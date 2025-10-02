Dasara 2025 wishes in Marathi: SMS, messages, images and WhatsApp status video

Dasara (Dussehra) will be celebrated on Thursday, 2 October 2025. The festival symbolises the victory of good over evil and is celebrated with devotion across India. In Maharashtra, Dasara holds special cultural and spiritual importance, where people share wishes, SMS, and greetings in Marathi with their family and friends.
If you are searching for the best Dasara SMS in Marathi, heartfelt wishes for wife or husband, love messages, Shubh Dasara greetings, images, and status videos, here is a complete collection for you to share on WhatsApp, Instagram, and social media.
Dasara SMS in Marathi
- Shubh Dasara! Tumchya jivanat hamesha satkarmacha vijay hou de.
- Vijayadashami tumhala navin utsah ani shakti gheun yevo.
- Satya ani nyayacha marg tumcha hamesha ujwal karu de.
- Shubh Dasara! Tumcha gharat shanti, prem ani samruddhi bharun raaho.
- Durga Mata tumhala yashacha aashirwad dyo.
- Tumhala Dasara 2025 chya hardik shubhechha.
- Hya pavitra divshi tumcha manat shakti ani dhairya bharun jao.
- Satya hamesha vijayi hou de, hech Dasarache sandesh aahe.
- Tumcha jeevan hamesha prakashman hou de.
- Happy Dasara! Tumchya kutumbat anand ani prem raaho.
Happy Dasara messages in Marathi
- Ya Vijayadashami divshi tumhala yash, aarogya ani samruddhi mile.
- Dasara tumchya jivanat prem ani shanti gheun yevo.
- Shubh Dasara! Durga Devi tumhala rakshan ani margadarshan karu de.
- Tumcha divas hamesha anandi hou de.
- Satya ani dharmacha vijay tumcha jivanat pratyek divsi hou de.
- Shubh Dasara tumhala navin swapne purna karnya sathi prerna devo.
- Tumcha ghar hamesha samruddhi ani utsahani bharun raaho.
- Happy Dasara! Tumhi hamesha pragati karat raha.
- Durga Mata tumhala navin shakti ani yash dyo.
- Shubh Dasara 2025! Tumhi hamesha hase, tumcha jeevan anandani bharun jao.
Dasara wishes in Marathi for wife
- Shubh Dasara, priye! Tu maazya jivanatil devi aahe.
- Tula Vijayadashami chya anek shubhechha, tu maazya anandi jeevanachi karan aahe.
- Durga Mata tula aarogya ani sukh samruddhi dyo.
- Hya utsavachya divshi tula prem ani samman pathavto.
- Shubh Dasara, maazya jivanachi adharstambh tuzya navane aahe.
- Devi Durga tula hamesha shakti ani yash dyo.
- Tula maazya prem ani premachi anant shubhechha.
- Dasara tula hamesha anandi ani samruddh banavo.
- Shubh Vijayadashami, priye! Tujhya premane maaza divas hamesha anandi hota.
- Tula pratidivas hya utsavasarkha shubhashirwad mile.
Dasara wishes in Marathi for husband
- Shubh Dasara, priya pati! Tu maazya jivanacha Ram aahe.
- Vijayadashami tula yash ani samruddhi gheun yevo.
- Tujhya kutumbasathi kelya pratyek prayatnasathi Devi Durga tula shakti dyo.
- Happy Dasara! Tujhya yashachya margavar hamesha satya vijayi hou de.
- Pati dev, tula maazya prem ani shubhechha.
- Devi Durga tula aarogya, dhairya ani yash dyo.
- Shubh Dasara, tu maazya gharacha khara vijayi aahe.
- Tula hamesha satya ani nyayacha marg swikarayla shakti milavi.
- Vijayadashami cha divas tula navin utsah ani yash devo.
- Shubh Dasara 2025, tu maazya jivanatil shreshtha upahar aahe.
Dasara wishes in Marathi for love
- Shubh Dasara, maazya priya! Tujhya premane maazya jivanat anant utsah bharla.
- Tu maazya divasacha Vijayadashami aahe.
- Prem ani satya tumchyat hamesha vijayi hou de.
- Happy Dasara, tu maazya anandacha khara karan aahe.
- Tula Devi Durgeche aashirwad ani prem pathavto.
- Tujhya premane maazya jivanacha andhaar door jhala.
- Hya Vijayadashami divshi maazya premacha aabhar.
- Happy Dasara 2025, tu maazya hrudayatil devi aahe.
- Tu maazya jivanatil shreshtha vijay aahe.
- Shubh Dasara! Tujhya premane maazya pratyek divas divya hoto.
Shubh Dasara wishes in Marathi
- Shubh Dasara! Samata, satya ani shanti tumcha jivanat raaho.
- Devi Durga tumhala hamesha rakshan ani yash dyo.
- Vijayadashami tumhala navin yashachya pathavar gheun jao.
- Tumcha ghar prem ani anandani bharun jao.
- Shubh Dasara 2025! Tumhala samruddhi ani shakti mile.
- Tumchya kutumbat satkarmacha vijay hamesha hou de.
- Devi Durgeche aashirwad tumhala hamesha mile.
- Tumcha divas hamesha anand ani shubhashirwadane bharun jao.
- Shubh Dasara! Satya hamesha tumcha margdarshan karo.
- Vijayadashami tumhala utsah ani utsav gheun yevo.
Happy Dasara in Marathi
- Happy Dasara! Tumhala satkarmacha vijay hamesha mile.
- Hya utsavacha divas tumcha jeevan anandani bharun jao.
- Happy Dasara 2025! Devi Durga tumhala yash dyo.
- Tumchya divas hamesha prakashman hou de.
- Shubh Dasara! Tumhala samruddhi ani shakti mile.
- Happy Dasara, tumcha kutumb hamesha sukhi hou de.
- Vijayadashami tumhala utsah ani utsav gheun yevo.
- Happy Dasara! Tumhala aarogya ani yashachya shubhechha.
- Tumcha jeevan satya ani premane bharun jao.
- Happy Dasara! Tumhala satkarmacha marg hamesha swikarata yevo.
Dasara wishes in Marathi
- Dasara tumcha jeevan utsahani bharun jao.
- Tumhala Shubh Dasara 2025 chya hardik shubhechha.
- Devi Durga tumhala yashachya pathavar gheun jao.
- Tumcha ghar prem, shanti ani utsahani bharun jao.
- Dasara tumhala aarogya ani samruddhi gheun yevo.
- Vijayadashami tumhala navin shakti ani utsah devo.
- Tumhala prem ani satya hamesha margdarshan karu de.
- Shubh Dasara! Tumcha divas anandi hou de.
- Dasara tumcha jeevan samruddh banavo.
- Vijayadashami tumhala navin swapne purna karnya sathi prerna devo.
Happy Dasara images in Marathi
Celebrate visually! Share these Happy Dasara images in Marathi with greetings, floral borders, and festive colours.
Dasara status video download
Make your wishes stand out with Dasara status videos in Marathi. Share them as WhatsApp or Instagram stories to greet your loved ones.
On Dasara 2025 (2 October), celebrate the festival of victory with heartfelt greetings in Marathi. Share SMS, messages, wishes for your partner, Shubh Dasara greetings, images or WhatsApp status videos as each message will carry the spirit of love, devotion and positivity.