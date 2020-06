Image Source : AP Mumbai: BMC COVID-19 containment zones go past 830. Check Full List

The list of coronavirus containment zones in Mumbai has gone up to 830 as 3 new areas were declared as COVID-19 hotspots. There have been over 66,000 cases of coronavirus in Mumbai while the death toll has crossed 3,600. Maharashtra is India's worst-hit state with over 1.3 lakh COVID-19 cases and 6,000 deaths linked to the novel coronavirus

Containment Zones in Mumbai

1. A 1 400001 M.R.A. Police Quarters, M.R.A. Road, Fort Also Read - Mumbai: Not Lockdown, But This is The Reason Housing Societies May Not Get Repair Works Done

2. A 2 400001 M.R.A. Bmc Colony, M.R.A. Road, Fort

3. A 3 400001 Ramgad Vasahat Zopadpatti, P D’Mello Road, Near St George Hospital, Fort

4. A 4 400001 Servant Quarters, Cama Hospital, Mahapalika Marg, Fort

5. A 5 400001 D Block, Mahapalika Marg, Cama Hospital, Fort

6. A 6 400001 Bombay Diason Trust Association Servant Quarters, Hajarimal Somani Marg, Near Sterling Cinema, Fort

7. A 7 400001 St. George Hospital Chawl 22/2 Servant Quarters, P D’Mello Road, Fort

8. A 8 400001 Water Police Line, Vaju Kotak Marg, Fort

9. A 9 400001 Water Police Line, Vaju Kotak Marg, Bellard Pear

10. A 10 400001 355 Bmc Building No 1, Sabusiddiqe Road, Crawford Market, Fort

11. A 11 400005 Sunder Nagari, Azad Nagari, Darya Nagar, Lala Nigam Road, Near Colaba Market, Sunder Nagar, Colaba

12. A 12 400005 Machchimar Nagar, Capt. Prakash Pethe Marg, Colaba

13. A 13 400005 Ganeshmurti Nagar Part No.1, 2, 3, Captain Prakash Pethe Marg, Ganeshmurthi Nagar, Colaba

14. A 14 400005 Ambedkar Nagar, Capt. Prakash Pethe Marg, Colaba

15. A 15 400005 Geeta Nagar, Dr Homi Bhabha Road, Near Navy Nagar, Colaba

16. A 16 400005 A-Kantak House, Nouroji Road, First Koli Lane, Colaba Market, Colaba

17. A 17 400005 Swarajya Society Transit Camp, Opposite Cuffe Parade Police Station, Ambedkar Nagar, Colaba

18. B 18 400003 Cement Chawl No. 1, Madhavrao Rokade Road, Masjid Bunder Railway Station, Mandvi

19. B 19 400003 Hutment, Poona Street, Near Dosi Chamber, Masjid Bunder

20. B 20 400003 Hutment, Sant Tukaram Road, Sakar Gali, Masjid Bunder

21. B 21 400003 Hutment, Raichur Street, Danabunder, Masjid

22. B 22 400003 Hutment, Sant Tukaram Road, Near Tata Power, Devi Galli

23. B 23 400003 Hutment, Liladhar Lakmkhsi Marg, Solapur Street, Masjid

24. B 24 400009 Chinchbunder Bit Chawl No. 6, Dr. Meisheri Road, Sandhurst Road Railway Station, Dongri

25. B 25 400009 Sydenham Bit Chawl No. 1, Ebrahim Rahimtula Road, Behind Hp Petrol Pump, Dongri

26. B 26 400009 Kashibai Chawl, Dr. Meisheri Road, Near Dongri Police Station, Dongri

27. B 27 400009 Bmc Chawl, Mavji Rathod Road, Walpakhadi, Dongri

28. B 28 400009 Khandar Hutment, P D Mello Road, Wadibunder, Masjid Bunder

29. B 29 400009 Sami Chawl, Tantanpura Street, Masjid

30. B 30 400009 Foothpath, Samuel Street, Opp. Khoja Masjid, Sandhurst Road

31. B 31 400009 Sydenham Bit Chawl No. 2, Ebrahim Rahimtula Road, Opp. J. J. Hospital, Dongri

32. C 32 400002 Fitwala Bldg, Glasswala Bldg, Sayyed Manzil, Gajdhar Bldg Jamnadas Bldg, Appa Bldg, Jamnadas Bldg, Suja Mansion Bldg, Asgarali Akbar Ali Bldg (9

33. C 33 400002 (3 Chawls In Zaveri Bazar Area), Zaveri Bazar

34. C 34 400003 Keshav Nursing Building, Bori Chwal, Shriji Bhavan, Madan House, Pancholi House, Subhadra Bldg, Jadhavji Kara Co-Operative Hsg Scty, Mahadev

35. C 35 400003 5Th Floor, Vivek Building, Bori Chawl, Dhanji Mulji Bldg, Kansar Chawl, B Wing Al Sadan Tower, Mukund Bhavan, Jarmal Anex Bldg, Solanki Niwas, Rele

36. C 36 400003 Dhobi Bldg, Vyas Bldg, Tulsidas Jethalal Bldg, Somji Bldg, Mataka Building, Mukund Bhavan, Ganesh Bhuvan, School Bldg, Black Stone Bldg, Gulab Mansion

37. C 37 400003 Sighriya Bldg, Karnataka Mahal, Radha Bldg, Dama Bldg, Dagadi Bldg, Laxmichand Niwas, Kamat Chawl, Purshottam Kanji Chawl(11 Chawls In Thakurdwar

38. C 38 400003 Jamundas Bldg, Suju Mansion, Kanchwala Bldg (4Chawls In 2 Taki Area), 2 Taki

39. C 39 400003 Arjun Niwas(4 Chawl In 4Th Kumbharwada Area), 4Th Kumbharwada

40. C 40 400003 Rangwala Bldg, Ahmedi Bldg, Bori House, Kharwa Bldg, Manimahal Bldg, Ahmadi Bldg, Kachi House, Balkrishna Niwas, Gokarana Mansion, Farida

41. C 41 400003 Jai Hind Estate, Anuj Bhavan, Panchayatwadi Bldg, Saraswari Niwas, Kalyan Bldg, Lal Mani Bldg, Mukhara Chawl, Kakoli House, Davji Bldg, Anantwadi,

42. C 42 400003 Haji Kasam Bldg, Vishwavera Bldg, Tayyabi Bldg, Laxmi Bldg, Kesurwala Bldg, Yashmangal Bldg, Navsari Bldg, Kapibai Bldg, Dongare Bldg, Saroj Niwas(15

43. C 43 400003 Chandramahal, Nagu Kamathi Chawl, Manaji Bldg, Jamnabai Bldg, Masjid Building, Lokhandwala Bldg, Kokalekar Building, Pashpasadan Bldg, Datt

44. C 44 400003 Gardi Bldg, Haji Bldg, Zainbua Bldg(4 Chawls In Bhendi Bazar Area), Bhendi Bazar

45. C 45 400004 Mahavir Mansion, Dwarkadas Mansion, Kanchwala Bldg, Patrawala Bldg, Tayyabi Manzil, Hasham Mansion, Taufa Bldg, Aba Bldg, Lokhandwala

46. D 46 400004 Parekhwadi, Urankarwadi, Ghadyalachi Chawl Near Santinbai Math, Nr. Nawakal Press, Mugbhat Lane, Girgaon

47. D 47 400004 Municipal Chawl No-1, Siri Rd, Girgaon Chowpaty, Mumbai

48. D 48 400006 Darya Sagar Zopadapatti, Ramdas Bhansali Chawl, 7 Reva House Zopadpatti, Bd Road, Mahalakshmi

49. D 49 400007 Sumit Patra Chawl, Forjett Hill, Opp Bhatia Hospital, Mumbai

50. D 50 400007 Old Chikhalwadi, Near Bhatia Hospital, Grant Road, Mumbai

51. D 51 400008 Bit Chawl, Shiv Smruti Bldg, S P Shed Zopadpatti, Belasis Road, Mumbai Central

52. D 52 400036 Simla Nagar Zopadapatti, Nepeansea Road, Nepeansea Road

53. E 53 400008 Haji Kasam Chawl, Siddharth Nagar, Tambuwadi Chawl, Bbabu Kapadia Chawl, Shanak Pupala Marg, Duncan Road, Khandia Street, Byculla, Nagpada

54. E 54 400008 Bit Chawl No.2, Kasam Hati Chawl, Chandramani Buddha Vihar, New Lambi Chawl, Vidyut Locoshed, Bmc Chawl, Suchak Building, 1St, 9Th, 4Thand 7Th

55. E 55 400008 Bit Chawl No.2 &3, Wadi Bunder, Love Lane, Jm Rathod Marg, Mazgaon, Byculla

56. E 56 400008 Nayee Chawl, Aksa Manzil, Noorani Chawl, Adam Siddhiqui Chawl, Chasma Vali Chawl, Mestry Ki Chawl, 3Rd Gelabai Lane, Ma Road, Sakali Street, Ghosht

57. E 57 400010 Tulsiwadi Chawl, Kawla Bunder Darukhana, Dr Sanjay Dalvi Clinic, Abu Bukar Chawl Shanti Nagar, Sunni Kabrastan, Lakdi Bunder, Kasara Bunder, Bori

58. E 58 400010 Bit Chawl, St. Merry Road, Bit Chawl, Mazgaon

59. E 59 400011 Transit Camp, Suryaji Compound, Patra Chawl, Bmc Chawl Milind Nagar, Tank Pakadi Road, Transit Camp, Lucky Compound, Khatau Mill, Opp. Shamim

60. E 60 400011 Hawabai Chawl, Pansare Chawl, Pani Kahte Chawl 564, Vasudev Vinayak Chawl, N. M. Joshi Marg, Arthur Road Naka, Chinchpokli

61. E 61 400011 Lambi Cement Chawl, Bit Talwadi Chawl, Bj Marg, Saint Merry Road, Kamathipura, Byculla

62. E 62 400011 Hawabai Chawl, Pansare Chawl, Pani Kahte Chawl 564, Vasudev Vinayak Chawl

63. E 63 400011 Hawabai Chawl, Pansare Chawl, Pani Kahte Chawl 564, Vasudev Vinayak Chawl, N. M. Joshi Marg, Arthur Road Naka, Chinchpokli

64. E 64 400012 Shivshakti Building, Telli Gully, Chinchpokli, Chinchpokli

65. E 65 400027 New Irani Chawl, Shinde Chawl, Abdul Rauf Manzil, Desai Chawl, R.B. Marg, Kapreshwar Mandir, Byculla

66. E 66 400027 Khan Building, Warden Chawl, Haji Allana Compound, S S Marg, Mustafa Bazar, Byculla

67. E 67 400033 Sanas Patra Shed, Dr. B. A. Road, Kalachowky, Kalachowky

68. E 68 400033 Kandi Karkhana, Abhinandan Nivas No.4, R B Marg, Ghodapdeo, Ghodapdeo

69. FN 69 400022, Panchashil, Sion

70. FN 70 400022, Punjabi Colony, Gtb Nagar, Sion

71. FN 71 400022, Sanjay Gandhi Nagar, Sion

72. FN 72 400022, Santoshi Mata Nagar, Sion

73. FN 73 400022, Sunder Kamla Nagar, Sion

74. FN 74 400022, Shastri Nagar, Pratiksha Nagar

75. FN 75 400031, Wadala Village, Wadala West

76. FN 76 400037, Acharya Atre Nagar, Antop Hill Wadala

77. FN 77 400037, Agrawal Wadi, Antop Hill Wadala

78. FN 78 400037 Salt Pan Road, Bhaiyyasaheb Nagar, Wadala East

79. FN 79 400037, Bhartiya Kamla Nagar, Antop Hill Wadala

80. FN 80 400037, Bpt Gate No 4, Wadala East

81. FN 81 400037, Indira Nagar, Sion Koliwada

82. FN 82 400037, Kismat Nagar, Antop Hill Wadala

83. FN 83 400037, Kokri Agar, Antop Hill Wadala

84. FN 84 400037, Korba Mithagar, Wadala East

85. FN 85 400037, Madona Colony, Antop Hill Wadala

86. FN 86 400037, Mahatma Gandhi Nagar, Antop Hill Wadala

87. FN 87 400037, Mhada Building Chawl, Sion Koliwada

88. FN 88 400037, Sangam Nagar, Antop Hill Wadala

89. FN 89 400037, Sardar Nagar, Sion Koliwada

90. FN 90 400037, Shanti Nagar, Antop Hill Wadala

91. FS 91 400012 Bhim Nagar, Bai Jer Bai Wadia Road, Bhim Nagar, Bhoiwada

92. FS 92 400012 Shivlal Patra Chawl, St. Xavier Street, Bhoiwada, Shivlal Patra Chawl, Parel

93. FS 93 400012 Kondhaji Chawl, V L Pednekar Marg, Kondhaji Chawl, Parel

94. FS 94 400012 Bit Chawl, Vitthal Chavan Marg, Bit Chawl, Parel

95. FS 95 400012 Khoja Kasam Chawl, J Merwanji Street, Khoja Kasam Chawl, Parel

96. FS 96 400012 Shivlal Patra Chawl, St. Xavier Street, Bhoiwada, Shivlal Patra Chawl, Parel

97. FS 97 400012 Sp Compound, S S Rao Road, Sp Compound, Parel

98. FS 98 400012 Laxmi Cottage, Dr. B A Road, Laxmi Cottage, Parel

99. FS 99 400012 Ramdoot Chawl, Sane Guruji Marg, Ramdoot Chawl, Chinchpokli

100. FS 100 400012 Peru Compound, Gas Company Lane, Peru Compound, Parel

101. FS 101 400012 Meghwadi Chawl, S S Rao Road, Meghwadi Chawl, Lalbaug

102. FS 102 400012 Sita Sadan, Dinshaw Petit Lane, Sita Sadan, Lalbaug

103. FS 103 400014 Transit Camp, Bhoiwada, Shankar Tanaji Ghadi Marg, Transit Camp, Bhoiwada, Bhoiwada

104. FS 104 400014 Spring Mill, Gd Ambekar Marg, Spring Mill, Dadar

105. FS 105 400014 Kohinoor Mill Chawl, M.J. Phule Road, Kohinoor Mill Chawl, Dadar

106. FS 106 400014 Bdd Chawl, Naigaon Cross Road, Bdd Chawl, Dadar

107. FS 107 400014 Naigaon Police Quarters, Naigaon Cross Road, Naigaon Police Quarters, Dadar

108. FS 108 400014 Gurudwara, S M Jadhav Marg, Gurudwara, Dadar

109. FS 109 400014 Ahmed Sellor Compound, B J Devrukhkar Road, Ahmed Sellor Compound, Dadar

110. FS 110 400014 Maharashtra Guest House, Dr. B A Road, Maharashtra Guest House, Dadar

111. FS 111 400015 Sewree Koliwada, Sewree Fort Road, Sewree Koliwada, Sewree

112. FS 112 400015 Krantinagar, R A Kidwai, Sewree, Sewree

113. FS 113 400015 Gopal Baug Slum, T J Road, Gopal Baug Slum, Sewree

114. FS 114 400015 Ganesh Baug Slum, T J Road, Ganesh Baug Slum, Sewree

115. FS 115 400015 Ganeh Nagar & Shri Krishna Nagar, Acharya Donde Marg, Ganeh Nagar & Shri Krishna Nagar, Sewree

116. FS 116 400033 Sewree Cross Road Slum, Sewree Cross Road, Sewree Cross Road Slum, Sewree

117. FS 117 400033 Jijamata Nagar And Parshuram Nagar, G D Ambekar Marg, Jijamata Nagar And Parshuram Nagar, Kalachowky

118. GN 118 400017 Shakti Chawl, Nityanand Chawl, Khamba Devi, Madina Chawl, Sanjay Chawl, Dambar Copmound, Ganesh Rahiwasi Sangh, Khambadevi Road Veer

119. GN 119 400017 Kumbharwada, Suthar Chawl, Laxmi Chawl, Shahid Bhagat Shigh Nagar, Gangadhar Chawl, Shubhash Nagar, Valmiki Nagar, 90 Feet

120. GN 120 400017 Kuchikurve Nagar, Uday Building, Nabi Nagar, Indra Nagar, Kutti Wadi, Anna Nagar, Sheth Wadi, Muslim Nagar, Shammi Nagar, Akg Nagar, Nawab

121. GN 121 400017 Transist Camp, Rajiv Gandhi, Vijay Nagar, Dharavi Police Station, Dhobi Ghat, Social Nagar, 90 Feet Road, Dharavi Transist Camp, Dharavi

122. GN 122 400017 Rajiv Gandhi Nagar, Pila Bunglow, Rajiv Gandhi Sports Complex, Rajiv Gandhi Nagar, Dharavi

123. GN 123 400017 Matunga Labour Camp, Kamla Nehru Nagar, Matunga Labour Camp, Dharavi

124. GN 124 400017 Azad Nagar, New Kamla Nagar, Old Kamla Nagar, Lala Compound, 60 Feet Road & Jasmin Mill Road, Jasmin Mill Road, Dharavi

125. GN 125 400017 Kala Killa, Sagram Nagar, Sangam Gully, St. Rohidas Marg, Parsi Chawl, Ashok Mill Compound, Naik Nagar, Shatabdi Nagar, Thevar Nagar, Sion Bandra

126. GN 126 400017 Chamada Bazar, Dhorwada, Bagicha Compound, Bhartiya Chawl, Rajiv Gandhi Chawl, Maharana Pratap Nagar, Zakhir Hussain Chawl, Latur Galli, Chamada

127. GN 127 400017 Shastri Nagar, Indira Qureshi Nagar, Ganesh Chawl, Ujala Chawl, Laxmi Chawl, Shashtri Nagar, Dharavi

128. GN 128 400017 Dagdi Chawl, Sant Kakaya Marg, Bashemar Nagar, Dharavi Cross Road, Dharavi Main Road, Sant Kakaya Marg, Dharavi

129. GN 129 400028 Kasarwadi Municipal Chawl, Kasarwadi, Dadar West

130. GS 130 400013 Bdd N.M Joshi Marg, J.R Boricha Marg, Lower Parel

131. GS 131 400013 Kamgar Nagar, N.M. Joshi Marg, Lower Parel

132. GS 132 400013 Khimji Nagji, S.B Road, Lower Parel

133. GS 133 400013 Jodiya Mansion, G.K Marg, Opp Peninsula, Lower Parel

134. GS 134 400013 Ambedkar Sadan, Curry Road, Curry Road

135. GS 135 400018 Worli Bdd Chawl, G.M Bhosale Marg, Worli

136. GS 136 400018 V.P Nagar, Dr.Annie Besant Road, Worli

137. GS 137 400018 Worli Police Camp, Sir Pochkanwala Road, Worli

138. GS 138 400030 Worli Koliwada, And Janata Colony, Golphadevi Road & Hatiskar Marg, Worli Koliwada, Worli

139. HE 139 400051 Amrut Nagar, Government Colony, Razak Chawl, Bhinde Shop, Murlidhar Chawl, Shanti Bhavan Chs, Amrut Nagar, Kherwadi, Bandra (E)

140. HE 140 400051 Seva Sangh, Shyam Sundar Chawl, Sidhartha Nagar, Vijay Nagar, Bandra (E)

141. HE 141 400051 Hinga Galli, Madina Building, Ahmed Zakeria Nagar, Hajiki Chawl, Malan Galli, Enabuy Galli, Kolsewadi Galli, Haji Suleman Chawl, Lakdawaala

142. HE 142 400051 Basera Society, Pathar Nagar, Islampura, Hardeva Chadaliya, Bharat Nagar, Valmiki Nagar, Bandra (E)

143. HE 143 400051 Jai Ma Sharada Rahivasi Sevak, Dnyaneshwar Nagar, Bandra (E)

144. HE 144 400055 Gajanan Rahivasi Sangh, Mahakali Shivshankar, Sai Kreeda Mandal, Kamlakar Patil Chwal, Agripada, Santacruz (E)

145. HE 145 400055 Mosambi Tabela, Murgaon Chawl, Lasun Vali Church, Milind Nagar, Shubrmaniyam Nagar, Anushakti Chawl, Gaondevi- D’Mello Compound, Santacruz

146. HE 146 400055 Gate No 1, Shri Ram Chawl Comette, Baburao Gupta Chawl, Gate No 2, Lok Seva Mitra Mandal, Gaiwala Chawl, Buddhavihar Chawl, Sonawane Chawl,

147. HE 147 400055 Doctor Chawl, Adarsh Lane, Dawari Nagar, Santacruz (E)

148. HE 148 400055 Milan Chawl, Abdul Rasul Tailor Chawl, Gomes Chawl, Sambhaji Seva Mandal, Gurubaksha Punjabi Chawl, Sanjivani Society, Nanku Singh Chawl, Manohar

149. HE 149 400055 Sanmitra Mandal, New Sahkar, Prerna Mandal, New Chawl, Lokmanya Tilak Nagar, Amar Hindi Mandal, Vijay Nagar, Seva Sangh, Patel Nagar, Maratha

150. HE 150 400055 Dayaram Chawl, Jai Bharat Chawl, Jayhind Nagar, Deepakwadi, Santacruz (E)

151. HE 151 400055 Mk Patel Nagar, Yunus Miyan Chawl, Navpada, Santacruz (E)

152. HE 152 400055 Parvez Chawl, Ghadiyal Chawl, Shri Ram Tailor Chawl, Shastri Nagar, Kunchikurve Nagar, Santacruz (E)

153. HE 153 400055 Jamlipada, Jamlipada, Santacruz (E)

154. HE 154 400055 43837, Yogiraj Ashram, Yashwant Nagar, Kadamwadi, Santacruz (E)

155. HE 155 400055, Subhash Nagar, Ahinsa Nagar, Santacruz (E)

156. HE 156 400055, Seva Nagar, Asha Nagar, Santacruz (E)

157. HW 157 400050 Slaughter House Compound, Maharashtra Road, Slaughter House Compound, Bandra (West)

158. HW 158 400050 Mahikbhai Chawl, Kadeshwari Mandir Marg Bandra W, Mahikbhia Chawl, Bandra (West)

159. HW 159 400050 Pimpleshwar Wadi Dmello Chawl, Dr Peter Dais Road, Dmello Chawl, Bandra (West)

160. HW 160 400050 Old Kantwadi Opposite Dhaval Ganga, Carter Road, Old Kantwadi, Bandra (West)

161. HW 161 400050 Indiraji Nagar, Bazar Road, Indiraji Nagar Next To Highland Court Building, Bandra (West)

162. HW 162 400050 Joseph Villa Bandra Reclamation, Near Suman Building, Joseph Villa Bandra Reclamation, Bandra (West)

163. HW 163 400050 Ganesh Nagar, Bj Road Bandstand Near Anand Juice Center, Ganesh Nagar, Bandra (West)

164. HW 164 400050 New Kant Wadi, Peri Cross Road, New Kant Wadi, Bandra (West)

165. HW 165 400050 Daya Amarsai Chawl, Bazar Road, Daya Amarsai Chawl, Bandra (West)

166. HW 166 400050 Chawl Near Akshata Hall, D’Monte Street, Chawl Near Akshata Hall, Bandra (West)

167. HW 167 400050 Navjivan Chawl 36, Near Joggers Park, Perry Cross Road, Navjivan Chawl 36, Near Joggers Park, Bandra (West)

168. HW 168 400050 Rationing Office Compound, Behind Jari Mari Mandir, S V Road, Rationing Office Compound, Behind Jari Mari Mandir, Bandra (West)

169. HW 169 400050 Santosh Nagar, Chinchpokli Road, Santosh Nagar, Bandra (West)

170. HW 170 400050 Kamble House, Near Karai Bldg, Bazar Road, Kamble House, Near Karai Bldg, Bandra (West)

171. HW 171 400050 Hill Road Bdmrlo Compound, Somnath Lane, Hill Road Bdmrlo Compound, Bandra (West)

172. HW 172 400050 Pali Pathar Near Bmc School, Dr Ambedkar Road, Pali Pathar Near Bmc School, Bandra (West)

173. HW 173 400050 Harsihchandra Pawar Chawl Near By Ganesh Mandir, Kadeshwari Mandir Marg, Harsihchandra Pawar Chawl, Bandra (West)

174. HW 174 400050 Jadhav Chawl, Sr. Peter Dias Road, Jadhav Chawl, Bandra (West)

175. HW 175 400052 Khar Danda, Ram Mandir Road, Khar Danda, Khar (West)

176. HW 176 400052 Chuim Village, Ambedkar Road, Chuim Village, Khar (W)

177. HW 177 400052 Shivaji Nagar, Nr Rajesh Khanna Garden, 17Th Road, Shivaji Nagar, Nr Rajesh Khanna Garden, Khar (W)

178. HW 178 400052 Sai Prasad Chawl, Pali Pathar, Dr Ambedkar Road, Sai Prasad Chawl, Pali Pathar, Khar (W)

179. HW 179 400052 Sai Prasad Chawl, Near Little Angel School Pali Pathar, Dr Ambedkar Road, Sai Prasad Chawl, Near Little Angel School Pali Pathar, Khar (W)

180. HW 180 400052 Marubhai Utkarsha Mandal, 21St Road, Marubhai Utkarsha Mandal, Khar (W)

181. HW 181 400054 Gazdharbandh, S B Patil Marg, Gazdharbandh, Santacruz (West)

182. HW 182 400054 Khotwadi, Sv Road, Khotwadi, Santacruz (West)

183. HW 183 400054 Navjivan Rahivashi Sangh, Linking Road Extension, Near Hindu Cementary, Santacruz (West)

184. HW 184 400054 Ibrahim Chawl Garodiya Estate, Behind Bmc School, Ibrahim Chawl Garodiya Estate, Santacruz (West)

185. HW 185 400054 Bmc Chawl, 2Nd Hasnabad Lane, Bmc Chawl, Santacruz (West)

186. HW 186 400054 Vithaldas Nagar Rahivashi Seva Sangh, 15Th Road, Vithaldas Nagar Rahivashi Seva Sangh, Santacruz (West)

187. HW 187 400054 Gulab Baug, Pm Road, Gulab Baug, Santacruz (West)

188. HW 188 400054 Transit Camp Daulat Nagar, Transit Camp Daulat Nagar, Santacruz (West)

189. KE 189 400047 Janta Seva Sangh, Mograpada, Indira Nagar, Natwar Nagar, Natwar Nagar, Jogeshwari East

190. KE 190 400047 The Great Indira Nagar, Marol Pipeline, Andheri East

191. KE 191 400047 Lelewadi, Marol Pipeline, Andheri East

192. KE 192 400047 Sai Nagar, Marol Pipeline, Andheri East

193. KE 193 400053 Saiwadi, Andheri East

194. KE 194 400053 Gundavli Gaothan, Andheri East.

195. KE 195 400053 Koldongri, Andheri East

196. KE 196 400057 Mahatma Kabir Nagar, Sahar Road, Chakala, Vile Parle East

197. KE 197 400057 Vitthalwadi, Bhagawati Wadi, Dayaldas Road, Vileparle ( E )

198. KE 198 400059 Hanuman Nagar, Pump House, Natwar Nagar, Andheri East

199. KE 199 400059 Sariput Nagar, Andheri East

200. KE 200 400059 Sagbaug, Marol, Andheri East

201. KE 201 400059 Marol Pipeline North, Marol, Andheri East

202. KE 202 400059 Bhandarwada Mapkhan, Marol, Andheri East

203. KE 203 400059 Bamanpada Ganeshpada, Off. Marol Military Road, Andheri-East

204. KE 204 400060 Prem Nagar, Jogeshwari East

205. KE 205 400060 Meghwadi, Jogeshwari East

206. KE 206 400060 Harinagar, Jogeshwari East

207. KE 207 400060 Gandhinagar, Jogeshwari East

208. KE 208 400060 Franciswadi, Natwar Nagar, Jogeshwari ( E)

209. KE 209 400060 Majaswadi, Jogeshwari East

210. KE 210 400060 Shiv Tekdi, Jogeshwari East

211. KE 211 400060 Ramwadi, Jogeshwari East.

212. KE 212 400060 Bandrekarwadi, Jogeshwari (E)

213. KE 213 400069 Ambewadi, R K Singh Marg, Natwar Nagar, Andheri East

214. KE 214 400093 Saraswati Chawl, Goni Nagar, Andheri East

215. KE 215 400093 Gautam Nagar, Midc, Andheri East

216. KE 216 400093 Malpadongari, Andheri (E)

217. KE 217 400093 Subhash Nagar, Andheri East

218. KE 218 400093 Kondivita, Saibhagwan Nagar, Midc, Andheri East

219. KE 219 400093 Tarun Bharat, Chakala, Andheri East

220. KE 220 400093 Plot 60 Valmiki Nagar Bhim Nagar, Midc, Andheri East

221. KE 221 400099 Parsiwada+Kajuwadi, Chakala, Andheri East

222. KE 222 400099 Bamanwada, Ambedkar Nagar, Samrat Ashok Nagar, Ambewadi, Sanjay Gandhi Nagar, Andheri East

223. KE 223 400099 Shastri Nagar, Vile Parle East

224. KE 224 400099 Shanti Nagar, Sahargaon, Andheri East

225. KE 225 400099 Nehru Nagar, Sahargaon, Andheri East

226. KE 226 400099 Chimatpada, Marol, Andheri East

227. KE 227 400099 Navpada, Marol, Andheri East

228. KE 228 400099 Dr. Rajendra Prasad Nagar, Vile Parle ( E)

229. KE 229 400099 Bamanwada Hills, Tarun Bharat, Mc Chagla Marg, Vileparle East

230. KW 230 400049 Ganesh Gully, Vm Road, Nehru Nagar, Andheri W

231. KW 231 400049 Juhu Koliwada, Juhu Tara Road, Juhu Koliwada, Santacruz West

232. KW 232 400049 Mangel Wadi, Juhu Tara Road, Mangelawadi, Santacruz West

233. KW 233 400049 Ganesh Soc., K K Ganguli Road, Ganesh Society, Santacruz West

234. KW 234 400049 Shivaji Nagar .01, K.K Ganguli Marg, Shivaji Nagar, Santa Cruz West

235. KW 235 400049 Amrutlal Wadi, Gandhi Gram Road, Amrutlal Wadi Juhu, Andheri West

236. KW 236 400053 Sawant Chawl, Off J.P Road, Dhake Colony, Azad Nagar

237. KW 237 400053 Achanak Nagar, Veera Desai Road, Jeevan Nagar, Andheriw

238. KW 238 400053 Kasam Nagar, New Link Road, Kasam Nagar, Andheri West

239. KW 239 400053 Shakti Nagar, D.N Nagar Road, Near Ambe Mata Mandir, Andheri West

240. KW 240 400053 Siddharth Nagar, Svp Nagar Mhada, Siddharth Nagar, Andheri West

241. KW 241 400053 Niwate Chawl, Old Fisharies Road, J.P Wadi Seven Bunglow, Andheri West

242. KW 242 400053 New Indira Nagar, J.P Road, Indira Nagar Zopadpatti, Andheri West

243. KW 243 400053 Ajmera Compund, D.N Nagar Road, Ajmera Compund, Andheri West

244. KW 244 400056 Shastri Nagar, Irla Soc. Road, Shashtri Nagar, Ville Parle West

245. KW 245 400056 Charli Misqutta Chawl, St.Fransis Road, Vile Parle Gaonthan, Vile Parle West

246. KW 246 400056 Criyado Chawl, Dadabhai Navroji Road No.1, Tape Village, Andheri West

247. KW 247 400056 Ambe Mata Chouk, Dadhabhai Cross Road, Ambe Mata Chouk, Vile Parle West

248. KW 248 400056 Misqutta Compund, Baji Prabhu Road, Pond Goanthan Old Police Lane, Vile Parle West

249. KW 249 400058 Mehtab Baba Chawl, Dhangar Wadi, Gilbert Hill, Andheri West

250. KW 250 400058 Bhima Rathod Chawl, Cama Road, Gaondevi Dongri, Andheri West

251. KW 251 400058 Junaid Nagar, C D Barfiwala Road, Junaid Nagar, Andheri West

252. KW 252 400058 Ashok Cottage, Juhu Lane, Juhu Galli, Andheri West

253. KW 253 400058 Pirubhai Chawl, Ceasar Road, Amboli, Andheri West

254. KW 254 400058 Indira Nagar No.02, Kanchi Bai Desai Road, Indira Nagar, Vile Parle West

255. KW 255 400058 Parul Juhu Church, Juhu Road, Juhu Gaonthan, Andheri West

256. KW 256 400058 Narayan Sanghare Chawl, Mhatarpada, Andheri West

257. KW 257 400058 Hadap Nagar, Irla Soc.Road, Prem Nagar, Andheri West

258. KW 258 400058 Shyam Nagar Khadan, Veera Desai Road, Shyam Nagar, Andheri West

259. KW 259 400058 Jagirilal Panwala Chawl, S.V Road, Kevni Pada, Andheri W

260. KW 260 400058 Gandhi Chawl, Irla Brige, Dhobi Ghat, Andheri West

261. KW 261 400058 Pandu Mistri Chawl, Veera Desai Road, Sarotapada, Andheri West

262. KW 262 400058 Pawar Chawl, V.L Sawant Road, Dhakuseth Pada, Andheri West

263. KW 263 400058 Aloowadi, S.V Road, Hanuman Nagar, Andheri West

264. KW 264 400058 Shiv Nagar, Transist Camp, Shiv Nagar, Andheri West

265. KW 265 400058 Jaimu Patel House, Veera Desai Road, Andheri Goanthan, Andheri West

266. KW 266 400061 Ramdev Naik Chawl, Yari Road, Versova Village, Andheri West

267. KW 267 400061 Sagar Kutir Seva Sangh, J . P Road, Sagar Kutir, Andheri W

268. KW 268 400061 Ghanekar Compund, Yari Road, Swapnil Nagar, Andheri West

269. KW 269 400063 Bharat Nagar, Versova Link Road, Bharat Nagar, Andheri West

270. KW 270 400102 Bmc Colony Sector 2, New Link Road, Anand Nagar, Jogeshwari West

271. KW 271 400102 Kismat Nagar, New Link Road, Behraum Baug, Jogeshwari West

272. KW 272 400102 Ram Janak Singh Chawl, Gulshan Nagar, Jogeshwari W

273. KW 273 400102 Ram Dulhar Chawl, Sahakar Road, Yadav Nagar, Jogeshwari West

274. KW 274 400102 Ramkarn Chawl, Seva Nagar, Seva Nagar, Jogeshwari West

275. KW 275 400102 Namavar Singh Chawl, S.V. Road, Near Jvlr, Jogeshwari West

276. KW 276 400102 Nepali Chawl, New Link Road, Vikas Nagar, Jogeshwari West

277. KW 277 400102 Mansap Chawl, New Link Road, Shakti Nagar, Jogeshwari West

278. KW 278 400102 Vikas Nagar, Baheram Baug Road, Vikas Nagar, Jogeshwari West

279. KW 279 400102 Bhagwan Raja Nagar, Patel Estate Road, Patel Estate Road, Jogeshwari West

280. KW 280 400102 Parera Compund, S.V Road, Ajit Glass Slum, Jogeshwari West

281. KW 281 400102 Girija Niwas, Captain Sawant Marg, Shastri Nagar, Jogeshwari West

282. KW 282 400102 Changan Purushottam Chawl, Jogeshwari Station Road, Gandhi Nagar, Jogeshwari West

283. L 283 400022 Madhu Swapna Chawl, Mohan Nagar, Hill Road, Near Muktadevi Mandir, Chunabhatti

284. L 284 400022 Siwadashi Mill Chaal, Swadeshi Mill Road, Swadeshi Mill, Chunabhatti, Mumbai

285. L 285 400022 Rangari Chwal No-7, Swadeshi Mill Road, Kasaiwada, Chunabhatti, Mumbai

286. L 286 400022 Keashwani Chawl, Vn Purav Marg, Hanuman Galli, Ambika Estate, Chunabhatti

287. L 287 400024 Navjeevan Rahiwashi Sangh, S.G.Barve Marg, Opp. Kamgar Nagar, Kurla (E) Mumbai

288. L 288 400024 Fatimabi Shah Mohd Chawl, S.G.Barve Marg, Near Navnihal Committee, Qureshinagar, Kurla East Mumbai

289. L 289 400024, Nehru Nagar, Opp.Jagruti Nagar, Kurla E

290. L 290 400024 Alidada Estate, S G Barve Marg, Near Aatachakki, Dhobighat, Kurla East Mumbai

291. L 291 400024 Yakub Chawl, Alidada Estate, L.B.S Road, Behind Kurla Bus Depo, Kurla East Mumbai

292. L 292 400024 Gafur Chawl, Kasaiwada, Quareshi Nagar, Kurla Mumbai

293. L 293 400024 Priyadarshni, Chunabhatti, Chunabhatti

294. L 294 400024 Swadeshi Mill Chawl, Buddha Vihar, Milind Nagar, Chunabhatti

295. L 295 400070 Darusalam H.C.Society, Halav Pul, Near Gaji Miya Dargah, Kurla W

296. L 296 400070 Alidada Estate, S G Barve Marg, Nehru Nagar, Kurla (E)

297. L 297 400070 Sanjay Nagar, Noorani Masjid, Sundar Baug Lane, Opp. Ali Hasan Kirana Store, Kurla Kamani

298. L 298 400070 Laxmi Pudewali Chawl, Takiya Ward, Lbs Marg, Opp. Kurla Court, Kurla West, Mumbai

299. L 299 400070 Ashok Nagar, Nss Road, Opposite Imtiyaz Doctor Clinic, Behind Home Guard, Kurla West

300. L 300 400070 Tulja Bhavani Society, Singarewadi, Magan Nathuram Road, Bailbazar, Kurla(W)

301. L 301 400070 Jaguwani Chawl, Masrani Lane, Halav Pool, Kurla West, Mumbai

302. L 302 400070 Ramu Kamble Chawl, Qureshinagar Hill, S G Barve Marg, Near Hamvatan Committee, Kurla East Mumbai

303. L 303 400070 Sai Baba Housing Society, Lbs Road, Kurla W

304. L 304 400070 Subedar Chawl, Vijaynagar, Kurla Andheri Road, Near Sahara Hotel, Kurla West

305. L 305 400070 Navkranti Seva Mandal, Indira Nagar, Sunderbaug, Sundar Baug Lane, Near Oxford School, Kurla West

306. L 306 400070 Garud Chawl, Buddha Colony, Cst Road, Kurla West

307. L 307 400070 Sandesh Nagar, Kurla Andheri Road, Kurla (W)

308. L 308 400070 Jai Bhawani Chawl, Kranti Nagar, Kurla Andheri Road, Gupta Galli, Kurla (W)Mumbai

309. L 309 400070 Gurudatta Navjivan Society, L.B.S Road, Near Sheetal Talav, Kurla West

310. L 310 400070 Wadia Estate, L.B.S.Marg, Bail Bazar, Kurla West

311. L 311 400070 Damodar Pandey Chawl, New Mill Road, Opp. Pandey Store, Kurla West Mumbai

312. L 312 400070 Gandhi Nagar, Pipe Line, Kajupada

313. L 313 400070 Takiya Ward, Saweshwar Mandir Marg, Patange Road, Kurla West

314. L 314 400070 Aminabi Chwal, Takshshila Nagar, Near Buddhvihar, Qureshinagar, Kurla East, Mumbai.

315. L 315 400070 Hanuman Galli, Battiwala Chawl, S.M Road, Takiya Ward, Kurla W

316. L 316 400070 Sahajivan Society, Kurla Andheri Road, Near Shingrewadi Vachnalaya, Kurla W

317. L 317 400070 Morarji Terrace, Near Chhadwa Nagar, Match Factory Lane, B/3, Kurla W

318. L 318 400070 Durga Bhavan, Krishna Nagar, 90 Feet Road, Near Dubey House, Safed Pool, Pipeline, Saki Naka, Kurla W

319. L 319 400070 Nanibai Abdul Ajeeb Chawl, Navpada, Kurla West

320. L 320 400070 Gali No.16, Milind Nagar, Kurla W

321. L 321 400070 House No.252, Christian Village, Kurla W

322. L 322 400070 Guddapa Chawl, Halav Pul, Jai Shankar Chowk, Kurla W

323. L 323 400070 Sambhaji Chawl, Textile Corporation, Kurla W

324. L 324 400070 Dipu Thorat Chawl, Sonapur Lane, Bailbazar, In Front Of City Hospital

325. L 325 400070 S Chawl, Navpada, Varsha Nagar, Kurla W

326. L 326 400070 Din Mohammad Chawl, New Mill Road, Sambhaji Chowk, Kurla W

327. L 327 400070 Ambedkar Nagar, Ambedkar Nagar, Kurla W

328. L 328 400070 Vadhari Chawl, Near Amar Nagar Health Post

329. L 329 400070 Krishna Chawl, Takiya Wad, Near Ram Mandir, Kurla W

330. L 330 400070 Usman Gani Chawl, Takiya Wad, Kurla W

331. L 331 400070 Kamlabai Chawl, Gauri Shankar Mandir, Masrani Lane, Halav Pul, Kurla W

332. L 332 400070 Chawl No.1, N M Road, Ramdas Chowk

333. L 333 400070 Hanuman Tekdi, Sambhaji Chowk

334. L 334 400072 Ambika Nagar, Sunderbaug, Kamani, Kurla W

335. L 335 400072 Khan Cpd, Muslim Society, Indira Nagar, Kurla Andheri Road, Jarimari, Kurla W

336. L 336 400072 Vijay Mansion, Pareawadi, Gulzar Gulli, Opp Thersa High School, Mohili Village, Mum

337. L 337 400072 Gomus Chawl, Sattay Nagar, 90Feet Road, Sakinaka Mumbai 72

338. L 338 400072 Maharashtra Chawl, Near Shiv Sai Mitra Mandal, Sunder Baug Lane, Sonali Typing Kajupada, Kurla West

339. L 339 400072 Gosavi Chawl, Sakivihar Road, Tunga Gaon, Powai

340. L 340 400072 Jai Bhavani Rahivashi Sangh, Shivanji Nagar, Kurla Andheri Road, Safed Pool, Saki Naka

341. L 341 400072 Shankar Chawl, Uday Nagar, Khairani Road, Sakinaka

342. L 342 400072 Jai Durga Housing Society, 90 Feet Road, Netaji Nagar, Khadi No 3, Saki Naka

343. L 343 400072 Nav Yuvak Hsg Soc, Ghas Compound, Pipeline Road, Kajupada, Kurla West

344. L 344 400072 Paras Chawl, Yadav Nagar, Khairani Road, Sakinaka, Kurla West

345. L 345 400072 Qureshi Chawl, Sanjaynagar, Lbs Road, Opposite Ashrafiya Masjid, Baba Chouk, Kamani Kurla West

346. L 346 400072 Vijay Society, Chamdivali, Sangharsh Nagar, Powai

347. L 347 400072 Near Ganesh Maidan, Kajupada Pipe Line Road, Near Ganesh Maidan, Kurla West 72

348. L 348 400072 Jainuddin Chawl, Cst Road, Buddha Colony, Near Hanuman Mandir, Kurla West

349. L 349 400072 Ganesh Society, 90 Feet Road, Tilak Nagar, Sakinaka

350. L 350 400072 Indira Nagar, Lbs Marg, 90 Feet Road, Kurla West, Mumbai

351. L 351 400072 Gurunanak Chawl, Gurudwara, Lbs Marg, Behind Phonix Marketcity, Near Milk Dairy, Gurunanak Bus Stop, Kurla West Mumbai.

352. L 352 400072 Ram Niwas Chawl, Pipeline Road, Mohilli Village, Near Chhajed Hospital, Sakinaka

353. L 353 400072 Baban Yadav Chawl, Sunder Baugh Lane, Kurla West

354. L 354 400072 Ekta Chawl, Kurla Anderi Road, Shashtrinagar, Bail Bazar, Kurla

355. L 355 400072 Shivneri Mahila Mandal Chawl, Bmk Compound, Near Datta Mandir, Kranti Nagar, Kurla(W)

356. L 356 400072 Shanti Smriti Chs, Sakivihar Road, L&T Gate No.7 Powai

357. L 357 400072 Dongre Chawl, Pipeline, Mohili Village, Kurla W

358. L 358 400072 Jai Bajrang Bali General Store, Bhim Nagar, Laxmi Narayan Mandir Road, Mohili Village, Near Anjali Medical, Ghatkopar W

359. L 359 400072 Sai Krupa Society, Sawarkar Nagar, Sakinaka, Kurla W

360. L 360 400072 John D Souza Chawl, Sakinaka, Shri Nagar, Behind Chandivali Kamani Oil Mill

361. L 361 400072 Milan Sadan Chawl, Khairani Road, Sakinaka, Near St.Anthony Church

362. L 362 400072 Samata Compound, Safed Pul, Near Shiv Mandir, Sakinaka

363. L 363 400072 Muneer Hasan Chawl, Kurla Andheri Road, Jarimari, Kurla W

364. L 364 400072 Shree Saibaba Society, Parerawadi, Ganesh Nagar, Sakinaka

365. L 365 400072 Navina Chawl, Khairani Road, Yadav Nagar, Sakinaka, Kurla W

366. L 366 400072 Madina Chawl, Khairani Road, Shree Nagar, Sakinaka

367. L 367 400072 Hussan Chawl, Tunga Gaon, Near Dayanand Chawl

368. L 368 400072 Uday Nagar Rahivasi Society, Sakinaka, Opp.State Bank Of India

369. L 369 400072 Sangharsh Nagar, Chandivali, Andheri E

370. L 370 400072 Arunuday Chawl, Tunga Village, Opp.Valmiki Mandir, Chaityawadi, Powai

371. L 371 400072 Tata Nagar, Tunga Village

372. L 372 400072 Ram Rahim Compund, Kurla Andheri Road, Shanti Nagar

373. L 373 400072 Shankar Seth Chawl, Khairani Road, Sakinaka, Kurla W

374. L 374 400072 Gupta Chawl, Bharat Nagar, Near Ramesh General Store, Chandivali, Near Shiv Dhattani Complex

375. L 375 400072 Muranjan Wadi, Jvlr, Near Ruchi Hotel

376. L 376 400084 Sai Nath Chawl, Ashok Nagar Hill No- 3, Nss Road, Near Home Guard, Ghatkpoar West

377. L 377 400084 Sai Krupa Society, Asalfa, Savarkar Nagar, Kurla W

378. L 378 400084 Roshan Grain Store, Asalfa Village, Ghatkopar W

379. L 379 400084 Sindhudurg Society, Asalfa Village, Ghatkopar W

380. L 380 400084 Gajanan Patil Chawl, Nariseva Sadan Road, Asalfa Village, Ghatkopar W

381. L 381 400084 Sai Baba Society, Nariseva Sadan Road, Asalfa Village, Ghatkopar W

382. L 382 400084 Sai Baba Society, Asalfa Village, Shivaji Nagar, Ghatkopar W

383. L 383 400084 Behind Gokuldham Society, Asalfa Village, Ghatkopar W

384. L 384 400084 Rohini Chawl Committee, Ambedkar Nagar, Asalfa Village, Ghatkopar W

385. L 385 400084 Saalik Singh Chawl, Pipeline Road, Asalfa Village, Ghatkopar W

386. L 386 400084 Hemant Society, Nss Road, Asalfa Village, Ghatkopar W

387. L 387 400084 Rohini Chawl Committee, Para Kadam Marg, Ambedkar Nagar, Ghatkopar W

388. L 388 400086 Shiv Shakti Chawl, Santoshi Mata Nagar, Himalaya Society, Nss Road, Near Gupta Bhajiwala, Ghatkpoar West

389. L 389 400086 Shankar Nagar, Andheri Ghatkopar Link Road, Near Asalfa Metro Station, Ghatkopar

390. L 390 400086 Kamalkunj Chs, Andheri Ghatkopar Link Road, Asalfa Village, Ghatkopar

391. L 391 400086 Govind Nagar, Parerawadi Comp, Andheri Ghatkopar Link Road, Himalaya Society, Ghatkpoar West

392. L 392 400086 Jai Maharashtra Chawl, Sane Guruji Nagar, N.S.S Road, Asalfa Village, Ghatkpoar West

393. L 393 400086 Shiv Shakti Chawl, Asalfa Village, Ashok Nagar, Ghatkopar

394. L 394 400086 Narsing Pandey Chawl, Subhash Nagar, Narsing Pandey Chawl, Asalfa Village, Ghatkopar

395. ME 395 400043 Ekta Sahakari Mandal, Vikas Hotel Sunni Jama Masjid, Waman Dada Mard, Tata Nagar, Deonar

396. ME 396 400043 New Gautam Nagar, Pheriphery Road, Gautam Nagar, Govandi

397. ME 397 400043 Gautam Nagar 3, Sunni Bareli Masjid, P.L.Lokhande Marg, Gautam Nagar 3, Govandi

398. ME 398 400043 Bhimjyot Chawl, Bansode Marg, Nimonibaug, Govandi

399. ME 399 400043 Keni House, Velankani Mandir, Govandi Stn Road, Govandi Gaon, Govandi

400. ME 400 400043 Sanjay Gandi Nagar, Noorani Masjid, Ghatkpoar Mankhurd Link Road, Devnar

401. ME 401 400043 New Bhimnagar, Transit Camp, Mt Kadam Marg, New Bhimnagar, Devnar

402. ME 402 400043 Kamalabai, Near Hakkani Masjid, Near Hanuman Mandir, Baiganwadi

403. ME 403 400043 Indira Nagar, Padma Nagar, Rd No 14, 15, Baiganwadi

404. ME 404 400043 Kamala Raman Nagar, Mohamadiya Masjid, Dumping Road, Kamla Raman Nagar, Shivaji Nagar

405. ME 405 400043 Rafique Nagar, Bismillah Masjid, Rafique Nagar Nallah, Rafique Nagar, Shivaji Nagar

406. ME 406 400043 Rd No 5, 4, Shivaji Nagar, Near Vikas School, Shivaji Nagar

407. ME 407 400043 Garib Nawaz Masjid, Rd No 5, 6, Shivaji Nagar, Shivaji Nagar

408. ME 408 400043 Raman Mama Nagar, Rikhshaw Stand, Bajirao Prabhu Despande Marg, Baiganwadi

409. ME 409 400043 Janmangal, Rd No 9, 8, Sai Baba Mandir, Baiganwadi

410. ME 410 400043 Ramdev Morya Marg, Baji Prabhu Despande Rd, Shivaji Nagar, Shivaji Nagar

411. ME 411 400043 Valmiki Rahivashi Seva Sangh, Near Valimiki Temle, Ambedkar Nagar Service Rd, Valmiki Rahivashi Sang, Mankhurd

412. ME 412 400043 Sitaram Chawl, Shivdarshan Chawl, Near Saibaba Mandir, Lok Shahir Annabhau Sathe Nagar, Sathe Nagar, Mankhurd

413. ME 413 400043 Lotus Colony, Abdul Hamid Marg, Lotus Colony, Shivaji Nagar

414. ME 414 400043 Gayakwad Nagar, Chawl No 9 16 10 6, P Y Thorat Marg, Nimonibaug, Govandi

415. ME 415 400043 Panchaseel Chawl, Bhimjyot Chawl, Bansode Marg, Nimonibaug, Govandi

416. ME 416 400043 Gajanan Colony, Ahilya Bai Holkar Marg, Gajanan Colony, Lotus Colony

417. ME 417 400043 B Sec, E1, Hm, Hq, E2 Line, S V Hamid Marg, B Sec, Cheetacamp

418. ME 418 400043 Shiv Prerena Chawl, Jyotirling Chawl, Maharashtra Nagar Road, Shiv Prerna, Mankhurd

419. ME 419 400043 Shiv Navlai Chawl, Maharshtra Nagar, Shivaji Maidan, Maharashtra Nagar, Mankhurd

420. ME 420 400043 Deonar Municipal Colony, Sakarm Patil Marg, Municipal Colony, Deonar

421. ME 421 400043 Yeshwantrao Chavan Nagar Ekta Nagar B/15/10 Mankurd 43, Mankhurd

422. ME 422 400043 Karbala Chawl, Near Noori Masjid, Mandala, Mankhurd

423. ME 423 400043 30 Feet Road Galli No-3 New Mandala Mankhrud, Mankhurd

424. ME 424 400043 Bhim Nagar Rahivasi Sangh, Ganesh Chawl, Maharashtra Nagar, Mankhurd, Mankhurd

425. ME 425 400043 Borbadevi Nagar Opp Devnar Bus Depot Mum 88, Mankhurd

426. ME 426 400043 F Sector, A2, Cheeta Camp, Trombay, Mankhurd

427. ME 427 400043 Sainath Chawl Vilao Gokhale Nagar Pmgp Colony Mankhurd – 400043, Mankhurd

428. ME 428 400043 Sainath Nagar Upper Trombay Custom Road, Mankhurd

429. ME 429 400043 Mahatma Phule Nagar, Shinde Wadi Chawl No 1, Mankhurd, Mankhurd

430. ME 430 400043 Kashibai Niwas, Borla Gao, Govandi East, Mankhurd

431. ME 431 400043 Sk Patil House New Mandala Gaon, Mankhurd

432. ME 432 400071 Sundar Baug Chawl, Shah And Anchor College, Mahavir Education Ground, Chembur

433. ME 433 400074 Ashok Nagar, Near Maruti Mandir, Vashi Naka, Vashi Naka, Chembur

434. ME 434 400074 Kasturba Nagar, Near Model High School, Vashi Naka, Vashi Naka, Chembur

435. ME 435 400074 Vishnu Nagar, Ashish Talav, Gavanpada, Vishnu Nagar, Chembur

436. ME 436 400074 Bharat Nagar, Bhimtekdi, Mahul Raod, Bharat Nagar, Chembur

437. ME 437 400074 Shankar Deol, Bd Patil Marg, Anik Goan, Anik Gaon, Chembur

438. ME 438 400074 Old Bharat Nagar, Slum St, J Plot Mahada, Old Bharat Nagar, Chembur

439. ME 439 400074 Gavanpada, Mhatre House, Bd Patil Marg, Gawanpada, Chembur

440. ME 440 400074 Mahakali Society, Bharat Kunj, Shahtri Nagar, Shashtri Nagar, Chembur

441. ME 441 400074 Rahul Nagar, Aurangabad Chawl, Buddha Vihar, Rahul Nagar, Chembur

442. ME 442 400074 Shivaji Nagar, Lince C, Vashi Naka, Shivaji Nagar, Chembur

443. ME 443 400074 Azad Nagar, Ayodyanagar, Aziz Baug Road, Azad Nagar, Chembur

444. ME 444 400074 Sahyadri Nagar, B Near Model High School, Rcf Colony, Sahyadri Nagar, Chembur

445. ME 445 400074 Behind Shani Mandir Cama Wadi Dinquary Road Panjrapol Chembur, Chembur

446. ME 446 400074 Prayag Nagar Society, L A Gadkari Marg, Chembur

447. ME 447 400088 D Line, Mangrooves, C Sector, Mankhurd

448. ME 448 400088 E, E1, D1, F, B Line, Market Road, D Sector Cheetacamp, Mankhurd

449. ME 449 400088 K1, K2 Line, Balaji Mandir Road, G Sector Cheetacamp, Mankhurd

450. ME 450 400088 L Line, Shiv Mandir Road, J Sector Cheetacamp, Mankhurd

451. ME 451 400088 F Line, School Road, K Sector Cheetacamp, Mankhurd

452. ME 452 400088 Kapoor Chawl Waghmare Chawl, Azad Nagar, Tata Compound, Payalipada, Mankhurd

453. ME 453 400088 Nagesh Kamble Chawl, Datta Mandir, Agawadi Road, Agarwadi, Mankhurd

454. ME 454 400088 Merry Cottage, Borbadevi Mandir, N G Acharya Marg, Govandi, Govandi

455. ME 455 400088 Sai Krupa Chawl, Near Padua High School, Church Road, Mankhurd Goan, Mankhurd

456. ME 456 400088 Triveni Eahivashi Sangh, Samrat Ashok Nagar, Shiv Mandir Marg, Samrat Ashok Nagar, Mankhurd

457. ME 457 400088 Bharat Nagar, Valmiki Madir, Sion Panvel Road, Mankhurd Stn, Mankhurd

458. ME 458 400088 Mahatama Phule Nagar, Mankhurd Railway Stn Road, Phule Nagar, Mankhurd

459. ME 459 400088 E Sec, K 1 Line, Mgr Road, E Sec, Cheetacamp

460. ME 460 400088 A Sec, D Line, Near Start Hotel, A Sec, Cheetacamp

461. ME 461 400088 Navnath Seva Sangh, Cheetacamp Rd, Navnath Seva Sangh, Mankhurd

462. ME 462 400088 Mohite Patil Nagar, Gmlrroad, Mankhurd

463. ME 463 400094 Patt Nagar Dhobhi Ghat, Trombay

464. ME 464 400701 Jay Bhole Nagar, Dinquarry Road, Panajarapol, Panjarapol, Chembur

465. MW 465 400071 R C Barrack, Inlaks Hospital, Near Lal Mithi Garden, Indira Nagar, Old Chembur Camp, Old Barrack, Shivshakti Nagar, Collector Colony, Samrat Ashok, C G

466. MW 466 400071 Vatsalatai Nagar, Kurla Signal, Nr. Kurla Signal, Chembur

467. MW 467 400071 Lal Dongar, Subedar Ambedkar, Hindu Soc., Near Bmc School, Dr. Ambedkar Chawl, Samarth Nagar, Near Sion Trombay Road, Suman Nagar, Lal

468. MW 468 400071 Shramjivi Nagar, Thakker Bhappa, Saibaba Nagar, Adarsh Nagar, Shell Colony, Yashomati, Shell Colony, Shell Colony, Service Road, Thakker Bhappa

469. MW 469 400071 Siddharth Colony, Kn Gaikwad Marg, Near Chemburnaka, Chembur

470. MW 470 400071 Mumbadevi, Ahilyabai Holkar Ghatla Municipal Colony, Shramik Kamgar, Sambhaji Nagar -1, Khardeo Nagar, . 1 To 9 Anand Nagar, N G Acharya Marg,

471. MW 471 400071 Mahadev Patil, Harikishan Sadan, Kamla Kishan Patil, M.S. Patil Wadi, Arvind Patil Wadi, Nagesh Patil Wadi, Khardeo Nagar, Ghatla Village, Khardeo

472. MW 472 400071 Panchsheel Nagar, Tilak Nagar Road No. 3, Near Jai Ambe Kirana Stores, Chembur

473. MW 473 400071 Jai Ambe Ngr., Behind Raga Building, Eastern Express Highway, Opp Postal Colony, Chembur

474. MW 474 400074 Islampura, Laxmi Nagar, Mukund Nagar, Vashi Naka, Mahul Road Near Railway Track, Mahul & H P Nagar Mysore Colony & S V Patel Nagar, Vashi Naka

475. MW 475 400089 Mukund Nagar, Sukhshanti Chawl, Utkarsh Nagar, Balaji Chawl, Nagewadi, Kadariya Nagar, Dinbandhu Chawl, Siddharth, Sambhaji Nagar Near

476. MW 476 400089 Mahatma Phule Nagar, Barve Chawl, Ramabai Colony, Satyam Galli, Vajir Baba Chawl, Raul Galli, Navchintan Buddh Vihar, New Panjabi Chawl, Jagtap

477. MW 477 400089 Pestom Sagar, Road No.4, Near Sawaswati Dugdhalay, Opp. Krishna Pan Bidi Shop, Chembur

478. N 478 400075 Savitribai Phule Nagar, Ambedkar Nagar, Gurunanak Nagar. Naidu Colony, Ghatkopkar (East)

479. N 479 400075 Rajaram Bane Marg, Laxmi Nagar, Ganesh Nagar, Ghatkopar (E)

480. N 480 400077, Kamraj Nagar & Ramabai Nagar, Ghatkopar (E)

481. N 481 400077, Kamraj Nagar, Ghatkopar (E)

482. N 482 400077, Laxmi Nivas Society, Patel Chowk, Ghatkopar (E)

483. N 483 400079 Vikhroli Park Site, Varsha Nagar, Vikhroli (W)

484. N 484 400079, Varsha Nagar Road, Vikhroli (W)

485. N 485 400079 Vikhroli Village, Vikhroli Gaonthan, Vikhroli (E)

486. N 486 400084 Bhim Nagar Road, Bhim Nagar, Kathodipada, Dayasagar, Ghatkopar (W)

487. N 487 400086, Nityanand Nagar, Gautam Nagar, Ghatkopar (W)

488. N 488 400086, Kirol Gaon, Vidyavuhar (W)

489. N 489 400086 Chota Bhim Nagar, Lbs Road, Opp. Bikaner, Ghatkopar W

490. N 490 400086, Barve Nagar, Ramji Nagar, Bhatwadi, Ghatkopar (W)

491. N 491 400086 Azad Nagar, Chirag Nagar, Parshiwadi, Ghatkopar (W)

492. N 492 400086 Indira Nagar, Altaf Nagar, Gavdevi Road, Sainath Nagar Road, Ghatkop[Ar (W)

493. N 493 400086, Rajawadi Pipeline, Vidyavihar (E)

494. PN 494 400063 Jai Bhim Nagar, Dindoshi, Goregaon East

495. PN 495 400063 Santosh Nagar, Dindoshi, Goregaon East

496. PN 496 400064 Mota Pada, Near Mittal College, Malad West

497. PN 497 400064 Valnai Colony, Near Link Road, Malad West

498. PN 498 400064 Kanchpada No 1, Ramchandra Lane, Malad West

499. PN 499 400064 Somwar Bazar, Malad West

500. PN 500 400064 Bhadran Nagar, S V Road, Malad West

501. PN 501 400095 Old Collector Compound, Malvani, Malad West

502. PN 502 400095 Azmi Nagar, Malwani Gate No 7, Malad West

503. PN 503 400095 New Collector Compound, Malvani, Malad West

504. PN 504 400095 Malwani Church, Near Shriram Mandir, Malad West

505. PN 505 400095 Bmc Colony Gate No 5, Malwani, Malad West

506. PN 506 400095 Daruwala Compound, S V Road, Malad West

507. PN 507 400095 Ambujwadi, Malad West

508. PN 508 400095 Rathodi / Kharodi, Malad West

509. PN 509 400095 Madh, Malad West

510. PN 510 400095 Mhb Colony, Malad West

511. PN 511 400097 Makrani Pada, Rani Sati Marg, Malad East

512. PN 512 400097 Hanuman Nagar, Kurar, Malad East

513. PN 513 400097 Kranti Nagar, Kurar, Malad East

514. PN 514 400097 Indira Nagar, Rani Sati Marg, Malad East

515. PN 515 400097 Pathanwadi, Malad East

516. PN 516 400097 Ambewadi, Daftari Road, Malad East

517. PN 517 400097 Kokni Pada – Shivaji Nagar, Kurar, Malad East

518. PN 518 400097 Tanaji Nagar, Dhobighat Kurar, Malad East

519. PN 519 400097 Bacchani Nagar, Malad East

520. PN 520 400097 Pushpa Park, Malad East

521. PN 521 400097 Dhanji Wadi, Malad East

522. PN 522 400097 Khadakpada, Malad East

523. PN 523 400097 Pimpripada, Malad East

524. PN 524 400101 Gokul Nagar, Kandivali East

525. PN 525 400101 Apppa Pada, Kandivali East

526. PS 526 400062 Prem Nagar, Vishwkarma Road, Prem Nagar, Goregaon West

527. PS 527 400062 Plot No. 365 Road No. 20, Jai Bajrang Bali, Jawahar Nagar, Goregaon West

528. PS 528 400063 Vitbhatti, Hanuman Tekdi, Goregaon – Mulund Link Road, Vitbhatti, Goregaon East

529. PS 529 400063 Room No. 3, Lakhau Letha Chawl, Ram Mandir Road, Ramnagar, Bandrekarwadi, Jogeshwari East

530. PS 530 400063 D-34, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Goregaon East

531. PS 531 400063 Room No. 2, Satyanarayan Hansraj Singh Chawl No 3, Ghas Bazar Ram Nagar, Goregaon East

532. PS 532 400063 Room No.10, Harishankar Mishra Chawl, Gogtewadi, Goregaon East

533. PS 533 400063 Aghadi Eastat, Kastiya Gauari Chawl, Nirlon Gate No 26, Goregaon East

534. PS 534 400063 Room No. 3, Mahi Bhai Chawl, Ay Prakash Nagar, Goregaon East

535. PS 535 400064 Shankar Nagar, Vasari Hill, Near Rustomji Tower, Vasari Hill, Goregaon West

536. PS 536 400064 Shiv Tekdi, Yashwant Nagar Road, Teen Dongri, Goregaon West

537. PS 537 400065 Unit No. 22, Aarey Milk Colony, Unit No. 22, Goregaon East

538. PS 538 400065 Adarsh Nagar, Old Hill Quarter, Aarey Milk Colony, Adarsh Nagar, Goregaon East

539. PS 539 400065 Squartters Colony, Chincholi Gate, Near Little Merry High School, Goregaon East

540. PS 540 400065 Unit No.30, Aarey Colony, Unit No.30, Goregaon East

541. PS 541 400065 Kirti Nagar Aarey Colony, Near Modren Bakery, Goregoan East

542. PS 542 400065 Unit No. 29, Aarey Colony, Krishna Nagar, Goregoan East

543. PS 543 400065 Unit No. 13, Aarey Colony, Goregoan East

544. PS 544 400065 Unit No. 7, Aarey Milk Colony, Shivshakti Nagar, Goregaon East

545. PS 545 400065 Unit No. 32, Aarey Milk Colony, Near Chota Kashmir, Goregaon East

546. PS 546 400065 Unit No. 031, Aarey Road, Opp Indira Gandhi Research Centre Aarey Milk Colony, Goregoan East

547. PS 547 400065 Sarvodya Nagar Zopadpatti, Aarey Milk Colony Road, Dindoshi, Goregaon East

548. PS 548 400065 Sarvoday Nagar Vijay Patil Chawl Aarey Milk Colony Road Western Express Highway Goregaon East, Vijay Patil Chawl, Aarey Milk Colony, Goregaon East

549. PS 549 400065 Westa Patel Chawl, Aarey Road, Nawpada, Goregaon East

550. PS 550 400065 Unit No. 6 Navapada, Aarey Road, Nawpada, Goregaon East

551. PS 551 400065 Unit No. 3 Aaray Milk Colony, Ekta Nagar, Goregaon East

552. PS 552 400097 Gokuldham, Classic Hotel, Gokul Dham, Arunkumar Vaidya Marg, Kanyapada, Malad East

553. PS 553 400104 Bhagat Singh Nagar No. 1, Link Road, Bhagat Singh Nagar No. 1, Goregaon West

554. PS 554 400104 Bhagat Singh Nagar No. 2, Tambe Gully, Link Road, Bhagat Singh Nagar No. 2, Goregaon West

555. PS 555 400104 Laxmi Nagar, Link Road, Laxminagar, Goregaon West

556. PS 556 400104 Room No. 3, Bhagawan Bhuwan Chwal, Aarey Road, Goregaon West

557. RC 557 400066 Raidongri, Raidongri, Weh, Borivali East

558. RC 558 400066 Kajupada, Rikshaw Stand Road, Ganesh Cowk, Borivali East

559. RC 559 400066 Jai Jawan, Fci Godown Rd, Nr Masjid, Borivali East

560. RC 560 400066 Dadasaheb Chawl, Dattapada Rd, Rupwate Nagar, Borivali East

561. RC 561 400066 Kulup Wadi, Kulup Wadi, Kulup Wadi, Borivali East

562. RC 562 400066 Daulat Nagar, S V Road, Neharu Nagar, Borivali East

563. RC 563 400066 Sukurwadi, Sukurwadi, Bus Depot Sukurwadi, Borivali East

564. RC 564 400067 Saidham Chawl, Ambedkar Road, Kandivli West

565. RC 565 400092 Patil House, Eksar Rd, Talepakhadi, Borivali West

566. RC 566 400092 Saiprasad Chawl, Shimpoli Road, Atal Smruti Uddyan, Borivali West

567. RC 567 400092 Ratnabai Chawl, Borsapada Road, Op. Borsapada Ho, Borivali West

568. RC 568 400092 Ek Dongri Chawl, Eksar Road, Gandhi Nagar, Borivali West

569. RC 569 400092 New Adarsh Society, Gorai Road, Bhim Nagar, Borivali West

570. RN 570 400066 5, Babu Maruti Chawl 2, Babu Maruti Chawl 2, Borivali East

571. RN 571 400068 Valmiki Chawl And Nearby Chawl, Dn Dubey Rd, Ambawadi, Dahisar East

572. RN 572 400068 Padwal And Ramchandra Gurav Chawl, Babu Pednekar Road, Ketkipada, Dahisar East

573. RN 573 400068 Sainath Chawl, Shiv Tekdi, Dahisar East

574. RN 574 400068 Shiv Shankar Chawl And Durgabai Dixit Chawl, Shiv Vallabh Road, Hanuman Tekdi, Dahisar East

575. RN 575 400068 Jai Ganesh Rahivasi Sangh And Jai Bhavani, S.N. Dubey Road, Kokanipada, Dahisar East

576. RN 576 400068 Khan Compound, S.N. Dubey Road, Rawalpada, Dahisar East

577. RN 577 400068 Vishwakarma Chawl, Shanti Nagar Dongri, Dahisar East

578. RN 578 400068 Topiwala Chawl, Santosh Nagar, Dahisar East

579. RN 579 400068 Sadguru Chawl, Ketakipada, Dahisar East

580. RN 580 400068 Shankar Tumbade, S.N.Dubey Road, Kokanipada, Dahisar East

581. RN 581 400068 Balkawde Compound, Kajupada, Dahisar East

582. RN 582 400068 Mulla Hawaldar Chawl, Kokanipada, Dahisar East

583. RN 583 400068 Babli Pada, C S Road No-3, Behind Ganpati Mandir, Dahisar East

584. RN 584 400068 Nasir Ali Chawl, Rajesh Compound, Dahisar East

585. RN 585 400068 Damodar Barfe Chawl, Gharatan Pada No-2, Service Road, Nr Raj Nagar, Ghartan Pada No-2, Dahisar East

586. RN 586 400068 Dada Pandey & Sham Rati Yadav Chawl, Opp Awadh Vidyalay, Ketaki Pada Dharkhadi, Dahisar East

587. RN 587 400068 Vishnu Naik Chawl, Ovaripada, Dahisar East

588. RN 588 400068 Ganesh Chawl, Near N.G.Park Bldg No-4, Kokani Pada, Dahisar East

589. RN 589 400068 Pant Nagar, Kokani Pada, Dahisar East

590. RN 590 400068 Sadguru Society, Sant Muktabai Road, Rawalpada, Nr Varad Vinayak Mandir, Dahisar East

591. RN 591 400068 Gurukripa Chawl, Nr Ng Park, Kailas Nagar, Dahisar East

592. RN 592 400068 Saikrupa Chawl, Ghartanpada Road No.2, Suyog Nagar, East

593. RN 593 400068 Sainath Rahivasi Sangh, Rawalpada, Dahisar East

594. RN 594 400068 Amarnath Mahadeo Chawl, Sv Road, Nr Amba Wadi Police Chowki, Dahisar East

595. RN 595 400068 Chawl No. A-1, Sant Kabir Marg, Nr Shani Mandir, Radhakrishna Nagar, Dahisar East

596. RN 596 400068 Chawl No.12, Nr Dahisar Check Naka, Tare Compound, Dahisar East

597. RN 597 400068 Indira Nagar, Jaywant Sawant Marg, Opp Sai Amrut Bldg, Dahisar East

598. RN 598 400068 Ganeshkrupa Chawl, Sant Namdev Road, Waghdevi Nagar, Dahisar East

599. RN 599 400068 Laxman Rathod Chawl, Rawalpada, Dahisar East

600. RN 600 400068 Haribhau Shelke Chawl, Near Ashok Nagar, Ravalpada, Dahisar East

601. RN 601 400068 New Ambika Sadan, C.S. Road No.2, Anand Nagar, Dahisar East

602. RN 602 400068 Bhiva Suthar Chawl, Shiv Vallabh Road, Ashokvan, Dahisar East

603. RN 603 400068 Sanjog Nagar, Ghartan Pada No.2, Dahisar East

604. RN 604 400068 Sai Nath Chawl, Kokani Pada, Dahisar East

605. RN 605 400068 Ganesh Bhai Desai Chawl, Ex Highway Santosh Nagar, Raval Pada, Dahisar East

606. RN 606 400068 Nagvekar Compound, Near Rajtarang, Raval Pada, Dahisar East

607. RN 607 400068 Siddharth Mishra Chawl, Natuchi Chawl, Suvasini Pawaskar Rd, Near Nirankari Maharaj Math Gharatan Pada 1, Dahisar East

608. RN 608 400068 Shakar Papji Chawl, Ovari Pada, Dahisar East

609. RN 609 400068 Vijay Nagar, Kokani Pada, Dahisar East

610. RN 610 400068 Suraj Bhau Chawl, Dahisar East

611. RN 611 400068 Shri Sai Nath Wadi, Gahrtanpada, Dahisar East

612. RN 612 400068 Ganesh Krupa Chawl, Sambhaji Nagar, Nr Siddheshwar Mandir, Dahisar East

613. RN 613 400068 Ganesh Society, Ghartan Pada No.2, Vaishali Nagar, Dahisar East

614. RN 614 400068 Mohan Arjun Bahadur Chawl, Nr Vaishali Nagar, Opp Ayyappa Mandir, Dahisar East

615. RN 615 400068 Jan Jagruti Society, L M Road, Shastri Nagar, Kandarpada, Dahisar East

616. RN 616 400068 Shreelaxmi Niwas, Shiv Vallabh Cross Road, Nr Thakur Compound, Kokani Pada, Dahisar East

617. RN 617 400068 Jai Ambe Chawl, Rajput Compound, Shiv Vallabh Cross Road, Nr. N G Park, Dahisar East

618. RN 618 400068 Kanjibhai Ishwarbhai Desai Chawl, Nr W E Highway, Ganesh Nagar, Dahisar East

619. RN 619 400068 Shree Ganesh Rahivai Seva Sangh, Nr N G Park Bldg. No.4, Kokani Pada, Dahisar East

620. RN 620 400068 Manibai Damodar Chawl, Hanuman Tekdi, Kajupada, Dahisar East

621. RN 621 400068 Mahavir Nagar, S N Dube Road, Nr Prakash Chana Bhandar, Rawal Pada, Dahisar East

622. RN 622 400068 Sai Samarth Rahivasi Sangh, Kokani Pada, Dahisar East

623. RN 623 400068 Shivneri Chawl, C S Road, Nr Vidya Mandir, Dahisar East

624. RN 624 400068 Tiwari Chawl, Ganesh Nagar, Rawal Pada, Ne W E Highway, Dahisar East

625. RN 625 400068 Navrang Chawl, Lal Bahadur Shastri Nagar, Shivneri Ravinashi Sangh, Kandarpada, Dahisar East

626. RN 626 400068 Godewar Matre, Narayan Matre Wadi Rd, Dahisar East

627. RN 627 400068 Durga Niwas Pandey Nagar, Near Saibaba Mandir, S N Dubey Road, Dahisar East

628. RN 628 400068 Matang Rishi Nagar, Mithagar Road, Kandarpada, Dahisar East

629. RN 629 400068 Bhim Nagar Zopadpatt, I Matang Nagar Michel Wadi, C S Road Near Bhavdevi Mandir Kandarpada, Dahisar East

630. RN 630 400068 Gaiton Pada, Trimurti Chawl, Dahisar East

631. RN 631 400068 Anand Nagar, Veer Sambhaji Nagar, Dahisar East

632. RN 632 400068 Haribhaya Chawl, Galli No.2, Ketkipada, Dahisar East

633. RN 633 400068 Rajesh Compound, Koyla Bhagwan Chaw, Ratan Nagar Nagar, Dahisar East

634. RN 634 400068 Pant Nagar Rahivasi Seva Sangh, Sant Kabir Marg Opp Godvari Schoo, New Ashok Nagar Kokani Pada, Dahisar East

635. RN 635 400068 Sahyadri Rahiwashi Seva Sangh Chawl, Kokani Pada, Sn Dubey Road, Dahisar East

636. RN 636 400068 Ramchandra Chawl, S V Road Ambawadi, Near Radha Krishna Mandir, Dahisar East

637. RN 637 400068 Purshekhar Chawl, Dahisar East

638. RN 638 400068 Ram Deva Yadav Chawl, Alknanda Maydan Shivaji Chok, Raval Pada, Dahisar East

639. RN 639 400068 Kadai Yadav Chawl, Sant Muktabai Marg Near Ganesh Mandir, Raval Pada, Dahisar East

640. RN 640 400068 Shastrinagar Zopadpatt, L M Road, Near Mali Compound Navagaon, Dahisar East

641. RN 641 400068 Shanti Niwas Chawl, Shiv Vallabh Road Ashok Van, Near Sai Baba Mandir, Dahisar East

642. RN 642 400068 Narayan Lakhuchi Chwal, Near Vardh Vinayak Mander, Dahisar East

643. RN 643 400068 Ramesh Marwari Chawl, Sant Mirabai Road, Suyog Nagar, Dahisar East

644. RN 644 400068 Harl Asish Chawa, Overi Pada, Sb Road Near Hill Park, Dahisar East

645. RN 645 400068 Indrabhavan Yadav Chaw, Dahisar East

646. RN 646 400068 Ashok Nagar, Rawalpada, Dahisar East

647. RN 647 400068 T 25, Lilavanti Mistri Chawl D N, Dube Road Near Abdul Oil Store, Dahisar East

648. RN 648 400068 C-2, Balaji Nagar, C S Road C S Road, Dahisar East

649. RN 649 400068 16, B M Tiwari Chawl No 3, B M Tiwari Chawl No 3, Dahisar East

650. RN 650 400068 9, Jairam Bhagwati Chawl, Near Varadvinayak Mandir Sani Muktabai Marg Rawalpada, Dahisar East

651. RN 651 400068 Bhaskar Chawl, Navagaon Opp Suyog Buildg, Dahisar West

652. RN 652 400068 1, Bhoir Nagar, Ghartanpada-2, Dahisar East

653. RN 653 400068 Sai Kripa Chawl, Near L M Road Shiv Mandir, Kandarpada, Dahisar East

654. RN 654 400068 2, Shankar Rupaji Chawl, Ovaripada, Dahisar East

655. RN 655 400068 2, New Ashok Nagar, Kokani Pada, Dahisar East

656. RN 656 400068 5, Ramdev Yadav Chawal S N Dube Road, Near 297 Last Bus Stop Shanti Nagar Kokani Pada, Dahisar East

657. RN 657 400068 E-17, C Sn Dubey Rd, Opp Shani Mandir, Dahisar East

658. RN 658 400068 284, Sainath Nagar Chawl No 1, Parbat Nagar Sv Road, Dahisar East

659. RN 659 400068 32 G, Ketaki Pada Vaishali Nagar, Hanuman Chawl, Dahisar East

660. RN 660 400068 8, Bajrangi Chawl No 9, Near W-E Highway Rawalpada Ganesh Nagar, Dahisar East

661. RN 661 400068 4, Sai Kripa Chawl No 4, Near Dr Vaishya Nagar Rawal Pada, Dahisar East

662. RN 662 400068 21, Dr Dubey Compound Sv Road, Opp Beliram Insustrial Estate Near Jay Mari Gardan, Dahisar East

663. RN 663 400068 18, Patel Chawl Hari Krishna Cms S N Dubey Road, Patel Chawl Hari Krishna Cms S N Dubey Road, Dahisar East

664. RN 664 400068 5, Gallino 3 Krishma Nagar Rawal Pada, S N Dubey Road, Dahisar East

665. RN 665 400068 2, Shiv Krupa Chawl Sambhaji Nagar Sv Road, Ashokvan, Dahisar East

666. RN 666 400068 1/3, Desai Chawl Shiv Vallabh Road, Ashokvan, Dahisar East

667. RN 667 400068 Shree Sai Baba Nagar, Kandar Pada, Dahisar West

668. RN 668 400068 15, Rama Niwas Chandrama Dubey Chaw, Rawal Pada, Dahisar East

669. RN 669 400068 8, Rambhagat Yadav Chawal, Ambavadi, Dahisar East

670. RN 670 400068 49, Rajendra Nagar, Y R Tawde Rd, Dahisar East

671. RN 671 400068 1, Kumud Bhawan, Waman Bhoir Nagar, Kandarpada, Dahisar East

672. RN 672 400068 18, Ambhi Krupa Chwal No 5, Ambhi Krupa Chwal No 5, Dahisar East

673. RN 673 400068 6, Chachi Ki Chawl, Near Maratha Santosh Hotel, Dahisar East

674. RN 674 400068 1, Manisha Nagar, S N Dubey Road, Dahisar East

675. RN 675 400068 2, Ramchandra Wishwkarma Chawl, Nr Shiv Sena Office, Rawa;Pada, Dahisar East

676. RN 676 400068 16, Kabir Ahmed Chawl S V Road Near Bhavani Chowk, Ambawadi, Dahisar East

677. RN 677 400068 5, Ramchandra Niwas, Kandar Pada, Dahisar East

678. RN 678 400068 61, Keshav Nagar, Vaishali Nagar, Dahisar East

679. RN 679 400068 B-18, New Patil Chawl, Babu Bapu Road, Kandar Pada, Dahisar East

680. RN 680 400068 1, Mohan Kini Chawl No 1 Suhani Pawaskar Road, Near Nitin Industry Ghartan Pada No 1, Dahisar East

681. RN 681 400068 Om Guru Datta Hsg Soc, Ganesh Krupa Chawl, Kokani Pada, Dahisar East

682. RN 682 400068 Mali Compound, Kandar Pada, Dahisar East

683. RN 683 400068 Rajput Niwas, Jairam Wadi, Ashok Van, S V Road, Opp Raj Avhi Bldg, Dahisar East

684. RN 684 400068 Patel Chawl, Lal Bahadur Shastri Nagar, L M Road, Nr Ganesh Mandir, Kandar Pada, Dahisar West

685. RN 685 400068 Ganesh Sadan, S V Road, Nr Datta Mandir, Dahisar East

686. RN 686 400068 Ambika Sadan, C S Road, Nr Matruchhaya School, Patil Wadi, Dahisar East

687. RN 687 400092 49, Omseva Society, Ln Road Navagaon, Dahisar West

688. RN 688 400092 A 3, Disilva Wadi Navagaon, Opp Dwarkesh Dham, Dahisar West

689. RN 689 400092 Durga Chawl No. 2, L M Road, Navagaon, Dahisar West

690. RN 690 400103 Ganapat Patil Nagar, New Link Road, I C Colony, Dahisar West

691. RN 691 400103 Shivaji Nagar Slum, L.M. Road, Shivaji Nagar, Dahisar West

692. RN 692 400103 Om Sai Welfare Society, Rto Road, Kandarpada, Dahisar West

693. RN 693 400103 Panchsheel Nagar, L M Road, Borivali West

694. RN 694 400103 Sai Kripa Chawl, L.M. Road, Shiv Mandir Kandarpada, Dahisar West

695. RN 695 400103 Panchasheel Nagar, L.M. Road, Dahisar West

696. RN 696 400103 Shivneri, Panchsheel Nagar, Laxman Mhatre Nagar, Borivali West

697. RN 697 400103 Shivaji Nagar, L M Road, Shastri Nagar, Borivali West

698. RN 698 400103 Madona Colony, Sainath Nagar, Borivali West

699. RN 699 400103 Shanti Nagar, Js Road, Dahisar West

700. RN 700 400103 Laxman Mhatre Chawl No 2, Waman Bhoir Road, Kandarpada, Near Bhavdevi Mandir, Dahisar West

701. RS 701 400067, Laljipada / Gandhi Nagar, Kandivali West

702. RS 702 400067, Laljipada / Sanjay Nagar, Kandivali West

703. RS 703 400067, Laljipada / Ekta Nagar, Kandivali West

704. RS 704 400067, Laljipada, Kandivali West

705. RS 705 400067, Abhilakh Nagar / Iraniwadi Road No.4, Kandivali West

706. RS 706 400067, Abhilakh Nagar, Kandivali West

707. RS 707 400067, Ragada Pada, Irani Wadi Road No 4, Kandivali West

708. RS 708 400067, Sai Nagar Kandivali West, Kandivali West

709. RS 709 400067, Khan Gulli, Kd Comnpound, 90Ft D.P Rd South Boundary, Kandivali West

710. RS 710 400067, Islam Compound, Kd Comnpound, Mg Rd North Boundary, Kandivali West

711. RS 711 400067, Hanuman Nagar / Ayappa Mandir, Kandivali East

712. RS 712 400067, Bunderpakahadi North Zone, Kandivali West

713. RS 713 400067, Shravan Nagar & Adarsh Nagar, Mhada Ekta, Kandivali West

714. RS 714 400067, Babrekar Nagar, Kandivali West

715. RS 715 400067, Charkop Gaothan, Kandivali West

716. RS 716 400067, Holy Cross Poisar Slum, Kandivali West

717. RS 717 400067, Dingeshwar Talav, Kandivali West

718. RS 718 400067, Kandivali Goathan Vadarpada, Kandivali West

719. RS 719 400067, Ganga Nagar, Thakur Complex, Kandivali East

720. RS 720 400067, Ramji Lalu Compound

721. RS 721 400101, A) Gautam Nagar, Lahugadh, Ramgadh, Kandivali East

722. RS 722 400101, B) Bhim Nagar, 12 Nal, Satara Camp, Gandhi Nagar, Nalanda Budhvihar, Kandivali East

723. RS 723 400101, C) Mahindra Compound, Damu Nagar, Kandivali East

724. RS 724 400101, D)Panchayat Samitee, Kandivali East

725. RS 725 400101, E) Laxmi Nagar, Barkiya Rama Compound And Azadwadi, Kandivali East

726. RS 726 400101, F) Singh Estate (Part), Azadwadi, Kandivali East

727. RS 727 400101, G) Singh Estate, Kandivali East

728. RS 728 400101, H) Narshipada / Janupada, Kandivali East

729. RS 729 400101, I) Narshipada / Durga Mata Mandir, Kandivali East

730. RS 730 400101, Hanuman Nagar / Balaji Inds Estate., Kandivali East

731. RS 731 400101, Hanuman Nagar /Pal School, Kandivali East

732. RS 732 400101, Hanuman Nagar / Lokmanya Chawl, Kandivali East

733. RS 733 400101, Ambedkar Nagar, Poisar, Kandivali East

734. RS 734 400101, Donkey Compound, Indira Chowk, Poisar, Kandivali East

735. RS 735 400101, Shivaji Maidan, Poisar, Kandivali East

736. RS 736 400101, Adarsh Nagar, Poisar, Kandivali East

737. RS 737 400101, Ram Nagar, Poisar, Kandivali East

738. RS 738 400101, Nivruddin Chawl, Poisar, Kandivali East

739. RS 739 400101, Bhajiwadi, Poisar, Kandivali East

740. RS 740 400101, Janata Nagar, Poisar, Kandivali East

741. RS 741 400101, Chikalwadi, Poisar, Kandivali East

742. RS 742 400101, Pandey Compound, Thakur Village, Kandivali East

743. RS 743 400101, Janupada, Thakur Village, Kandivali East

744. RS 744 400101, Bandongri, Kandivali East

745. RS 745 400101, Anna Nagar, M.D.Road, Kandivali East

746. RS 746 400101, Vaibhav Nagar, Kandivali East

747. RS 747 400101, Kaju Pada, Poisar, Kandivali East

748. RS 748 400101, Hanuman Nagar / Vadarpada Road No. 2, Kandivali East

749. RS 749 400101, J) Narshipada / Saraswati Chawl, Kandivali East

750. RS 750 400101, Indira Nagar, Poisar Slum

751. S 751 400042, Bhandup Gaon, Bhadup (E)

752. S 752 400042, Ramngr, Kanjurmarg (E)

753. S 753 400042, Ashok Ngr, Kanjurmarg (E)

754. S 754 400042, Kanjur Village, Kanjurmarg (E)

755. S 755 400072, Milind Nagr, Powai

756. S 756 400076, Phule Nagar, Powai

757. S 757 400076, Gautam Ngr, Powai

758. S 758 400076, Gautam Ngr, Powai

759. S 759 400076, Gokhale Ngr, Chaitanya Ngr, Powai

760. S 760 400076, Morarji Compound, Powai

761. S 761 400076, Panchkutir, Powai

762. S 762 400076, Swami Narayan Nagar, Powai

763. S 763 400078, Khindipada, Bhandup (W)

764. S 764 400078, Vishwashanti, Bhandup (W)

765. S 765 400078, Ramanagar Tanaji Wadi, Bhandup (W)

766. S 766 400078, Waghoba Wadi, Bhandup (W)

767. S 767 400078, Tulshetpada, Bhandup (W)

768. S 768 400078, Shashtri Nagar, Bhandup (W)

769. S 769 400078, Ceat Tire Road, Bhandup (W)

770. S 770 400078, Pratap Nagar, Bhandup (W)

771. S 771 400078, Kamble Compound, Bhandup (W)

772. S 772 400078, Jokhim Compound, Bhandup (W)

773. S 773 400078, Munshi Mahal, Bhandup (W)

774. S 774 400078, Maroda Hill, Bhandup (W)

775. S 775 400078, Lokmanya Ngr, Sarvoday Ngr, Bhandup (W)

776. S 776 400078, Tembhidada, Bhandup (W)

777. S 777 400078, Patkar Compound, Bhandup (W)

778. S 778 400078, Gautam Ngr, Bhandup (W)

779. S 779 400078, Sai Hill, Bhandup (W)

780. S 780 400078, Ganesh Ngr, Bhandup (W)

781. S 781 400078, Utkarsh Ngr 114, Bhandup (W)

782. S 782 400078, Shivaji Ngr, Bhandup (W)

783. S 783 400078, Kaju Tekadi, Bhandup (W)

784. S 784 400078, Kokan Nagar, Bhandup (W)

785. S 785 400078, Pathan Colony, Bhandup (W)

786. S 786 400078, Utakarsh Nagar 115, Bhandup (W)

787. S 787 400078, Jamil Nagar, Bhandup (W)

788. S 788 400078, Ramabai, Bhandup (W)

789. S 789 400078, Maharashtra Nagar, Bhandup (W)

790. S 790 400078, Buddhanagar, Bhandup (W)

791. S 791 400078, Tulshet Pada 110, Bhandup (W)

792. S 792 400078, Jangal Mangal Road, Bhandup (W)

793. S 793 400078, Bhattipada, Bhandup (W)

794. S 794 400078, Gaondevi, Bhandup (W)

795. S 795 400078, Kashinagar, Bhandup (W)

796. S 796 400078, Hanuman Nagar, Bhandup (W)

797. S 797 400078, Laxmi Udyog Kanjurmarg (W), Kanjurmarg (W)

798. S 798 400078, Gulati Chawl, Bhandup (W)

799. S 799 400078, Jaydevsing Nagar, Bhandup (W)

800. S 800 400078, Kamala Pandey Chawl, Bhandup (W)

801. S 801 400078, Draksh Baug, Bhandup (W)

802. S 802 400078, Sai Bagh, Bhandup (W)

803. S 803 400078, Padwal Compound, Bhandup (W)

804. S 804 400078, Paradi Compound, Bhandup (W)

805. S 805 400078, Rajdeep Nagar, Bhandup (W)

806. S 806 400078, Patilwadi, Bhandup (W)

807. S 807 400078, Janata Market, Bhandup (W)

808. S 808 400083, Tagore Nagar, Group No.6&7, Vikhroli (E)

809. S 809 400083, Tagorenegar Group No 8/ No. 3, Vikhroli (E)

810. S 810 400083, Ambedkar Nagar/ Utkarshnagar, Vikhroli (E)

811. S 811 400083, Group No. 3, Majid, Vikhroli (E)

812. S 812 400083, Hariyali Village, Vikhroli

813. S 813 400083, Group No.5, Vikroli, Vikhroli (E)

814. S 814 400083, Station Road, Vikhroli (W)

815. S 815 400083, Islampura, Vikhroli (W)

816. S 816 400083, Ambewadi, Vikhroli (W)

817. S 817 400083, Uday Nagar, Vikhroli (W)

818. S 818 400083, Ambedkar Chowk, Vikhroli (W)

819. S 819 400087, Hanuman Galli, Kanjurmarg (E)

820. S 820 400087, Paspoli, Powai

821. S 821 400087, Filter Pada, Powai

822. T 822 400080 Indira Nagar -3, Behind Mehul Talkies, J.N. Road, Mulund West

823. T 823 400080 Indira Nagar -2, J.N. Road, Behind Mehul Talkies, J.N. Road, Mulund West

824. T 824 400080 Indira Nagar -1, J.N. Road, Near Church, J.N. Road, Mulund West

825. T 825 400080 Amar Nagar, Darga Road, Guru Govindsing, Pawar Chawl, Mulund Colony, Darga Road, Mulund West

826. T 826 400080 Ramgad, Gosala Road, Goshala Road, Mulund West

827. T 827 400080 Vijay Nagar, J Road, Mulund West

828. T 828 400080 New Rhaul Nagr Mulund Colony, Mulund West

829. T 829 400080 Ashok Nagar Opp Hanuman Mandir, Ashok Nagar, S.N. Road, Dumping Road, Mulund West

830. T 830 400080 Babu Jagjivan Ram Nagar, Dumping Road, Mulund West

831. T 831 400080 Gauni Pada, Nahur Road, Dumping Road, Mulund West

