Dhanu Sankranti wishes and images: Happy Dhanu Sankranti greetings to share today

Dhanu Sankratri falls on 16th December because the Sun will leave the Scorpio sign (Vrischika Rashi) at 4:19 am and enter the Sagittarius sign (Dhanu Rashi), and will continue to transit in the Sagittarius sign till 3:06 pm of the next year, i.e. January 2026, after which it will enter the Capricorn sign (Makar Rashi).
When the Sun enters the Capricorn sign, Makar Sankranti (Makar Sankranti 2026) will be celebrated on that day, which will be on January 14, 2026. However, let's celebrate Dhanu Sankranti 2025 by sharing a few auspicious wishes, greetings and images with the loved ones.
Dhanu Sankranti Wishes
- Dhanu Sankranti ke is pavitra din par aapke jeevan mein sukh, shanti aur samriddhi aaye.
- Is Dhanu Sankranti par Surya Dev ki kripa aap par sada bani rahe.
- Dhanu Sankranti aapke ghar khushiyon aur acchi sehat ka sandesh laaye.
- Is mangalmay din par har naya prayaas safal ho.
- Dhanu Sankranti aapke jeevan mein positivity aur nayi urja bhare.
- Surya ke is pavitra parivartan ke saath aapke saare dukh door ho jaayein.
- Dhanu Sankranti par aapke sapne sach ho aur manokamna poori ho.
- Is Dhanu Sankranti par aapke ghar dhan, dhanya aur khushi ka vaas ho.
- Dhanu Sankranti aapke liye naye avsar aur acchi shuruaat laaye.
- Is shubh avsar par parivaar ke saath sukhmay samay bitayein.
- Dhanu Sankranti par aapke jeevan mein roshni aur ummeed bani rahe.
- Is pavitra din par Surya Dev aapko shakti aur saahas dein.
- Dhanu Sankranti par har din utsaah aur utsav jaisa ho.
- Is Dhanu Sankranti par aapka bhavishya ujwal ho.
- Surya ke aashirvaad se aapke ghar mein sada sukh-shanti rahe.
- Dhanu Sankranti aapke liye safalta ke naye dwar khole.
- Is Dhanu Sankranti par har mushkil aasaan ho jaaye.
- Dhanu Sankranti ke shubh avsar par hardik shubhkamnayein.
- Is pavitra parv par jeevan mein nayi umang aur vishwas aaye.
- Dhanu Sankranti par aap sada swasth aur prasann rahein.
Dhanu Sankranti Greetings
- Warm greetings on the auspicious occasion of Dhanu Sankranti.
- Dhanu Sankranti ki hardik badhai aur shubhkamnayein.
- May this Dhanu Sankranti bring peace and prosperity to you.
- Sending heartfelt greetings on Dhanu Sankranti.
- Wishing you happiness and good health this Dhanu Sankranti.
- Dhanu Sankranti ke shubh avsar par badhai ho.
- May Surya Dev bless you on this Dhanu Sankranti.
- Best wishes to you and your family on Dhanu Sankranti.
- Dhanu Sankranti mubarak ho!
- Warm wishes on the sacred festival of Dhanu Sankranti.
- Dhanu Sankranti par shanti aur samriddhi ki kamna.
- Greetings and blessings on this holy day of Dhanu Sankranti.
- May this Dhanu Sankranti fill your life with positivity.
- Heartfelt Dhanu Sankranti greetings to you.
- Dhanu Sankranti ke pavitra din ki shubhkamnayein.
- Sending you sunshine and smiles this Dhanu Sankranti.
- May Dhanu Sankranti mark a fresh and joyful beginning.
- Warm Dhanu Sankranti greetings to you and your loved ones.
- Dhanu Sankranti ki dher saari badhaiyaan.
- Wishing you a peaceful and blessed Dhanu Sankranti.
Dhanu Sankranti images
Happy Dhanu Sankranti!