrayanchi shaurya ani dhairya aplyala nehmich prerna det raaho.
Shivaji Maharaj Jayanti nimitta tumhala hardik shubhechha.
Shivrayanchi kirti jagbhar pasarli aahe, tyanchya adarshacha abhimaan aahe.
Maharajanchya adarshanvar chalat raha, yash tumchya paashi yeil.
Shivaji Maharaj Jayanti cha ha pavitra divas tumchya jivanat yash gheun yevo.
Swaraj ha janmasiddha hakka aahe – Shivrayanna naman.
Shivrayanchi prerna aplyala satat bal det raaho.
Maharajanchya dhairyala koti koti pranam.
Shivaji Maharaj Jayanti chya khup khup shubhechha.
Shivrayanchi kirti amhi kadhi visarnar nahi.
Shivaji Maharaj, he aamche gaurav aahet.
Shivrayanchya naavane aplya hrudayat abhimaan bharla jato.
Maharajanchya adarshane aplyala margdarshan milte.
Jai Shivray! Jai Maharashtra!
Shivaji Maharaj Jayanti nimitta abhimaanacha divas.
Shivrayanchi shakti aplya sobat raaho.
Maharajanchya jayanti nimitta tyanna vandan.
Shivaji Maharaj he satya, dhairya ani swabhimanache pratik aahet.
Shivrayanna koti koti pranam.
Maharajanchi kirti amhi pudhchya pidila denar.
Shivaji Maharaj Jayanti chya mangalmay shubhechha.
Shivrayanchya naavane aplya hrudayat josh bharato.
Shivaji Maharaj amchya abhimaanacha stambh aahet.
Maharajanchya prernene aplya swapnanna pankh miltat.
Shivrayanna vandan, tyanchya adarshanna naman.
Swarajyache sansthapakanna koti koti pranam.
Shivaji Maharaj Jayanti cha divas gauravacha aahe.
Shivrayanchi Prerna Nehmich Jivant Raahil.
Maharajanchya shauryala vandan.
Shivaji Maharaj Jayanti chya shubhechha ani abhinandan.
Shivrayanchi kirti amar aahe.
Maharajanchya adarshanna anusaran kara.
Jai Shivaji, Jai Bhavani!
Hindi Wishes for Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026
Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti ki hardik shubhkamnayein.
Shivaji Maharaj ka sahas hamesha prerna deta rahe.
Jai Bhavani, Jai Shivaji!
Shivaji Maharaj hamare gaurav hain.
Unke adarsh hamesha hamara margdarshan karte rahen.
Shivaji Maharaj Jayanti par unhe koti koti naman.
Unki veerta hamesha yaad rahegi.
Shivaji Maharaj ka jeevan ek misaal hai.
Swaraj ka sapna unhone sach kiya.
Unki shakti aur himmat ko pranam.
Shivaji Maharaj Jayanti ki badhai.
Maharaj ki prerna se hum aage badhein.
Veerta aur samman ka pratik hain Shivaji Maharaj.
Unke adarsh apnayein aur jeevan safal banayein.
Shivaji Maharaj ko naman.
Veerta ka doosra naam Shivaji Maharaj hai.
Maharaj ki jayanti gaurav ka din hai.
Unka jeevan humein sahas deta hai.
Shivaji Maharaj Jayanti mubarak ho.
Unke sapne hamari zimmedari hain.
Maharaj ka samman hamara kartavya hai.
Jai Shivaji!
Maharaj ki kirti amar hai.
Shivaji Maharaj hamare hero hain.
Unki prerna se desh majboot banta hai.
Maharaj ke adarsh sada jeevit rahenge.
Shivaji Maharaj Jayanti ki shubhkamnayein.
Veerta ki misaal Shivaji Maharaj.
Unke sapno ka Bharat banayein.
Maharaj ko koti koti pranam.
Unki kahani prerna ka srot hai.
Jai Bhavani Jai Shivaji!
Shivaji Maharaj amar rahein.
English Wishes for Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti 2026
Happy Shivaji Maharaj Jayanti 2026.
Salute to the great warrior Shivaji Maharaj.
His courage inspires millions.
Happy Shivaji Jayanti to everyone.
Let us follow his path of bravery.
Shivaji Maharaj is a symbol of courage.
Proud to remember the great king.
His legacy will live forever.
Salute to the founder of Swarajya.
Happy Shivaji Maharaj Jayanti.
His life is a lesson in bravery.
Let us honour his sacrifices.
Remembering the great Maratha king.
Shivaji Maharaj inspires generations.
Pride of India forever.
Salute to his fearless spirit.
His vision changed history.
Honour and respect to Shivaji Maharaj.
His courage defines true leadership.
Happy Shiv Jayanti.
His bravery motivates us all.
A true hero of India.
Shivaji Maharaj lives in our hearts.
His legacy is eternal.
A legend who inspires forever.
Proud to celebrate Shivaji Jayanti.
Salute to the king of Swarajya.
His courage built an empire.
Remembering a true warrior.
Shivaji Maharaj is our inspiration.
His name symbolises bravery.
Forever grateful to Shivaji Maharaj.
Jai Bhavani, Jai Shivaji!