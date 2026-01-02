Uttar Pradesh schools to be closed till January 5 due to cold wave

All schools in Uttar Pradesh will be closed till January 5 due to cold wave. The government schools, schools affiliated with ICSE, CBSE have been ordered to close until January 5, as instructed by CM Yogi Adityanath. In Delhi, all schools will remain closed from January 1 to 15 due to winter vacations. Schools in Punjab will observe winter vacations from December 22 to January 10, Haryana- January 1 to 15, 2026.
When will schools be closed in January?
- January 1 (Thursday)- New Year
- January 14 (Wednesday)- Pongal/ Makar Sankranti
- January 23 (Friday)- Netaji Subhas Chandra Bose's birthday
- January 26 (Monday)- Republic Day.
State-Wise winter vacation schedule
- Delhi: January 1 to 15, 2026
- Punjab: December 22 to January 10, 2026
- Haryana: January 1 to 15
- Odisha: December 23 to January 1, 2026
- Uttar Pradesh: December 20- 31 (Tentative)
- Jammu and Kashmir
- Class 1- 8- December 1 to February 28
- Class 9- 12- December 11 to February 22.
- Andhra Pradesh
- As per the Academic Calendar 2025–26, missionary schools will observe a Christmas vacation from December 23 to December 27.
- Telangana
- The missionary schools in Telangana will remain closed for Christmas vacation from December 23 to December 27, 2025.
- Kendriya Vidyalayas: December 23 to January 1, 2026.
School Holiday List 2026
February
- February 14- Saraswati Puja/ Vasant Panchami
- February 18- Maha Shivratri.
March
- March 4- Holika Dahan
- March 5- Holi
- March 20- March Equinox.
April
- April 2- Ram Navami
- April 6- Maha Shivratri
- April 10- Good Friday
- April 14- B R Ambedkar Jayanti
- April 18- Easter.
May
- May 1- Labour Day / Maharashtra Day
- May 25- Buddha Purnima.
June
June 17- Bakri-Id/ Eid al-Adha.
July
July 17- Muharram
August
- August 15- Independence Day
- August 19- Raksha Bandhan
- August 28- Janmashtami.
September
- September 5- Teachers’ Day
- September 23- Onam.
October
- October 2- Gandhi Jayanti
- October 19- Dussehra
- October 24- Valmiki Jayanti.
November
- November 7- Diwali
- November 8- Govardhan Puja
- November 9- Bhai Dooj
- November 24- Guru Nanak Jayanti.
December
December 25- Christmas.