Happy Dhanteras 2025 wishes, quotes, images, and GIFs to share in Hindi, English, Marathi and Gujarati

Dhanteras 2025 will be celebrated on Saturday, October 18, marking the beginning of the five-day Diwali festival. On this day, homes shine with diyas, families buy gold and silver, and prayers for prosperity fill the air.
Sending Dhanteras wishes to your loved ones is a beautiful way to start the festivities — whether you text them, post on WhatsApp, or share a heartfelt caption online. Here’s a complete list of Dhanteras 2025 wishes, quotes, images and GIFs in Hindi, English, Marathi, and Gujarati to light up someone’s day.
Happy Dhanteras 2025 wishes in Hindi
Here are heartfelt Dhanteras wishes in Hindi you can share with family and friends to spread positivity and festive spirit.
- Is Dhanteras par aapke jeevan mein dhan aur sukh-samriddhi ka pravesh ho.
- Mata Lakshmi ki kripa se aapka har din sona ban jaaye.
- Dhanteras ke is pavitra din par aapko har khushi mile.
- Shubh Dhanteras! Bhagwan Dhanvantari aapko swasth aur samriddh rakhein.
- Deep jalte rahein, dhan badhta rahe, yahi meri shubhkamna hai.
- Aapke ghar mein sada sukh aur shanti ka vaas ho.
- Dhanteras ke shubh avsar par aapko dher saari khushiyan milein.
- Is Dhanteras par aapke jeevan mein chamak aur roshni bhar jaaye.
- Dhanteras par khareeda har vastu aapko samriddhi de.
- Lakshmi Maa aapke ghar mein apna ashirwad barsayein.
- Is Dhanteras par aapke sapne sach ho jaayein.
- Deepavali ke is pehle din par aapka jeevan roshan ho.
- Dhanteras ki roshni aapke dil tak chamke.
- Bhagwan Vishnu aur Maa Lakshmi aap par kripa banaye rakhein.
- Aapke jeevan mein sada dhan aur gyaan ki barkat ho.
- Har ghadi sukh, har pal samriddhi — Shubh Dhanteras!
- Aapke ghar mein hamesha khushhaali ka deep jalta rahe.
- Dhanteras par khareeda sona, aapke jeevan ko suwarna bana de.
- Shubh Dhanteras! Aapka bhavishya chamkega jaise nayi diyas ki roshni.
- Dhanteras ki hardik shubhkamnayein!
Beautiful Dhanteras wishes in English
Send these warm Dhanteras 2025 messages in English to spread joy, positivity, and good fortune.
- May Goddess Lakshmi bless you with health, wealth, and endless happiness this Dhanteras.
- Wishing you a sparkling Dhanteras filled with prosperity and golden moments.
- On this Dhanteras, may your life shine brighter than gold.
- Let the light of Dhanteras fill your home with peace and love.
- May every diya you light bring endless joy to your heart.
- Have a blessed and beautiful Dhanteras with your loved ones.
- Wishing you a prosperous start to Diwali — Happy Dhanteras!
- May this Dhanteras bring wealth that grows and happiness that stays.
- Sending warm wishes for a bright and blessed Dhanteras 2025.
- May Goddess Lakshmi’s blessings overflow in your home.
- Shine bright like the diyas of Dhanteras — with warmth and love.
- May your business grow and your heart stay content.
- Celebrate this Dhanteras with hope, laughter, and gratitude.
- Wishing you endless gold, silver, and smiles.
- Let your dreams shine as bright as the lamps of Dhanteras.
- This Dhanteras, may every light lead you to success.
- Stay blessed with good fortune and good health.
- May this Dhanteras be the beginning of something golden in your life.
- Prosperity and peace — that’s my Dhanteras wish for you.
- Happy Dhanteras! Let your heart sparkle with gratitude and joy.
Heart-touching Dhanteras wishes in Marathi
Celebrate with these Marathi Dhanteras wishes filled with devotion and joy.
- Dhanteras cha ha pavitra divas tumcha jivan sukhani bharun jao.
- Lakshmi mata tumchya gharat satat vaas karo.
- Shubh Dhanteras! Tumhala arogya ani dhanacha ashirwad milo.
- Ya Dhanteras la tumcha ghar diya-sarkha ujwal raha.
- Sampanna ani anandmay jivan sathi Dhanteras chya hardik shubhechha.
- Tumcha din he sona-sarkha chamko.
- Dhanvantari Dev tumhala changle aarogya devot.
- Dhanteras cha har prahar tumhala sukh de.
- Tumcha vyavsay vadhat raha, tumcha parivar hamesha hase.
- Shubh Dhanteras! Tumchya gharat Lakshmi mata cha vaas asu de.
- Ya Dhanteras la tumcha man sukhi ani utsahi raha.
- Tumcha jivan diyasarkha prakashman raha.
- Dhanteras tumcha ghar samruddhiche mandir bano.
- Tumchya sapnanna purti milo — Shubh Dhanteras!
- Tumhala sarva sukh-shanti milo ya pavitra divashi.
- Dhanteras cha divas tumchya jivanat navin aasha gheun yeo.
- Tumcha ghar hamesha dhan ani premani bharun jao.
- Lakshmi mata tumchya kuttumbavar krupa karo.
- Tumcha divas suvarnasarkha chamko.
- Dhanteras chya manapasun shubhechha!
Lovely Dhanteras wishes in Gujarati
Share these Gujarati wishes to spread joy and shubh vibes.
- Dhanteras par Lakshmi Mata tamara ghar ma sukh ane sampatti lavshe.
- Tamne Dhanteras ni hardik shubhkamnao!
- Aa Dhanteras tamaru jivan sona jevu chamkadar bano.
- Dhanteras par khushiyo ni varsha thae.
- Tamne ane tamara kutumbne samruddhi ane sukh shanti male.
- Dhanvantari dev tamne aarogya apae.
- Aa pavitra divas tamara jeevan ma roshni bharine ave.
- Dhanteras ni ratri tamara man ma ujala bharine ave.
- Shubh Dhanteras! Tamara ghar ma dhan ni barkat rahe.
- Tamara sapna sach thae, tamne suvarna bhavishya male.
- Aa Dhanteras par tamara dil ma khushi rahe.
- Tamara ghar ma Lakshmi ji nu sthaan sada rahe.
- Tamne Dhanteras par khushiyo ni ane dhan ni saagar male.
- Dhanteras ni deep prajwalit tamara man ma umang bharine ave.
- Tamara ghar ma saday sukh ane prem rahe.
- Dhanteras tamne navein shuruaat api de.
- Dhanteras par tamne badha sapna pura thae.
- Aa divas tamara jeevan ne chamkadar bano.
- Shubh Dhanteras! Tamne sampanna jivan male.
- Dhanteras ni hardik shubhkamnao!
Dhanteras quotes in Hindi
Spread festive cheer with these thoughtful Hindi Dhanteras quotes.
- Dhan hi nahi, man ka daan sabse bada dhan hai — Shubh Dhanteras.
- Jahan diyas jalte hain, wahan khushiyan basti hain.
- Dhanteras par khushi kharido, sukh bikte nahi milte hain.
- Dhan ko sambhal kar rakho, par insaaniyat se bada dhan koi nahi.
- Dhanteras ki roshni dil mein jagao, andheron ko mita do.
- Jahan bhakti hai, wahan samriddhi hai.
- Khushiyan badhao, nafrat nahi — yahi hai asli Dhanteras.
- Har diya ek aasha hai, har roshni ek dua.
- Dhanteras par dhan nahi, achchai badhao.
- Bhagwan Dhanvantari ka aashirwad sada saath rahe.
- Dhan ki chhaon tabhi sukh deti hai jab man saaf ho.
- Dhanteras par diya nahi, dil jalayein — pyar se.
- Jahan diyas hai, wahan aas hai, wahan bhagya hai.
- Dhan ka matlab sirf paisa nahi, parivar bhi dhan hai.
- Dhanteras par har naya savera ek aasha lekar aaye.
- Jitni roshni ghar mein, utni khushi dil mein.
- Khud par vishwas hi sabse bada dhan hai.
- Maa Lakshmi ka aashirwad kabhi kam na ho.
- Dhanteras par sukh aur prem ka daan sabse sundar hai.
- Jahan roshni hai, wahan jeet hai.
- Dhanteras humein sikhata hai — dhan ke saath daya bhi zaruri hai.
- Aaj ka diya kal ka sapna roshan kare.
- Dhan hi sab kuch nahi, sukh aur sehat bhi zaruri hai.
- Dhanteras ke din har roshni ek nayi umeed ban jaaye.
- Jo baant-ta hai, wahi sach mein dhanvaan hai.
- Apno ke saath hasna hi sabse bada dhan hai.
- Dhanteras par mann ke andheron ko bhi mita do.
- Dhan nahi, niyat rakho saf — Lakshmi khud aa jaayegi.
- Dhanteras ka matlab sirf sona nahi, sukh aur prem bhi hai.
- Shubh Dhanteras! Aapka har din roshan ho diyas ki tarah.
Dhanteras quotes in English
- True wealth is not gold, but a grateful heart.
- Dhanteras reminds us to count blessings, not coins.
- Let your light shine brighter than any jewel.
- Prosperity follows those who live with kindness.
- This Dhanteras, invest in love, health, and peace.
- Wealth may fade, but good deeds shine forever.
- Every lamp you light is a promise of hope.
- Real gold is a pure heart.
- This Dhanteras, let gratitude be your richest jewel.
- The glow of diyas can heal even the darkest night.
- Riches mean nothing without peace of mind.
- Be the light someone needs this Dhanteras.
- Count your blessings, not your coins.
- May your light reach hearts that need warmth.
- True prosperity comes from kindness and courage.
- Light a diya for your dreams and let them burn bright.
- The more love you share, the wealthier you become.
- Gold glitters, but goodness glows.
- Prosperity blooms where gratitude grows.
- Fill your home with peace and your heart with joy.
- The brightest lamp is the one inside you.
- May every flame remind you of your inner strength.
- This Dhanteras, shine with simplicity and grace.
- Light is hope; hope is wealth.
- The spirit of Dhanteras lies in giving, not hoarding.
- Prosperity follows those who believe in light.
- May this Dhanteras turn every dream into destiny.
- Let love be the most precious metal you own.
- Wishing you golden health and glowing happiness.
- May your heart outshine every diya this Dhanteras.
Dhanteras quotes in Marathi
- Khari sampatti manachi shuddhata ahe.
- Dhanteras aplya jivanat navin urja gheun yete.
- Prakash hamesha andharavar vijay milavto.
- Prem ani krutadnyata hi changli dhan ahe.
- Shubh Dhanteras! Jeevanat aasha ani prakash bharun jao.
- Dhan he fkt paisa nahi, parivar aani prem suddha dhan aahe.
- Diya cha prakash jeevanala navin disha deto.
- Khari samruddhi tevha aste jevha man santusht aste.
- Dhanteras manala aasha denara utsav aahe.
- Lakshmi mata cha aashirwad sada tumcha barobar raha.
- Pratyek diya ek navin swapna gheun yeto.
- Dhanteras tumhala khara dhan — arogya ani anand — devot.
- Jeevanatla andhar keval premane mitto.
- Tumcha ghar diya cha prakashane bharun jao.
- Khari shobha tar premachi — he Dhanteras smaran karun dete.
- Dhan he keval vastu nahi, te bhavana aahe.
- Dhanteras tumcha hriday suvarnasarkha karun de.
- Jeevanat samadhan ase paryant Lakshmi tumchya gharat rahe.
- Shubh Dhanteras! Tumcha jivan sukhani bharun jao.
- Dhan he khar manachya shuddhate madhe ahe.
- Pratyek diya ek aasha, pratyek hansi ek ashirwad.
- Dhanteras manun diwas nahi, bhavna aahe.
- Tumcha jivan roshniani ani premane ujval raha.
- Dhanteras tumhala navi urja ani vishwas devot.
- Khari sampatti mitrat ani premat aahe.
- Tumcha man diya sarkha chamko.
- Jeevanat prakash ani premacha sangam asu de.
- Dhanteras tumcha ghar anandane bharun takel.
- Aajcha diya kalachya swapnanna ujwal karun de.
- Shubh Dhanteras! Tumchya jivanat khari samruddhi yeo.
Happy Dhanteras 2025 images and photos
Here are beautiful Dhanteras 2025 images to share on WhatsApp, Instagram, and Facebook.
Dhanteras GIFs for WhatsApp and social media
Light up your chats with these colourful Dhanteras 2025 GIFs.
As Dhanteras 2025 arrives on October 18, let’s fill our homes with light, our hearts with kindness, and our screens with festive wishes.
Wishing you and your loved ones a bright, peaceful, and prosperous Dhanteras!
